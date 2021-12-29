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Кино29 декабря 2021

Лучшие фильмы 2021 года

Лучшие фильмы 2021 года
АвторАлиса Таёжная
РедакторЛёва Левченко

«Северный ветер»

Режиссер Рената Литвинова

Абсурдистская сказка Ренаты Литвиновой о матриархате, от которой заражаешься любовью и медлительностью. Если этот фильм и можно сравнить с чем-то русскоязычным, то только с алогичными фильмами Киры Муратовой, Рустама Хамдамова и сценариями Юрия Арабова.

«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье

«Фантазия Литвиновой в нынешние свинцовые времена кажется идеальным укрытием, которое трудно оценить в моменте. Антиактуальное кино о скованных одной цепью сновидений выходит в прокат в неделю массовых арестов и пыток, когда реальность тычет дубинкой в каждого. И совсем иначе звучит литвиновская полушутка из „Северного ветра“: „У нас для плохих дел есть плохие люди“. Метель поднялась недавно, всему еще гнить и гнить».

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The Beatles: Get back

Режиссер Питер Джексон

Монументальный док фаната всего огромного: автор «Властелина колец» и «Хоббита» (и, что немаловажно, также по-лозницевски составленного из архивных кадров грандиозного фильма о Первой мировой) собирает из съемок подготовки к последнему концерту и альбому The Beatles историю о конце великой группы. Получился интересный даже для нефанатов группы мастерский байопик не только о четверке по сути совсем молодых ребят, которым удалось изменить историю музыку еще до своих 30, но и о природе творческого процесса в принципе — в таком виде на экране мы это не видели, пожалуй, никогда.

«The Beatles: Get Back»: Док Питера Джексона длится почти восемь часов. Почему его стоит смотреть не только фанатам?

«Несмотря на грустную подоплеку будущего распада группы, Джексону удалось показать в фильме и моменты веселья, как несколько натужные, так и искренние и правдивые, — именно из маленьких деталей этот калейдоскоп и собирается во что-то магическое и очень красивое».

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«Французский вестник»

Режиссер Уэс Андерсон

Ретрокомедия Уэса Андерсона по форме повторяющая его самый успешный фильм — «Отель „Гранд Будапешт“»: выдающиеся актеры наших дней рассказывают через запятую вроде как какую-то нелепицу, анекдоты, а из зала все равно выходишь с щемящим чувством тоски по XX веку. Вместо вымышленного отеля теперь вымышленная провинциальная газета. Четыре забавных случая с прологом и эпилогом вдохновлены реальными публикациями более чем полувековой давности: о мелком плутовстве, бунтах, проступках и прочих бурях в стакане маленького городка.

«Французский вестник» как торжество незначительности. Из чего состоит новый фильм Уэса Андерсона

«„Французский вестник“, скорее всего, покорит тех, чья жизнь связана с пересказыванием историй — неважно, заслушиваетесь ли вы подкастами, смотрите запоем стендапы и комедийные шоу, собираете лайки или шутите в твиттере на злобу дня. Это комедия о скоротечности событий и щебетании: как обращаются с информацией, придумывают и интерпретируют героев, приподнимают истории над обыденностью и пытаются ухватить дух времени в паре тысяч или паре слов».

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«Дом Gucci»

Режиссер Ридли Скотт

«Дом Gucci» — язвительная, неспешная и цепкая сатира, ни на минуту не теряющая фокуса, — дает цельную картину не только перипетий в отдельной семьи Гуччи, но и всей поворотной эпохи. Скотт снял китчевую черную комедию о браке пробивной хабалки и элегантного наследника, а заодно вынес приговор такой неэлегантной современности.

«Дом Gucci»: Ридли Скотт вновь снимает главный фильм месяца.  Мультикаст суперзвезд, недовольство наследников и бесподобная Леди Гага

«Главное чудо фильма — витальная, упрямая и обжигающая тигриной красотой Леди Гага. Рьяная итальянка манипулирует мужчинами, чтобы обеспечить себе безопасность и комфорт. Соблазняющая чулками и кружевным бельем, увешанная драгоценностями, обнимающая детей, кричащая, господствующая в маленьких царствах от бутика до кухни, Гага воплощает гневную страсть и нежную уязвимость».

