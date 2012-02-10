Для того чтобы найти своего читателя маленьким книжным издательствам — издающим ограниченным тиражом невероятный роман с иллюстрациями какого-нибудь малоизвестного комиксиста начала прошлого века или удивительную историю чьих-нибудь арктических приключений, — приходится идти на выдумки. В результате появляются небольшие и веселые книжные фестивали.  

На зимнем книжном фестивале «Чувство снега» в парке искусств «Музеон» будут настоящие арктические палатки (которые две недели спустя уедут в экспедицию на Север), снежная крепость, ледяной лабиринт, диджеи и глинтвейн. То есть и без книг — море развлечений. Но все это придумано только ради того, чтобы мы покупали книги, а также журналы, пластинки — и на всякий случай валенки. Можно сказать, что организаторам повезло, и к середине февраля Москва стоически держит свои ‒15. Зато можно поиграть в «ощущение Арктики»: забиться в палатки с горячим глинтвейном в руках, слушать полярников, смотреть на ледяные просторы и воображать себя где-нибудь на краю мира. Ну а под вечер просто потанцевать. Отдельная программа для детей: для них придуманы круглосуточные игры, так что посещение ярмарки превращается в экспедицию по дальнему Северу. Можно играть, съезжать с ледяной горки, участвовать в конкурсах, зарабатывать баллы, получать призы и опять-таки слушать полярников. 

 

События недели: Герои фильма Sound of Noise, Best of Russia, зимний фестиваль
«Лучшие фотографии России»

 

 

ЧТО ЧИТАТЬ


 

Разгневанные наблюдатели: Фальсификации парламентских выборов глазами очевидцев

Издательство: Новое литературное обозрение

Единственная новинка ярмарки приедет в парк прямо из типографии: в издательстве НЛО собрали в одну книгу все страшные истории с избирательных участков 4 декабря 2011 года. Составляли все те же, кто работал на выборах наблюдателями — «юристы, инженеры, программисты, студенты, священники». Заканчивается сборник юридическим комментарием к закону «Об основных гарантиях избирательных прав» и в принципе является руководством к действию для будущих наблюдателей.

 

 

 

Кафа Аль-зооби «Лейла, снег и Людмила»
Анна Каван «Лед» 

Издательство: Ad Marginem

Издательство Ad Marginem обещает торговать «Льдом» по 100 рублей и «Снегом» по 200 — достойное решение для зимнего фестиваля. Обе книги вышли некоторое время назад и обе стоят большего внимания, чем получили. «Лед» — роман 1967 года английской писательницы Анны Каван, сцены Апокалипсиса, фантастические и в то же время в своей памяти о Второй мировой войне страшно реальные. «Лейла, снег и Людмила» — рассказ о конце советских и начале новых времен, написанный арабской писательницей, заставшей и прожившей эти времена в России. 

 

 

 

Мария Парр «Тоня Глиммердал»

Издательство: Самокат

Новая книга уже любимой норвежской детской писательницы Марии Парр. Тоня Глиммердал — единственный ребенок в норвежской глухой деревне. У нее звонкий голос, рыжие волосы и очень быстрый снегокат. Когда она спрашивает своего лучшего друга старика Гунвальда, что бы он без нее делал, он отвечает: «Я бы сам закопал себя в землю и сдох». Резко, но справедливо: без таких вот Тонь нам, иногда кажется, не пережить зимы.

 

 

 

Полярная библиотека

Издательство: Paulsen

На серию «Полярная библиотека» на фестивале стоит обратить внимание в первую очередь. Здесь вышел фотоальбом Валерия Василевского «Седов» о самом известном паруснике нашего времени, в прошлом году отметившем 90-летие: пять лет съемок, 1000 фотографий. Или полярные дневники Виталия Воловича из секретных полярных экспедиций 1949–1955 годов. Или роман «Холод» Сергея Бушманова о скитаниях беспризорника, выросшего в полярника.

