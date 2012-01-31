Иллюстрации Пикассо, Дали и Миро в Пушкинском музее Иллюстрации Сальвадора Дали к «Алисе в Стране чудес», Тапьеса к Бродскому и Пикассо к Бальзаку — в Москве впервые покажут работы шести великих испанских художников из частных коллекций.
В отделе личных коллекций «Пушкинского» открывается выставка книжной графики в исполнении выдающихся художников XX века. Экспозиция «Книга художника/Livre d’Artiste. Испанская коллекция» — редкая возможность увидеть иллюстрации Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Хуана Миро, Хуана Гриса, Антони Клаве и Антони Тапьеса к классике мировой литературы. В общей сложности публике представят около 300 ксилографий, литографий и офортов из частных собраний московских коллекционеров. Среди них — иллюстрации Антонии Тапьеса к «Римским элегиям» Иосифа Бродского, Антони Клаве к пушкинской «Пиковой даме», Сальвадора Дали к «Алисе в Стране чудес» и Пабло Пикассо к «Неведомому шедевру» Бальзака.
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Идея заказывать оформление книг не профессиональным иллюстраторам, а художникам впервые пришла в голову книгоиздателю и торговцу искусством Амбруазу Воллару — в 1900 году с его подачи вышел сборник поэзии Поля Верлена с литографиями постимпрессиониста Пьера Боннара. После успеха сборника с издателями стали сотрудничать Пикассо, Шагал, Жорж Брак и другие выдающиеся художники, а livre d'artiste превратилась в отдельный жанр на стыке литературы и живописи. Все книги выходили ограниченным тиражом и, как правило, неброшюрованными, так что коллекционерам Георгию Генсу и Борису Фридману, предоставившим работы музею, пришлось собирать их буквально по странице.
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САЛЬВАДОР ДАЛИ
(1904–1989)
Дали взялся за книжную иллюстрацию в 1959 году, порой отчаянно экспериментируя в области печатных технологий, что раздражало его компаньона и издателя Пьера Аржилле. Серия «Дон Кихот» выполнена авторским методом булетизма, а во время переработки «Песен Мальдорора» художник использовал лишь стальную иглу. К «Божественной комедии» Дали сделал в акварельной технике 100 ксилографий по количеству песен в поэме — работа над ними вызвала громкий скандал в Италии и растянулась на 13 лет. Однако именно этот цикл считается вершиной книжной иллюстрации Дали.
ПАБЛО ПИКАССО
(1881–1973)
56 рисунков к повести «Неведомый шедевр» Бальзака взяты Пикассо из собственных записных книжек. Сборник «Песнь мертвых» французского поэта Пьера Реверди Пикассо иллюстрировал постранично, сопровождая строфы жирными красными линиями. Работая над книгой сонетов русского авангардиста Ильи Зданевича «Афет», художник, не зная языка, просто написал своих муз — Дору Маар и Марию-Терезу Вальтер. Сотрудничество Пикассо и Зданевича оказалось долговременным: были изданы девять книг, шесть из которых представлены на выставке.
АНТОНИ КЛАВЕ
(1913–2005)
Главная книжная работа графика, скульптора и сценографа Клаве — издание новеллы «Кармен» Проспера Мериме, которую он сопроводил множеством иллюстраций, изобилующих мелкими деталями и выполненных способом цветной литографии. Одной из характерных черт работ Клаве является особый подход к цвету и гармоничности всего оформления издания: работая над романом «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле художник уделял повышенное внимание расположению иллюстраций, буквицам, виньеткам, обложке и даже футляру книги.
ХУАН МИРО
(1893–1983)
Абстракционист Миро полагал, что любой текст сам по себе должен выглядеть произведением искусства. Как и Пикассо, он сотрудничал с Ильей Зданевичем: итогом совместной работы стала единственная, экспериментальная, но последняя книга русского поэта, где иллюстрируется средневековый текст, из которого были убраны все знаки препинания. В экспозицию также вошли восемнадцать литографий, выполненных Миро для собственного поэтического сборника «Ящерица с золотыми перьями».
ХУАН ГРИС
(1913–2005)
Один из основоположников кубизма Хуан Грис приятельствовал с Аполлинером, Модильяни, Матиссом и труппой Дягилева и долгое время сотрудничал с поэтом Пьером Реверди. На выставка представлен как раз его сборник «Au soleil du plafond». Особенность его в том, что не художник иллюстрировал поэта, а скорее наоборот: Реверди описал в стихотворной форме картины Гриса «Музыкант», «Ваза», «Шахматная доска»... Проект был прерван смертью художника, а книга была издана лишь 30 лет спустя, став шедевром кубизма.
АНТОНИ ТАПЬЕС
(1923)
Еще живущий классик абстрактного экспрессионизма, на творчество которого повлияла гражданская война, культура Востока, философия экзистенциализма, а также работы Хуана Миро. В 1970-е Тапьес сблизился с миром поп-арта, включал в полотна посторонние объекты, сильно повлиял на развитие литографии. Над книгами, вошедшими в экспозицию, художник работал вместе с мексиканским поэтом Октавио Пасом и французом Жаном Дюпеном, используя для отделки обложки способ тиснения.
Комментарии
Мы ходили 23 Февраля, очередей никаких не было!
Антони Тапьес, к сожалению, уже не "живой классик", он скончался 6 февраля 2012 года.
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