Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Точно за идиота не держат и зрителя, но и не пытаются играть на его возмущении — скорее, на усталости от этого всего. «Не смотрите наверх» одновременно находит способ и кричать «Мы все умрем!», и делать этот крик душеспасительным, успокаивающим, превратить его в двухчасовой сеанс терапии, который хоть и кончается слезами (как и любой хороший сеанс терапии), но потом несет облегчение — в данном случае от того, что ну хоть кто-то наконец прямо это сказал.

При желании в «Не смотрите наверх» можно найти и глубину — в том, как он работает со своими источниками и предшественниками. Фильм называют и левацким ответом «Армагеддону» Майкла Бэя, и бесталанным ремейком «Доктора Стрейнджлава» Стэнли Кубрика, и дорогой версией триеровской «Меланхолии» — и во всем этом есть своя правда, но режиссер Адам Маккей работает с этими референсами чуть тоньше. Да, он отсылает к «Доктору Стрейнджлаву», комедии про то, как горстка политиканов уничтожает мир в ядерной войне, но не претендует на гениальность Кубрика. Привет «Стрейнджлаву» был и в «Армагеддоне» — там герой Стива Бушеми так же седлает ядерную боеголовку словно ковбой; Майкл Бэй таким образом взял цитату из одного из главных антивоенных фильмов в истории — и с легкой руки пустил ее на пропаганду военщины. Задача Маккея в «Не смотрите наверх» — не продолжить этот ряд цитат, а прервать его: здесь тоже есть свой космический ковбой, блестяще сыгранный Роном Перлманом, который ничем иным, кроме просто киноцитаты (не только из «Армагеддона» и «Стрейнджлава», но и «Плутовства» Барри Левинсона), не является. В конечном счете он такой же беспомощный, как любая другая киноцитата в реальном мире.

С «Меланхолией» перекличка еще интереснее: фильм практически повторяет сюжет картины Триера, но вычитает оттуда возвышенную позицию режиссера. В «Меланхолии» планета, летящая к Земле, служит метафорой депрессии героини Кирстен Данст, причем фильм не особо призывает сопереживать героине, оставляя место для такой трактовки, что сама девушка во всем и виновата, стоило лишь не грустить — и не было бы никакого конца света. (Впрочем, если назвать Триера мизогином, то это куда больше оскорбит киноманов, чем утверждение о том, что Маккей снял неплохой фильм, так что будем считать, что этого никто не говорил.) Но в то же время в «Не смотрите наверх» комета Дибиаски так же синонимична отчаянию Кейт Дибиаски, и ничего, кроме нашего сочувствия, Кейт не получает.

Но, чего уж там, если критики и зрители это не считали, значит, действительно высказаться достаточно хорошо не вышло. Зато кое-что другое у Маккея получилось — то, что он всегда умел лучше всего: сделать народный фильм. «Не смотрите наверх» уже разлетелся на цитаты и мемы и смог вытеснить из новостной повестки даже «Человека-паука». Вы прочитаете в рецензиях и соцсетях, что это плохой фильм, но прочитаете так часто, а обсуждения будут такие горячие, что в итоге все равно его посмотрите. А Netflix уже отчитался о феноменальном успехе в количестве просмотров у картины.

И в этом самое впечатляющее достижение режиссера: номинированному на «Золотую малину» «Телеведущему» уже 17 лет; со «Сводных братьев», которые получили рекордные ноль звезд в The Wall Street Journal, прошло 13. Оба фильма сейчас — классика комедии. Маккей, выпускник Saturday Night Live, в общем, социальной сатирой занимался всегда — в «Рики Бобби: Король дороги» 2006 года зло смеялся над глубинной Америкой, одновременно поклоняющейся флагу и «Гаторейду», а досидевшие до титров зрители «Копов в глубоком запасе» 2010 года вместо смешных роликов со съемок с удивлением смотрели анимированную инфографику о неравенстве, корпорациях, бонусах трейдеров, золотых парашютах и прочих причинах и последствиях финансового кризиса — но это были только намеки, которые мало кто считал. Зато как только он начал говорить об этом прямо — сразу сгреб охапку престижных наград с «Игрой на понижение» про кризис 2008 года; затем прошелся по республиканцам в «Власть» и спродюсировал «Наследников», которые почти единогласно сейчас считаются лучшим сериалом нашего времени. Критики тем временем научились быть чуть меньшими снобами, но Маккей их переиграл: «Не смотрите наверх» формально выглядит как его поздний фильм, а реально больше похож на вот те ранние, которые привлекали миллионы зрителей, отпугивали критиков, а потом все равно становились классикой.

Это антиэлитистский фильм, у которого действительно получилось отпугнуть элиту, и в то же время это фильм с климатическим посланием (по сей день остававшимся довольно элитистским), который находит путь в народ. Главный риск, на который пошел Маккей, — не в попытке отнять у зрителей хеппи-энд, а в попытке использовать для чего-то полезного то, чему он за много лет научился в комедии: обменять наработанную репутацию на хотя бы 0,3 % шанса быть услышанным. И это как раз тот случай, когда 0,3 % имеют значение.

Смотреть? Да

Обложка: Niko Tavernise / Netflix