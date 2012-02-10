На зимнем книжном фестивале «Чувство снега» в парке искусств «Музеон» будут настоящие арктические палатки (которые две недели спустя уедут в экспедицию на Север), снежная крепость, ледяной лабиринт, диджеи и глинтвейн. То есть и без книг — море развлечений. Но все это придумано только ради того, чтобы мы покупали книги, а также журналы, пластинки — и на всякий случай валенки. Можно сказать, что организаторам повезло, и к середине февраля Москва стоически держит свои ‒15. Зато можно поиграть в «ощущение Арктики»: забиться в палатки с горячим глинтвейном в руках, слушать полярников, смотреть на ледяные просторы и воображать себя где-нибудь на краю мира. Ну а под вечер просто потанцевать. Отдельная программа для детей: для них придуманы круглосуточные игры, так что посещение ярмарки превращается в экспедицию по дальнему Северу. Можно играть, съезжать с ледяной горки, участвовать в конкурсах, зарабатывать баллы, получать призы и опять-таки слушать полярников.