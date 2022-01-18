22 января, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Кино18 января 2022

Как Пол Томас Андерсон переосмыслил жанр подростковой драмы в «Лакричной пицце» Алиса Таёжная — о главном фильме этой зимы

Как Пол Томас Андерсон переосмыслил жанр подростковой драмы в «Лакричной пицце»
АвторАлиса Таёжная
РедакторПаша Яблонский

В прокат вышла долгожданная подростковая мелодрама Пола Томаса Андерсона — одного из главных режиссеров авторского кино и важнейшего американского постановщика последних десятилетий. Подростковая мелодрама — жанр для ПТА (как его называют критики) нетипичный, известен он в первую очередь по американскому эпосу маскулинности: «Нефть», «Мастер», «Врожденный порок». «Лакричная пицца» же рассказывает о неровной дружбе-любви (и иногда ненависти) 15-летнего калифорнийца из Сан-Фернандо Гэри Валентайна и девушки Аланы Кейн на десять лет его старше.

На дворе — американские 70-е, когда перерождается Голливуд и мировой шоу-бизнес, а США становятся мировым центром поп-культуры. Гэри — подростковая телезвезда средней руки, Алана — молодая девушка на распутье с пустяковой работой и без особых планов. Пережив мгновенный краш, Гэри начинает бегать за Аланой и настойчиво предлагать встречаться: она ожидаемо относится к нему снисходительно холодно, но постепенно меняет мнение. В течение полугода Гэри и Алана проведут очень много времени вместе: сдружатся, заведут общий бизнес, переживут несколько экстремальных приключений — но социальные декорации и разница в возрасте долго не дадут им преодолеть невидимую дистанцию. «Лакричная пицца» — нежная история этого отдаления-притяжения, в которой, как в любом фильме Пола Томаса Андерсона, много слоев — от детской ностальгии до политической повестки. Кинокритик Алиса Таёжная раскладывает фильм на составляющие.

Семья большая и маленькая

«Лакричная пицца» — во всех смыслах кино семейное. Не только потому, что на него можно без опасений идти с родителями и младшими братьями и сестрами (что редкость) — именно на понятие семьи ориентируются персонажи в выборе или антивыборе жизненного пути. По такому же принципу устроены все связи в команде фильма.

Главную роль в «Лакричной пицце» играет сын Филиппа Сеймура Хоффмана, скоропостижно скончавшегося от передозировки почти десять лет назад. Хоффман — один из постоянных актеров Андерсона — был любимцем американских режиссеров-авторов, и его смерть ощущалась для всех огромной потерей. Его сын Купер вырос у Андерсона на глазах, а Алана Хаим — исполнительница главной роли — когда-то была его няней. Связь ПТА с сестрами Хаим, играющими в одноименной группе Haim, тоже семейная: они много лет дружат домами. Удивительным открытием ПТА было то, что мама сестер когда-то была его школьной учительницей: единственной прогрессивной наставницей, а не типичной авторитарной училкой. Так что съемка двух непрофессионалов в главных ролях не была риском: все так или иначе уже были знакомы со всеми, жили в общей Калифорнии и воссоздавали на экране ту жизнь, которую видели сами или которую прожили их родители. Сам Пол Томас Андерсон вырос в Голливуде в семье актера и воссоздал детские воспоминания в некоторых сценах «Лакричной пиццы» — уморительные эпизоды с Бредли Купером, Шоном Пенном и Томом Уэйтсом могли происходить или происходили на самом деле в Голливуде 70-х и стали байками.

Семья — еще и определяющее условие поведения главных героев фильма. Гэри настолько успешен как ребенок-телезвезда, что собственная мать работает его агентом: довольно частая для Голливуда практика, когда родители инвестируют время в собственных детей, сколачивая семейную медиаимперию. Алана же часть другой семьи — американских евреев, которые проводят шабат за семейным столом и читают Тору. Родителям Аланы и ее сестер (их играет вся семья Хаим в полном сборе) особенно нечего предложить дочке, зато есть что запретить: встречаться дочкам нужно только с иудеями, возвращаться домой до 22:00 и докладывать о планах на вечер. Неприкаянность Аланы в ее занятиях (девушка работает ассистентом фотографа) — бунт против родительского плана, а не собственные устремления. И эта разница происхождений — мальчик — начальник собственной мамы и молодая девушка, живущая под крышей родителей по их правилам, — создает дополнительное напряжение.

Подростковая любовь

Сказать в кино что-то новое про подростковую первую любовь — задача почти невыполнимая: еще в середине 60-х teen-мелодрама стала одним из главных жанров массового кино. В «Лакричной пицце» Андерсон отталкивается от лучших фильмов о подростках (чувствуется влияние «Шведской истории любви» и «Под кайфом и в смятении») и дает Гэри и Алане много воздуха и пространства: для разговоров ни о чем, встреч нипочему и приключений, ведущих в никуда. Избегая сценарных клише о том, что испытания протагонистов должны вознаграждаться, а каждая кочка или камень на пути проверяют характеры на прочность, ПТА передает героям важное подростковое свойство — пофигизм и смятение.

