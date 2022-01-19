«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

Во Франции практика подпольных абортов ушла в прошлое, но автобиографическая героиня «События» уверена, что это не повод забыть о случившемся: «Парадокс справедливого закона почти всегда состоит в том, что бывших жертв заставляют молчать, ведь „все уже позади“, и в результате молчание по-прежнему скрывает правду». Она решает реконструировать произошедшее с ней в начале 60-х, опираясь на свой дневник и записную книжку тех лет. Авторка сравнивает эту затею с исследованием, но ее интересуют не столько голые факты, сколько сами ощущения, испытанные 40 лет назад: «Я буду стараться вжиться в каждый образ, пока не начну физически ощущать „воссоединение“ с ним и пока не появятся слова, о которых я смогу сказать: это мое».

В «Событии» переплетаются две истории и две перспективы: студентки, в начале 60-х годов ищущей возможность сделать аборт, и писательницы, спустя несколько десятилетий размышляющей о своем опыте и о том, какие способы его осмысления может предложить литературное письмо.

Один из самых поразительных моментов книги — это сцена в женском общежитии в ночь, когда у героини произошел искусственно вызванный выкидыш. Рассказ о посещении дежурного врача, который обращается с девушкой так, словно перед ним преступница («Зачем ты это сделала? Как ты это сделала? Отвечай!»), внезапно прерывается ремаркой писательницы:

«Я только что обнаружила среди бумаг эту сцену, уже записанную несколько месяцев назад. Я вижу, что тогда использовала точно эти же слова — „он действительно может бросить меня умирать“, и так далее. <…> Я не могу описать это другими словами, та реальность намертво связана с этими образами и не оставляет места другим. Наверное, это доказательство того, что я действительно прожила это событие именно так».

Рассказывая о другой своей книге, «Годы», Эрно заметила: «Когда я думаю о своей жизни, начиная с детства и заканчивая сегодняшним днем, то не могу отделить свою историю от того мира, в котором я жила. Моя история переплетена с историей моего поколения и с тем, что происходило с нами». «Событие» — это не портрет поколения, и все же социальный и политический контекст играет важную роль в книге. Ее героиня родилась в семье рабочих и мелких торговцев и сумела поступить в университет, избежав места на фабрике или за прилавком: «Но ни университет, ни филологический факультет не смогли спасти меня от неизменной ловушки бедности, символом которой наряду с алкоголиками была беременная девушка». Пытаясь найти способ прервать беременность, она снова и снова натыкается на невидимые социальные границы и табу: знакомые игнорируют эту тему и избегают самого слова «аборт», а врачи стремятся побыстрее выпроводить студентку без денег и связей.