Выставки, концерты и вечеринки: Все развлечения Петербурга на длинных выходных Концерт Thirty Seconds to Mars, вечеринка Off, выставка «Другие берега», обмен растениями и еще 15 способов с толком провести время
Концерты
Thirty Seconds to Mars
Джаред Лето возвращается в Петербург
Стадионная рок-группа с 20-летней историей и Джаредом Лето во главе возвращается в Петербург (предыдущий концерт Thirty Seconds to Mars был в 2014-м — и тоже в СКК). 6 апреля команда выпустила новый, пятый по счету студийный альбом, так что, кроме проверенных хитов, стоит ждать и свежих песен.
Когда
27 апреля, 20:00
Где
СКК «Петербургский» (пр-т. Юрия Гагарина, 8)
Стоимость
от 1 800 рублей
«Мумий Тролль»
Акустический концерт с медиаинсталляциями
В середине февраля «Мумий Тролль» выпустил новый альбом — «Восток х северо-запад», но тур в его поддержку, похоже, еще впереди. Сейчас группа приезжает в Петербург с ностальгической программой, состоящей преимущественно из старых хитов — музыканты исполнят их в акустике. Оформлением тура занимается петербургская команда Illuminarium3000, так что домашнюю атмосферу концерта обещают совместить с 3D-анимацией и медиаискусством.
Когда: 27 апреля, 19:00
Где: БКЗ «Октябрьский» (Лиговский пр-т., 6)
Стоимость: от 1 900 рублей
All In Orchestra
Экспериментальная электроника в полуразрушенной церкви
Коллектив All In Orchestra, исполняющий экспериментальную электронную музыку на стыке техно и этники и использующий живые струнные и флейту, в пятницу выступят в полуразрушенной Анненкирхе на Кирочной улице. Музыканты исполнят произведения с первого альбома «The Pieces for Polyvoks and Orchestra», неизданные композиции и треки с премьерного сингла «Etudes». Концерт обещает быть зрелищным — будет световая инсталляция и видеомэппинг.
Когда
27 апреля, 20:00
Где
Церковь Святой Анны (ул. Кирочная, 8Б)
Стоимость
от 800 рублей
Дельфин
Презентация альбома «442»
В конце марта, сразу после выборов президента, Дельфин представил свой юбилейный сольный альбом «442», все треки которого посвящены актуальным социальным проблемам и названы числами. Пусть и иносказательно, он поет о войне, свободе и природе человека, а еще о государственном насилии. Послушать вживую новые композиции можно будет уже в субботу.
Когда
28 апреля, 20:00
Где
«Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)
Стоимость
от 1 800 рублей
«Reebok Classic. Классика. Навсегда»: «Каста», IC3PEAK
Петербургский этап вечеринок спортивного бренда
В клубе A2 Green Concert в воскресенье пройдет петербургский этап вечеринок «Классика. Навсегда», организованных Reebok Classic. Хедлайнером на этот раз станет рэп-группа «Каста», компанию которой составят московские электро-панки IC3PEAK.
Когда
29 апреля, 20:00
Где
A2 Green Concert (пр-т. Медиков, 3)
Стоимость
бесплатно, требуется регистрация
Вечеринки
Ishome
Сложносочиненная российская электроника
Одна из самых интересных российских электронных артисток. Мирабелла Карьянова (Ishome) играет музыку дискретную и сложносочиненную, практикуя то эмбиент, то гэридж, а то и вовсе техно. В сентябре она играла на разогреве у британцев Plaid, в декабре устраивала концерт в «Мачтах», а теперь ее сет можно услышать в просторном клубе Gestalt.
Когда
27 апреля, 20:00
Где
Gestalt (Конюшенная пл., 2)
Стоимость
от 500 рублей
«Ржавчина»: Job Sifre
Сверхновый голландец в хорошей компании
В клубе «Клуб» на Боровой в субботу пройдет очередная вечеринка из цикла «Ржавчина». На этот раз в роли хедлайнера — набирающий популярность голландский электронщик Job Sifre, недавно выпустивший свой второй полноценный релиз «Het Bestaan» на авторитетном лейбле Knekelhuis. Компанию ему составят локальные музыканты: Lisa Smirnova, Eostra, Tiagunin, Litvinov и другие.