Отец трех дочерей и сам ребенок из многодетной семьи, Андерсон видел вокруг себя достаточно подростков и достаточно хорошо себя помнит, чтобы усвоить, что многие месяцы проходят в подростковой жизни неизвестно в каких делах и компаниях, а люди учатся медленнее, чем рисуют себе, когда уже повзрослели. Так и первая любовь — скорее неловкая, нереализованная, не до конца взаимная и корявая по отношению к другому человеку. Непонятно, насколько вообще Гэри понимает Алану: в его чувствах сквозят подростковое либидо и одержимость обладанием девушкой. В поведении Аланы тоже трудно отделить симпатию к Гэри от банальной скуки, растерянности и ревности. Привязывается ли она к Гэри из-за их человеческого родства, или потому, что ей льстит его навязчивое внимание, а остальные парни оказываются нарциссами или прохвостами?

Американская политика

70-е — поворотное время в американской политике ХХ века: Уотергейтский скандал и напряжение между гражданами и полицией, «Черные пантеры» и вторая волна феминизма, острая конкуренция между республиканцами и демократами, накал массмедиа и мировой нефтяной кризис, изменивший международную политику и экономику на годы вперед. Андерсон рассказывает об этом как через газетные заголовки или фрагменты трансляций, так и через комичный эпизод с бензоколонкой и линию с виниловыми кроватями и пинболом. Бизнес, даже самый маленький, рабочие отношения, даже самые поверхностные, зависят от курса валюты и того, хватит ли тебе сегодня денег на ужин. Шоу-бизнес — часть общей экономики, и юный актер может владеть рестораном и инвестировать прибыль от эфиров в рисковые маленькие проекты, ориентируясь на новости: от цен на нефть до изменений местных законопроектов.

В «Лакричной пицце» мир Аланы все еще отделен от мира Гэри по религиозному признаку и образу жизни, но ситуация меняется на их глазах. На кастинге Алане открыто говорят, что в шоу-бизнесе большой спрос на «молодых евреек», и эта экзотизация — один из шагов по переходу от сегрегации в коллективное пространство. Еще в 50-е и 60-е евреев не пускали во многие публичные места (об этом, в частности, отличный фильм Барри Левинсона «Либерти Хайтс»), ограничивали общение с ними и их поступление в университеты и на престижную работу. Новые границы совместного мира размечаются прямо на глазах у главных героев.

В какой-то момент в сюжет «Лакричной пиццы» политика включается напрямую: Гэри задерживает полиция, а Алана идет работать в предвыборный штаб кандидата от демократов (замечательная роль режиссера и актера Бенни Сэфди, автора «Неограненных алмазов»). Кандидат строит кампанию на идее защиты интересов обычных американцев против коррупционной земельной схемы (сразу же вспоминается «Китайский квартал»), но в общении с внешним миром скрывает свою гомосексуальность, которая может угрожать его карьере и жизни (вспомним Харви Милка). Алана же, с горящими глазами молодой работницы штаба (на ум сразу же приходит персонаж Сибилл Шепард из «Таксиста») пытается стать частью политического движения, но разочаровывается, наблюдая политика с постеров вблизи. Опустошение при встрече со взрослым миром — вообще главное переживание Аланы: странным образом, встреча с 15-летним мальчиком открывает ей дверь в мир властных взрослых, которые строят систему под себя, и этот мир вызывает много вопросов.

Эмансипация и неравноправие

Почему в отличие от тысяч стеснительных старшеклассников Гэри так настойчив и уверен в ухаживаниях за Аланой? Почему он видит ее будущей миссис Валентайн, несмотря на разницу в возрасте? Его самоуверенность оказывается обоснована: в 15 лет он обладает большим количеством денег, связей и ресурсов, чем девушка без перспектив, которая старше его на десять лет. Истоки нахрапа Гэри — в их полном неравноправии: Гэри сам себе хозяин, малолетний бизнесмен, белый, полностью сепарированный от родителей, со связями в шоу-бизнесе. Он только выглядит школьником, социальный капитал говорит о другом.

Алана — девушка из консервативной семьи еврейского меньшинства со скромным доходом, и карьеру она сделать не успела. В общественной парадигме для нее есть два рабочих сценария (да, вторая волна феминизма уже происходит, но не принесла немедленных плодов) — поиск выгодной партии по происхождению или покровителя в шоу-бизнесе, или напряженная работа и общественная жизнь. Именно поэтому Алана с таким рвением включается в бизнес-идеи Гэри, при первой же возможности пробуется на кастинг и идет работать в предвыборный штаб. В ней много талантов, к которым некому было отнестись всерьез. «Лакричная пицца» — отличный ответ на вопрос «Кто мешает женщинам добиваться того, чего они хотят?». Дело не в том, что кто-то мешает, а в том, что никто не помогает и не обращает внимания. А не видя перед собой возможностей, Алане даже в голову не придет вспомнить, сколько языков она на самом деле знает, как умеет водить грузовик и владеть крав-мага.

