Выставки, концерты и вечеринки: Все развлечения Петербурга на длинных выходных

Концерты

Thirty Seconds to Mars

Джаред Лето возвращается в Петербург

Стадионная рок-группа с 20-летней историей и Джаредом Лето во главе возвращается в Петербург (предыдущий концерт Thirty Seconds to Mars был в 2014-м — и тоже в СКК). 6 апреля команда выпустила новый, пятый по счету студийный альбом, так что, кроме проверенных хитов, стоит ждать и свежих песен.

Когда 27 апреля, 20:00 Где СКК «Петербургский» (пр-т. Юрия Гагарина, 8) Стоимость от 1 800 рублей vk

«Мумий Тролль»

Акустический концерт с медиаинсталляциями

В середине февраля «Мумий Тролль» выпустил новый альбом — «Восток х северо-запад», но тур в его поддержку, похоже, еще впереди. Сейчас группа приезжает в Петербург с ностальгической программой, состоящей преимущественно из старых хитов — музыканты исполнят их в акустике. Оформлением тура занимается петербургская команда Illuminarium3000, так что домашнюю атмосферу концерта обещают совместить с 3D-анимацией и медиаискусством.

Когда: 27 апреля, 19:00 Где: БКЗ «Октябрьский» (Лиговский пр-т., 6) Стоимость: от 1 900 рублей bkz

All In Orchestra

Экспериментальная электроника в полуразрушенной церкви

Коллектив All In Orchestra, исполняющий экспериментальную электронную музыку на стыке техно и этники и использующий живые струнные и флейту, в пятницу выступят в полуразрушенной Анненкирхе на Кирочной улице. Музыканты исполнят произведения с первого альбома «The Pieces for Polyvoks and Orchestra», неизданные композиции и треки с премьерного сингла «Etudes». Концерт обещает быть зрелищным — будет световая инсталляция и видеомэппинг.

Когда 27 апреля, 20:00 Где Церковь Святой Анны (ул. Кирочная, 8Б) Стоимость от 800 рублей allinorchestra

Дельфин

Презентация альбома «442»

В конце марта, сразу после выборов президента, Дельфин представил свой юбилейный сольный альбом «442», все треки которого посвящены актуальным социальным проблемам и названы числами. Пусть и иносказательно, он поет о войне, свободе и природе человека, а еще о государственном насилии. Послушать вживую новые композиции можно будет уже в субботу.

Когда 28 апреля, 20:00 Где «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24) Стоимость от 1 800 рублей cosmonavt

«Reebok Classic. Классика. Навсегда»: «Каста», IC3PEAK

Петербургский этап вечеринок спортивного бренда

В клубе A2 Green Concert в воскресенье пройдет петербургский этап вечеринок «Классика. Навсегда», организованных Reebok Classic. Хедлайнером на этот раз станет рэп-группа «Каста», компанию которой составят московские электро-панки IC3PEAK.