Чем заняться на зимних каникулах в Петербурге 28 способов с пользой провести новогодние праздники: лучшие концерты, выставки, экскурсии, ярмарки и другие городские развлечения
В этом году новогодние каникулы продлятся девять дней, с 31 декабря по 8 января. Специально для тех, кто планирует провести их в Петербурге, The Village собрал способы провести это время с пользой. Мы выбрали главные выставки, концерты, необычные кинопоказы, экскурсии, городские ярмарки и катки, которые стоит посетить как горожанам, так и гостям города.
Выставки
«Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — воин красоты»
Когда: 21 октября — 30 апреля
Где: Государственный Эрмитаж
(Дворцовая пл., 2)
Стоимость: 400 рублей
Главная петербургская выставка уходящего года. Один из важных современных художников Ян Фабр специально для Эрмитажа создал гигантскую инсталляцию из более чем 200 работ, которые разместили среди постоянных экспонатов в Зимнем дворце, Новом Эрмитаже и здании Главного штаба. Идея выставки заключается в том, что современное искусство может вступать в диалог с классикой и даже переосмыслять ее. Поняли это не все. Отдельных зоозащитников возмутил тот факт, что художник, помимо прочего, использует для создания своих работ чучела животных, в частности кошек и собак. На выставку (по крайней мере в Главный штаб), пожалуй, и правда не стоит брать детей, а вот взрослым посетить ее стоит непременно: возможности увидеть мозаики, собранные из переливающихся панцирей жуков, в залах голландской живописи в обозримом будущем точно не представится.
«Восхитительный мир Феллини»
Большая выставка костюмов из фильмов Федерико Феллини. В «Эрарту» привезли около 50 вещей, включая платье американской кинозвезды из знаменитой сцены в фонтане Треви, барочные одежды персонажей «Казановы», туники из «Сатирикона» и сверхмодные по меркам 50-х костюмы героев фильма «Дорога», вдохновившие дизайнеров Dolce & Gabbana на отдельную мужскую коллекцию. Кроме костюмов на выставке представлены элементы декораций, предметы интерьера, старые афиши, фотографии со съемок и даже алый «Харлей-Дэвидсон» из фильма «Амаркорд» — все, что удалось собрать по архивам и частным собраниям.
Когда: 28 октября — 29 января
Где: «Эрарта» (29-я линия В.О., 2)
Стоимость: 500 рублей
«Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали»
Ампурдана — регион в испанской Каталонии, где родился Сальвадор Дали, умевший, как выясняется, вдохновлять не только галеристов и коллекционеров, но и коллег. На выставке в Эрмитаже помимо восьми его работ из коллекции мадридского музея Тиссена-Борнемиса, включающей знаменитое полотно «Сон, вызванный полетом пчелы около плода граната, за секунду перед пробуждением» и эффектную скульптуру, представляющую собой женский бюст с французским багетом на голове, покажут произведения еще порядка 30 каталонских авторов начала XX века, в большей или меньшей степени успевших поэкспериментировать с сюрреалистической живописью.
Когда: 29 октября — 5 февраля
Где: Государственный Эрмитаж (Дворцовая пл., 2)
Стоимость: 400 рублей
«Genii Loci. Греческое искусство с 1930 года по сегодняшний день»
Небывалая по размаху — 147 работ и 100 авторов — ретроспектива современного искусства Греции. То, что в качестве заглавия выставки взят чуть переиначенный латинский термин, введенный древнеримским поэтом Вергилием, — очень примечательно: у греков, так случилось, на античность особые права. Когда в ХХ веке те же итальянцы всеми силами пытались порвать с традицией, уходили в сторону условного космополитизма и подчеркнуто пренебрегали красотой, греки, за редким исключением, упорно держались корней, а если и заимствовали у соседей модернистские методы, то осторожно встраивали их в классическую систему координат. Это, однако, не делает выставку необязательной к посещению: возможность разом увидеть всех главных современных авторов Греции — само по себе большая удача.
Когда: 1 декабря — 9 января
Где: ЦВЗ «Манеж»
Стоимость: 300 рублей
«John and Yoko: A New York Love Story»
Фотограф Аллан Танненбаум снимал Йоко Оно и Джона Леннона с 1975 по 1980 годы. Это был, пожалуй, самый спокойный этап в истории их любви. Пять последних лет жизни Леннон посвятил воспитанию сына и созданию совместного с женой альбома «Double Fantasy». В период затворничества пара практически не подпускала к себе репортеров, так что Танненбауму, можно сказать, повезло: ему доверили участвовать в съемках клипа в Центральном парке ровно за две недели до убийства Леннона. Та ноябрьская съемка стала основой выставки в KGallery. Дополняют ее фотографии, непосредственно связанные с дальнейшими событиями. Это что-то вроде репортажа: толпа у госпиталя и на месте убийства, арест Марка Чепмена и одинокая Йоко Оно, спустя два месяца гуляющая все в том же Центральном парке, давно занесенном снегом.
