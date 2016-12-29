Чем заняться на зимних каникулах в Петербурге

«John and Yoko: A New York Love Story»

Фотограф Аллан Танненбаум снимал Йоко Оно и Джона Леннона с 1975 по 1980 годы. Это был, пожалуй, самый спокойный этап в истории их любви. Пять последних лет жизни Леннон посвятил воспитанию сына и созданию совместного с женой альбома «Double Fantasy». В период затворничества пара практически не подпускала к себе репортеров, так что Танненбауму, можно сказать, повезло: ему доверили участвовать в съемках клипа в Центральном парке ровно за две недели до убийства Леннона. Та ноябрьская съемка стала основой выставки в KGallery. Дополняют ее фотографии, непосредственно связанные с дальнейшими событиями. Это что-то вроде репортажа: толпа у госпиталя и на месте убийства, арест Марка Чепмена и одинокая Йоко Оно, спустя два месяца гуляющая все в том же Центральном парке, давно занесенном снегом.

Когда: 3 декабря — 7 февраля

Где: KGallery (набережная реки Фонтанки, 21)

Стоимость: 100 рублей

kgallery.ru