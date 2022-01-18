Как Пол Томас Андерсон переосмыслил жанр подростковой драмы в «Лакричной пицце»

Эмансипация и неравноправие

Почему в отличие от тысяч стеснительных старшеклассников Гэри так настойчив и уверен в ухаживаниях за Аланой? Почему он видит ее будущей миссис Валентайн, несмотря на разницу в возрасте? Его самоуверенность оказывается обоснована: в 15 лет он обладает большим количеством денег, связей и ресурсов, чем девушка без перспектив, которая старше его на десять лет. Истоки нахрапа Гэри — в их полном неравноправии: Гэри сам себе хозяин, малолетний бизнесмен, белый, полностью сепарированный от родителей, со связями в шоу-бизнесе. Он только выглядит школьником, социальный капитал говорит о другом.

Алана — девушка из консервативной семьи еврейского меньшинства со скромным доходом, и карьеру она сделать не успела. В общественной парадигме для нее есть два рабочих сценария (да, вторая волна феминизма уже происходит, но не принесла немедленных плодов) — поиск выгодной партии по происхождению или покровителя в шоу-бизнесе, или напряженная работа и общественная жизнь. Именно поэтому Алана с таким рвением включается в бизнес-идеи Гэри, при первой же возможности пробуется на кастинг и идет работать в предвыборный штаб. В ней много талантов, к которым некому было отнестись всерьез. «Лакричная пицца» — отличный ответ на вопрос «Кто мешает женщинам добиваться того, чего они хотят?». Дело не в том, что кто-то мешает, а в том, что никто не помогает и не обращает внимания. А не видя перед собой возможностей, Алане даже в голову не придет вспомнить, сколько языков она на самом деле знает, как умеет водить грузовик и владеть крав-мага.

Андерсон опять касается в своем фильме темы сексуальной свободы. Другая сторона сексуальной жизни Южной Калифорнии высмеивалась им во «Врожденном пороке» и «Ночах в стиле буги». 70-е — пространство беспощадной объективации женщин и мужчин в массовой культуре, и женщины вокруг героев ПТА Дирка Дигглера, или Дока, — второстепенные фигуры во властной вертикали. Конвенциональная красота имеет большое значение, но сексуальная свобода, по сути, доступна только мужчинам: вуманайзерам вроде Джона Питерса, суперизвестным актерам и продюсерам, музыкантам и частным детективам, но точно не их женщинам, редкие из которых — сами хозяйки своей жизни и доходов.

Объявленная сексуальная свобода якобы дает щедрые плоды всем, но в газетах фигурируют заголовки о «шведской практике обмена женами», магазин надувных кроватей открывает девушка в купальнике, Калифорния охвачена лихорадкой «Глубокой глотки», да и резиновые кровати по телефону лучше продаются сексуальным голосом колл-герл. Песня «Life On Mars» в саундтреке — не просто хит Боуи того времен, а ключ к миру Аланы. Боуи в интервью сам называл эту песню «реакцией тонко чувствующей девушки на массмедиа»: «Думаю, она обнаруживает, как разочарована реальностью. Живя на ее задворках, она слышит, что где-то далеко есть настоящая жизнь, а ей до глубины души горько, что она не имеет к ней доступа». Голливуд тут прямо перед глазами, но где взять от него ключ?

«Лакричная пицца», конечно же, фильм о первой любви. О первой любви Гэри. Но и о не первой любви Аланы, в которой есть место уступкам, разочарованию, колебаниям и компромиссу: в отличие от Гэри, она не получает то, что хочет: эпоха просто не на ее стороне. Что не отменяет радостного бега по солнечным калифорнийским улицам, общему угару от абсурдных бизнес-затей, красивых мини-платьев, гладких кадиллаков пастельных цветов и лучшей музыки с виниловых пластинок. Нежно описывая мир своего детства, которым так легко очароваться, Андерсон учит внимательно наблюдать — влюбляться, но не обманываться.