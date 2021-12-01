Что покупать и куда идти на non/fiction№23?

Мероприятия

Когда 2 декабря 15:00 — 15:45 Где Зона семинаров №2

Неканонический классик Венедикт Ерофеев. Две новые книги издательства «НЛО»

Издательство «НЛО» представит сразу две книги — сборник статей «Венедикт Ерофеев и о Венедикте Ерофееве» и филологическое исследования «Венедикт Ерофеев. „Москва — Петушки“, или The rest is silence» Светланы Шнитман-МакМиллин. Издания обсудят главный редактор «НЛО» Ирина Прохорова, филолог Олег Лекманов и исследователь биографии и творчества Ерофеева Илья Симановский.

Когда 19:15 — 20:00 Где Лекторий

Книжные сериалы — новый конкурент кино. Презентация Bookmate Originals

Главный редактор Bookmate Originals и литературного журнала «Прочтение» Полина Бояркина вместе с писательницами Евгенией Некрасовой и Сашей Степановой, а также с писателем Шамилем Идиатуллиным обсудят новый жанр — книжные сериалы. Авторы и авторки расскажут, как работали над своими текстами для сериалов, и объяснят, почему это интереснее обычного романа.

Когда 3 декабря 15:00 — 15:45 Где Территория познания

Откуда берется смелость? Обсуждение книги «Андрей Сахаров. Человек, который не боялся»

Издательство «Самокат» представит новую книгу, посвященную детству и становлению академика Андрея Сахарова. Вместе с автором книги Ксенией Новохатько книгу представят политолог Екатерина Шульман, журналист и критик Анна Наринская, а также историк и руководитель образовательных программ «Мемориала» (признан иноагентом) Ирина Щербакова.

Когда 4 декабря 12:00 — 12:45 Где Амфитеатр

Зверская встреча с Анной Старобинец и Антоном Захаровым

Мероприятие для детей и взрослых от издательства «Абрикобукс» и аудиоприложения «Гусьгусь». Журналистка и писательница Анна Старобинец, придумавшая в прямом эфире своего подкаста «Зверский детектив» книгу про эпидемию в Дальнем Лесу, поговорит с биологом Антоном Захаровым. Они обсудят эпидемии и их симптомы с научной точки зрения, не пренебрегая при этом сказочностью, изначально вложенной в идею книги.

Когда 5 декабря 14:00 — 14:45 Где Зона семинаров №1

Паблик-ток о феминизме «Неудобные женщины»

Акционистка, поэтесса и художница Дарья Серенко, доктор социальных наук Елена Рождественская и главная редакторка Wonderzine Юлия Таратута обсудят книгу Хелен Льюис «Неудобные женщины. История феминизма в 11 конфликтах». Участницы дискуссии поговорят о феминистском движении в России, о том, как благодаря феминисткам у женщин появилось право голосовать, учиться и работать, а также обсудят способы борьбы с гендерным неравенством.

Когда 17:15 — 18:00 Где Зона семинаров №3

Семья после ГУЛАГа: как внуки и правнуки переживают и осмысляют советские репрессии против родных

Кураторка выставки «Материал» о женской памяти в ГУЛАГе и директор архива истории ГУЛАГа «Мемориала» (признан иноагентом) Алена Козлова поговорит с историком Еленой Миськовой и потомками жертв репрессий Натальей Шемановой и Натальей Смолянской. Они обсудят влияние репрессий на семьи и на разные поколения. В продолжении выставки дискуссия затронет темы отношения узниц лагерей и их детей, попытки женщин отыскать отнятых дочерей и сыновей и восстановить с ними связь, несмотря на условия репрессивной системы.