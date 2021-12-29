Любимые и лучшие фильмы на каждый день новогодних каникул От советского Холмса до трилогии про Джона Уика
30 декабря
Родственные обязанности, большие застолья и последние приготовления
«Семейка Тенненбаум»
режиссер Уэс Андерсон
Семья — сборище странных существ, но все равно единственное место, где можно понять свои корни. Великий фильм о чудаках и занудах в отдельно взятом домохозяйстве.
Смотреть также: «Достать ножи», режиссер Райан Джонсон; «Семейка Аддамс», режиссер Барри Зонненфельд
31 декабря
Карнавальная ночь и шампанское рекой
«Мулен Руж»
режиссер Баз Лурман
Пестрая история любви, лучшая альтернатива новогодним хитам ABBA и признание в любви вымышленному Парижу и празднику для всех и каждого.
Смотреть также: «Великий Гэтсби», режиссер Баз Лурман; «Ла-Ла Ленд», режиссер Дэмьен Шазелл
1 января
Похмелье, безнаказанная тупка и объятия любимых людей
Все рождественские эпизоды «Друзей» и американского «Офиса»
Почти семь часов праздника с Рэйчел и Россом или с Майклом Скоттом и компанией — напоминание о том, что самые прочные связи берутся из роскоши многолетнего общего безделья.
2 января
Новогодние фантазии, снег за окном и телефон в авиарежиме
«Запределье»
режиссер Тарсем Сингх
Лучшая сказка, которую можно рассказать кому-то на ночь или утонуть в ней самим. Выдумки травмированного каскадера, рассказанные девочке в больнице в обмен на морфий; Ходоровски для добрых.
Смотреть также: «Крупная рыба», режиссер Тим Бёртон; «Страшные сказки», режиссер Маттео Гарроне
3 января
Оживающие тусовки, подростковые шалости и новые гости
«10 причин моей ненависти»
режиссер Джил Джангер
Остроумнейший Шекспир наших дней: по решению папы младшая сестра может отправиться на свидание, только если ее старшая сестра-феминистка кем-то заинтересуется — самая сложная задачка для старшей школы.
Смотреть также: «Ох уж эта наука!», режиссер Джон Хьюз; «Бестолковые», режиссер Эми Хекерлинг
4 января
Вечер на диване, пицца с доставкой и шутки за 300
«Тупой и еще тупее»
режиссеры Питер и Бобби Фаррелли
Вечная классика обезоруживающей тупизны: машина-собака, красотка с чемоданчиком и кривляния Джима Керри и Джеффа Дэниелса — кажется, такие комедии совсем отменили.
Смотреть также: «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», режиссеры Сет Роген и Эван Голдберг; «Пляжный бездельник», режиссер Хармони Корин
5 января
Выход в город, кутеж и первые поездки
«Такси»
режиссер Люк Бессон
Первоисточник всех следующих «Такси» и «Форсажей» и просто теплый привет из 90-х с аналоговыми автогонками по следам грабителей банков.
Смотреть также: «Джентльмены», режиссер Гай Ричи; «Малыш на драйве», режиссер Эдгар Райт
6 января
Тоска по советскому и тяга к рассудительности
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Собака Баскервилей», «Сокровища Агры», «Двадцатый век начинается», режиссер Игорь Масленников
Степенный рассказ, прибалтийские улицы вместо Лондона и самый лучший в мире Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова, которого котируют даже сами британцы. Музыка Владимира Дашкевича — все викторианское, что вообще у нас есть.
Смотреть также: «Место встречи изменить нельзя» и «Десять негритят», режиссер Станислав Говорухин; «Неуловимые мстители» и «Новые приключения неуловимых», режиссер Эдмонд Кеосаян
7 января
Шот бодрости перед последними днями отдыха
Трилогия о Джоне Уике
Киану Ривз с собакой, то и дело получающий по зубам, но куда чаще крошащий чужие кости, — лучший Нео, которого хочется взять с собой бодрым и бессмертным.
Смотреть также: «Убить Билла», «Убить Билла 2», режиссер Квентин Тарантино; «Безумный Макс: Дорога ярости», режиссер Джордж Миллер
8 января
Планы на год, метавселенная и взгляд в будущее
«Первому игроку приготовиться»
режиссер Стивен Спилберг
Антиутопия о виртуальном мире, которая давно начала сбываться: обнищавшие жители будущего тратят все деньги и время на жизнь в сконструированной реальности, где могут воплотить хотя бы часть своих желаний.
Смотреть также: «Марсианин», режиссер Ридли Скотт; «Бегущий по лезвию 2049», режиссер Дени Вильнёв
9 января
Взрыв мозга перед возвращением в обычную жизнь
«Игра разума»
режиссер Масааки Юаса
По многочисленным опросам, один из самых безумных анимационных фильмов в мире: бешеный темп, отвал башки и расколотая логика. Более чокнутого путешествия души на тот свет вы точно не видели.
Смотреть также: «Помпоко: Война тануки в период Хэнсэй», режиссер Исао Такахата; «Паприка» и «Истинная грусть», режиссер Сатоси Кон
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