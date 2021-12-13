8 новых книг, которые мы будем читать зимой
Beautiful World, Where Are You / «Прекрасный мир, где ты»
Авторка
Салли Руни
Издательство
Faber and Faber
Как и в «Разговорах с друзьями», в новой книге Салли Руни четверо главных героев, и все они — миллениалы. Писательница Элис уехала из Нью-Йорка в провинцию и встретила там (разумеется, через дейт-приложение) Феликса, который трудится на складе и не любит свою работу. А подруга Элис, Айлин, пишет в литературном журнале, получает гроши и параллельно пытается разобраться в своих чувствах к другу детства — привлекательному юристу Саймону.
И стиль письма, и сеттинг, и даже внешность и характеры героев новой книги Руни во многом похожи на то, что мы уже читали в «Разговорах с друзьями» и в «Нормальных людях». А вот критика капитализма, обеспокоенность экологией и неравенством звучат в Beautiful world, where are you более явно. И пока писательницу критикуют за простоту письма и за отсутствие индивидуальности героев, Руни продолжает важное дело — вписывает в многотиражные любовные романы марксистскую оптику, о которой говорят не так много, как кажется.
«Райский сад первой любви»
Авторка
Линь Ихань
Издательство
«Есть смысл»
«Райский сад первой любви» — пожалуй, одна из самых тяжелых книг этой зимы, и дело не только в трагичности темы (сексуализированное насилие взрослого мужчины над несовершеннолетней девочкой), но и в автофикциональности самого текста.
книги
«Новые честные»: Что такое автофикшн И как книги без сюжета захватывают российскую литературуЧитать
По сюжету две подруги Фан Сыци и Лю Итин изучают литературу у 50-летнего поэта Ли Гохуа. И если к Лю Итин преподаватель действительно относится как к ученице, то к Фан Саци он проявляет интерес иного рода — они встречаются у него дома и в гостиницах несколько раз в неделю, их отношения тянутся из года в год. Постепенно больная, насильственная и замалчиваемая связь начинает сводить Фан Саци с ума — она попадает в психиатрическую больницу.
Несмотря на то, что название у книги довольно поэтичное, любви в ней нет, как и нет надежды на счастливый конец для Фан Саци (в этом как раз и состоит одно из главных отличий «Райского сада первой любви» от тематически похожей «Темной Ванессы» Кейт Элизабет Рассел). Трагичность романа напрямую связана с историей жизни его авторки: Линь Ихань покончила с собой в 2017 году из-за тяжелой депрессии, причина которой — насильственный опыт, пережитый ею в детстве.
«Моя мать смеется»
Авторка
Шанталь Акерман
Издательство
No kidding Press
Шанталь Акерман — бельгийская режиссерка. Она не соотносила себя с феминистским движением, однако ее фильмы часто обращены к женскому опыту. Отстраиваясь от идентичностей феминистки, лесбиянки и еврейки, Акерман работает с другой позиции — позиции дочери, а тема взаимоотношений с матерью становится центральной как в ее кинокартинах, так и в книге.
Текст вырос из заметок, которые Акерман делала, пока ухаживала за своей больной матерью. Фиксирующие описания повседневности переплетаются с фрагментами размышлений о семье и детстве, с историями о спасении матери из концентрационного лагеря. Повествование дополняют кадры из фильмов режиссерки и фотографии ее семейного архива, упорядочивая фрагментарный текст и превращая его в предельно честное и печальное своей отчужденностью высказывание о потере и любви.
Еще одна сюжетная линия — любовь главной героини к женщине, описывая которую, Акерман снова дистанцируется от идентичности лесбиянки и говорит о возлюбленной как о подруге. Такой подход отличается от того, как о гомосексуальности пишут российские авторки-лесбиянки (например, Оксане Васякиной в «Ране» важно об этой идентичности заявлять). Тем не менее оптика Акерман имеет право быть — она показывает еще один способ письма об утрате, любви к матери и гомосексуальности.
«Твой дедушка Вася»
Авторы
Анна Рахманько, Миккель Соммер
Издательство
«Бумкнига»
Комментарий: Доходы от продажи комикса идут в поддержку «Мемориала» (признан иноагентом). О том, что происходит с организацией, читайте тут.
Анна Рахманько, известная как переводчица трилогии Тове Дитлевсен, пишет комикс об истории своей семьи и вместе с тем поднимает непростую тему коллективной травмы.
Главный герой книги — дедушка Вася — по сюжету комикса еще не дедушка, а подросток, который вместе с семьей попадает в жернова сталинских репрессий. Его вместе с семьей принудительно увозят на Север. Там с ним и его близкими происходит то, о чем сложно говорить даже в художественном произведении: корм для скота на обед, неглубоко закопанные гробы из-за вечной мерзлоты и грозящие 20 лет ГУЛАГа в качестве наказания за попытку побега. В этом жестоком, страшном мире иногда возникают детали, которые дарят надежду: брусника из-под снега, спасающая от цинги, впервые в жизни увиденные маленьким мальчиком куры как признак живого и, конечно, человеческая взаимопомощь.
