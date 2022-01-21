«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности

В Америке середины 30-х к бродячему цирку прибивается молодой привлекательный мужчина Стэнтон (Брэдли Купер). Сперва он вызывает у труппы легкую настороженность, но потом ловит убегающего живого экспоната Человека-зверя и хитростью прогоняет полицейский рейд, так что хозяин цирка (Уиллем Дефо) раскрывает ему рабочие секреты, а пара трюкачей-предсказателей (Тони Коллетт и Дэвид Стрэтэйрн) берет под свое крыло. В цирке работает юная Молли (Руни Мара), пропускающая через себя электричество: она кажется самой нездешней из всего ансамбля, и увлеченный Стэнтон сулит ей побег с общей концертной программой вдали от нищеты. Но на несколько месяцев Стэнтон все же становится в цирке своим.

«Люди хотят рассказать о себе: все желают быть увиденными», — главная истина, которую Стэнтону сообщают менталисты. Приходя за предсказаниями, потерявший надежду человек обычно на блюдечке приносит свою историю: по его одежде, обуви, кулону на шее, жесту и мимике можно угадать его чаяния, а пара мошеннических трюков с именем и невидимым помощником — и вот уже незнакомая женщина чувствует похлопывания мертвого брата по плечу, а мать слышит приветствие погибшего на войне сына. За каждым взрослым человеком стоит призрак живых или мертвых «папки или мамки», так что одного упоминания о них достаточно, чтобы у собеседника подкосились колени. Стэнтон наследует не только техники, но хитрости предсказателей в записной книжке профессиональных секретов, нарушая главное правило наставника — не увлекаться ложью и не оборачивать наивность зрителей им во вред.

Стэнтон и Молли действительно уходят из цирка и уже выступают в мегаполисе в красивом ночном клубе перед публикой в мехах. Именно там пара привлекает внимание доктора психологии Лилит Риттер (Кейт Бланшетт с ее фирменным коварным прищуром на мраморном лице), и она предлагает Стэнтону интересную сделку с влиятельными людьми.