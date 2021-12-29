Любимые и лучшие фильмы на каждый день новогодних каникул

1 января

Похмелье, безнаказанная тупка и объятия любимых людей

Все рождественские эпизоды «Друзей» и американского «Офиса»

Почти семь часов праздника с Рэйчел и Россом или с Майклом Скоттом и компанией — напоминание о том, что самые прочные связи берутся из роскоши многолетнего общего безделья.

2 января

Новогодние фантазии, снег за окном и телефон в авиарежиме

«Запределье»

режиссер Тарсем Сингх

Лучшая сказка, которую можно рассказать кому-то на ночь или утонуть в ней самим. Выдумки травмированного каскадера, рассказанные девочке в больнице в обмен на морфий; Ходоровски для добрых.

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