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«Земля кочевников»

Режиссер Хлоя Чжао

История зрелой американки (Фрэнсис Макдорманд), вынужденно переезжающей в автофургон. В нем бездомная героиня начинает бессрочное путешествие по стране, которая переживает жесточайший финансовый кризис конца нулевых. «Оскары» за режиссуру и лучший фильм в этом году не просто так достались американке китайского происхождения Хлое Чжао, которая открыто критикует Штаты и капиталистическую систему и вместе с протагонисткой задается вопросами о личной свободе, нищете и смерти.

Из чего состоит «Земля кочевников» Фрэнсис МакДорманд, жизнь на дороге и финансовый кризис — разбираем оскаровского фаворита на составляющие

«„Земля кочевников“ рассказывает о людях, которые находятся с вечностью в других отношениях: они видят пункт назначения, могут окинуть взглядом прошлое и иначе расставляют приоритеты. Кому-то проще признать собственные промахи, когда впереди остается совсем мало времени. Кто-то, будучи развалиной, хочет прожить с благодарностью каждый новый день, подаренный свыше. Кто-то начинает ценить малое. И никто из героев не принимает себя как списанную в утиль машину: пока человек живет, дышит и мыслит, он способен влиять на других и меняться».

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«Разжимая кулаки»

Режиссер Кира Коваленко

Драма выпускницы нальчиковской мастерской Александра Сокурова на осетинском языке — главный приз программы «Особый взгляд» в Каннах. Главная героиня фильма — девушка Ада, живущая без матери с больным пожилым отцом и двумя братьями в горном городке Мизуре. Она разрывается между собственными представлениями о свободе и семейным долгом: дом — ее главная обуза и одновременно привязанность.

«Разжимая кулаки»: Долгожданный фильм Киры Коваленко — выпускницы мастерской Сокурова. Теплая драма о молодой осетинке, скованной цепью с семьей

«„Разжимая кулаки“ — кино без компромиссов, которое не кокетничает со зрителем, не пытается быть удобным, не упрощает и не ждет одобрения. В сухом остатке перед нами старая как мир история о том, что в традиционных семьях родители не хотят самостоятельности детей, а женщины по рождению проигрывают мужчинам. Это фильм о всепоглощающем страхе потери и иррациональном рвении к свободе, которые не существуют друг без друга».

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«Петровы в гриппе»

Режиссер Кирилл Серебренников

Дерзкая и смешная черная новогодняя комедия о спятившем или галлюцинирующем семействе Петровых — возвращение Кирилла Серебренникова в режиссуру после домашнего ареста. Многослойное кино о мифогенной любви-ненависти в провинции — то хоррор, то сатира, то супергеройское кино, то оттепельная классика: всего понемногу.

«Петровы в гриппе»: Масштабный камбэк Кирилла Серебренникова. К счастью, удачный

«Фильм Серебренникова — о советскости, плавно перетекшей в постсоветскость и путинизм: локации и сценарии детских праздников, трагичное одиночество в семьях и бесовщина обывательской жизни никуда не исчезли. Гоголевщина вытекла в мамлеевщину и масодовщину, а из них — в прозу Сальникова, где убийственное чаще всего гомерически смешно, и наоборот».

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«Купе номер 6»

Режиссер Юхо Куосманен

Роуд-муви о взаимной неприязни, перерастающей в дружбу, в шестом купе поезда «Москва — Мурманск»: главные герои — финская студенка-археолог и русский гопник-работяга (Юрий Борисов — суперзвезда). Герои плохо понимают друг друга, но языковой барьер — еще не самая большая проблема. Слава богу, получилась не love story о романе финки и русского, а кино об одиночестве и внезапной дружбе растерянных ровесников, каждый из которых не чувствует себя дома.

Как финский режиссер снял роуд-муви в поезде «Москва — Мурманск»: интервью с Юхо Куосманеном — режиссером «Купе номер 6»

«В „Купе номер 6“ нет фейковой фактуры и надуманных деталей: авторам было важно написать живые диалоги на русском, снимать в настоящем поезде РЖД на ходу и добраться до сурового Русского Севера. Поэтому и заспанное, раздраженное лицо проводницы, и содержимое тарелок в вагоне-ресторане, и бабушки на перронах не кажутся карикатурными, схваченными туристическим взглядом. А во времена локдауна фильм о вынужденном соседстве с кем-то совершенно чужим смотрится еще актуальнее».

