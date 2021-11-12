FreePeople: Как устроены самые дорогие свингер-вечеринки в Екатеринбурге 18+ «ЛГБТ-сообществу здесь нечего делать»
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The Village Екатеринбург запускает серию материалов о городских секс-вечеринках — первый посвящен свингер-пати. Наши коллеги писали, что субкультура московских свингеров выросла из последних лет существования СССР. А в Екатеринбурге она сформировалась позже — уже после перестройки. Мы пообщались с организатором TerraFreePeople Евгением (ник в сообществе — Актуальный Ос), который проводит свингер-вечеринки в городе уже 19 лет. Евгений рассказал нам, обязательно ли заниматься сексом на встречах, зачем для новичков организуют два этапа отбора, и почему для мужчин участие в вечеринках в шесть раз дороже.
The Village Екатеринбург запускает серию материалов о городских секс-вечеринках — первый посвящен свингер-пати. Наши коллеги писали, что субкультура московских свингеров выросла из последних лет существования СССР. А в Екатеринбурге она сформировалась позже — уже после перестройки. Мы пообщались с организатором TerraFreePeople Евгением (ник в сообществе — Актуальный Ос), который проводит свингер-вечеринки в городе уже 19 лет. Евгений рассказал нам, обязательно ли заниматься сексом на встречах, зачем для новичков организуют два этапа отбора, и почему для мужчин участие в вечеринках в шесть раз дороже.
Почему в Екатеринбурге нельзя заняться сексом после взаимного кивка в баре
Сообщество свингеров появилось в Екатеринбурге более 25 лет назад. Все началось с сайта, где были объявления о встречах сообщества и доска знакомств. Мы собирались в каком-нибудь кафе, общались за чашкой кофе и лучше друг друга узнавали. В 2000-х наши встречи проходили только на уровне вербального общения, максимум с легким флиртом.
В Европе люди соглашаются на секс после кивка в баре, а в России это пикантная тема, поэтому даже интернет-знакомства плохо работают. Нашему менталитету требуется сначала лично поговорить с человеком, узнать его получше. Встречи в реальности объединяют сообщество, придают уверенность и избавляют от страхов, что позовешь домой незнакомых людей, от которых можно ожидать чего угодно, вплоть до агрессивного поведения. Также такие встречи — экономия времени. При знакомствах в интернете нужно быть готовым к тому, что придется потом провести личные встречи с несколькими людьми — и не факт, что с первым же случится коннект. А на встрече комьюнити свингеров можно сразу пообщаться с большим количеством людей и найти своего.
Сначала я просто присоединился к сообществу, но вскоре его основатели резко занялись своими бизнесами, и у них больше не было времени на организацию оффлайн-событий. Так встречи прекратились, но желающие на них ходить остались, поэтому в 2002 году я взял их организацию на себя. Постепенно комьюнити стало расти, и мы начали встречаться не только в кафе — стали снимать отели или загородные дома для вечеринок. На первые такие события мы с трудом набирали 20 гостей, так как не все были знакомы между собой лично и люди боялись ехать, не зная, кого из себя реально представляют их друзья по переписке. Особенно это касалось девушек — раньше у нас вообще не было участниц, которые приходили без партнеров.
Чем свингер-вечеринки отличаются от оргий и как пройти на них собеседование
Вечеринки иногда привлекают неадекватных людей, поэтому вход на наши события всегда закрытый — только для участников сообщества. Чтобы получить доступ, нужно пройти несколько этапов собеседования. Сначала мы знакомимся во время переписки, когда человек только спрашивает о возможности прийти на вечеринку. Затем созваниваемся, и я лично рассказываю обо всем, что происходит на событии.
Собеседование с возможными гостями помогает понять, насколько этот посетитель подходит нашему сообществу, а еще насколько мы — то место, которое он искал. У всех разные фантазии. Часто во время общения оказывается, что человек искал кинк-вечеринку, массовку с моделями или оргию, а в реальной жизни все не как в порно. С 2000-х основной лейтмотив наших событий — встреча с единомышленниками и легкий флирт. Все строится без акцента на сексуальных активностях.
