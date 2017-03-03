15 самых важных московских выставок весны Метафизическая живопись Джорджо де Кирико, персональная выставка Дэмиена Хёрста, Триеннале от «Гаража» и послевоенное искусство Европы
Павел Киселев
«Новое сообщение»
Когда: 28 февраля — 26 марта
Где: Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре
Павел Киселев — молодой художник, который работает с темой информационного шума, окружающего нас ежедневно. Его главный художественный прием выглядит математически изящно: поступающую извне информацию он перерабатывает, словно мусор, в экологически безопасные с точки зрения содержания продукты — абстрактные многоуровневые объекты-скульптуры, — сводя картинку к ее цветовому минимуму. Визуально это похоже на глитчевые изображения, которые плохо загружаются при медленном интернете и отображаются как цветные прямоугольники без сюжета.
Пахом, Алиса Йоффе и Сергей Воронцов
На что способен художник, который знает, что никому ничего не должен? На то, чтобы откопать в интернете мемы про себя и превратить их в современное искусство. Так поступает Пахом в своем новом проекте «Перевоплощения Поехавшего» — того самого Поехавшего, чьи культовые истории из трэш-фильма 90-х «Зеленый слоник» давно разобраны на цитаты. В компании с Пахомом в музее «АРТ4» выступят еще два панк-художника. Алиса Йоффе, пишущая в последние годы исключительно на полотнах-простынях черным цветом, покажет новую серию про «Ярость» от порабощающего людей капитализма. А Сергей Воронцов, некогда участвовавший в группе «Среднерусская возвышенность», представляющей пародию на рок-звезд, теперь представляет себя в качестве коллекционера — выставляет свое собрание из собственных же работ, очень, кстати, разнообразных.
Когда: до 23 марта
Где: Музей «АРТ4»
Илья Долгов — «Риф»
Современное искусство все чаще обращается за темами и методами к природе. Художник-натуралист Илья Долгов исследует ее, словно ребенок, заново открывая для себя ее законы. По его замыслу, именно такое простое познание приближает нас к знанию, оно намеренно противопоставляется сложным кураторским размышлениям. Исследованием родной Воронежской области Илья Долгов занимался большую часть жизни, теперь он переехал в Кронштадт — город-порт с совсем другой природой, познавать которую художнику приходится с самого начала. Этот опыт он представит в форме тотальной инсталляции «Риф», заполняющей все пространство галереи.
Когда: 2 марта — 4 апреля
Где: XL Gallery
«Синий. Семнадцать»
На волне популярности образа жизни в состоянии здесь и сейчас российские художницы, работающие в Лондоне — Ольга Гротова, Елена Попова и Ника Неелова, — размышляют об идее пространственно-временного континуума. Из видео-работ, живописных полотен и скульптурных инсталляций они создают постапокалиптическую реальность, в которой люди как бы есть, но их как бы и нет. Они существуют лишь в роли наблюдателей. Их сознание зафиксировано в бесконечном текущем моменте, когда настоящее еще не становится прошлым, но и не освобождает место для будущего. В общем, настоящая медитация.
Когда: 3 марта — 23 апреля
Где: Галерея Osnova
«Лицом к будущему. Искусство Европы 1945 — 1968»
Когда: 7 марта — 21 мая
Где: Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Выставку послевоенного европейского искусства в Москве ждали: она должна была доехать до нас из Брюсселя и немецкого Карлсруэ, где стартовала, и стать важным событием в мире искусства. Важным потому, что она впервые объединяет неоавангардное искусство стран как Западной, так и Восточной Европы. Так, российский художник Михаил Рогинский рассматривается в едином историческом контексте с британским Эдуардо Паолоцци. Плюс к этому проект представляет доказательства того, что новые формы послевоенного искусства — любимые современными художниками медиаискусство, концептуализм и акционизм — зародились именно в Европе, а не в Америке, как часто считают.
