Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

Врач Орландо Оксфорд (Рэйф Файнс) дает умирающей жене клятву, что будет оберегать их единственного сына Конрада от войны. На рубеже XIX и XX веков это обещание звучит слишком легкомысленно — совсем скоро начнется Первая мировая. Конрад вырос (и превратился в смазливого Харриса Дикинсона) и мечтает воевать за Британию — именно так принято демонстрировать доблесть, патриотизм и верность благородному происхождению.

Его отец Орландо присоединяется к военачальникам британского короля Георга, а чтобы не ограничиваться официальной дипломатией, вербует строптивую служанку Полли (Джемма Артертон) организовать подпольную шпионскую сеть слуг в пользу Антанты во всех королевских дворах и правительствах. Британия в союзе с Россией воюет против Германии: трое братьев-королей Георг, Николай II и кайзер Вильгельм II (их играет один и тот же Том Холландер с разными усами) на дух не переносят друг друга. В Российской империи демонический Распутин (Рис Иванс с подведенными глазами, похожий на фронтмена финской готик-группы) подминает под себя всю императорскую семью, и страна может вот-вот выйти из войны, изменив расстановку сил. Верховодит всеми шпионами, революционерами и провокаторами Европы лысый злодей по прозвищу Пастырь, который живет на отвесной скале с пастбищем горных козлов. Да, именно так.