Когда: 3 декабря — 7 февраля
Где: KGallery (набережная реки Фонтанки, 21)
Стоимость: 100 рублей
Выставка «Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения»
После бившей рекорды посещаемости большой летней ретроспективы в Третьяковской галерее работы главного отечественного мариниста вернулись в Русский музей, где теперь проходит вторая юбилейная выставка — еще больше и представительнее. Около 120 живописных работ из музейных и частных собраний и 200 исторических документов и фотографий до весны полностью заполнили выставочные пространства корпуса Бенуа.
Когда: 22 декабря — 10 марта
Где: Русский музей, корпус Бенуа (наб. канала Грибоедова, 2)
Стоимость: 450 рублей
Концерты
Концерт группы «Каста»
Когда: 4 января
Где: Aurora (Пироговская набережная, 5/2)
Стоимость: 1 200–3 000 рублей
Первый за два с половиной года концерт популярных ростовских рэперов в Петербурге. У «Касты» вот-вот выйдет новый альбом, поэтому поклонники вполне могут рассчитывать на премьеры. Впрочем, основой выступления, как обещают организаторы, станут главные хиты последних лет.
Фестиваль «Этно-Механика»
Ежегодный фестиваль современной этнической музыки, который проводит Центр Сергея Курехина. Поскольку кинотеатр «Прибой», в котором много лет базировался музей, весной снесли, чтобы построить новый комплекс, проходить «Этно-Механика» будет в клубе «Космонавт». В числе хедлайнеров — российская певица Инна Желанная, контрабасист-экспериментатор Владимир Волков, киприоты Monsieur Doumani, москвичи «ДавайЗабухаемОркестр» и другие артисты.
Когда: 30 декабря
Где: «Космонавт» (улица Бронницкая, 24)
Стоимость: 1 000 рублей
Концерт Tequilajazzz
Музыкант Евгений Федоров совсем недавно выпустил альбом придуманной им супергруппы Optimystica Orchestra и посвященный ей документальный фильм «Все, что делает река». Кроме того, он продолжает заниматься своим электронным проектом Zorge, некогда созданным как раз на замену Tequilajazzz. Тем не менее, как это бывает с хорошими проектами, полностью закрыть Tequilajazzz ему так и не удалось: разовый реюнион обернулся полноценным воссоединением и даже новой концертной программой «Украденные шедевры».
Когда: 4 января
Где: «Космонавт» (улица Бронницкая, 24)
Стоимость: 1 500–3 500 рублей
Фестиваль «Рождество в Анненкирхе»
Однодневный музыкальный фестиваль в интерьерах все еще не восстановленной после пожара лютеранской церкви. В числе музыкантов, которые выступят в Анненкирхе, белорусская поп-группа IOWA, петербургский романтик-мультиинструменталист Malinen, группа Pravada, играющая атмосферный гитарный поп-рок, и другие музыканты.
Когда: 6 января
Где: Церковь Святой Анны (улица Кирочная, 8Б)
Стоимость: от 300 рублей
Кинопоказы
Предпремьерный показ фильма «Тони Эрдманн»
Когда: 3–4 января
Где: Кинотеатр «Аврора»
(Невский проспект, 60),
Стоимость: 400 рублей
Комедийная мелодрама о взаимоотношениях отдалившихся друг от друга отца и дочери, снятая немецким режиссером Марен Аде, стала одним из фаворитов на последнем Каннском фестивале, была номинирована на «Золотой глобус», а попутно собрала множество других наград. Кинотеатр «Аврора» самым первым покажет фильм в Петербурге, причем на языке оригинала с субтитрами.
Спецпоказы балета «Щелкунчик»
Киноверсия главного рождественского балета Петра Чайковского в исполнении артистов Большого театра — прекрасный способ познакомить со спектаклем детей. Во-первых, на экране костюмы и элементы декораций можно рассмотреть во всех подробностях; во-вторых, не придется далеко ехать: фильм будут показывать не только в заточенных под арт-показы центральных кинотеатрах, но и в кинокомплексах в спальных районах.
Когда: 30 декабря — 7 января
Адреса площадок и стоимость билетов уточняйте на сайте.
