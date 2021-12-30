Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

«Охотники за привидениями: Наследники»

Режиссер Джейсон Райтман

Симпатичное новое прочтение франшизы от замечательного режиссера «Джуно» и «Мне бы в небо» (и сына Айвана Райтмана, постановщика двух оригинальных частей, одного из главных коммерческих режиссеров 80–90-х, так что это уже дело семейное). Двое подростков узнают о том, что они — наследники сверхъестественной вселенной. Главный плюс — действительно обаятельные и милые привидения, не похожие на призраков из унылых франшиз.

«Главный герой»

Режиссер Шон Леви

Жизнеутверждающая экшен-комедия с Райаном Рейнольдсом от автора «Ночи в музее» и «Очень странных дел». Ни о чем не подозревающий позитивный главный герой выясняет, что он — всего лишь второстепенный персонаж компьютерной игры, массовка на фоне, и решает взломать систему.

«Отец»

Режиссер Флориан Зеллер

Экранизация хитовой пьесы французского писателя Флориана Зеллера, для которой он освоил режиссерское ремесло, — интимная драма с Оливией Колман и Энтони Хопкинсом о взрослой дочери, которая пытается уговорить стареющего отца нанять ему сиделку. Их конфликт усиливается с каждым днем, как и деменция пожилого мужчины, — и вот уже Оливия Колман превращается в Оливию Уильямс, в кадр заходят и уходят посторонние мужчины и так далее. Два «Оскара» — за лучшую мужскую роль и адаптированный сценарий.