Итальянский неореализм в Москве Братья Висконти, влюбленные парочки, босяки и фабричные рабочие — в Москве открылась выставка-хроника неореалистической фотографии в послевоенной Италии.
После Второй мировой войны побежденная Италия нуждалась в новом искусстве, которое не просто отражало бы сложившуюся действительность, но и отчасти оправдывало ее. Именно так зародился итальянский неореализм, с его натурными съемками, резкой документальностью и демократичностью. Границы между бедностью и богатством, жителями центра и окраин были стерты, художников интересовали только люди и их судьбы.
Новое течение появилось сначала в литературе и кинематографе (Росселлини, Висконти, Антониони, Феллини), а затем и в фотографии (Кроченци, Боргезана, Ферри, Джакомелли). Фотографы-хроникеры того периода пытались показать страну такой, какой она стала после падения фашизма — бедной, но гордой. Злободневность неореализма была велика в первое послевоенное пятилетие. Но страна возрождалась, война забывалась, и сострадание босякам становилось неактуальным.
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Рамки неореализма жестко ограничены двадцатилетием с 1945 по 1965 год. Тем не менее работы Антониони, Феллини в кинематографе и Джакомелли в фотографии явились новым витком неореализма, уже экзистенциального, который зазвучал поэтичнее и от проблем внешних обратился к проблемам внутренним.
Выставка «Неореализм и фотография в Италии, 1945–1965» включает работы сорока авторов, предоставленные Центром исследования и архивирования фотографии Италии, и по большей части показанные в России впервые. Основу экспозиции составляют знаменитые фоторассказы Луиджи Кроченци и Марио Джакомелли, а также работы Фриульской группы новой фотографии.
ГЛАВНЫЕ ФИГУРЫ
ИТАЛЬЯНСКОГО ФОТОНЕОРЕАЛИЗМА
Луиджи Кроченци (1923–1984)
Отец неореалистической фотографии. В 1946 году опубликовал фотоциклы «Италия без времени» и «Взгляд на Милан», а пятью годами позже — «В переулках моего района», эпиграф к которому написал поэт Нанни Сельва. Задачей Кроченци было создать «неподвижный фильм на печатной странице». Впоследствии разрабатывал фотографические сценарии для национального телевидения, инсценировал стихи великих поэтов, иллюстрировал снимками литературу.
Марио Джакомелли (1925–2000)
Фотограф, изменивший позицию неореализма и заставивший его звучать более лирично и глубоко. Его выставку «Мужчина, женщина и любовь» 1961 года курировал Луиджи Кроченци. Джакомелли реформировал изобразительный ряд, создавая серии фотографий, не содержащих лишних деталей, и культивировал в каждом кадре уникальную композицию.
Фриульская группа новой фотографии (GFNF)
Группа возникла 1 декабря 1955 года, и вскоре к ней присоединился весь цвет итальянской фотографии второй половины XX века. Братья Джанни и Джулиано Боргезана, Итало Дзанниера, Альдо Бельтраме, Карло Бевилакуа, Тони Дел Тина, Фульвио Ройтера — все были членами GFNF. Их целью было задокументировать окружающий мир и создать поэтическую, но достоверную летопись современной жизни.
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Сокуратор, владелец Центра фотографии им. братьев Люмьер
«Неореализм как направление возник в Италии 1940-е годы и коснулся всех родов искусства. В фотографии все началось с Луиджи Кроченци, и все же в экспозиции нет каких-то культовых работ. Вся задача выставки заключалась в том, чтобы показать, как зарождался неореализм именно в фотографии. Для наших итальянских коллег было очень важно рассказать об этом, потому что все знают о неореализме в кино и мало кто — о неореализме в фотографии. Еще в рамках выставки будут показаны четыре фильма Роберто Росселини: "Германия, год нулевой", "Земляк", "Стромболи, земля божья", "Рим, открытый город", с которого все начали говорить о зарождении итальянской школы кинематографии».
Комментарии
спасибо за пост, а то пропустила бы
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