Триеннале российского современного искусства
Что происходит в современном искусстве за пределами Москвы и Санкт-Петербурга? Кураторы «Гаража» стали первыми, кто собрал воедино практики современных российских художников. Для Триеннале российского современного искусства они выбрали порядка 60 авторов со всей страны. К слову, новых имен там почти не найдется, многие уже так или иначе выставлялись в Москве и представляли Россию за рубежом. Их работы распределят не по городам, как можно было ожидать, а по тематикам. Интерес к локальным вопросам, к примеру, объединит чеченского художника Аслана Гайсумова и Таус Махачеву, рассказывающую о жизни на Кавказе. На универсальную тему о пространствах для искусства выскажется группировка ЗИП, побуждающее к действию активистское искусство представит автор «Монстрации» Артем Лоскутов и Катрин Ненашева — художница, опробовавшая на себе наказания, с которыми сталкиваются воспитанники российских детских домов.
Когда: 10 марта — 14 мая
Где: Музей современного искусства «Гараж»
«Группировка ЗИП. Остановка „ДК ЗИП“»
Арт-группа ЗИП, колесившая по стране на стареньком фургоне с передвижной выставкой, теперь делает остановку в Москве для задорного и ретроспективного путешествия по творческому пути художника. Выставка впечатляет размахом: она займет все четыре этажа особняка, где находится музей. Из припаркованного на первом этаже музея желтого ЗИП-автобуса, словно на машине времени, нас отправят сначала в прошлое арт-группы — в Дом культуры Краснодарского завода измерительных приборов, того самого ЗИП, давшего название группировке и пространство для первой мастерской. А затем наметят маршрут в будущее — в райский уголок для занятия искусством. Путь до этого идеалистического места может быть трудным, поэтому ЗИП позаботились о «БАРселоне» с настоящим танцполом и уголком анархизма. Тотальную инсталляцию художники полностью построят сами.
Когда: 20 марта — 23 апреля
Где: Московский музей современного искусства в Ермолаевском переулке
«До востребования. Коллекция русского авангарда из региональных музеев. Часть II»
Вторая часть проекта о забытых произведениях авангарда из коллекций региональных музеев охватывает период с революционного 1917 года до годов советской коллективизации. Это еще сотня широко неизвестных авангардных полотен, которые в свое время обнаружил в запасниках региональных музеев страны Андрей Сарабьянов — куратор выставки и знаток авангарда. По городам авангардное искусство разослали в 20-е годы, чтобы создать в СССР музеи, где по подлинникам произведений учились бы авангарду советские художники. Идея оказалась утопической, а работы — спрятанными в региональных музейных коллекциях до сегодняшнего дня.
Когда: 30 марта — 28 мая
Где: Еврейский музей и центр толерантности
Персональная выставка Дэмиена Хёрста
Когда: 31 марта — 1 июня
Где: Галерея Гари Татинцяна
Дэмиен Хёрст — Канье Уэст в мире современного искусства и богатейший художник современности. По оценке Дональда Томпсона, автора книги «Как продать за 12 миллионов долларов чучело акулы», он стоит больше, чем Пикассо, Уорхол и Дали вместе взятые. Сотни вариантов живописных работ Хёрста — с цветными кружками одинакового размера или с приклеенными друг к другу мертвыми бабочками — сделаны не самим Хёрстом, а его ассистентами. Одну из таких работ, в частности, — с крылышками бабочек, выложенных в виде витражного окна старейшего британского собора — покажут в Москве.
Ретроспектива Зинаиды Серебряковой
Три года назад Третьяковская галерея делала выставку Зинаиды Серебряковой — одной из немногих известных женщин в истории российского искусства. Тогда к 130-летию со дня рождения художницы были представлены работы ее парижского периода — нелегкого времени, когда она уехала во Францию на заработки, но обратно в страну к детям и матери вернуться не смогла. На этот раз парижские работы дополнят объемной коллекцией живописи, созданной Зинаидой Серебряковой в ее счастливые годы жизни в России, — это наиболее плодотворный период ее творчества.
