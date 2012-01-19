После Второй мировой войны побежденная Италия нуждалась в новом искусстве, которое не просто отражало бы сложившуюся действительность, но и отчасти оправдывало ее. Именно так зародился итальянский неореализм, с его натурными съемками, резкой документальностью и демократичностью. Границы между бедностью и богатством, жителями центра и окраин были стерты, художников интересовали только люди и их судьбы.

Новое течение появилось сначала в литературе и кинематографе (Росселлини, Висконти, Антониони, Феллини), а затем и в фотографии (Кроченци, Боргезана, Ферри, Джакомелли). Фотографы-хроникеры того периода пытались показать страну такой, какой она стала после падения фашизма — бедной, но гордой. Злободневность неореализма была велика в первое послевоенное пятилетие. Но страна возрождалась, война забывалась, и сострадание босякам становилось неактуальным.

