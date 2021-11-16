«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?

Энн Карсон — канадская поэтесса, несколько раз становившаяся претенденткой на Нобелевскую премию по литературе. О ее биографии известно немного, но один из важных фактов в ней — любовь Карсон к античности. Поэтесса увлекалась древнегреческой литературой еще в школе, защитила диссертацию по Сапфо, а ее художественные тексты наполнены отсылками к Древней Греции.

Недавно издательство No Kidding Press перевело на русский «‎Автобиографию красного» — ‎работу Карсон 1998 года, в которой переосмысляется миф о Геракле и Герионе. В романе в стихах (так сама писательница определяет жанр текста) древнегреческие мифы переплетаются с вымышленными интервью, а герои, известные с античных времен как враги, живут в наше время и заводят гомосексуальный роман.

Из-за множества отсылок и смыслов читать «‎Автобиографию красного»‎ можно по-разному: как ЛГБТ-роман и как книгу стихов, как размышление о литературном каноне и как постмодернистский текст. The Village разобрался, сколько прочтений может быть у книги.