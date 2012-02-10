Гид по книжному фестивалю «Чувство снега» Рассказы полярников, фотоальбомы о покорении севера, глинтвейн и снежные горки — все выходные около ЦДХ проходит зимний книжный фестиваль. The Village рассказывает о его главных событиях.
Для того чтобы найти своего читателя маленьким книжным издательствам — издающим ограниченным тиражом невероятный роман с иллюстрациями какого-нибудь малоизвестного комиксиста начала прошлого века или удивительную историю чьих-нибудь арктических приключений, — приходится идти на выдумки. В результате появляются небольшие и веселые книжные фестивали.
На зимнем книжном фестивале «Чувство снега» в парке искусств «Музеон» будут настоящие арктические палатки (которые две недели спустя уедут в экспедицию на Север), снежная крепость, ледяной лабиринт, диджеи и глинтвейн. То есть и без книг — море развлечений. Но все это придумано только ради того, чтобы мы покупали книги, а также журналы, пластинки — и на всякий случай валенки. Можно сказать, что организаторам повезло, и к середине февраля Москва стоически держит свои ‒15. Зато можно поиграть в «ощущение Арктики»: забиться в палатки с горячим глинтвейном в руках, слушать полярников, смотреть на ледяные просторы и воображать себя где-нибудь на краю мира. Ну а под вечер просто потанцевать. Отдельная программа для детей: для них придуманы круглосуточные игры, так что посещение ярмарки превращается в экспедицию по дальнему Северу. Можно играть, съезжать с ледяной горки, участвовать в конкурсах, зарабатывать баллы, получать призы и опять-таки слушать полярников.
События недели: Герои фильма Sound of Noise, Best of Russia, зимний фестиваль
«Лучшие фотографии России»
ЧТО ЧИТАТЬ
Разгневанные наблюдатели: Фальсификации парламентских выборов глазами очевидцев
Издательство: Новое литературное обозрение
Единственная новинка ярмарки приедет в парк прямо из типографии: в издательстве НЛО собрали в одну книгу все страшные истории с избирательных участков 4 декабря 2011 года. Составляли все те же, кто работал на выборах наблюдателями — «юристы, инженеры, программисты, студенты, священники». Заканчивается сборник юридическим комментарием к закону «Об основных гарантиях избирательных прав» и в принципе является руководством к действию для будущих наблюдателей.
Кафа Аль-зооби «Лейла, снег и Людмила»
Мария Парр «Тоня Глиммердал»
Издательство: Самокат
Новая книга уже любимой норвежской детской писательницы Марии Парр. Тоня Глиммердал — единственный ребенок в норвежской глухой деревне. У нее звонкий голос, рыжие волосы и очень быстрый снегокат. Когда она спрашивает своего лучшего друга старика Гунвальда, что бы он без нее делал, он отвечает: «Я бы сам закопал себя в землю и сдох». Резко, но справедливо: без таких вот Тонь нам, иногда кажется, не пережить зимы.
Полярная библиотека
Издательство: Paulsen
На серию «Полярная библиотека» на фестивале стоит обратить внимание в первую очередь. Здесь вышел фотоальбом Валерия Василевского «Седов» о самом известном паруснике нашего времени, в прошлом году отметившем 90-летие: пять лет съемок, 1000 фотографий. Или полярные дневники Виталия Воловича из секретных полярных экспедиций 1949–1955 годов. Или роман «Холод» Сергея Бушманова о скитаниях беспризорника, выросшего в полярника.
Travel Series
Издательство: Paulsen
Еще одна прекрасная, но, к сожалению, уже закрывшаяся серия Travel Series, в рамках которой издавались удивительные книги о дальних странствиях, совершенная классика. Среди ее авторов — нобелиат Видиадхар Найпол, дошедший пешком из Берлина до Москвы Вольфганг Бюшер, Сибил Бедфорд, отправившаяся в Мексику сразу по окончании Второй мировой войны, и без преувеличений великий польский журналист Рышард Капущинский.
Журналы «Теория моды», «Иностранная литература»
Тут все просто: покупайте журналы. В «Иностранной литературе» до сих пор печатаются совершенно удивительные романы, а «Теория моды» рассказывает о моде гораздо интереснее любого глянца. При этом они дешевле книг!
ЧТО СМОТРЕТЬ
Рассказ о быте, истории и культуре кочевников. Презентация Музея кочевой культуры
11 февраля, 19:00
Арктический дневник Леонида Тишкова
Леонид Тишков, многим известный как прекрасный детский художник, в сентябре позапрошлого года отправился в водное путешествие в Арктику: доплыл с международной экспедицией на шхуне до островов Северно-Восточной Земли. Итогом стал путевой дневник, а в дневнике, конечно же, рисунки: «Луна спускается с небес, сияющие полярные медведи гуляют по льдинам, в море среди синих китов плывут белые облака, а в небе — голубые айсберги, лед поет, снег излучает свет, а тающий ледник взывает к нам, людям, безмолвно говоря: "Я еще жив"».
11 февраля, 21:00
Киноконцерт по мотивам фильма «Шапито-шоу»
Может, и не про Арктику, зато точно про главное культурное событие начала года: «Шапито-шоу» сам по себе является чем-то вроде фильма-мюзикла, здесь цитируют Генсбура, Петр Мамонов поет под гитары свои старые песни, присутствует двойник Виктора Цоя, и специально для фильма группа Karamazov Twins записала целый альбом. В отдельный киноконцерт свой фильм перемонтировал сам Сергей Лобан.
12 февраля, 15:00, 17:00
Тайны арктических богов и другие загадки Арктики. Антарктида. Загадки озера Восток
Празднование пятилетия издательства Paulsen — единственного в стране, исправно публикующего книги про Антарктику и Арктику. Будут две лекции про Север и Юг, а в перерыве — рюмка чая с поздравительными речами. Про тайны арктических богов расскажет Петр Боярский, с 1986 года начальник Морской арктической комплексной экспедиции Института наследия, а про загадки озера Восток — Рамиз Алиев, участник десяти арктических экспедиций, главный редактор портала «Мой Север» и издания «Полярный альманах».
12 февраля, 18:00
Фильм «Координаты утопии»
Документальный фильм «Координаты утопии» снят в 2010 году по заказу издательства Paulsen. Вместо официальной и героической советской версии покорения Арктики здесь рассказана тоже не лишенная пафоса история полярного мифа. О фантастических проектах покорителей Севера, о том, что было и чего не самом деле не было, и о развенчанных мифах — и всего за 53 минуты.
Комментарии
ну может вы рано пришли?
http://litdeti.livejournal.com/100799.html
http://www.vedomosti.ru/lifestyle/news/1503806/malenkie_na_snegu
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