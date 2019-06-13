В «Гоголь-центре» c 11 по 14 июля пройдет литературный фестиваль «Вслух». Его организует лекторий «Прямая речь».

В первый день состоится моноспектакль Александра Филиппенко «Гоголь. Шнитке. Мертвые души. Последние главы». В пятницу, 12 июля, в большом зале пройдет паблик-ток с участием писателей Дмитрия Быкова и Людмилы Улицкой. На следующий день Быков проведет дискуссию с Аленой Долецкой, а после — поэтический вечер. Он прочитает свои лирические и сатирические стихи. Также в субботу можно будет услышать лекцию Ильи Колмановского о драконах в литературе.

Кроме того, 13 июля в малом зале пройдет творческий полдник Григория Остера «Как научить детей, становясь взрослыми, не перестать быть детьми». Он расскажет детям, откуда берутся взрослые и почему осенью вместе с перелетными птицами на юг не улетают учителя. Там же состоится поэтический вечер Олега Груза.

В последний день фестиваля в малом зале пройдет лекция Дмитрия Быкова для детей под названием «Алиса в стране взрослых и детей», а также монолог актрисы Дарьи Юрской «От первого лица». Также Быков поговорит с писательницей Татьяной Толстой и Дмитрием Дибровым, а Михаил Зыгарь покажет моноспектакль «Война и миф».