Когда: 5 апреля — 30 июля
Где: Государственная Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке
Проект фонда V-A-C «Опыты нечеловеческого гостеприимства»
Московский музей современного искусства начинает необычную программу под названием «Карт-бланш». На свою экспериментальную площадку он приглашает художественные институции, чтобы те сделали собственные кураторские проекты, — обещают полную свободу действий. Заманчивое предложение уже приняли в фонде V-A-C. За год они покажут пять проектов, связанных между собой наболевшим для людей искусства вопросом: что представляет из себя выставка сегодня? Начнут с исследовательского проекта «Опыты нечеловеческого гостеприимства», в котором участвуют как художники, так и музыканты, ученые и философы. Среди обнародованных имен — Евгений Антуфьев, Алексей Булдаков и Андрей Шенталь.
Когда: 12 апреля — 7 июня
Где: Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре, 10/2
«Александр Юликов. Присвоение супрематизма»
Единственный русский минималист, как называли в 70-е Александра Юликова, вплоть до 90-х оставался неоцененным художником. За 74 года своей жизни он выставлялся очень мало и не полно, поэтому выставка в ММОМА будет первой его полноценной персоналкой и ретроспективой. Александр Юликов работал в то же время, что и более известные его друзья-коллеги Леонид Соков и Комар с Меламидом. Их постмодернистскую иронию над советским искусством мы много раз видели, поэтому интересно посмотреть на альтернативное постмодернистское искусство, переосмысляющее русский авангард в лице Малевича.
Когда: 17 апреля — 4 июня
Где: Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре, 10
«Де Кирико. Ностальгия по бесконечности»
Когда: 20 апреля — 23 июня
Где: Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу
Итальянский живописец Джорджо де Кирико основал движение метафизической живописи. Его картины часто изображают замершее мгновение — откровенно ироничное или скрывающее какую-то тайну. Эта метафизика вдохновляла сюрреалистов. Те же Сальвадор Дали или Рене Магритт были в восторге от работ Джорджо де Кирико «Ностальгия по бесконечности» и «Метафизический интерьер». В России мы увидим эти картины впервые.
Ильмира Болотян — «Свидание в музее»
Ильмира Болотян, курировавшая два года назад известную выставку «И — искусство, Ф — феминизм», планирует знакомиться с мужчинами на специальных сайтах и водить их по художественным галереям. Для такого свидания она будет искать мужчин, для которых современное искусство, скорее всего, окажется неинтересным и непонятным. И если они согласятся на эту авантюру, чтобы «завязать отношения или иметь секс», им придется как-то реагировать как на экскурсию, так и на разговоры о современном искусстве, порой довольно высокопарные. То, что из этого получится, Ильмира Болотян представит в живописи и графике.
Когда: май
Где: Галерея «Фрагмент»
Диалог с художником. Персональная выставка Карла Аймермахера. Арт-объекты, графика
Интересно, что думает про войну, геноцид или массовые политические репрессии человек, родившийся накануне Второй мировой войны в Берлине. Немецкий историк Карл Аймермахер практически полжизни исследовал культурную жизнь СССР: литературную политику первых лет существования страны, например, или подпольное искусство нонконформистов. В 90-е он решил напрямую обратиться к искусству — стал создавать графические работы и металлические скульптуры о травмах XX века. Часть этих работ — о репрессиях и терроре — уместно показать в России, особенно в Музее истории ГУЛАГа.
Когда: 16 мая — 18 июня
Где: Музей истории ГУЛАГа
ТЕКСТ: Наталья Носова
обложка — Джорджо де Кирико, 1 — Павел Киселев, 2 — Фернан Леже (пушкинский), 3 — Дэмиен Хёрст, 4 — Джорджо де Кирико
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