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Кино30 декабря 2021

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
АвторАлиса Таёжная
РедакторЛёва Левченко

«Охотники за привидениями: Наследники»

Режиссер Джейсон Райтман

Симпатичное новое прочтение франшизы от замечательного режиссера «Джуно» и «Мне бы в небо» (и сына Айвана Райтмана, постановщика двух оригинальных частей, одного из главных коммерческих режиссеров 80–90-х, так что это уже дело семейное). Двое подростков узнают о том, что они — наследники сверхъестественной вселенной. Главный плюс — действительно обаятельные и милые привидения, не похожие на призраков из унылых франшиз.

«Главный герой»

Режиссер Шон Леви

Жизнеутверждающая экшен-комедия с Райаном Рейнольдсом от автора «Ночи в музее» и «Очень странных дел». Ни о чем не подозревающий позитивный главный герой выясняет, что он — всего лишь второстепенный персонаж компьютерной игры, массовка на фоне, и решает взломать систему.

«Отец»

Режиссер Флориан Зеллер

Экранизация хитовой пьесы французского писателя Флориана Зеллера, для которой он освоил режиссерское ремесло, — интимная драма с Оливией Колман и Энтони Хопкинсом о взрослой дочери, которая пытается уговорить стареющего отца нанять ему сиделку. Их конфликт усиливается с каждым днем, как и деменция пожилого мужчины, — и вот уже Оливия Колман превращается в Оливию Уильямс, в кадр заходят и уходят посторонние мужчины и так далее. Два «Оскара» — за лучшую мужскую роль и адаптированный сценарий.

«Спенсер»

Режиссер Пабло Ларраин

Принцесса Диана на расстоянии выдоха — кино о поворотном моменте в ее биографии. Диана, в девичестве Спенсер, узнает об изменах мужа и начинает задыхаться от бессилия в роскошных платьях и богатых интерьерах королевской семьи. Прежде такой же номер Пабло Ларраин провернул с Натали Портман в роли Джеки Кеннеди.

«Энн на высоте 13 000 футов»

Режиссер Казик Радвански

Прошедший мимо радаров замечательный фильм о замешательстве молодости. Юная Анна с тревожным расстройством работает в детском саду, ходит на свидания, конфликтует с коллегами и идет на свадьбу — но определяющим моментом в ее жизни становится полет с парашютом на высоте 13 тысяч футов.

«Вместе-вместе»

Режиссер Николь Бекуив

Антиромантическая комедия о многообразии современных семей. Молодая девушка решается на суррогатное материнство, чтобы заработать денег на учебу. Ее клиент — мужчина-одиночка, который планирует воспитывать ребенка один. Тем не менее взаимная поддержка и откровенность начинают играть в жизни каждого большую роль.

«Идентичность»

Режиссер Ребекка Холл

Тонкая драма о расизме и социальной напряженности на примере дружбы двух подруг детства: одна афроамериканка с темным цветом кожи, другая — со светлым, что позволило ей выйти замуж за богатого белого мужчину. Это поднимет вопросы, о которых каждая до поры предпочитает не задумываться.

«Спасительница»

Режиссер Роуз Гласс

Красивый боди-хоррор о религиозной сиделке, одержимой спасением души женщины, за которой она ухаживает, немолодой танцовщицы. Забота перерастает в манию, а участие в жизни другой — в потребность вмешиваться и влиять.

«Сувенир, часть 2»

Режиссер Джоанна Хогг

Продолжение одного из главных инди-фильмов прошлого десятилетия «Сувенир» — о молодой режиссерке Джулии, которая после трагического романа пытается поставить автобиографичный фильм и отделить в работе факты от фантазий и чужих воспоминаний.

«CODA: Ребенок глухих родителей»

Режиссер Сиан Хедер

«Сандэнс»-сенсация — история девочки-тинейджера Руби, которая живет в глубинке и помогает семье вести рыболовное дело. Она — единственная слышащая среди своих близких — внезапно начинает интересоваться музыкой, и перед ней встает выбор: заниматься собственной жизнью или оставаться в семье.

«Иуда и черный мессия»

Режиссер Шака Кинг

Остросюжетный фильм про «Черных пантер» и американскую разведку. В Чикаго конца 60-х молодой угонщик Уильям соглашается на сделку с федералами и вступает в ряды афроамериканского движения накануне формирования боевой коалиции. Динамичная политическая драма о своих и чужих.

«Свинья»

Режиссер Майкл Сарноски

Боевик-слоубернер: как «Джон Уик», только с Николасом Кейджем и огромной свиньей. Заросший одиночка Роб, живущий в лесу, зарабатывает поиском трюфелей. После того как его свинью-компаньона похищают, Роб выбирается из леса к людям, чтобы отомстить обидчикам и вернуть себе главного друга и помощника.

The Velvet Underground

Режиссер Тодд Хейнс

В лучшем смысле слова фанатский музыкальный док — режиссер «Бархатной золотой жилы» и «Кэрол» снимает фильм о своей любимой группе. Про VU все как будто бы известно, тем сложнее разглядеть в истории одной из самых влиятельных групп что-то новое, но Хейнсу это удается — без жирных мазков, навязчивой режиссерской позиции и заезженных цитат. Удивительным образом многие из участников этих событий полувековой давности до сих пор живы, да еще как: крохотная старушка Морин Такер, барабанщица VU и голос в песне «After Hours», до сих пор звереет, вспоминая «об этих *** (долбаных) хиппи».

«76 дней»

Режиссеры Чэнь Вэйси, Хао У

Один из лучших доков года — о 76-дневном карантине в китайском городе Ухань, где была заблокирована эпидемия коронавируса. Документалисты 76 дней проводят в больницах и на улицах Китая и наблюдают за коллективным поведением, полицейскими ограничениями и централизованными мерами предосторожности.

