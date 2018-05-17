Фестиваль SKIF, концерт «Аигел», новый сезон в Музее стрит-арта и «Ночь музеев» Лучшие концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения выходных
Фестивали
SKIF
Фестиваль авангардной музыки имени Сергея Курехина
Центр Курехина по-прежнему находится на реконструкции, так что в этом году SKIF снова пройдет на новой сцене Александринского театра. Хедлайнером фестиваля станет немецкий коллектив Tangerine Dream. Пионеры электронной музыки исполнят композиции с нового альбома «Quantum Gate», а также импровизированный сет. Кроме того, в числе участников заявлены итальянский композитор-авангардист Андреа Бельфи, авторитетные норвежские инди-рокеры Motorpsycho, эстонская шугейз-группа Holy Motors, петербургский дуэт «ДК Посторонних» и московская группа «Поехали!». О последней стоит сказать отдельно: недавняя презентация их альбома «Смерть вампира» наделала много шума в соцсетях. И если вдруг вы хотите всерьез погрузиться в мир красных лиц и гробов, можно сделать это и в субботу — команда даст дополнительный концерт в «Клубе».
Когда
18 мая, 19:00
Где
Новая сцена Александринского театра (наб. реки Фонтанки, 49А)
Стоимость
1 500 рублей
«Ночь музеев»
В музей — ночью!
В ночь с субботы на воскресенье более сотни петербургских музеев продлят время работы до позднего вечера, а часть и вовсе будет открыта всю ночь. В этом году у фестиваля более сотни участников, каждый из которых готовит специальные мероприятия или выставки. Тему фестиваля — «Метаморфозы» — интерпретируют по-разному: в Музее связи имени Попова, например, устраивают выставку первых мобильных телефонов, в зоопарке — расскажут о создании теории Дарвина, а в Музее Академии художеств устроят выставку молодых художников прямо на территории экспозиции отдела слепков. Подробнее о самых интересных проектах читайте в нашем гиде.
Когда
19 мая
Где
адреса площадок уточняйте на сайте фестиваля
Стоимость
400 рублей
Концерты
Shortparis
Концерт петербургских экспериментаторов
Петербургская группа Shortparis образована еще в 2012 году, но только сейчас добилась, наконец, серьезных успехов. От сложного постпанка на английском и французском языках артисты переключились на мрачный экспериментальный электропоп — и запели на русском. В марте группа выпустила сингл «Стыд» — первый трек с нового альбома, который вот-вот должен выйти: не исключено, что музыканты презентуют пластинку уже на ближайшем концерте.
Когда
18 мая, 19:00
Где
Клуб «Аврора» (Пироговская наб., 5/2)
Стоимость
700 рублей
«Аигел»
Второй альбом бескомпромиссного хип-хоп-дуэта
Ровно год назад дуэт «Аигел», состоящий из поэтессы Айгель Гайсиной и музыканта Ильи Барамия, выпустил свой дебютный хип-хоп-альбом с прямолинейными едкими текстами, основанными на реальных историях людей, попавших под каток российского правосудия. Пластинка стала одним из главных музыкальных событий года. В конце апреля вышел второй альбом группы — «Музыка». Послушать новые песни можно будет на ближайшем концерте в клубе «Космонавт».
Когда
19 мая, 20:00
Где
«Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)
Стоимость
от 600 рублей
Вечеринки
TM Night w/Attiss Ngo
Вьетнамская электроника
Вьетнамский электронный артист Attiss Ngo на прошлой неделе выступал на московском фестивале «Сон», а в эту пятницу отыграет лайв-сет в клубе«КПД» в рамках регулярной вечеринки лейбла Tekstil Music. Как участник калифорнийской психоделической группы Turn Me On Dead Man, в своем сольном творчестве Attiss Ngo любит экспериментировать, совмещая в треках микротоновую музыку и этнические мотивы. Компанию ему составят петербургские музыканты Игорь Старшинов, Денис Шубин и Munt Berry.
Когда
18 мая, 23:00
Где
«КПД» (Кожевенная линия, 40)
Стоимость
400 рублей
Block Party. Back Yard
Интересный лайн-ап и коктейли
Московская масштабная вечеринка с коктейлями и авторитетными диджеями в эту субботу впервые пройдет в Петербурге. В лайн-апе — сразу несколько примечательных имен: пионер британского хауса Джеральд Симпсона aka A Guy Called Gerald, бывшая вокалистка панк-группы Battant Хлое Рунеили C.A.R., мексиканский дуэт Zombies in Miami, а также видные российские музыканты Simple Symmetry, Александр Розет, El, Shuttaи другие.
Когда
19 мая, 19:00
Где
Blank (Арсенальная наб., 1)
Стоимость
бесплатно
Backyard Party
Расслабленные вечеринки на Новой Голландии
Гастрорезиденты здания «Бутылка» на Новой Голландии запускают серию расслабленных двухдневных мини-фестивалей по выходным. Первое мероприятие посвящено блюдам на гриле: каждое кафе приготовит специальное меню — бургеры, стейки, крылышки, ребра BBQ, кебабы, котлеты и сосиски. Едой дело не ограничится. Петербургские диджеи Sirke, Nyurguyana, Volagimop и Hidden Objects будут ставить музыку, а московская группа Elektromonteur в субботу отыграет на площадке живой концерт.
