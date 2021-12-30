Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Во вторник, 28 декабря, Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал» — признанный иноагентом просветительский проект, который исследовал политические репрессии в СССР. А через день та же участь постигла одноименный правозащитный центр, который помогал политическим заключенным. Прокуратура посчитала, что «Международный Мемориал» неоднократно нарушал закон об иноагентах, а также «искажал историческую память о Великой Отечественной войне, создавал лживый образ СССР как террористического государства и реабилитировал нацистских преступников».
В поддержку проекта выступили активисты и журналисты, писатели и депутаты, а правозащитная организация «ОВД-Инфо» (власти и ее считают иноагентом) запустила подкаст «Ликвидация» о процессе над «Мемориалом».
«Мемориал» существовал с 1989 года, и за это время его сотрудники создали онлайн-базу жертв политического террора (сейчас там более 2 миллионов имен), сформировали архив из почти 100 тысяч личных дел жертв сталинских репрессий, исследовали нарушения прав человека в военных зонах, оказывали помощь политическим беженцам. У «Мемориала» была образовательная программа — проект делал выставки об академике Сахарове, о жизни женщин в ГУЛАГе, а также выпускал книги, в том числе мемуары жертв сталинских репрессий.
The Village рассказывает о книгах, чьи авторы лично столкнулись с репрессиями. В подборку вошли комиксы, автобиографии и художественные тексты, посвященные истории ГУЛАГа и жертвам красного террора.
«Метео-чертик. Труды и дни»
Авторка
Ольга Раницкая
Издательство
Музей истории ГУЛАГа
Ольгу Раницкую арестовали в 1937 году после расстрела мужа, работавшего в украинском правительстве. Женщину сослали в трудовой лагерь Карлаг, из которого она вышла только в 1946 году. На свободе у Ольги остался сын Саша, и, отбывая срок, она сделала для него книжечку размером с ладонь — Раницкая сама рисовала иллюстрации, сочиняла стихи.
Работа получилась во многом дневниковой: главный герой текста — сказочный персонаж метео-чертик (Раницкая работала на метеостанции Карлага); в тексте зафиксированы детали лагерной жизни. В личную историю Раницкой вплетаются отсылки к произведениям Лермонтова и Пушкина, цитируются латинские выражения, а сама книга названа в честь одноименной работы греческого поэта Гесиода о справедливости и чести.
В 1942 году Ольга узнала, что ее сын погиб. Саше было шестнадцать, когда он повесился из-за насмешек одноклассников — те дразнили его за то, что мать сидит в Карлаге. Раницкая отдала свою книгу солагернице, а в 2017 году Музей истории ГУЛАГа выпустил работу Ольги, дополнив ее историей жизни авторки.
«В круге первом»
Автор
Александр Солженицын
Издательство
АСТ
Благодаря текстам Солженицина, о красном терроре знают не только в России, но и за рубежом. Осужденный за критику Сталина, писатель провел в заключении с 1945 по 1953 год. Автор сидел в лагере Новый Иерусалим, Степлаге, сменил несколько лагерей в Москве и Московской области. Затем Солженицына отправили на пожизненную ссылку в Южный Казахстан, а после реабилитации в 1957 году автор уехал во Владимирскую область.
«В круге первом» — автобиографический роман писателя, посвященный опыту жизни в «шарашке». Так называли научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, где под надзором НКВД работали осужденные инженеры и ученые. Образ шарашки символичен — это первый круг из «Божественной комедии» Данте, куда попадают античные мудрецы, в случае Солженицына — советские ученые.
В главном герое романа Глебе Нержине угадывается сам писатель: перед ученым стоит выбор — работать на идеи, с которыми он не согласен, или отправиться в ГУЛАГ. Этот ценностный разлом — основа всего текста: Нержин выбирает свободу тюремного этапа, отказывается от идей коммунизма, в то время как его друг Лев Рубин, пройдя ГУЛАГ, все еще верит в марксистское учение.
