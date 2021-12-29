Лучшие фильмы 2021 года

Смотрим фильм про Мартина Маржелу вместе с кинокритиком и фэшн-журналисткой

«Мартин Маржела — последовательный революционер. Он придумал царство белого цвета, сделал актуальным ресайкл, ввел тренд на показы коллекций на складах и парковках, приглашал на подиум моделей, которые никогда не были моделями, прятал их лица, перешивал вещи из других вещей, делал топы из целлофановых пакетов и жакеты из блюдец. И старался не идти на компромиссы. В 2009 году после 20 лет Маржела ушел из модного дома под собственным именем, не дав ни одного большого интервью о себе и ни разу не светив лицо в медиа. Те, кому положено знать, какой он, и так в курсе. Те, кого он не допустил, могут смотреть на его творения, а не на него самого. В фильме „Маржела: Своими словами“ дизайнер открыл все, кроме лица».