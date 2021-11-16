«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм? Как читать роман кандидатки на Нобелевскую премию по литературе
Энн Карсон — канадская поэтесса, несколько раз становившаяся претенденткой на Нобелевскую премию по литературе. О ее биографии известно немного, но один из важных фактов в ней — любовь Карсон к античности. Поэтесса увлекалась древнегреческой литературой еще в школе, защитила диссертацию по Сапфо, а ее художественные тексты наполнены отсылками к Древней Греции.
Недавно издательство No Kidding Press перевело на русский «Автобиографию красного» — работу Карсон 1998 года, в которой переосмысляется миф о Геракле и Герионе. В романе в стихах (так сама писательница определяет жанр текста) древнегреческие мифы переплетаются с вымышленными интервью, а герои, известные с античных времен как враги, живут в наше время и заводят гомосексуальный роман.
Из-за множества отсылок и смыслов читать «Автобиографию красного» можно по-разному: как ЛГБТ-роман и как книгу стихов, как размышление о литературном каноне и как постмодернистский текст. The Village разобрался, сколько прочтений может быть у книги.
Фанатам янг-эдалта: подростковая ЛГБТ-литература
Тем, кто не знаком с античным мифом о Геракле и Герионе, «Автобиография красного» покажется плавным и местами фантастическим романом в жанре подростковой ЛГБТ-литературы. Главный герой книги — маленький мальчик Герион. Он живет на красном острове, у него красная кожа, а на спине растут крылья, которые он прячет под пальто. Герион не любит ходить в школу, ему больше нравится проводить время с заботливой матерью. У Гериона есть старший брат, который издевается над мальчиком. Он называет Гериона тупым уродом, а по ночам принуждает к сексу.
Когда Герион становится старше, он начинает писать свою историю своей жизни и увлекается фотографией. Тогда же он встречает Геракла — парня, с которым у Гериона завязывается роман. Их отношения контрастны: Геракл сильный и уверенный, а Герион — чувствительный и молчаливый.
Герион что не так? Господи ненавижу когда ты плачешь. В чем дело?
Герион думает изо всех сил.
Когда-то я тебя любил, теперь я тебя даже не знаю. Он не говорит этого.
Я думал о времени — он нащупывает —
как отделены друг от друга люди во времени вместе и в то же время отдельно —
Останавливается.
Геракл одной рукой вытирает слезы с лица Гериона.
Ты не можешь просто трахаться и ни о чем не думать? Геракл встает с кровати и идет в ванную.
Потом возвращается и долго стоит у окна. К тому времени как он ложится обратно, начинает светать.
Ну что Герион еще одно субботнее утро я смеюсь ты плачешь —
говорит он, забираясь в кровать.
Герион смотрит, как он натягивает одеяло до подбородка. Прямо как в старые времена
Прямо как в старые времена — повторяет Герион.
Энн Карсон. «Автобиография красного»
Большая часть книги посвящена отношениям Гериона и Геракла и тому, как главный герой пытается найти свою идентичность. В этом «Автобиография красного» не сильно отличается от литературы coming-of-age: в романе есть история становления Гериона, описывается его детство, отношения с родителями и то, как через связь с Гераклом, фотографию и интерес к красному он пытается найти себя, пока, наконец, не становится взрослым.
Прием, который использует Карсон — переписывание классического текста с новой оптикой, — применяют и другие авторки и авторы. Сайт Literary Hub насчитывает как минимум еще восемь текстов, где переосмысливаются античные мифы. Например, «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер, в которой рассказчиком выступает Патрокл, известный как верный друг одного из главных героев «Илиады» Ахилла. От его имени описаны их гомоэротические отношения с Ахиллом и сражения на Троянской войне. Причем линия ЛГБТ+ здесь возникает не благодаря воображению Миллер, она уже есть в первоисточнике. Писательница же берет новый фокус: делает главным героем Патрокла, а легенду превращает в литературу взросления. Этот прием и роднит «Песнь Ахилла» с «Автобиографией красного».
Писателям: переосмысление канона
Предисловие «Автобиографии красного» Энн Карсон посвятила древнегреческому поэту Стесихору. В отличие от других античных авторов Стесихор рассказал миф о десятом подвиге Геракла не с точки зрения героя, а с точки зрения побежденного — самого Гериона.
Долгое время древние греки, описывая убийство Гериона, превозносили Геракла и его подвиги. В то время был культ героев, а Геракл, известный своим полубожественным происхождением, немереной силой и красотой, стал его лицом. В честь Геракла устраивали соревнования, строили ему святилища и писали про него восхваляющие тексты — например, поэму «Гераклея».