«Сурвило»
Автор
Ольга Лаврентьева
Издательство
«Бумкнига»
В биографическом комиксе «Сурвило» Ольга Лаврентьева рассказывает историю своей бабушки Валентины. После ареста отца Вали в 1937 году девочка с матерью получили постановление — уехать из Ленинграда. Их отправили в башкирскую деревню, где они поселились в сарае, делили одну пару валенок на двоих, поочередно меняясь, чтобы собрать в поле хворост на растопку буржуйки, и продолжали верить, что вся эта история — результат чьей-то ошибки.
Бабушка Лаврентьевой пережила много страшного: длинные очереди за продуктами в мороз, раннюю смерть матери, косые взгляды одноклассников из-за статуса «дочери врага народа». А когда Вале наконец удалось вернуться в Ленинград, наступила война и блокада.
«Сурвило» — это откровенный текст, прямая фиксация трагедии целой страны, увиденной глазами ребенка. А еще это честный рассказ о последствиях травмы — о постоянной тревоге за близких и способах заново учиться жить с этим чувством.
«Крутой маршрут»
Автор
Евгения Гинзбург
Издательство
Редакция Елены Шубиной
С 1937-го по 1947-й журналистка и писательница Евгения Гинзбург находилась в лагерях, а затем еще восемь лет — в бессрочной ссылке. Ее работа «Крутой маршрут», написанная во второй половине 1960-х, — одно из первых и наиболее ярких русскоязычных произведений, осмысляющих сталинские репрессии. Правда, в СССР текст напечатали только 1988 году, первая же публикация «Крутого маршрута» состоялась в Милане в 1967-м.
Книга состоит из трех частей. В первой Гинзбург рассказывает о своем аресте и первых годах заключения в Ярославле, во второй — про отбывание срока в исправительно-трудовых лагерях Колымы, а в третьей повествует о жизни после лагерей и реабилитации в 1955 году.
«Крутой маршрут» — это важный и насыщенный деталями текст, описывающий женский опыт в ГУЛАГе — с мизогинией со стороны работников лагерей, со страхом быть изнасилованной и с переживанием смерти собственных детей.
«Дом на набережной»
Автор
Юрий Трифонов
Издательство
«Эксмо»
Повесть Трифонова посвящена событиям, которые происходили в Доме правительства на Болотном острове в Москве. Здание построили в 1931 году для первых лиц СССР, а в годы террора дом находился под особым надзором: консьержами и лифтерами в доме работали сотрудники НКВД, проводились аресты жильцов. Под репрессии попали более 700 человек, по дому прокатилась волна самоубийств.
Юрий Трифонов и сам жил в Доме правительства в детстве. Отец писателя, Валентин, был революционером и состоял в Военной коллегии Верховного суда СССР, однако в 1938 году близкого родственника автора расстреляли. Воспоминания Трифонова легли в основу повести, которая описывает сразу три периода истории Союза — середину 1930-х, вторую половину 1940-х и начало 1970-х годов.
Опубликованная в 1976 году книга стала важным событием литературной жизни советской Москвы. Трифонов описывает не только последствия репрессий, но и рассказывает о советском обществе, где, несмотря на провозглашенное равенство, оставалось сильное классовое расслоение. Автор критикует однобокое применение марксистской оптики; «Дом на набережной» — это изящный текст о памяти — личной и коллективной.
«Папины письма. Письма отцов из ГУЛАГа к детям»
Издательство
«Книги WAM»
В 2013 году «Мемориал» открыл выставку «Папины письма», на которой представил послания узников ГУЛАГа своим детям. А уже через год фонд совместно с издательством «Книги WAM» опубликовал эпистолярные тексты, дополнив их биографическими очерками репрессированных, а также фотографиями писем.
Как отмечают авторы сборника, никто из заключенных, писавших своим детям, не был диссидентом. В горьких письмах узники ГУЛАГа рассказывают о боли и беспомощности, о невозможности быть рядом с близкими и продолжать работать на идею, в которую они продолжали верить даже в лагере.