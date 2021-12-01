Что покупать и куда идти на non/fiction№23? Главные книги и события московской книжной ярмарки
Со второго по шестое декабря в Гостином дворе пройдет книжная ярмарка non/fiction№23. Если в прошлый раз ее самым громким событием был отказ в презентации дебютной книги пресс-секретаря ФБК (Минюст считает организацию экстремистской) Киры Ярмыш, то в этот раз ряд мероприятий так или иначе посвящен поддержке «Мемориала» (его Минюст считает иноагентом), который могут ликвидировать.
The Village собрал книги, на которые стоит обратить внимание на non/fiction№23, а также выбрал несколько событий из ее пятидневной программы.
Девочки и институции
Авторка
Дарья Серенко
Издательство
No Kidding Press
Жанр книги сама авторка определяет как магический институциональный реализм или бюрократическая мистерия. Дарья Серенко рассказывает о том, как на самом деле существуют культурные институции — со спущенной сверху идеологией, принуждением к голосованию, подотчетными мероприятиями, перетасовкой бюджета и вызовами на ковер. Но в этом мире существуют девочки, которые то пытаются эту систему менять изнутри, то просто в ней выживают. «Возможно, „Девочки и институции“ — то единственное, что останется от официальной российской культуры путинских десятилетий, когда государственная идеология редуцировалась до государственной физиологии», — пишет в предисловии книги Мария Кувшинова.
Лето
Автор
Алла Горбунова
Издательство
«Редакция Елены Шубиной»
Алла Горбунова знакома российским читателям по книге «Конец света, моя любовь» — сборнику рассказов (или система циклов, как описал ее Игорь Гулин), который в прошлом году получил премию «Нос». Как и ее прошлая работа, «Лето» наполнено философскими размышлениями, детальными поэтическими описаниями быта, наблюдениями за взрослением и мистицизмом.
Имени такого-то
Автор
Линор Горалик
Издательство
«Новое литературное обозрение»
В октябре 1941 года немецкие войска приближаются к Москве, и столичная психиатрическая больница имени Алексеева (более известная как «Кащенко», а в романе Горалик — больница имени такого-то), ждет приказа о подготовке к эвакуации. Сюжет книги основан на исторических событиях, но по мере его развития описываемая реальность трансформируется в сложную аллегорию. Мир, в котором сосуществуют военные, пациенты и врачи, напоминает то ли конец света, то ли лимб, который Горалик воссоздает, вписывая поэзию в исторический контекст.
История одного супружества
Автор
Эндрю Шон Грир
Издательство
Popcorn Books
Издательство Popcorn Books перевело книгу лауреата Пулитцеровской премии и квир-автора Эндрю Шона Грира на русский язык. Роман строится вокруг истории Перли Кук — американской домохозяйки и жены бывшего военного. Когда к ней домой приходит незнакомец, Перли узнает, что ее муж состоял в квир-отношениях и понимает, что знала его не так хорошо, как ей казалось. Помимо ЛГБТ+ тематики, важной для понимания этого текста, в книге описывается послевоенное время и то, как люди пытаются пережить его последствия и справится с гомофобными стереотипами эпохи.
Голод
Авторы
Кнут Гамсун, Мартин Эрнстсен
Издательство
«Городец»
Яркий роман Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна об отчуждении, работе самосознания и борьбе за жизнь, переизданный с иллюстрациями норвежского художника Мартина Эрнстсена. Иллюстрации не просто дополняют пугающий мир, созданный Гамсуном — они предлагают посмотреть на модернистский текст с новой, художественной оптикой. Подробные изображения города и его окрестностей конца XIX века, безумные видения и страшные фантазии главного героя смешиваются с метафоричным языком самого автора.
За что
Автор
Анна Политковская
Издательство
«Новая газета»
Первая книга журналистки Анны Политковской, вышедшая посмертно. Коллеги Политковской из «Новой газеты» собрали под одной обложкой тексты, которые она написала во время работы специальным корреспондентом в период чеченской войны.
Новому человеку — новая смерть? Похоронная культура раннего СССР
Автор
Анна Соколова
Издательство
«НЛО»
Вслед за Сергеем Моховым, антрополог Анна Соколова исследует смерть и погребение, но уже в контексте политики СССР. Если до Революции смерть в России была вписана в повседневность, на похороны приглашались даже незнакомые с покойником люди, то после провозглашения коммунизма похоронная индустрия редуцировалась, а смерть стала почти незаметной. Причину изменений Соколова ищет в государственной политике. Идея о новом человеке-коммунисте никак не билась с христианским представлением о вечной жизни, а потому при советской власти появилось новое отношение к мортальности.
Никакой власти. Теория и практика анархизма
Автор
Рут Кинна
Издательство
«Альпина нон-фикшн»
Профессорка политической философии Рут Кинна, с одной стороны, пишет книгу про историю анархизма, а с другой — старается собрать воедино основные ценности самого движения. Из книги можно узнать про главные анархистские группы, философов и активистов, а также об их идеях и подходах к анархистской борьбе. Кажется, эта книга появилась в России вовремя: в силу укрепления госрежима и его последствий (например, страха перед анархистами, который выливается в их преследования) некоторым из нас нужно разобраться, что же на самом деле стоит за анархией.