Когда
19–20 мая
Где
Новая Голландия (наб. Адмиралтейского канала, 2)
Стоимость
бесплатно
Выставки
«Осторожно, дети!»
Тема детства в работах актуальных художников
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков открылась выставка «Осторожно, дети!», подготовленная в сотрудничестве с Новым музеем и московским отделением ГЦСИ. Здесь заявленная детская тема — лишь повод вытащить в музей ребенка (ему будет нескучно), но не более того: и круг авторов (а здесь и подающая надежды молодежь и мэтры), и проблематика работ взрослого настроят на самый серьезный лад. В числе участников — Илья Кабаков, Владимир Дубосарский, Максим Кантор, Соломон Россин, Леонид Цхэ и многие другие.
Когда
16 мая — 14 июля
Где
Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков (наб. канала Грибоедова, 103)
Стоимость
150 рублей
«Арте повера. Творческий прорыв»
Масштабная ретроспектива «бедного искусства»
В бывших залах импрессионистов на третьем этаже Зимнего дворца открылась выставка «Арте повера. Творческий прорыв» — обширная и показательная ретроспектива одного из самых заметных течений в итальянском искусстве второй половины ХХ века. Устав от промышленного прогресса и насаждаемого американского минимализма, художники 60-х обратились к нарочито убогим материалам, стали использовать буквально все, что попадало под руку, — от тряпок и старых газет до веток и камней — и принципиально отказывались от выставок в музеях и галереях, устраивая вместо этого перформансы прямо на городских площадях. Как водится, за 50 лет вся революционность арте повера понемногу выветрилась, но особое очарование нелепой попытки задержать прогресс никуда не делось. Подробнее о выставке можно узнать из нашего гида.
Когда
17 мая — 16 августа
Где
Государственный Эрмитаж (Дворцовая пл., 2)
Стоимость
400 рублей
«Детство. Жизнь вопреки»
Фотоархив Международного Красного Креста
Еще одна серьезная выставка на тему детства. В «Росфото» показывают около 300 фотографий из архива Международного Красного Креста. Документальные снимки зафиксировали моменты жизни и взросления детей в самых сложных социальных условиях: в периоды военных конфликтов, природных катаклизмов и политической нестабильности более чем за сто лет — от Первой мировой войны до настоящего времени.
Когда
16 мая — 1 июля
Где
«Росфото» (Б. Морская ул., 35)
Стоимость
бесплатно
«Сказочная страна Стритартия»
Новый сезон в Музее стрит-арта
В субботу Музей стрит-арта открывает свою новую летнюю выставку, которая продлится до сентября. В этом году проект посвятили мифам и сказкам, которые в интерпретациях граффитчиков ожидаемо обрели остросоциальный подтекст. Например, в числе работ — мурал берлинского дуэта Zebu, посвященный правам ЛГБТ, коллекция чудовищ итальянки Джио Пистоне, ироничные перефразы сюжетов из 90-х годов Славы ПТРК и бескомпромиссное высказывание екатеринбургского художника Владимира Абиха на тему фейкньюс.
Когда
19 мая — 30 сентября
Где
Музей стрит-арта (ш. Революции, 84)
Стоимость
350 рублей
А также
«Русские в Петербурге»
Лекция Льва Лурье
В Social Club, в рамках проекта «Слушай Сюда», пройдет лекция историка Льва Лурье, посвященная выходу его новой книги «От питерщика к петербуржцу». Главный городской краевед расскажет о первой в истории России массовой волне миграции, когда в конце XIX века в столицу потянулись жители деревень и сел.
Когда
19 мая, 15:00
Где
Social Club (ул. Рубинштейна, 40)
Стоимость
800 рублей
«Мультиплатформенность и новые форматы потребления в СМИ»
Встреча с основателем Look At Media
Пространство «Охта Lab» запускает новый проект — «#журналистика4.0», — посвященный актуальным вопросам соременных СМИ, в рамках которого пройдет серия встреч с ведущими российскими журналистами. Первым героем цикла станет сооснователь и издатель Look At Media Алексей Аметов. Он расскажет о том, как меняется дистрибуция контента и привычки читателя и как большие медиа превращаются в технологические компании.
Когда
19 мая, 14:00
Где
Пространство «Охта Lab» (Якорная ул., 5А)
Стоимость
бесплатно, требуется регистрация
«День Финляндии»
Мими-тролли, сису и финский дизайн
В пространстве «Ткачи» в субботу пройдет традиционный фестиваль всего финского. Посетителей ждет экспозиция популярных брендов, выставка комиксов Туве Янсон, финский фуд-корт, мастер-классы по философии сису, концерт группы Ponny Rush, а еще лекция историка Ксения Малич о зарождении финского дизайна.
Когда
19 мая, 14:00
Где
Пространство «Ткачи» (наб. Обводного канала, 60)
Стоимость
бесплатно
Фотографии: обложка – Марина Меркулова, 1 – Ela Schulz / L'Acephale, 2 – Orchid AM, 3 – Государственный Эрмитаж, 4 – Ponny Rush