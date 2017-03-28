ИЛЬЯ ЛАГУТЕНКО: «После десяти лет работы с различным видеоконтентом для наших концертов я стал все больше склоняться к тому, что хочу видеть собственные выступления не перегруженными визуальной атрибутикой, а, наоборот, минималистичными, но эффективными в художественном выражении. Ради этого я провел много переговоров с зарубежными и российскими специалистами в области световой сценографии.

„Морская.20“ стал хорошим поводом, чтобы снова примерить на себя категории концертов 90-х, когда в нашем распоряжении были только музыкальные инструменты и пара световых пушек. Я был очень рад, когда еще на стадии виртуального знакомства стало ясно, что с Sila Sveta нас связывают не только хорошие рекомендации друзей, но и полное взаимопонимание в реализации идей. Для наших концертов в Москве, Питере и Владивостоке мы постарались выстроить программу таким образом, чтобы свет стал единым целым с песнями, но при этом зритель не испытывал дискомфорта, когда масштабные шоу начинают отвлекать вас от ваших собственных ожиданий. Мы бы хотели, чтобы такая концертная программа стала интерактивной для зрителя. Мне важно не поразить воображение, а дать возможность полностью раствориться в любимых песнях и стать их частью».

Александр Ус, сооснователь и креативный директор Sila Sveta: «Мы как Sila Sveta нечасто делаем шоу с российскими исполнителями — просто не лежит душа. Но „Мумий Тролль“ — одни из тех, для кого хочется сделать исключение. Этот коллектив всегда отличался, во-первых, очень качественным звуком, а во-вторых — что лично мне только на пользу — не до конца понятной лирикой. У них очень много ассоциативных образов, которые додумываешь как хочешь. Это хорошо перекликается с тем, что делаем мы, с нашим видением. Мы не любим в лоб говорить, что белое — это белое, а черное — это черное, мы всегда оставляем какое-то поле для фантазии и свободной интерпретации. В этом плане творчество Ильи с нами очень сильно резонирует. К тому же организацией сцены у „Мумий Тролля“ занимаются очень профессиональные иностранные ребята, и присоединиться к ним — большая честь для нас.

Мы специально не делали то, чего от визуальной части ожидают, — никаких образов, основанных на клипах. Это исключительно наши эмоции от песен группы „Мумий Тролль“. Не хотелось перетягивать внимание на себя, потому что Лагутенко — это такой артист, которому точно есть что сказать. Поэтому мы постарались скорее дополнить то, что происходит на самой сцене между артистом и аудиторией, создать общее настроение и атмосферу, нежели добивать мощью со всех сторон.

Илья принимал непосредственное участие в создании проекций. Он четко обозначил, что не хочет, чтобы там были, условно, мультики, он хотел максимально абстрактную графику — это ровно то, что мы и хотели.

Концерт состоит из трех блоков, каждый из которых в первую очередь связан с музыкальной частью — это, так сказать, три поэтических, даже исторических блока. Илья сам объяснял, где проходит водораздел, и, исходя из этого, мы сделали три визуально разные сцены».

фотографии: обложка, 1 – «Мумий Тролль», 2 – Виктория_Атаманчук/«Мумий Тролль»

Примечание: Паня Кириллина с начала апреля 2017 года работает пиар-директором Sila Sveta