Археология русского интернета. Телепатия, телемосты и другие техноутопии холодной войны
Автор
Наталья Конрадова
Издательство
Corpus
Книгу Конрадовой можно читать несколькими способами: как исследование истории медиакоммуникаций, как детектив о получении людьми доступа в интернет и как разбор научных подходов к телепатии. Последнее встраивается в повествование вполне органично: идеи русских космистов и инсайты калифорнийских хиппи — это мечты о той глобальной сети, которая появилась в XX веке и которую мы используем сегодня повсеместно.
Не надо стесняться
Редактор
Александр Горбачев
Издательство
«Арт Гид»
Совместный проект Института музыкальных инициатив и журнала «Афиша». В книге — истории 169 постсоветских поп-хитов, которые появились и стали популярными в последние 30 лет. Про каждую песню рассказывается отдельно: перечисляются факты об исполнителях, композиторах и продюсерах, а также проговариваются истории создания треков. Сборник начинается хитом «Лондон, гудбай» группы «Кар-мэн», а заканчивается совместной песней Моргенштерна и Элджея «Cadillac».
Однажды в Голливуде
Автор
Квентин Тарантино
Издательство
Individuum
Дебютный роман самого известного постмодерниста американского кино в переводе писателя Алексея Поляринова в соавторстве с Сергеем Карповым (вместе они уже переводили «Бесконечную шутку» Дэвида Фостера Уоллеса и «Муравечество» Чарли Кауфмана). Роман не является ни сценарием одноименного фильма, ни попыткой его олитературивания, но самостоятельным произведением, в котором персонажи, знакомые по режиссерской работе Тарантино, раскрываются с новых сторон.
Мероприятия
Когда
2 декабря
15:00 — 15:45
Где
Зона семинаров №2
Неканонический классик Венедикт Ерофеев. Две новые книги издательства «НЛО»
Издательство «НЛО» представит сразу две книги — сборник статей «Венедикт Ерофеев и о Венедикте Ерофееве» и филологическое исследования «Венедикт Ерофеев. „Москва — Петушки“, или The rest is silence» Светланы Шнитман-МакМиллин. Издания обсудят главный редактор «НЛО» Ирина Прохорова, филолог Олег Лекманов и исследователь биографии и творчества Ерофеева Илья Симановский.
Когда
19:15 — 20:00
Где
Лекторий
Книжные сериалы — новый конкурент кино. Презентация Bookmate Originals
Главный редактор Bookmate Originals и литературного журнала «Прочтение» Полина Бояркина вместе с писательницами Евгенией Некрасовой и Сашей Степановой, а также с писателем Шамилем Идиатуллиным обсудят новый жанр — книжные сериалы. Авторы и авторки расскажут, как работали над своими текстами для сериалов, и объяснят, почему это интереснее обычного романа.
Когда
3 декабря
15:00 — 15:45
Где
Территория познания
Откуда берется смелость? Обсуждение книги «Андрей Сахаров. Человек, который не боялся»
Издательство «Самокат» представит новую книгу, посвященную детству и становлению академика Андрея Сахарова. Вместе с автором книги Ксенией Новохатько книгу представят политолог Екатерина Шульман, журналист и критик Анна Наринская, а также историк и руководитель образовательных программ «Мемориала» (признан иноагентом) Ирина Щербакова.
Когда
4 декабря
12:00 — 12:45
Где
Амфитеатр
Зверская встреча с Анной Старобинец и Антоном Захаровым
Мероприятие для детей и взрослых от издательства «Абрикобукс» и аудиоприложения «Гусьгусь». Журналистка и писательница Анна Старобинец, придумавшая в прямом эфире своего подкаста «Зверский детектив» книгу про эпидемию в Дальнем Лесу, поговорит с биологом Антоном Захаровым. Они обсудят эпидемии и их симптомы с научной точки зрения, не пренебрегая при этом сказочностью, изначально вложенной в идею книги.
Когда
5 декабря
14:00 — 14:45
Где
Зона семинаров №1
Паблик-ток о феминизме «Неудобные женщины»
Акционистка, поэтесса и художница Дарья Серенко, доктор социальных наук Елена Рождественская и главная редакторка Wonderzine Юлия Таратута обсудят книгу Хелен Льюис «Неудобные женщины. История феминизма в 11 конфликтах». Участницы дискуссии поговорят о феминистском движении в России, о том, как благодаря феминисткам у женщин появилось право голосовать, учиться и работать, а также обсудят способы борьбы с гендерным неравенством.
Когда
17:15 — 18:00
Где
Зона семинаров №3
Семья после ГУЛАГа: как внуки и правнуки переживают и осмысляют советские репрессии против родных
Кураторка выставки «Материал» о женской памяти в ГУЛАГе и директор архива истории ГУЛАГа «Мемориала» (признан иноагентом) Алена Козлова поговорит с историком Еленой Миськовой и потомками жертв репрессий Натальей Шемановой и Натальей Смолянской. Они обсудят влияние репрессий на семьи и на разные поколения. В продолжении выставки дискуссия затронет темы отношения узниц лагерей и их детей, попытки женщин отыскать отнятых дочерей и сыновей и восстановить с ними связь, несмотря на условия репрессивной системы.