Кинолекторий «Самые любимые рождественские фильмы всех времен и народов»
Начиная со 2 января и до конца каникул в пространстве «Охта Lab» ежедневно будут показывать фильмы, которые, подобно «Иронии судьбы» в России, принято смотреть на рождественских и новогодних каникулах в разных странах. Большинство лент потребуют некоторых пояснений (чего стоит только итальянский комедийный сериал «Фантоцци» про незадачливого бухгалтера или французская маргинальная комедия «Дед Мороз — отморозок»), потому все показы будут проходить в формате кинолектория.
Когда: 2–8 января
Где: Пространство «Охта Lab» (Якорная улица, 5А)
Стоимость: бесплатно
Спецпоказ фильма «Золушка»
Специальный показ самой главной советской сказки, вышедшей на экраны в 1947 году, спустя всего два года после окончания войны. Несколько лет назад лента была выпущена в цветном варианте. Как считают некоторые киноведы, именно такой она и была изначально задумана, а советские чиновники просто сэкономили трофейную пленку. Тем не менее в «Родине» покажут оригинальную черно-белую версию, к которой все привыкли.
Когда: 3 января
Где: Киноцентр «Родина» (улица Караванная, 12)
Стоимость: 200 рублей
Программа «Ричи-Тарантино»
В «Родине» на новогодних каникулах в рамках спецпоказов покажут два гангстерских фильма, возможно самых популярных в своем жанре, снятых по обе стороны Атлантики. Европу представляет британец Гай Ричи и его криминальная комедия «Большой куш», Америку — «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, который, собственно, и ввел моду на бандитов-философов и концептуальный подход к развлекательному по сути кино.
Когда: 4, 7 января
Где: Киноцентр «Родина» (улица Караванная, 12)
Стоимость: 400 рублей
Лекции и экскурсии
Экскурсия по крышам Петербурга
Когда: 30 декабря — 8 января
Где: адреса экскурсий уточняйте на сайте
Стоимость: 600 рублей
Петербургский хит — экскурсии по крышам. На новогодних каникулах помимо посещения смотровой башенки сил противовоздушной обороны на Владимирском проспекте участники смогут увидеть бомбоубежище времен Второй мировой войны на улице Рубинштейна.
Экскурсии по модерну
Специальная программа, посвященная архитектуре модерна. Помимо обзорной автобусной экскурсий «Шедевры северного модерна», которая позволит разобраться в вопросе новичкам, запланированы и прицельные посещения отдельных зданий, попасть в которые самостоятельно трудно или невозможно. Например, можно будет посетить заброшенные особняки Бетлинга и Варшавских на Английской набережной, где сохранились подлинные интерьеры, и аутентичную квартиру в доме Райбштейна на Конной улице, с финскими печами, наборным паркетом и подлинным расписным плафоном. Часть экскурсий проходит в рамках «Фестиваля парадных» — в них можно поучаствовать совершенно бесплатно.
Когда: 2–8 января
Где: адреса экскурсий уточняйте на сайте
Стоимость: 800 рублей
Программа лекций «Величайшие книги XX века»
Серия лекций, совмещенных с поздними завтраками, посвященных важным книгам 20-го века. За время каникул обсудить в пространстве филиала библиотеки Маяковского в «Охта Lab» планируют в том числе роман «Улисс» Джойса, «Хоббит» Толкина, «Вино из одуванчиков» Брэдбери и книги для взрослых Астрид Линдгрен.
Когда: 2–8 января
Где: Пространство «Охта Lab» (Якорная улица, 5А)
Стоимость: бесплатно
Фестиваль «Открытая карта»
Популярный городской проект, в рамках которого петербуржцы, увлеченные изучением городской среды, проводят небанальные экскурсии по необычным маршрутам. Например, на каникулы намечены экскурсии по театрам на Литейном проспекте, закрытой экспозиции Музея стрит-арта, дореволюционным универмагам, старейшим в городе пабам и лекция по истории ЛГБТ-Петербурга с посещением одного из гей-клубов.
Когда: 3–7 января
Где: адреса экскурсий уточняйте на сайте
Стоимость: 400 рублей
Экскурсия «Путешествие по маякам»
Одна из самых популярных экскурсий по маякам, расположенным вдоль Финского залива. Помимо традиционных точек — реконструируемого деревянного маяка в Кронштадте, маяка Стирсудден, Шепелевского и радиомаяка — участникам экскурсии покажут и последний в России плавучий маяк Ирбенский, который как раз вернулся после реставрации.