 

 

 

Travel Series

Издательство: Paulsen

Еще одна прекрасная, но, к сожалению, уже закрывшаяся серия Travel Series, в рамках которой издавались удивительные книги о дальних странствиях, совершенная классика. Среди ее авторов — нобелиат Видиадхар Найпол, дошедший пешком из Берлина до Москвы Вольфганг Бюшер, Сибил Бедфорд, отправившаяся в Мексику сразу по окончании Второй мировой войны, и без преувеличений великий польский журналист Рышард Капущинский.

 

 

 

Журналы «Теория моды», «Иностранная литература»

Тут все просто: покупайте журналы. В «Иностранной литературе» до сих пор печатаются совершенно удивительные романы, а «Теория моды» рассказывает о моде гораздо интереснее любого глянца. При этом они дешевле книг! 

 

 

ЧТО СМОТРЕТЬ

 



11 февраля, 16:00﻿

 

Рассказ о быте, истории и культуре кочевников. Презентация Музея кочевой культуры


Очень симпатичный и немножко домашний Музей кочевой культуры устроен в школьном дворе на Авиамоторной. Сейчас в музее три экскурсии: в монгольскую юрту, ненецкий чум и шатер бедуинов, на каждую просят записываться заранее и приходить группой. Детей развлекают как могут: можно и из лука пострелять, и на коне поскакать и что-нибудь кочевое попробовать на вкус. Презентация музея и рассказ о кочевниках тоже будут интерактивными: чум не построят, но обещают сыграть на варгане и показать национальные костюмы.

 

11 февраля, 19:00

 

Арктический дневник Леонида Тишкова

Леонид Тишков, многим известный как прекрасный детский художник, в сентябре позапрошлого года отправился в водное путешествие в Арктику: доплыл с международной экспедицией на шхуне до островов Северно-Восточной Земли. Итогом стал путевой дневник, а в дневнике, конечно же, рисунки: «Луна спускается с небес, сияющие полярные медведи гуляют по льдинам, в море среди синих китов плывут белые облака, а в небе — голубые айсберги, лед поет, снег излучает свет, а тающий ледник взывает к нам, людям, безмолвно говоря: "Я еще жив"».

 

 

11 февраля, 21:00

 

Киноконцерт по мотивам фильма «Шапито-шоу»

Может, и не про Арктику, зато точно про главное культурное событие начала года: «Шапито-шоу» сам по себе является чем-то вроде фильма-мюзикла, здесь цитируют Генсбура, Петр Мамонов поет под гитары свои старые песни, присутствует двойник Виктора Цоя, и специально для фильма группа Karamazov Twins записала целый альбом. В отдельный киноконцерт свой фильм перемонтировал сам Сергей Лобан.

 

 

12 февраля, 15:00, 17:00

 

Тайны арктических богов и другие загадки Арктики. Антарктида. Загадки озера Восток

Празднование пятилетия издательства Paulsen — единственного в стране, исправно публикующего книги про Антарктику и Арктику. Будут две лекции про Север и Юг, а в перерыве — рюмка чая с поздравительными речами. Про тайны арктических богов расскажет Петр Боярский, с 1986 года начальник Морской арктической комплексной экспедиции Института наследия, а про загадки озера Восток — Рамиз Алиев, участник десяти арктических экспедиций, главный редактор портала «Мой Север» и издания «Полярный альманах».

 

 

12 февраля, 18:00

 

Фильм «Координаты утопии»

Документальный фильм «Координаты утопии» снят в 2010 году по заказу издательства Paulsen. Вместо официальной и героической советской версии покорения Арктики здесь рассказана тоже не лишенная пафоса история полярного мифа. О фантастических проектах покорителей Севера, о том, что было и чего не самом деле не было, и о развенчанных мифах — и всего за 53 минуты.



11 февраля, 14:0022:00
12 февраля, 12:00–20:00
Парк «Музеон»
Крымский Вал, 10
м. «Парк культуры», «Октябрьская»