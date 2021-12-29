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Кино29 декабря 2021

Любимые и лучшие фильмы на каждый день новогодних каникул От советского Холмса до трилогии про Джона Уика

Любимые и лучшие фильмы на каждый день новогодних каникул
АвторАлиса Таёжная
РедакторПаша Яблонский

30 декабря

Родственные обязанности, большие застолья и последние приготовления

«Семейка Тенненбаум»

режиссер Уэс Андерсон

Семья — сборище странных существ, но все равно единственное место, где можно понять свои корни. Великий фильм о чудаках и занудах в отдельно взятом домохозяйстве.

Смотреть также: «Достать ножи», режиссер Райан Джонсон; «Семейка Аддамс», режиссер Барри Зонненфельд

31 декабря

Карнавальная ночь и шампанское рекой

«Мулен Руж»

режиссер Баз Лурман

Пестрая история любви, лучшая альтернатива новогодним хитам ABBA и признание в любви вымышленному Парижу и празднику для всех и каждого.

Смотреть также: «Великий Гэтсби», режиссер Баз Лурман; «Ла-Ла Ленд», режиссер Дэмьен Шазелл

1 января

Похмелье, безнаказанная тупка и объятия любимых людей

Все рождественские эпизоды «Друзей» и американского «Офиса»

Почти семь часов праздника с Рэйчел и Россом или с Майклом Скоттом и компанией — напоминание о том, что самые прочные связи берутся из роскоши многолетнего общего безделья.

2 января

Новогодние фантазии, снег за окном и телефон в авиарежиме

«Запределье»

режиссер Тарсем Сингх

Лучшая сказка, которую можно рассказать кому-то на ночь или утонуть в ней самим. Выдумки травмированного каскадера, рассказанные девочке в больнице в обмен на морфий; Ходоровски для добрых.

Смотреть также: «Крупная рыба», режиссер Тим Бёртон; «Страшные сказки», режиссер Маттео Гарроне

3 января

Оживающие тусовки, подростковые шалости и новые гости

«10 причин моей ненависти»

режиссер Джил Джангер

Остроумнейший Шекспир наших дней: по решению папы младшая сестра может отправиться на свидание, только если ее старшая сестра-феминистка кем-то заинтересуется — самая сложная задачка для старшей школы.

Смотреть также: «Ох уж эта наука!», режиссер Джон Хьюз; «Бестолковые», режиссер Эми Хекерлинг

4 января

Вечер на диване, пицца с доставкой и шутки за 300

«Тупой и еще тупее»

режиссеры Питер и Бобби Фаррелли

Вечная классика обезоруживающей тупизны: машина-собака, красотка с чемоданчиком и кривляния Джима Керри и Джеффа Дэниелса — кажется, такие комедии совсем отменили.

Смотреть также: «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», режиссеры Сет Роген и Эван Голдберг; «Пляжный бездельник», режиссер Хармони Корин

5 января

Выход в город, кутеж и первые поездки

«Такси»

режиссер Люк Бессон

Первоисточник всех следующих «Такси» и «Форсажей» и просто теплый привет из 90-х с аналоговыми автогонками по следам грабителей банков.

Смотреть также: «Джентльмены», режиссер Гай Ричи; «Малыш на драйве», режиссер Эдгар Райт

6 января

Тоска по советскому и тяга к рассудительности

«Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Собака Баскервилей», «Сокровища Агры», «Двадцатый век начинается», режиссер Игорь Масленников

Степенный рассказ, прибалтийские улицы вместо Лондона и самый лучший в мире Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова, которого котируют даже сами британцы. Музыка Владимира Дашкевича — все викторианское, что вообще у нас есть.

Смотреть также: «Место встречи изменить нельзя» и «Десять негритят», режиссер Станислав Говорухин; «Неуловимые мстители» и «Новые приключения неуловимых», режиссер Эдмонд Кеосаян

7 января

Шот бодрости перед последними днями отдыха

Трилогия о Джоне Уике

Киану Ривз с собакой, то и дело получающий по зубам, но куда чаще крошащий чужие кости, — лучший Нео, которого хочется взять с собой бодрым и бессмертным.

Смотреть также: «Убить Билла», «Убить Билла 2», режиссер Квентин Тарантино; «Безумный Макс: Дорога ярости», режиссер Джордж Миллер

8 января

Планы на год, метавселенная и взгляд в будущее

«Первому игроку приготовиться»

режиссер Стивен Спилберг

Антиутопия о виртуальном мире, которая давно начала сбываться: обнищавшие жители будущего тратят все деньги и время на жизнь в сконструированной реальности, где могут воплотить хотя бы часть своих желаний.

Смотреть также: «Марсианин», режиссер Ридли Скотт; «Бегущий по лезвию 2049», режиссер Дени Вильнёв

9 января

Взрыв мозга перед возвращением в обычную жизнь

«Игра разума»

режиссер Масааки Юаса

По многочисленным опросам, один из самых безумных анимационных фильмов в мире: бешеный темп, отвал башки и расколотая логика. Более чокнутого путешествия души на тот свет вы точно не видели.

Смотреть также: «Помпоко: Война тануки в период Хэнсэй», режиссер Исао Такахата; «Паприка» и «Истинная грусть», режиссер Сатоси Кон

Обложка: Централ Партнершип

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