8 новых книг, которые мы будем читать зимой

Beautiful World, Where Are You / «Прекрасный мир, где ты»

Авторка Салли Руни Издательство Faber and Faber

Как и в «Разговорах с друзьями», в новой книге Салли Руни четверо главных героев, и все они — миллениалы. Писательница Элис уехала из Нью-Йорка в провинцию и встретила там (разумеется, через дейт-приложение) Феликса, который трудится на складе и не любит свою работу. А подруга Элис, Айлин, пишет в литературном журнале, получает гроши и параллельно пытается разобраться в своих чувствах к другу детства — привлекательному юристу Саймону.

И стиль письма, и сеттинг, и даже внешность и характеры героев новой книги Руни во многом похожи на то, что мы уже читали в «Разговорах с друзьями» и в «Нормальных людях». А вот критика капитализма, обеспокоенность экологией и неравенством звучат в Beautiful world, where are you более явно. И пока писательницу критикуют за простоту письма и за отсутствие индивидуальности героев, Руни продолжает важное дело — вписывает в многотиражные любовные романы марксистскую оптику, о которой говорят не так много, как кажется.