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«Дюна»

Режиссер Дени Вильнёв

Главный фильм года и точно один из главных фильмов только начавшегося десятилетия. Степенный, однородный, успокаивающе приглушенный сай-фай без грандиозных битв и межгалактического пафоса авторства Дени Вильнёва, снявшего «Прибытие» и «Бегущего по лезвию 2049». Темп Вильнёва позволяет рассмотреть каждого героя и поверить в его мотивацию, не запутаться в именах и, главное, попасть под гипноз Дюны, которая имеет больше воли и силы, чем возомнивший себя царем Вселенной человек.

«Дюна»: Авторский блокбастер Дени Вильнёва — главная премьера года. С Тимоти Шаламе и Оскаром Айзеком и музыкой Ханса Циммера

«Антиимпериалистическое послание Герберта усиливается Вильнёвым: золотому миллиарду пора перестать сосать кровь из всех остальных. Арракис в „Дюне“ выглядит как осажденный мусульманский край с неограниченными ресурсами и повстанцами пустыни, которые перебирают четки и привыкли выживать в условиях жажды и жары, чего не умеют даже финиковые пальмы. Весь фильм — метафора легализованной и многовековой исламофобии, от которой нет быстрого и легкого избавления».

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«Необратимость. Полная инверсия»

Режиссер Гаспар Ноэ

Перемонтированный в обратном, то есть хронологическом, порядке триллер Гаспара Ноэ об изнасиловании в подземном переходе. Это релиз к 20-летию оригинальной «Необратимости», которая не перестает быть шокирующей и актуальной даже спустя много лет.

Новая классика: «Необратимость» Гаспара Ноэ

«Другого фильма, где мировой секс-символ несколько минут насилуют на полу с криками „тварь!“, в природе не существует, как нет и другого фестивального фильма, который полчаса целенаправленно пытается спровоцировать паническую атаку. Спустя 20 лет „Необратимость“ — оголтелое, свободное и так же беспощадное к зрителям кино, при этом безупречное в этическом плане».

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«Круэлла»

Режиссер Крэйг Гиллеспи

Эмма Стоун ярко играет хулиганку-дизайнершу Эстеллу, которая превращается в настоящую злодейку и охотницу за шкурками далматинцев на фоне свингующих 60-х. Режиссер «Тони против всех» и «Ларса и настоящей девушки» балансирует между «Госфорд-парком», «Паддингтоном», Тимом Бёртоном и классическим диснеевским сюжетом о сироте — и преображает потерянного тинейджера в демоническую диву.

«Круэлла»: Очаровательная комедия о диснеевской злодейке с Эммой Стоун в роли Вивьен Вествуд. Фильм об уникальности, которая приносит и победу, и страдания

«От „Диснея“, выдающего самые разные продукты — очень противоречивые, особенно что касается классического наследия, — можно было ждать спекуляций и повторов, потрошеных далматинцев и вялого сценария, продиктованного жаждой наживы. К счастью для всех зрителей (из трейлера это не очевидно), „Круэлла“ — увлекательный и самоценный фильм».

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«Мейнстрим»

Режиссер Джиа Коппола

Отповедь миру инфлюенсеров и блогеров, конвертирующих любую искренность — новую и старую — в количество подписчиков и рекламные контракты. Автор фильма — внучка Копполы, главный герой — цифровой нарцисс в исполнении Эндрю Гарфилда. Злой комментарий к миру, где каждый может прокомментировать и отреагировать на что угодно, бесцеремонно влезть в чужую жизнь, поднять или растоптать кому-то самооценку парой кликов.

«Мейнстрим»: Едкое разоблачение популярности эпохи соцсетей и пожирающей нас виртуальности. Фильм Джии Копполы с Эндрю Гарфилдом и Майей Хоук

«„Мейнстрим“ сочится отвращением и замешательством от поп-культуры, которой пора меняться в сторону настоящей искренности, не конвертируемой в лайки. И, с одной стороны, это правда какое-то бумерское брюзжание (особенно ближе к финалу), но с другой — точный диагноз мерзкому времени, в котором особенно обидно жить в застенках пандемии».

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«Маржела: Своими словами»

Режиссер Райнер Хольцемер

«Маржела: Своими словами» — тот редкий случай, когда фильм о фэшн-дизайнере интересен тем, кто вовсе не следит за модой: не трепещет перед лейблами, не изучал историю костюма и никогда не слышал слово «деконструктивизм». Этот фильм вообще не про моду, а про творчество, дисциплину, воспитание, бескомпромиссность и цену независимости.

