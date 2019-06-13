В «Гоголь-центре» пройдет литературный фестиваль «Вслух» Дежурный по фестивалю Дмитрий Быков проведет паблике-токи и поэтический вечер
В «Гоголь-центре» c 11 по 14 июля пройдет литературный фестиваль «Вслух». Его организует лекторий «Прямая речь».
В первый день состоится моноспектакль Александра Филиппенко «Гоголь. Шнитке. Мертвые души. Последние главы». В пятницу, 12 июля, в большом зале пройдет паблик-ток с участием писателей Дмитрия Быкова и Людмилы Улицкой. На следующий день Быков проведет дискуссию с Аленой Долецкой, а после — поэтический вечер. Он прочитает свои лирические и сатирические стихи. Также в субботу можно будет услышать лекцию Ильи Колмановского о драконах в литературе.
Кроме того, 13 июля в малом зале пройдет творческий полдник Григория Остера «Как научить детей, становясь взрослыми, не перестать быть детьми». Он расскажет детям, откуда берутся взрослые и почему осенью вместе с перелетными птицами на юг не улетают учителя. Там же состоится поэтический вечер Олега Груза.
В последний день фестиваля в малом зале пройдет лекция Дмитрия Быкова для детей под названием «Алиса в стране взрослых и детей», а также монолог актрисы Дарьи Юрской «От первого лица». Также Быков поговорит с писательницей Татьяной Толстой и Дмитрием Дибровым, а Михаил Зыгарь покажет моноспектакль «Война и миф».
Читайте также:
Фестиваль «Форма» объявил новых участников (обновлено)
В лайн-апе — Sonic Death, angelic milk, Bicycles For Afghanistan, «Назарбаев Террор Машин» и «Поспишь потом»
Фестиваль «Форма» объявил новых участников (обновлено) В лайн-апе — Sonic Death, angelic milk, Bicycles For Afghanistan, «Назарбаев Террор Машин» и «Поспишь потом»
«Раздевайся, ложись», Faces & Laces и спектакль про менструацию Чем заняться в Москве во вторые выходные лета
На фестивале «Боль» появится театральная сцена «Ибсен»
В течение трех дней на ней будут проходить спектакли и перформансы
На фестивале «Боль» появится театральная сцена «Ибсен» В течение трех дней на ней будут проходить спектакли и перформансы
«Раздевайся, ложись», Faces & Laces и спектакль про менструацию Чем заняться в Москве во вторые выходные лета
Фестиваль «Форма» объявил новых участников (обновлено)
В лайн-апе — Sonic Death, angelic milk, Bicycles For Afghanistan, «Назарбаев Террор Машин» и «Поспишь потом»