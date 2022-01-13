«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна Который режиссер снял без брата
На поле битвы три ползучих ведьмы (всех трех играет Кэтрин Хантер из «Сказки сказок» Гарроне и «Гарри Поттера» — и, забегая вперед, это первая и лучшая сцена фильма) предрекают лорду Макбету (Дензел Вашингтон) королевский трон за его боевые заслуги: его удача и сейчас висела на волоске. Поверив в уникальность своей судьбы, лорд Макбет возвращается домой к тщеславной и целеустремленной супруге (Фрэнсис МакДорманд), которая и без всяких ведьм считает, что ее муж достоин больших почестей; предзнаменование только укрепляет ее фанатичную веру. Восходя на престол, лорд Макбет будет терять доблесть и человечность, расчистит ряды соратников и соперников и превратится в упивающегося властью и потерявшего самокритику одиночку. Что и есть настоящая шекспировская трагедия.
«Трагедия Макбета»
The Tragedy of Macbeth
Режиссер
Джоэл Коэн
В главных ролях
Дензел Вашингтон, Фрэнсис МакДорманд, Алекс Хэсселл
Сценарий
Джоэл Коэн, Уильям Шекспир
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На Apple TV с 14 января
Пока стриминги предоставляют все больше возможностей великим режиссерам сделать «тот самый» долгожданный проект («Манк» Финчера, «Рука бога» Соррентино или «Рома» Куарона приходят на ум первыми), рисковая затея нарочито театральной и суровой экранизации «Макбета» подстрахована от провала: если что, Apple TV+ и без «Макбета» есть чем накормить своих зрителей. Это освобождающая рыночная схема для выдающихся режиссеров, которой каждый пользуется по-своему: снимает историю сценариста «Гражданина Кейна», автобиографию взросления в Италии или завораживающий черно-белый эпос о Мексике 70-х. Монохром вообще интересное свойство современного авторского кино: черно-белая гамма обычно отталкивает зрителей и сказывается на сборах, и стриминги, пожалуй, единственное пространство, где аудитория дождется любимого автора и всегда даст ему шанс.
В прошлом году стало известно, что младший брат Коэн, Итан, больше не хочет заниматься кино, а выходит на пенсию. Первое ощущение от одиночного заплыва старшего брата, Джоэла, — в этом фильме чего-то остро не хватает: ироничной интонации или второго уравновешивающего взгляда, внимания к зрителям или атмосферной отточенности. На ум в первую очередь приходит «Человек, которого не было» — другой черно-белый фильм братьев, последовательно описывающий соскальзывание зрелого мужчины в ад.
Новый фильм Джоэла однозначно разговаривает с киноклассикой — с сеттингом «Седьмой печати» и фильмами Дрейера, хрестоматийной постановкой Козинцева со Смоктуновским, каноническими экранизациями Куросавы и Уэллса. «Трагедия Макбета» воплощена в том темпе и той форме, которую интуитивно почувствует фанат театра или кино середины XX века. Минималистичные декорации только очерчивают места действия — вот военный шатер, вот королевские покои, вот дом лорда, — как это происходит на подмостках главных современных театров мира. Следующую по важности после режиссера и актеров работу в «Трагедии…» проделали художник по свету и оператор Брюно Дельбоннель («Баллада Бастера Скраггса», «Франкофония», «Фауст»).
Лаконичная «Трагедия Макбета» даже не пытается воссоздать буйную историю Британии в деталях (как делает большинство пестрых исторических фильмов) или переосмыслить кровавую маскулинность средневековой войны, как это получилось у австралийца Джастина Курцеля в исторической драме с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр. Последней, кажется, фильм Коэна-старшего проигрывает и в ведущем актерском дуэте. При всех достоинствах Вашингтона и МакДорманд молодые Фассбендер и Котийяр смотрятся живее и убедительнее: между ними, помимо злобного сообщничества, ощущается и самонадеянность золотых лет, и сильная страсть.
В «Трагедии Макбета» страсти между всеми героями на экране немного — до исполинских масштабов Шекспира явно недотягивают. Но что действительно удалось Коэну — это без ущерба смыслу и форме сжать текст трагедии, оставив сильные образы и афористичные рассуждения о правоте, силе и власти. Если первокурсников и второкурсников невозможно заставить читать Шекспира в переводе или тем более в оригинале, Коэн проделал важную образовательную работу точного пересказа без вольностей. Самый красивый учебник, который только можно себе представить.
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Возможно
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