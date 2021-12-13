8 новых книг, которые мы будем читать зимой

«Райский сад первой любви»

Авторка Линь Ихань Издательство «Есть смысл»

«Райский сад первой любви» — пожалуй, одна из самых тяжелых книг этой зимы, и дело не только в трагичности темы (сексуализированное насилие взрослого мужчины над несовершеннолетней девочкой), но и в автофикциональности самого текста.

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По сюжету две подруги Фан Сыци и Лю Итин изучают литературу у 50-летнего поэта Ли Гохуа. И если к Лю Итин преподаватель действительно относится как к ученице, то к Фан Саци он проявляет интерес иного рода — они встречаются у него дома и в гостиницах несколько раз в неделю, их отношения тянутся из года в год. Постепенно больная, насильственная и замалчиваемая связь начинает сводить Фан Саци с ума — она попадает в психиатрическую больницу.

Несмотря на то, что название у книги довольно поэтичное, любви в ней нет, как и нет надежды на счастливый конец для Фан Саци (в этом как раз и состоит одно из главных отличий «Райского сада первой любви» от тематически похожей «Темной Ванессы» Кейт Элизабет Рассел). Трагичность романа напрямую связана с историей жизни его авторки: Линь Ихань покончила с собой в 2017 году из-за тяжелой депрессии, причина которой — насильственный опыт, пережитый ею в детстве.