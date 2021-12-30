Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Во вторник, 28 декабря, Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал» — признанный иноагентом просветительский проект, который исследовал политические репрессии в СССР. А через день та же участь постигла одноименный правозащитный центр, который помогал политическим заключенным. Прокуратура посчитала, что «Международный Мемориал» неоднократно нарушал закон об иноагентах, а также «искажал историческую память о Великой Отечественной войне, создавал лживый образ СССР как террористического государства и реабилитировал нацистских преступников».

В поддержку проекта выступили активисты и журналисты, писатели и депутаты, а правозащитная организация «ОВД-Инфо» (власти и ее считают иноагентом) запустила подкаст «Ликвидация» о процессе над «Мемориалом».

«Мемориал» существовал с 1989 года, и за это время его сотрудники создали онлайн-базу жертв политического террора (сейчас там более 2 миллионов имен), сформировали архив из почти 100 тысяч личных дел жертв сталинских репрессий, исследовали нарушения прав человека в военных зонах, оказывали помощь политическим беженцам. У «Мемориала» была образовательная программа — проект делал выставки об академике Сахарове, о жизни женщин в ГУЛАГе, а также выпускал книги, в том числе мемуары жертв сталинских репрессий.

The Village рассказывает о книгах, чьи авторы лично столкнулись с репрессиями. В подборку вошли комиксы, автобиографии и художественные тексты, посвященные истории ГУЛАГа и жертвам красного террора.