Когда
28 апреля, 23:00
Где
«Клуб» (Боровая ул., 116)
Стоимость
500 рублей
KK Null
Японский ветеран нойза
А в субботу в «Клубе» выступит Кацуки Кишино, или KK Null, — начинавший как гитарист ветеран японской экспериментальной сцены и один из основоположников джапанойза, который и теперь развивает индустриальную музыку, но уже в электронном формате.
Когда
29 апреля, 20:00
Где
«Клуб» (Боровая ул., 116)
Стоимость
от 300 рублей
Off by Roots United: Fabrika
Вторая масштабная вечеринка сезона от команды Present Perfect
После грандиозного февральского старта нового сезона вечеринок Off, которые теперь будут проходить на территории «Порта Севкабель», команда Roots United не сбавляет обороты. В этот раз Off пройдет в новом корпусе площадью в две тысячи квадратных метров, где будет оборудовано три танцпола. В бывших котельной и климатической лаборатории выступят голландцы I-F (Interr-Ferenсe), Intergalactic Gary и Interstellar Funk, а также Veronica Vasicka (основательница американского лейбла Minimal Wave), Ernestas Sadau из Литвы и другие артисты.
Когда
29 апреля, 23:00
Где
«Порт Севкабель» (Кожевенная линия, 40)
Стоимость
1500 рублей
Выставки
«Другие берега»
Большая ретроспектива заслуженной московской галереи
В «Манеже» до середины мая проходит выставка «Другие берега» — большая ретроспектива московской галереи «Триумф», одной из самых важных частных культурных институций в России, успевшей поработать с большинством самых важных авторов. В экспозиции представлены работы более 30 современных художников и арт-групп: AES+F, Александра Бродского, Алексея Беляева-Гинтовта, CrocodilePOWER, Recycle Group, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Дмитрия Гутова и многих других.
Когда
23 апреля — 13 мая
Где
ЦВЗ «Манеж» (Исаакиевская пл., 1)
Стоимость
300 рублей
«Спорт в советском фарфоре, графике, скульптуре»
Спорт, спорт, спорт
Русский музей снова берет на вооружение свой излюбленный формат гигантских выставок, объединенных одной темой. В год чемпионата мира по футболу очевидный повод — спорт. Весь Корпус Бенуа теперь под завязку забит сувенирами: изделиями из фарфора, выпущенными по случаю самых разных спортивных мероприятий — Спартакиады, Олимпийских игр, Игр доброй воли и так далее. Основу экспозиции составит продукция трех крупнейших советских заводов — Ленинградского фарфорового завода им. М. В. Ломоносова, Дмитровского фарфорового завода и Дулевского фарфорового завода им. газеты «Правда», но также представлена и продукция менее известных и более скромных по масштабу производств.
Когда
25 апреля — 30 июля
Где
Русский музей, Корпус Бенуа (наб. канала Грибоедова, 2)
Стоимость
450 рублей
Эрнст Барлах — Кете Кольвиц. «Преодолевая существование»
Немецкие гуманисты и их русские современники
В Мраморном дворце — ретроспектива двух немецких художников-гуманистов: Эрнста Барлаха и Кете Кольвиц. Оба известны своим антимилитаристским пафосом. Например, Барлах после Первой мировой войны создал скульптуру «Парящий ангел», которая посвящена матерям, потерявшим детей на войне, а знаменитая «Пьета» Кольвиц стала ключевым элементом берлинского мемориала Нойе Вахе, созданного в память о жертвах войны и тирании. В экспозицию включены 220 произведений Барлаха и Кольвиц, а также работы их русских современников: скульпторов Бориса Королева, Сергея Коненкова, Анны Голубкиной, графиков Веры Ермолаевой, Петра Осолодкова, Василия Масютина, Николая Купреянова и других.
Когда
26 апреля —1 июля
Где
Русский музей, Мраморный дворец (ул. Миллионная, 5/1)
Стоимость
300 рублей
Мария Агуреева — «Можешь представить, что останется после»
Феминистска и латекс
Феминистское искусство молодой московской художницы Марии Агуреевой крутится вокруг главной темы — телесности. Агуреева печатала на кафеле фотографии с изображением обнаженных женских тел с нарисованной на них спортивной формой, делала слепки с тел балетных танцовщиц и даже сама в одном нижнем белье становилась на постамент в музее, предлагая зрителям оставлять комментарии в лежащей рядом книге отзывов и предложений. В галерее Anna Nova художница представит свой последний проект — объекты из латекса и пластика, а также видео «Пыль»: на экранах можно будет увидеть, как художница снимает слепки с собственного тела, отливает его в розовом пластике, а затем шлифует.