Свободные отношения и свинг — это не панацея от проблем в отношениях
Также многие ошибочно думают, что свободные отношения и свинг — это панацея от трудностей в отношениях. На самом деле это просто приключение, которое не излечит пары с проблемами. Поэтому, если во время собеседования проскальзывают фразы «Мы пришли реанимировать наш брак», то я такие пары не пускаю на события.
В целом поход на вечеринку можно сравнить с визитом в обычный ночной клуб: играет музыка, люди пьют и общаются, только могут более раскованно себя вести — надевать откровенные костюмы, целоваться, уединяться с другими в закрытых помещениях. Главная цель наших мероприятий — создать условия для живого знакомства с другими участниками сообщества, а затем реализовать свои сексуальные фантазии втроем, впятером — и вообще как угодно. Причем на вечеринке можно просто договориться о такой встрече дома.
Как относятся к наркотикам и проституции на вечеринках
Когда мы только начинали делать вечеринки, то гнались за количеством людей, потому что хотелось собрать вокруг больше единомышленников. Уже в 2004 мы стали делать вечеринки на 80-100 участников, правда, совсем не парились из-за основного содержания. Под конец 2000-х акцентами в организации стали музыка, еда, развлекательная программа и локация, также мы начали повышать качество событий. И сейчас у нас нет цели собрать огромное количество людей — к нам приходит около 50 человек, но мы предоставляем им комфортную площадку для общения друг с другом. Мы не рекламируем себя как лучший образ жизни, просто рады тем, кто уже в теме свинга.
Еще одно отличие от 2000-х в том, что сейчас наши события проходят в клубном пространстве. Мы долгое время арендовали дома, сауны, а также площадки кафе, но в какой-то момент захотелось обосноваться и сделать собственную локацию. Первое помещение было маленьким и находилось в подвале, откуда мы еле успели вынести звуковую аппаратуру и часть мебели, когда нас затопили — там мы были около пяти лет. А последние пять занимаем второй этаж в неприметном здании на промзоне, чтобы не привлекать внимание соседей из-за громкой музыки ночью.
Мы обустроили клуб для вечеринок самостоятельно. Внутри находится большой зал с диванами и баром, а также конструкциями для танцовщиц, которых мы зовем на встречи. Также в пространстве есть несколько приватных комнат, в каждой из которых установлена душевая кабина.
Основной контингент — люди от 30 лет, которые уже не умеют тусоваться всю ночь без сна, поэтому около трех сами разъезжаются по домам
До пандемии мы проводили вечеринки два раза в месяц, а теперь когда нет антиковидных мер. С начала пандемии количество наших посетителей сократилось примерно в два раза — многие все еще боятся приходить.
Наш основной контингент – взрослые люди от 30 лет, которые уже не могут тусоваться всю ночь без сна, поэтому около трех сами разъезжаются по домам. После недавнего ограничения на работу после 23:00 мы не провели еще ни одну вечеринку, потому что начинаем в 10 вечера и заканчиваем в 4 утра, а собираться на час нет смысла.
Наши свингер-вечеринки проходят законно. У нас установлен жесткий запрет на наркотики, проституцию и привлечение несовершеннолетних. А как индивидуальный предприниматель я могу создать себе лофт и приглашать туда друзей, а причины дружбы — это уже наше дело. Когда в клубе не проходят вечеринки, помещение просто пустует. Иногда на меня выходят по объявлениям и снимают помещение в аренду для праздников, корпоративов или БДСМ-вечеринок.
О правилах поведения, где «нет — значит нет» уже стало мейнстримом
Мы уважаем частную жизнь наших гостей, поэтому на вечеринках запрещены телефоны и фотосъемка. Еще во время первых событий мы ввели элементарные правила поведения: нужно быть вежливым, ненавязчивым, в любых обстоятельствах нельзя трогать другого человека без его активного согласия. Все правила мы проговариваем еще на этапе собеседования. Если на вечеринке кто-то видит, что они нарушаются, то администратор клуба сразу подходит и напоминает о них. Если же намеки игнорируются, гостя выводят с вечеринки, а в крайних случаях могут вовсе исключить из сообщества.