Смотрим фильм про Мартина Маржелу вместе с кинокритиком и фэшн-журналисткой

«Мартин Маржела — последовательный революционер. Он придумал царство белого цвета, сделал актуальным ресайкл, ввел тренд на показы коллекций на складах и парковках, приглашал на подиум моделей, которые никогда не были моделями, прятал их лица, перешивал вещи из других вещей, делал топы из целлофановых пакетов и жакеты из блюдец. И старался не идти на компромиссы. В 2009 году после 20 лет Маржела ушел из модного дома под собственным именем, не дав ни одного большого интервью о себе и ни разу не светив лицо в медиа. Те, кому положено знать, какой он, и так в курсе. Те, кого он не допустил, могут смотреть на его творения, а не на него самого. В фильме „Маржела: Своими словами“ дизайнер открыл все, кроме лица».

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«Жвалы»

Режиссер Квентин Дюпье

Музыкант и режиссер Квентин Дюпье в своей манере снимает об олухах-друзьях, которые заботятся о гигантской мухе из багажника. «Тупой и еще тупее» или «Джей и Молчаливый Боб» на французских просторах с поправкой на европейский абсурд и традиции сюрреализма.

«Жвалы»: Джей и Молчаливый Боб заботятся о мухе. Mr. Oizo снова снимает абсурд

«Самые лучшие моменты „Жвал“ не поддаются пересказу. Невозможно описать истерический ор травмированной девушки Аньес от неожиданной встречи, подростковую татуировку приехавшего на вызов полицейского, ссоры о кошачьих консервах или „Дай быка!“. Таким и был абсурд — от Виана до „Малыша Кенкена“ Дюмона, от Ионеско до „Усов“ Каррера. И Дюпье в этом — их последовательный и негромкий наследник.

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«Мартин Иден»

Режиссер Пьетро Марчелло

Итальянский режиссер Пьетро Марчелло переносит действие классического романа Джека Лондона из Штатов в Неаполь и побеждает: там и сейчас ощущается противостояние людей с привилегиями с теми, кто просто пытается выжить. Марчелло снимает адаптацию изящно и в лучшем смысле слова небрежно, не копируя обстановку столетней давности: герои одеты в послевоенном стиле, в саундтреке — эстрадные хиты 60-х и 70-х, а гостиные и улицы хоть и не воспроизводят дотошно исторические детали, но до всего можно будто бы дотронуться; итальянская режиссура в расцвете сил.

«Мартин Иден»: Герой Джека Лондона переезжает из Окленда в Неаполь. Фильм Пьетро Марчелло об обманчивости успеха и питании гордыни

«В Неаполе до Первой мировой войны нет и намека на то, что между богатыми и бедными когда-то найдется взаимопонимание: „сытые не верят в голод“. Пока в аристократических семьях музицируют по вечерам и рассуждают о социализме с деликатесами на столе, рабочий класс мыкается в долгах с вечным чувством неопределенности. Пассионарный, восприимчивый и романтичный Мартин Иден хочет большего: в нем много выносливости и сил, он хорошо понимает людей и стремительно набрасывается на любое дело, когда перед ним появляется цель. Мартин, как и многие люди с его корнями, — профессиональный выживающий. Что называется, street smart, умный по-уличному, как прозорливый пацан».

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«Безумное кино для взрослых»

Режиссер Раду Жуде

Сатира о румынской учительнице элитной школы, домашнее порно с которой утекает в Сеть. Горькое и умное кино о коллективном судилище и лицемерии, консерватизме и ханжестве делится на три части: одну документальную и две художественные, желчно рассказывающие о румынском безвкусии и невежестве (одновременно очень похожем на наше, но все же бесконечно восточноевропейском). И неизвестно, что страшнее — реальность или ее реконструкция. Фильм Жуде получил главный приз на Берлинале в этом году.

«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно. Главный призер Берлинале-2021

«Румынская „новая волна“ известна тем, что выносит на поверхность больную и мерзкую историю стран Восточного блока, которые застряли между коммунистическими сказками, одичалым капитализмом, риторикой новых правых, идеологией третьего пути и попытками сохранить национальную гордость. В общем, румыны — главные специалисты по нашему коллективному ПТСР, причем не эксплуататоры, а рефлекторы».

