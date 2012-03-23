Кинофестиваль против дискриминации «Открой глаза!» стартует 28 марта Документальные диалоги с Анной Политковской, протесты против выборов в Беларуси и Иране, борьбу за галереи фотографа-лесбиянки из ЮАР покажут на фестивале «Открой глаза!» в Петербурге.
В Петербурге состоится правозащитный кинофестиваль «Открой глаза!», приуроченный к Международному дню борьбы против всех форм дискриминации. В этом году в программу попали ленты про выборы в Иране и Беларуси, о стокгольмских хиппи 70-х, лесбиянках ЮАР, документальные ленты о погибшей журналистке Анне Политковской и юристе Сергее Магнитском, который скончался в следственном изоляторе. Из картин известных режиссёров покажут фильм Стенли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» и «Белую ленту» Михаэля Ханеке про протестантское детство тех, кто позже станет основой фашистского режима. После каждого показа состоятся дискуссии с политиками, режиссёрами и правозащитниками, в том числе с Владимиром Лукиным, уполномоченным по правам человека при президенте России.
Также на фестивале подведут итоги конкурса видеофиксации нарушений на выборах президента России и продемонстрируют видео «Камера как орудие правозащитника» — лучшие образцы использования камеры для гражданского контроля.
Планы на весну: Выставки, балет, опера
Планы на весну: Музыкальные события
ПРОГРАММА
«ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА»
28 марта 18:00
Режиссёр Али Самади Ахади
Президентские выборы 2009 года в Иране года стали переломным моментом, пробудившим интерес к политике у молодого поколения. Сотни тысяч людей вышли на улицы в поддержку реформы кандидата Мир-Хосейна Мусави. Но победу с помощью фальсификаций одержал уже действующий президент. Режиссёр соединяет в одном видеоряде профессиональные кадры, видео с мобильного телефона, анимацию и интервью с блогерами и активистами, вышедшими на улицы на следующий день после выборов. После показа состоится дискуссия на тему «Кинематограф и молодежные движения 1960–1980-х».
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ СЕРГЕЯ»
30 марта 19:00
Режиссёры: Ганс Герман и Мартин Маат
Фильм о трагической смерти русского юриста Сергея Магнитского. Представляя интересы инвестиционного фонда Hermitage, он раскрыл преступление, к которому были причастны сотрудники правоохранительных органов. Вскоре после того, как Сергей дал обличающие показания против сотрудников МВД, его арестовали по сфабрикованному уголовному делу. В итоге юрист умер в следственном изоляторе, так и не отказавшись от своих показаний. О Магнитском рассказывают его родные — мать, тетя, — его друзья по школе, коллеги и бывшие сотрудники злополучного фонда Hermitage Capital Management. После показа состоится дискуссия на тему «Проблема коррупции в России».
«ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА»
31 марта 15:00
Режиссёр Стенли Кубрик
Фильм-символ антимилитаристского движения. Действие начинается в учебном центре корпуса морской пехоты в Южной Каролине, где старший инструктор сержант Хартман жёстко тренирует новобранцев, чтобы превратить их из «бесполезных червей» в мотивированных и дисциплинированных убийц. В характерном для Кубрика стиле вторая половина фильма переносит зрителя во Вьетнам вместе с сержантом, который слишком много размышляет о том, каково это — убить человека. После показа состоится дискуссия на тему «Кино против милитаризма», в которой примет участие организация «Солдатские матери Петербурга».
«ГОРЬКИЙ ВКУС СВОБОДЫ»
31 марта 19:00
Режиссёр Марина Голдовская
Документальный фильм основан на разговорах Анны Политковской с режиссером Мариной Голдовской, ее подругой и бывшим университетским профессором журналистки. Диалоги режиссёр снимала на протяжении двадцати лет, в них Анна рассказывает о Чечне, о работе и своих взглядах. После фильма состоится дискуссия «Кто отдает свою жизнь за правду?» с уполномоченным по правам человека при президенте России Владимиром Лукиным.
«БЕЛОРУССКАЯ МЕЧТА»
1 апреля 21:30
Режиссёр Екатерина Кибальчич
Фильм рассказывает о ночи на белорусской площади Независимости в декабре 2010 года и о людях, которые за минуты до силового разгона искренне верили, что демократия победила. Режиссёр рассказывает историю белорусского народа через события в жизни молодого человека из Минска.
«ПОСЛЕДНИЙ УЖИН»
12 апреля 19:00
Режиссёр Стейси Тайтл
Чёрная комедия о группе аспирантов прогрессивных взглядов, которые установили традицию собираться на ужин и приглашать реакционеров, чье мнение не совпадает с их либеральным мировоззрением. Во время ужина они убивают своих гостей цианистым калием, добавленным в напитки. Апофеозом становится приглашение немолодого популярного телеведущего, язвительно высмеивающего либеральные ценности, попутно баллотирующегося на пост президента США. После показа состоится дискуссия на тему «Столкновение идеологий».
«ТРУДНАЯ ЛЮБОВЬ»
13 апреля 19:00
Режиссёр Занеле Мухоли
Документальный фильм режиссёра и фотографа из ЮАР про борьбу с гомофобией. Занеле привозит свои работы, посвященные людям нетрадиционной ориентации, в авторитетные галереи, требуя выставить их на всеобщее обозрение. В своём фильме она пытается показать, что может сделать искусство для изменения политических и общественных взглядов. Выставка Занеле проходила в октябре в пространстве «Тайга». После показа фильма состоится дискуссия а тему «Механизмы нагнетания ксенофобских настроений в обществе: расизма, нацизма, гомофобии. Как распознать и противостоять им».
«ВМЕСТЕ»
14 апреля 19:00
Режиссёр Лукас Мудиссон
Действие комедии происходит в семидесятые годы в Стокгольме. В маленьком домике на окраине города живёт коммуна хиппи: Йоран со своей девушкой Леной, проповедующей свободную любовь, Анна, решившая стать лесбиянкой по политическим мотивам, убеждённый коммунист Эрик и гомосексуал Классе. Но вот в коммуну переселяется сестра одного из жильцов. Она «нормальная женщина», у неё есть ребёнок, и пришла она только потому, что развелась с мужем и жить ей негде.
«БЕЛАЯ ЛЕНТА»
15 апреля 19:00
Режиссёр Михаэль Ханеке
Чёрно-белый фильм о Германии перед началом Первой мировой. В маленькой деревне начинают происходить странные события, но кто в них виновен, жители не могут понять. Мастер психологических драм Михаэль Ханеке очень тонко показывает протестантское детство тех людей, которые потом станут главными исполнителями фашистского режима.
Комментарии
Интересно, как проведение такого фестиваля соотносится с планами правительства города по противостоянию пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних.
Уберут или нет из программы "трудную любовь" и "вместе"? Или может не будут пускать на просмотры лиц моложе 18? Или на тормозах спустят как обычно?
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