«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна

Новый фильм Джоэла однозначно разговаривает с киноклассикой — с сеттингом «Седьмой печати» и фильмами Дрейера, хрестоматийной постановкой Козинцева со Смоктуновским, каноническими экранизациями Куросавы и Уэллса. «Трагедия Макбета» воплощена в том темпе и той форме, которую интуитивно почувствует фанат театра или кино середины XX века. Минималистичные декорации только очерчивают места действия — вот военный шатер, вот королевские покои, вот дом лорда, — как это происходит на подмостках главных современных театров мира. Следующую по важности после режиссера и актеров работу в «Трагедии…» проделали художник по свету и оператор Брюно Дельбоннель («Баллада Бастера Скраггса», «Франкофония», «Фауст»).

Лаконичная «Трагедия Макбета» даже не пытается воссоздать буйную историю Британии в деталях (как делает большинство пестрых исторических фильмов) или переосмыслить кровавую маскулинность средневековой войны, как это получилось у австралийца Джастина Курцеля в исторической драме с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр. Последней, кажется, фильм Коэна-старшего проигрывает и в ведущем актерском дуэте. При всех достоинствах Вашингтона и МакДорманд молодые Фассбендер и Котийяр смотрятся живее и убедительнее: между ними, помимо злобного сообщничества, ощущается и самонадеянность золотых лет, и сильная страсть.

В «Трагедии Макбета» страсти между всеми героями на экране немного — до исполинских масштабов Шекспира явно недотягивают. Но что действительно удалось Коэну — это без ущерба смыслу и форме сжать текст трагедии, оставив сильные образы и афористичные рассуждения о правоте, силе и власти. Если первокурсников и второкурсников невозможно заставить читать Шекспира в переводе или тем более в оригинале, Коэн проделал важную образовательную работу точного пересказа без вольностей. Самый красивый учебник, который только можно себе представить.