«Орнитология», Макбет и книга про лес

Что слушать

Орнитология — Песни для синтезатора

Дебютный альбом группы «Орнитология», наконец-то, появился на стримингах — раньше его можно было послушать только на кассете. Из недавних русскоязычных проектов «Орнитологию» больше всего хочется сравнить с проектом Сережи Дмитриева «Терпение» — как минимум они похожи своей синтезаторной минималистичностью. Но у «Орнитологии» песни намного более панковские и нарочито состаренные — примерно так могли бы звучать Suicide, если бы пели на русском сорок лет назад. Вокал здесь тонет в ревербе начала 80-х, а драм-машины хлещут по ушам. Вживую это все звучит, конечно же, еще интереснее.

Earl Sweatshirt — Sick!

Впервые за несколько лет Эрл Свэтшот звучит не так тревожно — собственно, рэпер сам признается, что еще предыдущий альбом «Feet Of Clay» был уже неким эпилогом к этой истории. К какой? В 2013 году у Эрла умерла бабушка, в 2017 — отец; он постоянно ссорился с мамой, отменял туры из-за депрессии да и сам факт, что он начал карьеру в 15 лет не мог на него не давить. «Jay-Z записал первый альбом в 26-27, да и вообще куча народу ворвалась в игру взрослыми, а не в 16. Разница гигантская», — рефлексирует Эрл, судьба которого и правда напоминает героя «Магнолии» Пола Томаса Андерсона, который слишком рано попал на шоу талантов и не справился с этим грузом. Но сейчас Эрл относительно спокоен: воспитывает маленького сына, мечтает переехать на ферму и даже записал витальный (ну, по своим меркам) альбом.

FKA twigs —CAPRISONGS

Еще одна неожиданная смена курса — на этот раз от британской музыкантки FKA twigs. У многих она ассоциируется с мрачной, нарочито запутанной пост-поп музыкой — в целом весьма оправданно. Новый микстейп звучит радостно и свежо: FKA twigs записывает на диктофон своих друзей, поет про астрологию и вообще звучит радостно и свежо. Подробнее об альбоме можно прочитать в рецензии Артем Макарского.