«Фрагменты женщины»

Режиссер Корнел Мундруцо

Драма с Ванессой Кирби от важного режиссера румынской «новой волны». Молодая женщина восстанавливается после потери ребенка и переосмысляет как отношения с мужем, так и собственное детство с матерью. Точное кино о том, как актуальные травмы обостряют все пограничные ситуации в настоящем и прошлом.

«Раскопки»

Режиссер Саймон Стоун

Английская драма с Кэри Маллиган и Ральфом Файнсом о загородной жизни накануне Второй Мировой войны. Молодая вдова с сыном приглашает к себе в имение археолога, чтобы провести на территории соответствующие раскопки (любительская археология — известное хобби британского аппер-мидл-класса; под бесчисленными лужайками загородных домов за сложную многовековую историю островного государства накопилось много интересного), но рабочие отношения неминуемо превращаются в личные.

«Городской ковбой»

Режиссер Рики Стауб

Ироничная семейная история с Идрисом Эльбой о деревне «асфальтовых ковбоев» в Филадельфии, где правила афроамериканского пацанства совмещаются с повадками киногероев из вестернов.

«Армия мертвецов»

Режиссер Зак Снайдер

Открытка от Зака Снайдера своим фанатам: легкомысленная, глуповатая (как без этого, если речь о зомби) и остроумная сатира на настоящее время. В Штатах чуть не происходит зомби-апокалипсис, но его каким-то чудом удается локализовать в Лас-Вегасе; группа наемников проникает в карантинную зону с целью ломануть сейф казино, но все идет не по плану, по крайней мере, не по их плану.

«Зола»

Режиссер Яница Браво

Пестрая черная комедия с ругательствами и стриптизерскими междометиями: чернокожая Зола поддается на уговоры своей опытной коллеги и отправляется на заработки во Флориду с чужим сутенером. В основе фильма — тред в твиттере, главные героини — восхитительные и вульгарные в каждой интонации.

«Власть пса»

Режиссер Джейн Кэмпион

Сдержанный вестерн о ковбое-деспоте в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Пользуясь беспрекословным авторитетом, он унижает младшего брата, а следом — его новую жену и приемного сына. Режиссер «Пианино» сняла фильм года о маскулинном токсе.

«Уроки испанского»

Режиссер Натали Моралес

Трогательная и умная скринлайф-комедия о знакомстве учительницы испанского с Карибов и ее ученика — богатого гея из Калифорнии, которому бойфренд подарил сертификат на обучение иностранному языку. Внезапная трагедия сблизит не похожих между собой парня и девушку так, как они не могли подозревать.

«Тик-так… Бум!»

Режиссер Лин-Мануэль Миранда

Бенефис великолепного Эндрю Гарфилда, если вы еще в нем сомневались. В этом лоу-фай-мюзикле Гарфилд играет композитора Джона, который в огромных терзаниях придумывает мюзикл Rent, но даже не догадывается, какую славу он ему принесет. Замечательное динамичное кино о страхе чистого листа и творческой неуверенности.

«Без резких движений»

Режиссер Стивен Содерберг

Год можно считать неудачным без нового Содерберга. На этот раз главный американский режиссер наших дней снимает нуар о бандитских разборках 50-х с Доном Чидлом и Бенисио Дель Торо: операция с заложниками и кражей документов срывается — и герои пытаются выяснить, кто их подставил и что на самом деле произошло.

«Мой учитель — осьминог»

Режиссеры Пиппа Эрлих, Джеймс Рид

Наполняющий жизнью док о человеческом обновлении и надежде после встречи с природой. Уставший от всех достижений режиссер решает заняться подводным плаванием и знакомится (даже чересчур близко) с одним из жителей Атлантики — осьминогом. Вдохновляющий фильм о том, что человек — не пуп Земли.

«Братья Спаркс»

Режиссер Эдгар Райт

Еще один волшебный музыкальный док — красочный и остроумный пересказ биографии и грандиозного творчества дуэта братьев Маэл. Эдгар Райт снимает байопик творческой отваге, фантазии и нон-конформизму: вроде бы прямолинейная вещь с говорящими головами (рассказ построен вокруг историй создания всех 20 с лишним альбомов американской группы плюс говорящие головы в диапазоне от Джейсона Шварцмана до группы Duran Duran), от которого тем не менее невозможно оторваться — история этой группы слишком уникальна, чтобы не быть интересной.

«Не смотрите наверх»

Режиссер Адам МакКей

Абсурдистская черная комедия от режиссера «Игры на понижение» и «Власти»: Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс играют американских ученых, которые пытаются предупредить правительство об угрозе апокалипсиса из-за приближающейся к Земле кометы. Но все — от медиа до политиков — слишком увлечены своими делами.

«В роли Рикардо»

Режиссер Аарон Соркин

Блистательная экранная история партнерства Люсиль Болл и Дези Арназа — важнейшей пары в истории американского телевидения, придумавшей ситком «Я люблю Люси». Соркин обрамляет профессиональную и личную драму в блистательное диалоговое кино и дает главные роли Николь Кидман и Хавьеру Бардему.

«Память»

Режиссер Апичатпонг Вирасетакул

Тягучая и ультраспокойная драма погружения с Тильдой Суинтон о природе памяти и аудиогаллюцинаций. Отличная точка входа для знакомства с азиатским медленным кино вообще и Вирасетакулом в частности.

Фотографии: обложка - Apple TV+, 1 - Sony Pictures Releasing, 2 - Белые ночи, 3 - Netflix, 4 - Apple TV, 5 - Apple TV, 6 - Netflix, 7 - А24, 8 - Netflix, 9 - Universal Pictures, 10 - NEON

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