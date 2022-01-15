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Выходные дома15 января 2022

«Орнитология», Макбет и книга про лес Что слушать, смотреть и читать на выходных

«Орнитология», Макбет и книга про лес
АвторПаша Яблонский

Что слушать

Орнитология — Песни для синтезатора

Дебютный альбом группы «Орнитология», наконец-то, появился на стримингах — раньше его можно было послушать только на кассете. Из недавних русскоязычных проектов «Орнитологию» больше всего хочется сравнить с проектом Сережи Дмитриева «Терпение» — как минимум они похожи своей синтезаторной минималистичностью. Но у «Орнитологии» песни намного более панковские и нарочито состаренные — примерно так могли бы звучать Suicide, если бы пели на русском сорок лет назад. Вокал здесь тонет в ревербе начала 80-х, а драм-машины хлещут по ушам. Вживую это все звучит, конечно же, еще интереснее. 

Earl Sweatshirt — Sick!

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Впервые за несколько лет Эрл Свэтшот звучит не так тревожно — собственно, рэпер сам признается, что еще предыдущий альбом «Feet Of Clay» был уже неким эпилогом к этой истории. К какой? В 2013 году у Эрла умерла бабушка, в 2017 — отец; он постоянно ссорился с мамой, отменял туры из-за депрессии да и сам факт, что он начал карьеру в 15 лет не мог на него не давить. «Jay-Z записал первый альбом в 26-27, да и вообще куча народу ворвалась в игру взрослыми, а не в 16. Разница гигантская», — рефлексирует Эрл, судьба которого и правда напоминает героя «Магнолии» Пола Томаса Андерсона, который слишком рано попал на шоу талантов и не справился с этим грузом. Но сейчас Эрл относительно спокоен: воспитывает маленького сына, мечтает переехать на ферму и даже записал витальный (ну, по своим меркам) альбом. 

FKA twigs —CAPRISONGS

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Еще одна неожиданная смена курса — на этот раз от британской музыкантки FKA twigs. У многих она ассоциируется с мрачной, нарочито запутанной пост-поп музыкой — в целом весьма оправданно. Новый микстейп звучит радостно и свежо: FKA twigs записывает на диктофон своих друзей, поет про астрологию и вообще звучит радостно и свежо. Подробнее об альбоме можно прочитать в рецензии Артем Макарского. 

Что смотреть

Эйфория

Где смотреть

«Амедиатека»

На этой недели начал выходить второй сезон «Эйфории» — одного из главных сериалов о трудной жизни подростков. Продолжение вышло жестким — причем по отношению и к зрителям, и к героям. В новых эпизодах зрителей ждут болезненные флешбэки, разрушение семьи, крах дружбы, разочарование в любви, Уолтер Уайт в женском обличье и довольно заезженный троп из сериалов о подростках — эпизод с грандиозным школьным спектаклем, который станет катализатором событий оглушительного финала сезона.

СЕРИАЛЫ

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории» Меньше глиттера, больше драмы

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«Трагедия Макбета»

На поле битвы три ползучих ведьмы предрекают лорду Макбету (Дензел Вашингтон) королевский трон за его боевые заслуги: его удача и сейчас висела на волоске. Поверив в уникальность своей судьбы, лорд Макбет возвращается домой к тщеславной и целеустремленной супруге (Фрэнсис МакДорманд), которая и без всяких ведьм считает, что ее муж достоин больших почестей; предзнаменование только укрепляет ее фанатичную веру. Восходя на престол, лорд Макбет будет терять доблесть и человечность, расчистит ряды соратников и соперников и превратится в упивающегося властью и потерявшего самокритику одиночку. Что и есть настоящая шекспировская трагедия. Которую поставил не кто иной, как Джоэн Коэн — после того как Итан ушел из кино. 

ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна

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Что читать

Адриане Лохнер

Лес. Как устроена лесная экосистема

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Признание в любви к лесу, написанное немецкой журналисткой-биологом Адриане Лохнер. Начинается все с того, что Адриана вспоминает свои отношения с лесом — как познакомилась с ним в детстве и как вернулась к нему сейчас, вернувшись в родные края. «Мне хотелось бы, чтобы благодаря этой книге лес стал чуть ближе к людям, чтобы читатель увидел маленькие и большие природные чудеса, скрытые здесь», — объясняет задачу книги сама писательница. 

Энн Карсон — Автобиография красного

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Недавно издательство No Kidding Press перевело на русский «‎Автобиографию красного» — ‎работу Карсон 1998 года, в которой переосмысляется миф о Геракле и Герионе. В романе в стихах (так сама писательница определяет жанр текста) древнегреческие мифы переплетаются с вымышленными интервью, а герои, известные с античных времен как враги, живут в наше время и заводят гомосексуальный роман. 

КНИГИ

«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?

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Фотографии: обложка - «Орнитология», 1 - Алина Утробина, 2 - HBO 3 – Букмейт

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