Несмотря на сложность и безрадостность темы, за которую берется авторка, комикс получился светлым и дарящим надежду. Справедливости для репрессированных уже не добиться, но мы все еще можем узнать их истории и привлечь к ним внимание, и литература в этом процессе играет не последнюю роль.
«Равноправные. История искусства, женской дружбы и эмансипации в 1960-х»
Авторка
Мэгги Доэрти
Издательство
«НЛО», серия «Гендерные исследования»
Осенью 1960-го в колледже Рэдклифф открылась стипендиальная программа для широкого, но маргинализированного американского класса — матерей. Ее создали, чтобы решить проблему неравенства в научной сфере: многие студентки колледжей отказывались от науки и творчества, чтобы заниматься детьми и хозяйством. Колледж не только предоставил стипендию и должность младшей научной сотрудницы, но также ту самую «свою комнату» (о которой как о необходимом условии женского творчества писала Вирджиния Вулф) — отдельный кабинет на Маунт-Оберн-стрит.
Авторка книги Мэгги Доэрти рассказывает истории женщин, которым удалось получить место в программе. Среди них — поэтессы Энн Секстон и Максин Кумин, коммунистка и профсоюзная активистка Тилли Олсен, художница-портретистка Барбара Свон и феминистка Бетти Фридан, которая по итогам программы написала один из ключевых трудов второй волны феминизма — «Загадку женственности».
Несмотря на то, что проект открыли более полувека назад, тема совмещения материнства и творческой карьеры все еще болезненна как для западного, так и для российского контекста. Авторка книги рассказывает, что карьера ее партнера была в большем приоритете, чем ее собственная, а мысли о детях ее пугали. Написание «Равноправных» дало ей поддержку, но вместе с тем она испытала ярость. «Гендерная революция, начавшаяся десятилетия назад, пока еще не завершилась», — пишет Доэрти в предисловии.
«Транзит»
Авторка
Рейчел Каск
Издательство
Ad Marginem
Действие второй книги Каск из трилогии («Контур», «Транзит» и Kudos) происходит в Лондоне. Главная героиня Фэй после развода с мужем покупает квартиру и затевает ремонт. Жилье является новым лишь номинально: дом сильно обветшал, и Каск описывает его с пугающей точностью: серая от старости мебель, обои с узорами, напоминающими сыпь, отваливающаяся штукатурка.
Детальные описания пространства служат фоном для сложных эмоций главной героини, которые читатель не видит: писательница маскирует происходящее внутри Фэй отстраненностью, диалогами и постоянной рефлексией. Нам остается лишь гадать, что скрывается за этой отрешенностью — усталость, переживания из-за развода, страх изменений, а может быть, и страх их отсутствия.
«Саша, привет!»
Автор
Дмитрий Данилов
Издательство
Редакция Елены Шубиной
Новая книга прозаика, драматурга и поэта Дмитрия Данилова выйдет только в феврале, и известно про нее пока не так много. В начале книги автор предупреждает: «Все наше повествование будет построено на том, что мы будем наблюдать за этим человеком. Как он идет, действует, что он чувствует, в той степени, в которой можно вообще наблюдать, что и как человек чувствует…»
Хотя чтение нового романа Данилова напоминает просмотр фильма, дистанция, которую автор выстраивает с помощью невидимой камеры, быстро рушится, пишет журнал «Новый мир». Мнимая простота текста трансформируется то ли в экзистенциальный философский роман, то ли в фантасмагорию. «Книга Дмитрия Данилова вроде бы про будущее, но мир предельного комфорта и тотальной несвободы, в котором очутился герой романа, кажется подозрительно знакомым: это прогноз на завтра, который сбывается уже сегодня. Но даже в этом клиентоориентированном застенке Данилов видит жизнь и рассказывает о нем с иронией и нежностью — значит, поживем еще», — заявляет журналист Юрий Сапрыкин.
«Хватит это терпеть. Как выбрать психотерапевта и научиться с ним работать»
Авторы
Антон Вотрин, Алексей Демин, Настасья Соломина
Издательство
Individuum
«Хватит это терпеть» — гид по современной доказательной терапии. В емком и доступном формате авторы и авторка текста дают выжимки из основных понятий психотерапии, рассказывают про разные подходы и приводят упражнения для самостоятельной работы.
Как точно подметил один из рецензентов на Bookmate Дмитрий Безуглов, книга вряд ли нужна, «если у вас семинары Лакана за плечами и вы знаете, с кем и как пикируется Пресьядо в „Я монстр, который говорит с вами“». Однако если вы еще только делаете первые шаги в терапии и не знаете, в какую сторону идти, ее прочтение поможет найти своего специалиста.