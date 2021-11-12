FreePeople: Как устроены самые дорогие свингер-вечеринки в Екатеринбурге 18+

Как относятся к наркотикам и проституции на вечеринках

Когда мы только начинали делать вечеринки, то гнались за количеством людей, потому что хотелось собрать вокруг больше единомышленников. Уже в 2004 мы стали делать вечеринки на 80-100 участников, правда, совсем не парились из-за основного содержания. Под конец 2000-х акцентами в организации стали музыка, еда, развлекательная программа и локация, также мы начали повышать качество событий. И сейчас у нас нет цели собрать огромное количество людей — к нам приходит около 50 человек, но мы предоставляем им комфортную площадку для общения друг с другом. Мы не рекламируем себя как лучший образ жизни, просто рады тем, кто уже в теме свинга.

Еще одно отличие от 2000-х в том, что сейчас наши события проходят в клубном пространстве. Мы долгое время арендовали дома, сауны, а также площадки кафе, но в какой-то момент захотелось обосноваться и сделать собственную локацию. Первое помещение было маленьким и находилось в подвале, откуда мы еле успели вынести звуковую аппаратуру и часть мебели, когда нас затопили — там мы были около пяти лет. А последние пять занимаем второй этаж в неприметном здании на промзоне, чтобы не привлекать внимание соседей из-за громкой музыки ночью.

Мы обустроили клуб для вечеринок самостоятельно. Внутри находится большой зал с диванами и баром, а также конструкциями для танцовщиц, которых мы зовем на встречи. Также в пространстве есть несколько приватных комнат, в каждой из которых установлена душевая кабина.

Основной контингент — люди от 30 лет, которые уже не умеют тусоваться всю ночь без сна, поэтому около трех сами разъезжаются по домам

До пандемии мы проводили вечеринки два раза в месяц, а теперь когда нет антиковидных мер. С начала пандемии количество наших посетителей сократилось примерно в два раза — многие все еще боятся приходить.

Наш основной контингент – взрослые люди от 30 лет, которые уже не могут тусоваться всю ночь без сна, поэтому около трех сами разъезжаются по домам. После недавнего ограничения на работу после 23:00 мы не провели еще ни одну вечеринку, потому что начинаем в 10 вечера и заканчиваем в 4 утра, а собираться на час нет смысла.

Наши свингер-вечеринки проходят законно. У нас установлен жесткий запрет на наркотики, проституцию и привлечение несовершеннолетних. А как индивидуальный предприниматель я могу создать себе лофт и приглашать туда друзей, а причины дружбы — это уже наше дело. Когда в клубе не проходят вечеринки, помещение просто пустует. Иногда на меня выходят по объявлениям и снимают помещение в аренду для праздников, корпоративов или БДСМ-вечеринок.