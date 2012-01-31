Идея заказывать оформление книг не профессиональным иллюстраторам, а художникам впервые пришла в голову книгоиздателю и торговцу искусством Амбруазу Воллару — в 1900 году с его подачи вышел сборник поэзии Поля Верлена с литографиями постимпрессиониста Пьера Боннара. После успеха сборника с издателями стали сотрудничать Пикассо, Шагал, Жорж Брак и другие выдающиеся художники, а livre d'artiste превратилась в отдельный жанр на стыке литературы и живописи. Все книги выходили ограниченным тиражом и, как правило, неброшюрованными, так что коллекционерам Георгию Генсу и Борису Фридману, предоставившим работы музею, пришлось собирать их буквально по странице.