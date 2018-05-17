Фестиваль SKIF, концерт «Аигел», новый сезон в Музее стрит-арта и «Ночь музеев»

Выставки

«Осторожно, дети!»

Тема детства в работах актуальных художников

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков открылась выставка «Осторожно, дети!», подготовленная в сотрудничестве с Новым музеем и московским отделением ГЦСИ. Здесь заявленная детская тема — лишь повод вытащить в музей ребенка (ему будет нескучно), но не более того: и круг авторов (а здесь и подающая надежды молодежь и мэтры), и проблематика работ взрослого настроят на самый серьезный лад. В числе участников — Илья Кабаков, Владимир Дубосарский, Максим Кантор, Соломон Россин, Леонид Цхэ и многие другие.

Когда 16 мая — 14 июля Где Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков (наб. канала Грибоедова, 103) Стоимость 150 рублей facebook

«Арте повера. Творческий прорыв»

Масштабная ретроспектива «бедного искусства»

В бывших залах импрессионистов на третьем этаже Зимнего дворца открылась выставка «Арте повера. Творческий прорыв» — обширная и показательная ретроспектива одного из самых заметных течений в итальянском искусстве второй половины ХХ века. Устав от промышленного прогресса и насаждаемого американского минимализма, художники 60-х обратились к нарочито убогим материалам, стали использовать буквально все, что попадало под руку, — от тряпок и старых газет до веток и камней — и принципиально отказывались от выставок в музеях и галереях, устраивая вместо этого перформансы прямо на городских площадях. Как водится, за 50 лет вся революционность арте повера понемногу выветрилась, но особое очарование нелепой попытки задержать прогресс никуда не делось. Подробнее о выставке можно узнать из нашего гида.

Когда 17 мая — 16 августа Где Государственный Эрмитаж (Дворцовая пл., 2) Стоимость 400 рублей hermitagemuseum

«Детство. Жизнь вопреки»

Фотоархив Международного Красного Креста

Еще одна серьезная выставка на тему детства. В «Росфото» показывают около 300 фотографий из архива Международного Красного Креста. Документальные снимки зафиксировали моменты жизни и взросления детей в самых сложных социальных условиях: в периоды военных конфликтов, природных катаклизмов и политической нестабильности более чем за сто лет — от Первой мировой войны до настоящего времени.

Когда 16 мая — 1 июля Где «Росфото» (Б. Морская ул., 35) Стоимость бесплатно facebook

«Сказочная страна Стритартия»

Новый сезон в Музее стрит-арта

В субботу Музей стрит-арта открывает свою новую летнюю выставку, которая продлится до сентября. В этом году проект посвятили мифам и сказкам, которые в интерпретациях граффитчиков ожидаемо обрели остросоциальный подтекст. Например, в числе работ — мурал берлинского дуэта Zebu, посвященный правам ЛГБТ, коллекция чудовищ итальянки Джио Пистоне, ироничные перефразы сюжетов из 90-х годов Славы ПТРК и бескомпромиссное высказывание екатеринбургского художника Владимира Абиха на тему фейкньюс.