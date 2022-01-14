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Фильмы недели14 января 2022

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»
АвторАлиса Таёжная
РедакторПаша Яблонский

Врач Орландо Оксфорд (Рэйф Файнс) дает умирающей жене клятву, что будет оберегать их единственного сына Конрада от войны. На рубеже XIX и XX веков это обещание звучит слишком легкомысленно — совсем скоро начнется Первая мировая. Конрад вырос (и превратился в смазливого Харриса Дикинсона) и мечтает воевать за Британию — именно так принято демонстрировать доблесть, патриотизм и верность благородному происхождению.

Его отец Орландо присоединяется к военачальникам британского короля Георга, а чтобы не ограничиваться официальной дипломатией, вербует строптивую служанку Полли (Джемма Артертон) организовать подпольную шпионскую сеть слуг в пользу Антанты во всех королевских дворах и правительствах. Британия в союзе с Россией воюет против Германии: трое братьев-королей Георг, Николай II и кайзер Вильгельм II (их играет один и тот же Том Холландер с разными усами) на дух не переносят друг друга. В Российской империи демонический Распутин (Рис Иванс с подведенными глазами, похожий на фронтмена финской готик-группы) подминает под себя всю императорскую семью, и страна может вот-вот выйти из войны, изменив расстановку сил. Верховодит всеми шпионами, революционерами и провокаторами Европы лысый злодей по прозвищу Пастырь, который живет на отвесной скале с пастбищем горных козлов. Да, именно так.

«King’s Man: Начало»

The King’s Man

Режиссер

Мэттью Вон

В главных ролях

Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Рэйф Файнс

Сценарий

Мэттью Вон, Карл Гайдусек

В кино

с 13 января

Приквел чудаковатой и элегантной серии Kingsman — одна из самых милых исторических фантазий вообще и о России в частности. Мэттью Вон, автор «Пипца» и прошлых «Кингсменов», забирается под бороду Распутину и под усы Михалкову: его новая авантюра пляшет вокруг «Сибирского цирюльника», сериалов ВВС по русской классике, «Красного воробья» и вселенной сестер Романофф. Чудным образом Мэттью Вон умудряется снять собственную мини-версию «1917», покаяться за колониализм и беспощадные войны XX века и придумать десяток изящных драк — со шпагами, ножами, миндальными тартами, горными козлами и кашемировыми шарфами. Известный русофил Рэйф Файнс относится к роли и сюжету с явной теплотой, и это передается его персонажу. А самый смешной и кринжовый герой, ради которого, кажется, все и затевалось, — Распутин, которого Рис Иванс превращает в злую мультяшку. То Григорий рассказывает, что русские «любят трахаться как тигры», то несколько раз восстает из мертвых, то проглатывает британский десерт, оставляя крошки на бороде. Одним словом, Russia’s greatest love machine.

В «King’s Man: Начало» устраивают махач под увертюру «1812 год» Чайковского, в православном кресте прячут шприц с опиумом, а эпилепсию вызывают отравленным монпансье. Уровень исторической достоверности — примерно как в диснеевском мультфильме «Анастасия», и если Мата Хари соблазняет американского президента стриптизом, то и Ленина можно забрифовать на революцию в деревянном хлеву на вершине горы. С хлева на горе фильм и начинается: в самой первой сцене посреди стойла накрыт стол с водкой, а под блеяние козлов говорят про яйца Фаберже. Лютый кэмп с нежным взглядом в сторону таинственного снежного балалаечного края, который пытаются уберечь новые рыцари Круглого стола. Такой милый идиотизм стоит смотреть только вместе с внутренним ребенком.

Смотреть?

Да

Обложка: «Дисней Студиос»

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