В VII веке до нашей эры поэт Стесихор решил переписать миф. Так появилась поэма «Герионида», главный герой которой не Геракл, а сам Герион — красное чудовище с крыльями. В дошедших до нас отрывках поэмы важное место занимают эпизоды жизни Гериона: его детство, его маленькая красная собака, его мать. Саму сцену убийства героя Стесихор описывает, скорее, как трагедию Гериона, а не как победу Геракла.
Если бы Стесихор был более традиционным поэтом, он мог бы изложить эту историю с точки зрения Геракла, оформив все как захватывающий рассказ о победе культуры над чудовищным. Однако вместо этого сохранившиеся фрагменты поэмы Стесихора предлагают нам обрекающий на танталовы муки срез эпизодов, величественных и печальных, из жизни самого Гериона. Мы видим его красное детство и его маленькую собаку. Сцену отчаянной мольбы, с которой обращается к нему мать (сцена обрывается). Разбросанные тут и там кадры с Гераклом, приближающимся из-за моря. Вспышку, в которой боги указывают с неба на Гериона, обрекая его на гибель. Саму схватку. Момент, в который все вдруг замедляется и стрела Геракла раскалывает череп Гериона. Мы видим Геракла, убивающего маленькую собаку своей знаменитой дубиной.
Энн Карсон. «Автобиография красного»
Карсон пишет свою книгу, основывая ее на поэме Стесихора. Она вставляет в «Автобиографию красного» не только предисловие о поэте, но и фрагменты сохранившихся строк из его «Гериониды».
«Автобиография красного» обрастает еще одним слоем — в книге поднимается тема новаторства в литературе. Карсон рассказывает, как автор может работать с каноном, меняя язык (как это делал Стесихор, по-новому используя прилагательные, например «сливочно-черные убийства» или «невзгодно могучий Геракл») или сам нарратив (когда фокус повествования с победителя Геракла переходит на побежденного Гериона).
Сама же писательница идет еще дальше — берет за основу уже измененный текст легенды и переписывает его так, чтобы древняя история вписалась в современность. Герои Карсон, когда-то существовавшие лишь в контексте древнегреческого мифа, в «Автобиографии красного» приобретают новые характеристики. Теперь они, как многие миллениалы и зумеры, признают свое право состоять в однополых отношениях и исследуют себя и мир через философию и искусство.
Так, «Автобиография красного» превращается в книгу-конструктор, состоящую из нескольких частей: изначального мифа, поэмы Стесихора и романа самой Карсон. Поэтому читать ее можно подобно тому, как работает археолог — отделяя друг от друга разные временные и авторские слои.
Филологам: постмодернистский текст
«Автобиография красного» написана так, что порой забываешь, речь идет о красном чудовище или о подростке из соседнего дома. Герои Карсон, пришедшие в текст из античных мифов, носят конверсы, играют в марблс и обсуждают феминизм.
Помимо игры с временными кодами, Карсон заигрывает с интертекстуальностью. Поэтесса создает свой роман как лоскутное одеяло, сшивая его из фрагментов разных жанров и даже из текстов разных авторов. В «Автобиографии красного», помимо рассказа о Стесихоре и отрывков из «Гериониды», есть выдуманное интервью со Стесихором. Энн Карсон воссоздает беседу поэта и интервьюера, которой в реальности никогда не было.
Интервьюер: Описания давайте поговорим об описаниях
Стесихор: В чем разница между вулканом и морской свинкой это не описание почему все такое какое оно есть вот что такое описание
И.: Если я правильно понимаю вы говорите о форме но что с содержанием
С.: Никакой разницы
И.: А что насчет вашего маленького героя Гериона
С.: Вот именно мне нравится красный и там есть связь между геологией и персонажем
И.: Какая же
С.: Я часто задавал себе этот вопрос
И.: Идентичность память вечность ваши постоянные темы
С.: И еще как сожаление может алеть и может ли
И.: Это подводит нас к разговору о Елене
С.: Нет никакой Елены
И.: Кажется наше время подошло к концу
С.: Спасибо вам за это и за все
Энн Карсон. «Автобиография красного»
Другой признак постмодернизма «Автобиографии…» — это то, что филологи называют пойоменоном, или книгой о творческом процессе, например о создании книги. Пример этого приема — антироман Набокова «Бледный огонь». По сюжету книги редактор Кинбот пишет примечания к поэме Джона Шейда «Бледный огонь». Однако большую часть итогового текста занимает автобиография самого Кинбота. Другой пример — книга «Золотая тетрадь» Дорис Лессинг, главная героиня которой писательница и феминистка Анна Вульф, страдающая ментальным расстройством, записывает свои переживания в тетради разных цветов.