Когда: 4–5 января
Стоимость: 1 500 рублей
Ярмарки
Фестиваль «Новогодняя кутерьма в Гатчине»
Когда: 27 декабря — 8 января
Где: Гатчинский парк
(Гатчина, Красноармейский проспект, 1)
Стоимость: бесплатно
Большая новогодняя программа запланирована и в Гатчинском парке. Помимо народных гуляний, шатров с угощениями и сувенирами здесь ежедневно проходят детские утренники, концерты, пиротехнические шоу и специальные экскурсии по замку.
Новогодний базар в Новой Голландии
Праздничная ярмарка в Новой Голландии. Все каникулы для детей здесь будут работать «Мастерские Деда Мороза» со спектаклями и мастер-классами, а для взрослых — киоски с разнообразными подарками и едой. Свои представительства в них открыли, например, мужская парикмахерская Chop-Chop, книжный магазин «Подписные издания», производители дизайнерских валенок Snegiri и благотворительные организации «Антон тут рядом» и AdVita.
Когда: 17 декабря — 8 января
Где: Новая Голландия (наб. Адмиралтейского канала, 2)
Стоимость: бесплатно
Рождественская ярмарка на Пионерской площади
Крупнейшая городская ярмарка на площади перед ТЮЗом. Помимо традиционного катка и киосков с едой и подарками здесь ежедневно проводят развлекательные мероприятия: выступления артистов, музыкальных коллективов, творческие встречи, лекции и дискотеки на открытом воздухе.
Когда: 24 декабря — 8 января
Где: Пионерская площадь
Стоимость: бесплатно
Рождественская ярмарка на Московской площади
Рождественская ярмарка вокруг памятника Ленину. Исторический парадокс организаторы обыграли весьма достойно: заглавной темой выбрали мультикультурализм. В рамках развлекательных мероприятий здесь запланированы выступления этнических коллективов из разных уголков России, которые будут рассказывать о своих традициях, обрядах и ритуалах. Помимо этого на площади устроили парк ледовых скульптур и установили киоски, где продают домашние заготовки, пряники и мед.
Когда: 24 декабря — 8 января
Где: Московская площадь
Стоимость: бесплатно
Новогодняя туристическая ярмарка на территории пассажирского порта
Редкая возможность свободно посетить территорию пассажирского порта и полюбоваться видом на Финский залив. В течение пяти дней здесь впервые будет организована ярмарка с ледяной горкой, лабиринтом, бесплатным катком и гастрономическим уголком, в котором будут продавать горячие напитки и закуски.
Когда: 2–7 января
Где: Порт «Морской фасад» (берег Невской губы В.О., 1)
Стоимость: бесплатно
Катки
Каток в Новой Голландии
Когда: ежедневно
Где: Новая Голландия
(наб. Адмиралтейского канала, 2)
Стоимость: 100–450 рублей
Пожалуй, самый симпатичный открытый каток в центре города. Ледовое поле площадью более 2 тысяч квадратных метров расположено на газоне перед сценой и может одновременно принять до 300 человек. Рядом с катком устроен обогреваемый павильон с прокатом коньков, камерой хранения и кофейней Surf Coffee, а по периметру ледового поля установлены три пункта обогрева, где в специальных жаровнях постоянно горит огонь.
Лесной каток в «Охта Парке»
Один из самых живописных катков открыт в «Охта Парке»: его устроили прямо в сосновом лесу, установив на дорожках специальную систему охлаждения, благодаря которой лед не тает даже при плюсовых температурах. Катание происходит под музыку. Здесь есть раздевалки, прокат коньков, а перекусить и согреться можно в работающем на территории катка баре или в одном из кафе и ресторанов парка.
Когда: ежедневно
Где: «Охта Парк» (Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Сярьги)
Стоимость: 500–650 рублей
Каток в «Гагарин-парке»
Каток в глубине парка Победы на Московском проспекте с искусственным охлаждением, который работает даже при плюсовых температурах. Приходить сюда особенно хорошо вечером, когда включается искусственное освещение, и начинают работать аттракционы «Гагарин-парка». На территории катка есть теплый шатер, где можно переодеться, взять напрокат коньки, а в случае необходимости и согреться. Рядом с катком есть несколько киосков с едой и горячими напитками.
Когда: ежедневно
Где: «Гагарин-парк» (улица Кузнецовская, 25)
Стоимость: 300 рублей
Изображения: обложка, 1 – Государственный Эрмитаж, 2 – Настя Сергеиня/Respect Production, 3 – Komplizen Film, 4 – Roof Music Fest, 5 – Фестиваль «Новогодняя кутерьма в Гатчине», 6 – Виктор Юльев
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