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«Холодный расчет»

Режиссер Пол Шредер

Автор «Холодного расчета» Пол Шредер вновь повторяет свой самый удачный сюжет — «Таксиста», которого придумал для Мартина Скорсезе больше 40 лет назад. Его новый главный герой — игрок-одиночка с темным военным прошлым. Шредер, формально заманивая на фильм про покер, устраивает шок-терапию зрителю и визуализирует невообразимое — то, о чем не хочется думать, то, что все знают, но умалчивают. Разговор о пытках и тюремной системе — не хит для кинотеатров, но кто-то должен был снять об этом виртуозный и не лобовой фильм.

«Холодный расчет» Пола Шредера — «Таксист» наших дней. В роли карточного игрока с ПТСР — восхитительный Оскар Айзек

«„Холодный расчет“ — трагедия о том, каково быть мужчиной в ходе истории, каким якорем становится военная обязанность и какая привилегия — не оказаться среди призывников и не попасть за решетку в закрытые тюрьмы».

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«Случайность и догадка»

Режиссер Рюсукэ Хамагути

Смешной японский мамблкор, в котором ничего не происходит — три новеллы о недоговоренностях, нарушениях этикета и социальной неуклюжести. Автор «Случайности и догадки» — режиссер Хамагути, один из самых продуктивных авторов в своей стране и фестивальный триумфатор этого года, — получил вначале Гран-при на Берлинале за этот фильм, а потом сценарный приз в Каннах за следующий («Веди мою машину»). Нелегко сразу почувствовать и усвоить интонации японских героев в неловком положении, а именно неловкое положение — главное условие всех трех историй. Но зрительское терпение вознаграждается: это очень умный, изящный и утонченный фильм.

Американский мамблкор, Чехов и Хон Сан-Су: «Случайность и догадка» Рюсукэ Хамагути. От обладателя Гран-при на Берлинале

«Свежее дыхание „Случайности и догадки“ не сжимается в пересказ. Хамагути занят в основном тем, что мягко выхватывает оттенки растерянности, которые застигают человека перед большими вопросами: „Ты счастлива?“, „Еще любишь меня?“, „Ты не забыл про меня?“, „Зачем вы пришли?“. Причем и задавать их, и отвечать на них одинаково неудобно».

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«Веном 2»

Режиссер Энди Серкис

Отвязный супергеройский экшен с Томом Харди о друге, который всегда с тобой, хочешь ты этого или нет. После первой провалившейся части продолжение «Венома» доверили Энди Серкису — актеру, снявшемуся в роли хоббита Голлума во «Властелине колец» и шимпанзе Цезаря во франшизе «Планета обезьян». Видимо, Серкис что-то понимает про перевоплощение в нечеловеческое существо — так что в этот раз получилось точно и оглушительно смешно.

«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист

«„Веном 2“ вышел совершенно необязательным, но бесконечно очаровательным самобытным маленьким чудовищем. К тому же с редкой чертой современного комедийного экшена — здесь, черт побери, можно часто и заливисто смеяться. Работает на это и русский дубляж, от которого обычно возникает кринж, но здесь он странным образом работает: речь Венома остроумно распестрили словами „культяпки“, „закосячишь“ и „шизо-хокку“».

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«Отряд самоубийц 2»

Режиссер Джеймс Ганн

«Отряд самоубийц» в оптике одного из самых остроумных людей наших дней, Джеймса Ганна. Режиссер «Стражей Галактики», «Супера» и эксплуатейшнов про рассвет мертвецов, говорящих собак и Тромео и Джульетту плюнул на правила студийных блокбастеров и снял бредово-обаятельную историю с нелепым кайдзю, камео Тайки Вайтити, акулой в трусах, крысой в жилетке и титром «3 дня назад», выведенным пеной на тюремном толчке.

«Отряд самоубийц 2»: Продолжение экшена об аутсайдерах с Марго Робби в главной роли

«Кажется, мы все соскучились по миру, где в сценарии блокбастера есть реплики „Выводите членораздельного“, „Монстр ням-ням!“, „Морская звезда на сленге означает очко“ или „Блевать трудно, но я воображаю, что это моя мама, — и становится проще“. Сверхоружие, которое вылетает из подмышек, зомби с морскими звездами на лицах и шутка о пытках инакомыслящих: фильм Ганна напичкан невинно-детскими и дерзко-взрослыми приколами, которые без продюсерского суперэго разбегаются как заключенные из тюрьмы».