Когда
28 апреля — 2 июня
Где
Anna Nova (ул. Жуковского, 28)
Стоимость
бесплатно
Кинопоказы
Франсуа Трюффо «Жюль и Джим»
Классика французской Новой волны
В киноцентре «Родина» в субботу покажут один из самых известных фильмов Франсуа Трюффо — «Жюль и Джим». Лента, снятая по книге французского писателя Анри-Пьера Роше, стала одним из символов французской Новой волны и позднее подверглась множеству цитирований.
Когда
28 апреля, 19:20
Где
Киноцентр «Родина» (ул. Караванная, 12)
Стоимость
400 рублей
«Новая волна в Польше»
Журнал «Сеанс» препарирует польский кинематограф
Тем временем на Новой Голландии продолжается проект журнала «Сеанс», посвященный польскому кинематографу. На этот раз здесь покажут фильм Витольда Лещинского «Личный досмотр» — пример лент Новой волны в польском изводе. Показ пройдет на языке оригинала с субтитрами, а с лекцией выступит историк кино, автор журнала «Сеанс»Алексей Гусев.
Когда
29 апреля, 16:00
Где
Новая Голландия (наб. Адмиралтейского канала, 2)
Стоимость
бесплатно
Лукино Висконти «Белые ночи»
Роман Достоевского в декорациях Ливорно
А в воскресенье в «Родине» пройдет спецпоказ фильма итальянского классика Лукино Висконти «Белые ночи». В картине действие романа Достоевского перенесено в послевоенный Ливорно, а главные роли исполняют Марчелло Мастроянни и Мария Шелл.
Когда
29 апреля, 21:00
Где
Киноцентр «Родина» (ул. Караванная, 12)
Стоимость
400 рублей
А также
Craft Weekend
Фестиваль крафтового пивоварения
В «Ленэкспо» в выходные пройдет третий фестиваль крафтового пива St. Petersburg Craft Weekend. В этом году в организации мероприятия поучаствует команда фестиваля «О, да! Еда!». На фестивале будет несколько тематических зон: крафт-маркет объединит около 70 пивоварен и предложит посетителям сразу 240 сортов разливного пива, на фуд-маркете представят популярные петербургские стрит-фуд-проекты, в том числе сеть Pita's, миттерию Chuck, Bagel Wheels и сеть корейских кафе «Пян-се». Также в павильоне установят музыкальную сцену и лекторий, где выступят пивовары, пивные сомелье и представители барной индустрии.
Когда
29–30 апреля
Где
«Ленэкспо» (Большой пр-т. В.О., 103)
Стоимость
400 рублей
«Открытая карта»
Новая порция небанальных экскурсий
Очередная сессия популярного городского проекта, в рамках которого петербуржцы, увлеченные изучением городской среды, проводят небанальные экскурсии по необычным маршрутам. В этот раз запланировано много новых маршрутов: актуальная в преддверии лета прогулка по Сенному рынку, экскурсия «Проституция Петербурга сегодня и вчера» и интригующая история петербургского журналиста, который в 2016 году под видом разнорабочего устроился на стройку стадиона на Крестовском острове.
Когда
30 апреля — 2 мая
Где
адреса площадок уточняйте на сайте фестиваля
Стоимость
от 300 рублей
Обмен растениями
Отличный способ озеленения квартиры
На Новой Голландии 1 мая пройдет специальная акция по обмену растениями. Все желающие смогут принести свои комнатные растения, забрать взамен новые, изучить книги и альбомы по флористике и получить набор семян для выращивания растений в домашних условиях. Кроме того, участники смогут получить профессиональную консультацию специалиста проекта «Дача в городе» кандидата сельскохозяйственных наук Елены Воропаевой.
Когда
1 мая
Где
Новая Голландия (наб. Адмиралтейского канала, 2)
Стоимость
бесплатно
Фотографии: обложка, 3 – RUSMUSEUM, 1 – Dolphinmusic, 2 – NUX Organization, 4 – Международный кинофестиваль в Мар-дель-Плате, 5 – Jusakas – stock.adobe.com