Андерсон опять касается в своем фильме темы сексуальной свободы. Другая сторона сексуальной жизни Южной Калифорнии высмеивалась им во «Врожденном пороке» и «Ночах в стиле буги». 70-е — пространство беспощадной объективации женщин и мужчин в массовой культуре, и женщины вокруг героев ПТА Дирка Дигглера, или Дока, — второстепенные фигуры во властной вертикали. Конвенциональная красота имеет большое значение, но сексуальная свобода, по сути, доступна только мужчинам: вуманайзерам вроде Джона Питерса, суперизвестным актерам и продюсерам, музыкантам и частным детективам, но точно не их женщинам, редкие из которых — сами хозяйки своей жизни и доходов.

Объявленная сексуальная свобода якобы дает щедрые плоды всем, но в газетах фигурируют заголовки о «шведской практике обмена женами», магазин надувных кроватей открывает девушка в купальнике, Калифорния охвачена лихорадкой «Глубокой глотки», да и резиновые кровати по телефону лучше продаются сексуальным голосом колл-герл. Песня «Life On Mars» в саундтреке — не просто хит Боуи того времен, а ключ к миру Аланы. Боуи в интервью сам называл эту песню «реакцией тонко чувствующей девушки на массмедиа»: «Думаю, она обнаруживает, как разочарована реальностью. Живя на ее задворках, она слышит, что где-то далеко есть настоящая жизнь, а ей до глубины души горько, что она не имеет к ней доступа». Голливуд тут прямо перед глазами, но где взять от него ключ?

«Лакричная пицца», конечно же, фильм о первой любви. О первой любви Гэри. Но и о не первой любви Аланы, в которой есть место уступкам, разочарованию, колебаниям и компромиссу: в отличие от Гэри, она не получает то, что хочет: эпоха просто не на ее стороне. Что не отменяет радостного бега по солнечным калифорнийским улицам, общему угару от абсурдных бизнес-затей, красивых мини-платьев, гладких кадиллаков пастельных цветов и лучшей музыки с виниловых пластинок. Нежно описывая мир своего детства, которым так легко очароваться, Андерсон учит внимательно наблюдать — влюбляться, но не обманываться.

Фотографии: UPI

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Тонкая работа: Без чего нельзя представить фильмы Пола Томаса Андерсона
Тонкая работа: Без чего нельзя представить фильмы Пола Томаса Андерсона Ликбез по творчеству важного американского режиссера к выходу «Призрачной нити»
Тонкая работа: Без чего нельзя представить фильмы Пола Томаса Андерсона

Тонкая работа: Без чего нельзя представить фильмы Пола Томаса Андерсона
Ликбез по творчеству важного американского режиссера к выходу «Призрачной нити»

«Врожденный порок» Пола Томаса Андерсона
«Врожденный порок» Пола Томаса Андерсона Фашисты, заговоры, убийства, куннилингус, миллионеры, наркотики — в этом фильме о 70-х есть все
«Врожденный порок» Пола Томаса Андерсона

«Врожденный порок» Пола Томаса Андерсона
Фашисты, заговоры, убийства, куннилингус, миллионеры, наркотики — в этом фильме о 70-х есть все

39 фильмов и сериалов, объясняющих 70-е
39 фильмов и сериалов, объясняющих 70-е От «Таксиста» до «Двойки»
39 фильмов и сериалов, объясняющих 70-е

39 фильмов и сериалов, объясняющих 70-е
От «Таксиста» до «Двойки»

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона
Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона

Тэги

Сюжет

Люди

Новое и лучшее

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети

Первая полоса

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети Вот как она устроена
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
Вот как она устроена

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности Главный антигерой — Брэдли Купер
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности
Главный антигерой — Брэдли Купер

Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn
Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn
Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn

Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn

Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?
Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?
Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?

Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?

Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»
Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика» Рассказываем, как чекать свои привилегии и стать этичнее
Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»

Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»
Рассказываем, как чекать свои привилегии и стать этичнее

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро» С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России
Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России Главное из интервью Алексея Навального журналу Time
Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России

Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России
Главное из интервью Алексея Навального журналу Time

«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»

«Я сделал вазэктомию»

Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча
Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча
Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча

Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки
Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)
Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки

Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки
И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)

«Черная книга» эпохи Собянина
«Черная книга» эпохи Собянина 30 исторических зданий, которые потеряла Москва в прошлом году
«Черная книга» эпохи Собянина

«Черная книга» эпохи Собянина
30 исторических зданий, которые потеряла Москва в прошлом году

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках

Подпишитесь на рассылку