Первый костяк правил на вечеринках мы взяли на сайте какого-то московского свингер-клуба, а дальше дополняли и видоизменяли его, основываясь на нашем опыте. Например, ввели пункт о том, что если пара приходит на вечеринку вместе, то и уходит с нее вместе. Было несколько неприятных случаев, когда на самом событии пара ссорилась на почве ревности, а затем один из партнеров уезжал, оставляя другого без денег и возможности уехать домой — это становилось проблемой организаторов.
Новые посетители садятся поглубже в зал и с выпученными глазами смотрят по сторонам
Также мы рекомендуем гостям пользоваться средствами контрацепции. Во всех комнатах стоят вазочки с презервативами, но проследить за их реальным использованием в приватных комнатах мы не можем.
Первый поход на вечеринку — очень волнительное событие. Мы заметили, что новые посетители часто садятся поглубже в зал, начинают курить кальян и с выпученными глазами смотреть по сторонам в страхе, что к ним сейчас кто-то подойдет. Поэтому начали приставлять к новичкам опытного куратора, который проводит с ними вечер: делает экскурсию по клубу и отвечает на все вопросы. Первый опыт свинга лучше испытать с опытными людьми. Помню случаи из личного опыта, когда у людей в паре во время вечеринки срывало крышу, и они начинали устраивать разборки на почве неожиданной ревности. Иногда это следствие того, что к новому сексуальному опыту готов только один из партнеров.
Можно ли прийти на свингер-вечеринку одному
На вечеринку можно прийти с парой или в одиночестве. 80 % наших гостей — это состоявшиеся, состоятельные и взрослые гетеросексуальные семейные пары, которые многого добились в жизни, получили самый разный опыт и теперь находятся в поисках разнообразия. На наших событиях появляются бисексуалы, но бисексуальных мужчин я никогда не видел — возможно, не все партнеры готовы на такой сексуальный опыт, поэтому им трудно найти у нас кого-то. В целом, ЛГБТ-сообществу здесь нечего делать, потому что это событие про другую свободу.
Для нас принципиально нет разницы, приходит ли пара, мальчик или девочка — главное, чтобы человек был хороший. Я сам впервые побывал на вечеринке без пары, а когда познакомился со второй женой, то оказалось, что у нас созвучны сексуальные предпочтения, поэтому мы начали ходить на события вместе.
Для нас принципиально нет разницы, приходит ли пара, мальчик и девочка — главное, чтобы человек был хороший
В комьюнити постоянно уходят и приходят какие-то люди, а также возвращаются те, кто не был на встречах годами. Кто-то приходит на вечеринки раз в год, а кто-то каждый месяц. Также одни посещают их годами, а другим достаточно пары вечеринок, чтобы закрыть внутренние гештальты. Это нормально: интерес то появляется, то исчезает. В любой момент можно уйти, а затем при желании вернуться — и никто это не будет осуждать. Многие находят постоянных партнеров на вечеринке и продолжают встречаться лично, а на вечеринках больше не появляются.
У посетителей есть дресс-код: мы не пускаем на события в спортивках, только если это не тематическая фитнес-вечеринка. Обычно мы просим одеваться наряднее, потому что это создает в клубе особую атмосферу. Некоторые гости надевают эротические наряды, но их немного и это всегда только их инициатива. У каждой вечеринки есть тематика, и мы продумываем для нее программу с конкурсом костюмов.
О работе в разных городах
Сейчас мы шагнули за пределы Урала и проводим свои вечеринки в Москве, Петербурге и на юге. Все началось с Сочи — туда мы зашли шесть лет назад, когда в город переехали мои друзья и несколько постоянных участников вечеринок. В какой-то момент они пригласили меня в гости и предложили устроить вечеринку в Сочи. Все прошло хорошо, и мы продолжили ими заниматься. Сначала мне помогала в организации екатеринбургская команда, но позже я нашел единомышленников в самом городе. Далее этот же сценарий повторился в Москве, Петербурге и Краснодаре.
