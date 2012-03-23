В Петербурге состоится правозащитный кинофестиваль «Открой глаза!», приуроченный к Международному дню борьбы против всех форм дискриминации. В этом году в программу попали ленты про выборы в Иране и Беларуси, о стокгольмских хиппи 70-х, лесбиянках ЮАР, документальные ленты о погибшей журналистке Анне Политковской и юристе Сергее Магнитском, который скончался в следственном изоляторе. Из картин известных режиссёров покажут фильм Стенли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» и «Белую ленту» Михаэля Ханеке про протестантское детство тех, кто позже станет основой фашистского режима. После каждого показа состоятся дискуссии с политиками, режиссёрами и правозащитниками, в том числе с Владимиром Лукиным, уполномоченным по правам человека при президенте России. Также на фестивале подведут итоги конкурса видеофиксации нарушений на выборах президента России и продемонстрируют видео «Камера как орудие правозащитника» — лучшие образцы использования камеры для гражданского контроля. Планы на весну: Выставки, балет, опера Планы на весну: Музыкальные события

ПРОГРАММА

«ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА»

28 марта 18:00

Режиссёр Али Самади Ахади

Президентские выборы 2009 года в Иране года стали переломным моментом, пробудившим интерес к политике у молодого поколения. Сотни тысяч людей вышли на улицы в поддержку реформы кандидата Мир-Хосейна Мусави. Но победу с помощью фальсификаций одержал уже действующий президент. Режиссёр соединяет в одном видеоряде профессиональные кадры, видео с мобильного телефона, анимацию и интервью с блогерами и активистами, вышедшими на улицы на следующий день после выборов. После показа состоится дискуссия на тему «Кинематограф и молодежные движения 1960–1980-х».

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ СЕРГЕЯ»

30 марта 19:00

Режиссёры: Ганс Герман и Мартин Маат

Фильм о трагической смерти русского юриста Сергея Магнитского. Представляя интересы инвестиционного фонда Hermitage, он раскрыл преступление, к которому были причастны сотрудники правоохранительных органов. Вскоре после того, как Сергей дал обличающие показания против сотрудников МВД, его арестовали по сфабрикованному уголовному делу. В итоге юрист умер в следственном изоляторе, так и не отказавшись от своих показаний. О Магнитском рассказывают его родные — мать, тетя, — его друзья по школе, коллеги и бывшие сотрудники злополучного фонда Hermitage Capital Management. После показа состоится дискуссия на тему «Проблема коррупции в России».

«ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА»

31 марта 15:00

Режиссёр Стенли Кубрик

Фильм-символ антимилитаристского движения. Действие начинается в учебном центре корпуса морской пехоты в Южной Каролине, где старший инструктор сержант Хартман жёстко тренирует новобранцев, чтобы превратить их из «бесполезных червей» в мотивированных и дисциплинированных убийц. В характерном для Кубрика стиле вторая половина фильма переносит зрителя во Вьетнам вместе с сержантом, который слишком много размышляет о том, каково это — убить человека. После показа состоится дискуссия на тему «Кино против милитаризма», в которой примет участие организация «Солдатские матери Петербурга».

«ГОРЬКИЙ ВКУС СВОБОДЫ»

31 марта 19:00

Режиссёр Марина Голдовская

Документальный фильм основан на разговорах Анны Политковской с режиссером Мариной Голдовской, ее подругой и бывшим университетским профессором журналистки. Диалоги режиссёр снимала на протяжении двадцати лет, в них Анна рассказывает о Чечне, о работе и своих взглядах. После фильма состоится дискуссия «Кто отдает свою жизнь за правду?» с уполномоченным по правам человека при президенте России Владимиром Лукиным.

«БЕЛОРУССКАЯ МЕЧТА»

1 апреля 21:30

Режиссёр Екатерина Кибальчич

Фильм рассказывает о ночи на белорусской площади Независимости в декабре 2010 года и о людях, которые за минуты до силового разгона искренне верили, что демократия победила. Режиссёр рассказывает историю белорусского народа через события в жизни молодого человека из Минска.

«ПОСЛЕДНИЙ УЖИН»

12 апреля 19:00

Режиссёр Стейси Тайтл

Чёрная комедия о группе аспирантов прогрессивных взглядов, которые установили традицию собираться на ужин и приглашать реакционеров, чье мнение не совпадает с их либеральным мировоззрением. Во время ужина они убивают своих гостей цианистым калием, добавленным в напитки. Апофеозом становится приглашение немолодого популярного телеведущего, язвительно высмеивающего либеральные ценности, попутно баллотирующегося на пост президента США. После показа состоится дискуссия на тему «Столкновение идеологий».

«ТРУДНАЯ ЛЮБОВЬ»

13 апреля 19:00

Режиссёр Занеле Мухоли

Документальный фильм режиссёра и фотографа из ЮАР про борьбу с гомофобией. Занеле привозит свои работы, посвященные людям нетрадиционной ориентации, в авторитетные галереи, требуя выставить их на всеобщее обозрение. В своём фильме она пытается показать, что может сделать искусство для изменения политических и общественных взглядов. Выставка Занеле проходила в октябре в пространстве «Тайга». После показа фильма состоится дискуссия а тему «Механизмы нагнетания ксенофобских настроений в обществе: расизма, нацизма, гомофобии. Как распознать и противостоять им».

«ВМЕСТЕ»

14 апреля 19:00

Режиссёр Лукас Мудиссон

Действие комедии происходит в семидесятые годы в Стокгольме. В маленьком домике на окраине города живёт коммуна хиппи: Йоран со своей девушкой Леной, проповедующей свободную любовь, Анна, решившая стать лесбиянкой по политическим мотивам, убеждённый коммунист Эрик и гомосексуал Классе. Но вот в коммуну переселяется сестра одного из жильцов. Она «нормальная женщина», у неё есть ребёнок, и пришла она только потому, что развелась с мужем и жить ей негде.

«БЕЛАЯ ЛЕНТА»

15 апреля 19:00

Режиссёр Михаэль Ханеке

Чёрно-белый фильм о Германии перед началом Первой мировой. В маленькой деревне начинают происходить странные события, но кто в них виновен, жители не могут понять. Мастер психологических драм Михаэль Ханеке очень тонко показывает протестантское детство тех людей, которые потом станут главными исполнителями фашистского режима.



Женя Коновалов, организатор фестиваля: «Основной принцип отбора фильмов — это попытка представить кино из разных стран, но о похожих проблемах. Именно поэтому в этом году мы решили показать ленты „Белорусская мечта“ и „Зелёная волна“, проводящие прямую параллель с тем, что у нас происходит с декабря 2011-го. Пока никаких проблем с организацией мероприятия у нас не возникало. Но ожидать можно всего чего угодно. Например, на одном из прошлых фестивалей за два часа нам отказали в площадке, поскольку директора Фонда Шемякина, в котором должны были пройти показы, вызвали в прокуратуру. В результате показ был сорван».

Фестиваль «Открой глаза»

Лаборатория On.Teatr

ул. Жуковского, 18

28 марта — 15 апреля

Вход свободный

www.openeyes.spb.ru