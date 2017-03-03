15 самых важных московских выставок весны

На что способен художник, который знает, что никому ничего не должен? На то, чтобы откопать в интернете мемы про себя и превратить их в современное искусство. Так поступает Пахом в своем новом проекте «Перевоплощения Поехавшего» — того самого Поехавшего, чьи культовые истории из трэш-фильма 90-х «Зеленый слоник» давно разобраны на цитаты. В компании с Пахомом в музее «АРТ4» выступят еще два панк-художника. Алиса Йоффе, пишущая в последние годы исключительно на полотнах-простынях черным цветом, покажет новую серию про «Ярость» от порабощающего людей капитализма. А Сергей Воронцов, некогда участвовавший в группе «Среднерусская возвышенность», представляющей пародию на рок-звезд, теперь представляет себя в качестве коллекционера — выставляет свое собрание из собственных же работ, очень, кстати, разнообразных.

Когда: до 23 марта

Где: Музей «АРТ4»