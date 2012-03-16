В воскресенье в «Родине» стартует десятый фестиваль итальянского кино N.I.C.E. В этом году организаторы подготовили более десяти дебютных фильмов молодых итальянских режиссеров, поставленных без участия крупных продюсерских компаний. В подборке кураторы сделали акцент на тематическое и жанровое разнообразие: здесь будут идти и романтические новеллы, и триллеры, и психологические драмы. Традиционно каждый показ будут представлять режиссёры или актёры. Так, картину «Большое девичье сердце» презентует известная в Италии актриса Эрика Бланк. На закрытии фестиваля в Эрмитаже планируется показ исторической киноэпопеи Лукино Висконти «Гепард». Компания «The Film Foundatione Gucci» в течение двух лет реставрировала картину 1963 года, в которой заняты Берт Ланкастер, Ален Делон и Клаудия Кардинале. Планы на весну: Выставки, балет, опера Планы на весну: Музыкальные события

«КТО-ТО ГОВОРИТ НЕТ»

Режиссёр Джамбаттиста Авеллино

Картина о трёх друзьях, решивших совершить революцию в системе найма на работу, где всё происходит только по знакомству. Встретившись через двадцать лет после окончания учёбы, они рассказывают друг другу истории краха карьеры из-за новых подружек начальников и чьих-то родственников. Лишённые протекции специалисты придумывают план мести, но ситуация выходит из-под контроля.﻿

«КОНФЕТКА»

Режиссер Андреа Молайоли

Типичная история о том, что нужно разделять семью и работу. Владелец крупной пищевой компании ставит на главные должности своих родственников, не озаботившись тем, что уровень их подготовки лишь немногим выше умений заурядного бухгалтера.

«ЛЕТО МАРТИНО»

Режиссер Массимо Натале

Летом 1980 года подросток Мартино отправляется с братом на прекрасное апулийское побережье, где расположена база НАТО. Уставший от сложных отношений с отцом, он знакомится с американским капитаном Джеффом Кларком. Они становятся друзьями не только на почве любви к серфингу: в капитане, столь непохожем на родного папу, мальчик обретает идеальную отцовскую фигуру.﻿

«ВЕСЬ ЭТОТ МИР — ТВОЙ»

Режиссер Франческо Фаласки

Девятнадцатилетний Тео только что окончил школу. Воспитанный на романах Чарльза Буковски он мечтает писать книги, но вынужден начинать зарабатывать себе на жизнь. У его отца тяжёлая болезнь, и чтобы заработать себе на обучение, он берется за самые абсурдные и гротескные подработки. Фильм на вечные темы: конфликт отцов и детей, свободы и реальности и всеспасающая любовь.

«ПЕРВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ»

Режиссер Джорджиа Сесере

История происходит в 50-х годах в Италии. Молодую учительницу отправляют на другой конец страны на первую работу. Новая жизнь оказывается куда хуже, чем она могла себе представить: здание школы рушится прямо на уроках, дети — неуправляемые, вокруг люди, с которыми у нее нет ничего общего. Она держится лишь из гордости и потому, что её возлюбленный, оставшийся дома, восхищается ее стойкостью. Но в один холодный февральский день ей кажется, что любовь потеряна навсегда.﻿

ДВАДЦАТЬ СИГАРЕТ

Режиссер Аурелиано Амадеи

Автобиографическая картина помощника режиссёра, Аурелиано, который оказывается свидетелем теракта в Нассирии в 2003 году, где погибли 19 итальянских солдат. Это история о трагическом стечении обстоятельств и чуде спасения главного героя.

ТИХАЯ ЖИЗНЬ

Режиссер Клаудио Купеллини

Картина основана на реальных событиях — заказном убийстве, произошедшем в Дуйсбурге в 2007 году во время мафиозной разборки между итальянскими бандитами в Германии.

БОЛЬШОЕ ДЕВИЧЬЕ СЕРДЦЕ

Режиссер Пупи Авати

Драма, разворачивающаяся в Италии 30-х годов. В семье зажиточных крестьян — две засидевшиеся в девках дочери. Родители вынуждены поступиться принципами: нарушая приличия, они пускают на посиделки в гостиную сына соседей-бедняков в надежде пристроить хотя бы одну из старых дев. Но когда в родительский дом возвращается с учёбы младшая, третья дочка, молодой человек, конечно, влюбляется в неё.

HIT THE ROAD, БАБУШКА

Режиссер Дуччо Кьярини

Документальная картина о законодательнице мод Делии Убальди. Из Франции, куда в середине 1920-х родители увезли ее совсем ребенком, Делия возвращается на родину под конец Второй мировой войны и выходит замуж. Но послевоенная Италия — не для такого предприимчивого человека, как она. Уже через несколько лет девушка бросает мужа и, оседлав волну экономического бума, развивает свой собственный бизнес в сфере моды.﻿





Алексей Недвига, pr-менеджер фестиваля: «В этом году в фильмах чётко прослеживается реакция молодых режиссёров на темы кризисов и конфликтов. Причём в самых разнообразных ракурсах: конфликт человека с реальностью, кризис возраста, экономический или военный. Все вместе они отражают спектр происходящего в мире: и проблемы подростков, и предпринимателей с их огромными корпорациями, терпящими крах. Но самое главное, что всё это показано с точки зрения любви к человеку. Все картины — честные и трогательные, оттого, что их делали совсем ещё молодые люди, они не коммерциализированны, они не используют каких-то фееричных кинематографических эффектов, они просто хотят рассказать о том, что видят сами. И это подкупает. А если учесть, что наши народы очень похожи по своему менталитету, то точно можно сказать, что российский зритель не останется равнодушным».

Фестиваль итальянского кино N.I.C.E.

Киноцентр «Родина»

Караванная, 12

18–26 марта

Цена на билеты: 150–200 рублей

Событие на сайте "Родины"



Фотография на обложке: www.rodinakino.ru