Сейчас в нашем сообществе около 3 000 человек в разных городах. Работа во всех примерно одинаковая, ни в одном из них нет особенных предпочтений или запросов. Единственное отличие заключается в том, что в Москве мы зарабатываем на организации вечеринок в разы больше хотя бы потому, что само население города больше. Мы не работаем по принципу франшизы — это коллектив, который я создавал в течение пяти последних лет. Постоянная площадка есть только в Екатеринбурге — в остальных городах мы арендуем помещение под конкретное мероприятие. В остальном наши принципы — комфорт, безопасность и элегантность — сохраняются.
Обязательно ли заниматься сексом
Перед тем, как идти на событие, стоит хорошо погуглить организаторов. Если их аккаунтам на форумах и профильных сайтах уже несколько лет, то таким людям можно доверять. Также нужно изучить отзывы посетителей самих вечеринок. Если все хорошо, то можно без страха туда отправляться.
Со стороны кажется, что все вечеринки одинаковые, но на самом деле они отличаются в зависимости от организаторов и концепта. В Екатеринбурге нас знают как TerraFreePeople, а в других местах просто как FreePeople или «Клуб свободных людей». Я намеренно уходил от термина «свинг» — ведь это только про пары, а мы доброжелательно относимся и к одиночкам. Мы вкладываем в них свободу общения — это не столько место для сексуальных активностей, сколько пространство, где можно с кем-то познакомиться для них в будущем. Уровень погруженности каждый решает сам, при чем это нормальная практика, если кто-то приходит на вечеринку и только общается.
О секс-индустрии на Урале и сколько стоит участие
Мы стали проводить вечеринки в Москве два года назад. На тот момент в городе было уже четыре свингер-клуба, но мои знакомые оттуда все равно просили начать организовывать свои вечеринки. Все потому, что у каждой тусовки своя аудитория. Например, когда мы с моей женой Наташей были на одной из московских свингер-вечеринок, к нам подошел какой-то байкер в кожаной куртке, таща за руку жену, и показал мне на нее, спрашивая заплетающимся языком: «Нравится моя жена? Мне понравилась твоя — давай поменяемся».
По сравнению с любым подобных клубом, стоимость посещения наших мероприятий в три или четыре раза выше. Цена зависит от города и биологического пола. Например, за первое посещение в Екатеринбурге мужчины платят 12–15 000 рублей, пары — 10–13 000 рублей, а девушки — 2 000 рублей, чтобы исключить излишнюю наполняемость мужчинами, которые чаще интересуются секс-вечеринками. Перекос на вечеринке в какую-либо сторону по гендерному признаку был бы ненормальным. У всех, кто приходит на событие, должен быть шанс получить в итоге секс.
Высокая стоимость сужает нашу тусовку, но таким образом на мероприятия приходит состоятельная и созвучная нам аудитория с более высоким культурным уровнем. На Урале есть около десяти организаторов секс-вечеринок, но мы самые давние, а также единственные, кто делает акцент не на сексе и работает в премиум-формате. Например, в стоимость входят фуршет, шоу танцовщиц и безлимитный бар, чтобы посетители не отвлекались на транзакции и точно не пользовались телефонами. При этом благодаря отбору участников у нас никогда нет пьяных людей — все приходят ради общения и новых знакомств с единомышленниками, а это невозможно в нетрезвом состоянии.
Со стороны свингер-вечеринки воспринимают как что-то грязное и ненормальное. Новички выбирают поиск партнера онлайн, а не на событиях, потому что насмотрелись порнофильмов и боятся, что здесь их кто-то схватит и что-то сделает против воли. Но это совсем не так, и молодое поколение, которое воспитывается на открытом информационном поле, намного проще воспринимает информацию про разнообразие секса. Еще с момента перестройки мнение русского общества в отношении секса меняется и демократизируется. Наша задача — поддержать демократизацию, делая комфортный и безопасный продукт.