В «Автобиографии красного» Карсон напрямую не говорит, как писала свой роман, но отводит большое место рассказу о Стесихоре, которым вдохновлялась. Она цитирует его, а во вступлении книги комментирует его авторский стиль. Кроме того, главный герой книги Герион на протяжении всего романа пишет свою автобиографию, пока в один момент письмо не заменяет фотография — еще один постмодернистский жест (фотографиями заменял описания писатель-сюрреалист Андре Бретон, иронизируя над многословными текстами романистов).
Поэтам и философам: книга стихов
Несмотря на то что жанр «Автобиографии красного» — это роман, а сама книга имеет вполне понятный нарратив и развитие сюжета, Энн Карсон прежде всего известна как поэтесса. Ее стихи часто напоминают коллажи: в них чистая поэзия смешивается с автофикциональным письмом, а теория соседствует с отсылками к текстам других авторов.
На язык и стиль письма Карсон повлияло увлечение греческим и латынью. «Есть что-то в том, как греческие поэты, например Эсхил, используют метафоры. Я не думаю, что могу это повторить, но в этом есть плотность, которую я всегда стараюсь перенести в англоязычные тексты. Это своего рода сжатие метафор без заботы о смысле… Это просто на грани смысла и того, как должен работать язык», — рассказывает поэтесса в интервью The Guardian.
В «Автобиографии красного» Карсон, размышляя о древнегреческой поэзии, называет прилагательные «защелками бытия». Описывая стиль письма Стесихора, поэтесса говорит, что он по какой-то причине начал открывать эти защелки. То же самое можно сказать и про саму Карсон. Читать ее тексты легко даже тем, кто не любит поэзию. Карсон не боится использовать разговорную лексику, при этом от метафор и художественных средств она не отказывается — напротив, они у поэтессы изящны и точны.
Дерганье члена делает моего брата счастливым, думал Герион. Маме не говори, сказал ему брат.
Путешествия в гнилую рубиновость ночи превратились в борьбу свободы
и ошибочной логики.
Давай Герион.
Нет.
Ты мне должен.
Нет.
Ненавижу тебя. Мне все равно. Я расскажу маме. Что расскажешь?
Что тебя не любят в школе.
Герион замолкал. В темноте факты кажутся больше. Иногда после этого он спускался на нижнюю кровать
и позволял брату делать то, что ему хотелось, или оставался между, лицо вдавлено
в край матраса,
холодные пальцы ног пытаются удержаться на нижней койке. Когда все
заканчивалось,
голос у брата становился очень ласковый.
Ты такой хороший Герион мы с тобой пойдем завтра плавать договорились?
Энн Карсон. «Автобиография красного»
Символ текста Карсон — красный цвет, он проходит через весь роман и обретает новые смыслы в каждом отдельном фрагменте. Красное воплощается в Герионе и в раскаленной лаве, в красной обуви сестры заместителя заведующего библиотекой и в фотографии «Красное терпение», а также в описании явлений, у которых нет цвета, — в красном запахе и в красном крике.
Карсон не обходит стороной и вопрос о связи поэзии и философии. Через образ красного поэтесса поднимает темы бытия и субъектности. Автобиография красного — это письмо красного о себе самом. Мы не знаем, почему Герион пишет о себе: пытается ли он ощутить свою реальность через письмо, пишет ли он свою биографию, потому что знает, что Геракл погубит его, и хочет жить вечно через текст. А может быть, письмо для него — еще один способ познать себя, такой же, как и исследование лавы.
Карсон не отвечает на этот вопрос прямо, она только подсказывает. Читая «Вопросы философии», Герион понимает, что существует на самом деле, однако его бытие и субъектность принадлежат лишь ему. Так, в развязке «Автобиографии красного» главный герой признает свое право на существование, и описание жизни сменяется манифестацией его реальности.
«…Я никогда не узнаю, как вы видите красный, и вы никогда не узнаете, как его вижу я.
Но эта разъединенность сознания познается только после неудавшейся
коммуникации, первый же наш импульс — предполагать единство нашего бытия».
Герион читал и чувствовал, как что-то похожее на тонны черной магмы
поднимается, закипая из глубинных областей его я.
Он вернулся взглядом к началу страницы и прочел еще раз.
«Отрицать существование красного —
значит отрицать существование тайны. Отрицающий в конце концов сойдет с
ума».
Энн Карсон. «Автобиография красного»
Словно в подтверждение этих строк Карсон говорит в интервью The Guardian: «Незнание того, что человек делает, не является запретом на действие. Мы все идем на ощупь». В этой фразе можно найти еще один ключ и к способу письма Карсон, и к самой «Автобиографии красного». Путь Гериона к самому себе напоминает писательский процесс, во время которого авторка делает все возможное для достижения результата, но никогда не знает, что получится в конце.
Фотографии: обложка — No Kidding Press