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«Криптополис»

Режиссер Дэш Шоу

Сумасбродный анимационный фильм ручной работы от пары американских независимых художников, аниматоров и авторов комиксов. В Америке конца 60-х разворачивается глобальная война за криптидов — фантастических тварей с магическими способностями, которых пытаются обуздать мировые правительства и спецслужбы. Ничего похожего — по исполнению и сюжету — в кинотеатрах не показывали годами.

«Криптополис»: Невероятный мультик о сказочных животных на фоне военной диктатуры. Холодная война, единороги и хиппи

«В отличие от мейнстримной анимации, где фантастические миры по-супермаркетовски узнаваемы, в раскрепощенной и подвижной вселенной „Криптополиса“ ощущается магия аналогового прикосновения — как в космических мирах Рене Лалу или сказках Юрия Норштейна. Штучный товар и немасштабируемая вселенная, которую держат теплые человеческие руки».

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«Прошлой ночью в Сохо»

Режиссер Эдгар Райт

Свингующий комедийный хоррор автора «Скотта Пилигрима» и «Зомби по имени Шон» о студентке фэшн-колледжа, которая ночь за ночью проваливается в ад певицы Сэнди, в 60-е попавшей во власть монструозного сутенера. Только ленивый к концу 2021 года не снял фильма о том, как девушка попадает в беду из-за жестокости мужчин, но «Прошлой ночью в Сохо» очень выделяется на фоне кино, эксплуатирующего повестку, — чувством ритма, стилем, остроумием и недидактическими нюансами.

«Прошлой ночью в Сохо» — остроумный триллер Эдгара Райта. Свингующий Лондон, зловещие сны и слишком близкое прошлое

«Райт, выросший уже после того, как отгудел свингующий Лондон, и в сюжете, и в визуальности разрушает каноны того, какой рисовали бунтующую британскую столицу. „Прошлой ночью в Сохо“ — о том, как чувствовать прошлое и иметь его в виду, но не болеть ретроманией, а скорее примириться с присутствием призраков. Тревожные и неприятные, эти призраки разрушают мифологию о красивых временах, когда леди ходили с высокими укладками, а джентльмены всегда были при галстуках. Во-первых, джентльменами многие из них были до первого напитка, во-вторых, леди необходимо было держать осанку, что бы с ними ни происходило в гримерках, машинах, спальнях и переулках».

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«Лига справедливости Зака Снайдера»

Режиссер Зак Снайдер

Весомое доказательство того, что фильм можно приписать режиссеру, только когда он отвечает за финальный монтаж. «Снайдеркат» «Лиги справедливости» вдвое длиннее провалившегося в прокате и разозлившего фанатов DC «оригинала» — и удивительным образом в таком хронометраже и с таким количеством «необязательных», по мнению продюсеров, эпизодов и деталей он начинает работать. Зловещий, монументальный и неторопливый идеальный блокбастер на несколько часов. «Если не можете победить красного быка — не размахивайте перед ним красным плащом». Если не можете доверить большому режиссеру супергеройский фильм по комиксам от начала и до конца, не надо брать его на работу.

«Рука Бога»

Режиссер Паоло Соррентино

Самый личный и лучший фильм современного итальянского классика — его свободная автобиография о взрослении в Италии 80-х, любви к семье и футболу, первой страсти и грандиозной потере. Экранное альтер эго Паоло — молодой парень Фабьетто, фанатеющий по Диего Марадоне и растущий в шумном и токсичном итальянском семействе с парой десятков одиозных родственников. Именно любовь к Марадоне сыграет роковую роль в жизни Фабьетто, который только мечтает снимать кино, а пока мучается от влечения к тете и радуется встречному ветру, когда несется на скутере по набережной моря.

«Легенда о Зеленом Рыцаре»

Режиссер Дэвид Лоури

Современное прочтение самой странной легенды артуровского цикла о племяннике Артура Гавейне в исполнении Дева Пателя. Главный герой отправляется на судьбоносный поединок с темной силой — загадочным Зеленым Рыцарем, проживая средневековые приключения: превращения, обманы и искушения. Автор фильма — широко известный в узких кругах экспериментатор Дэвид Лоури, режиссер «Истории призрака» и «Старика с пистолетом».

«Легенда о Зеленом Рыцаре»: Племянник короля Артура борется с увядающей маскулинностью

«Многое „Рыцарю“ можно простить за последние полчаса, за которые нам показывают, как ядовита может быть твоя предопределенная судьба и как ты можешь ее избежать, хоть раз в жизни поступив так, как должен был поступить».

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Фотографии: обложка – Каро Премьер, UPI

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