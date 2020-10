16 фильмов весны

Disney плотно взялись за игровые ремейки своих классических мультфильмов. «Малефисента», «Золушка», «Книга джунглей» — это только начало: до конца десятилетия студия обещала выпустить как минимум девять таких картин. Тим Бёртон уже согласился снимать «Дамбо», Гай Ричи — «Алладина», Джон Фавро — «Короля Льва»; Эмма Стоун сыграет Круэллу де Виль из «101 далматинца», которой будет посвящен отдельный фильм.

А «Красавицу и чудовище» с Эммой Уотсон в роли Белль можно будет оценить уже в этот четверг. Режиссером ленты был 61-летний Билл Кондон, поставивший две заключительные серии «Сумерек» и «Мистера Холмса» с Иэном Маккелленом. Судя по первым отзывам, вряд ли стоит рассчитывать на что-то большее, чем дословный пересказ оригинала с дорогим антуражем и качественной графикой. В России фильму успели влепить нелепый рейтинг 16+ за то, что авторы сделали одного из второстепенных персонажей гомосексуалом.

С 16 марта

Режиссер: Билл Кондон

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс

«Скрытые фигуры»

Hidden Figures

Основанная на реальных событиях история успеха трех женщин-математиков, афроамериканок, которые работают на НАСА в эпоху холодной войны, сопротивляясь расовым и патриархальным предрассудкам того времени. Лента претендовала на звание лучшего фильма на «Оскаре», но проиграла «Лунному свету», другой драме об афроамериканцах.

Трио главных героинь играют звезда музыкального сериала «Империя» Тараджи П. Хенсон, обладательница «Оскара» за роль второго плана в фильме «Прислуга» Октавия Спенсер и певица Жанель Моне, которую мы только что видели в картине «Лунный свет». Это вторая полнометражная картина режиссера Теда Мелфи: за два года до «Скрытых фигур» он снял комедию «Святой Винсент» с Биллом Мюрреем, так и не доехавшую до нашего проката.

С 16 марта

Режиссер: Тед Мелфи

В ролях: Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер, Жанель Моне

«Сплит»

Split

Весьма вероятно, что «Сплит» — это тот самый фильм, который наконец-то вернет М. Найту Шьямалану, дважды лауреату антинаграды «Золотая малина», репутацию мастера триллера. Джеймс МакЭвой играет эдакого Билли Миллигана, человека, в котором уживаются 23 личности разного возраста и пола. Кевин (так зовут героя) похищает трех девочек-подростков и на разные голоса обещает им скорое пробуждение своей самой кровожадной ипостаси по кличке Зверь.

С 16 марта

Режиссер: М. Найт Шьямалан

В ролях: Джеймс МакЭвой, Аня Тейлор-Джой, Бетти Бакли, Хейли Лу Ричардсон, Джессика Сула

«Живое»

Life

Судя по трейлеру, нас ожидает реалистичная — в духе «Гравитации» с «Марсианином» — версия «Чужого»: экипаж международной космической станции получает образец только что обнаруженной марсианской жизни, который, разумеется, при ближайшем рассмотрении оказывается опасным монстром. Астронавтов-исследователей играют Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Под покровом ночи»), Райан Рейнольдс («Дэдпул») и Ребекка Фергюсон из сериала «Белая королева». Главным достижением молодого режиссера Даниэля Эспиносы пока что остается боевик «Код доступа „Кейптаун“» с Дензелом Вашингтоном и тем же Райаном Рейнольдсом.

С 23 марта

Режиссер: Даниэль Эспиноса

В ролях: Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс, Ребекка Фергюсон, Ольга Дыховичная

«Манчестер у моря»

Manchester by the Sea

Один из фаворитов последней оскаровской гонки, который хоть и уступил звание лучшего фильма «Лунному свету», все же принес по статуэтке сценаристу Кеннету Лонергану (он же выступил режиссером ленты) и исполнителю главной роли Кейси Аффлеку. Младший из братьев Аффлек играет сантехника, который вынужден вернуться в родной город — тот самый Манчестер-у-моря, расположенный вовсе не в Англии, а в Массачусетсе, — чтобы стать опекуном осиротевшего племянника-подростка.

С 23 марта

Режиссер: Кеннет Лонерган

В ролях: Кейси Аффлек, Мишель Уильямс, Кайл Чандлер, Лукас Хеджес

«Король бельгийцев»

King of the Belgians

Псевдодокументальный роуд-муви двукратных лауреатов Венецианского фестиваля Петера Бросенса и Джессики Хоуп Вудворт. Бельгийский король вынужден прервать дипломатический визит из-за чрезвычайного происшествия: пока монарх гостил в Стамбуле, страна распалась. И это не единственная его проблема: из-за геомагнитной бури глава государства не может полететь домой самолетом. Но откладывать возвращение нельзя, и король отправляется в путешествие через Балканы с труппой народных певцов.

С 23 марта

Режиссеры: Петер Бросенс, Джессика Хоуп Вудворт

В ролях: Питер Ван ден Бегин, Люси Дебей, Титус Де Вогдт

«Могучие рейнджеры»

Power Rangers

Вслед за «Черепашками-ниндзя» не избежала перезапуска и франшиза про супергеройскую команду могучих рейнджеров, которую студия Lionsgate доверила молодому режиссеру-дебютанту Дину Израэлайту. Пятеро старшеклассников-лузеров из американского захолустья получают сверхспособности и становятся элитной командой, которой предстоит защитить Землю от инопланетной угрозы. Наставника новых рейнджеров играет Брайан Крэнстон, а главную злодейку — Элизабет Бэнкс.

С 23 марта

Режиссер: Дин Израэлайт

В ролях: Бекки Джи, Наоми Скотт, Дакре Монтгомери, Луди Линь, АрДжей Сайлер, Брайан Крэнстон, Элизабет Бэнкс

«Призрак в доспехах»

Ghost in the Shell

Научно-фантастическая манга, по которой снят этот фильм, в начале 90-х послужила основой для одного из самых популярных в мире аниме — по словам братьев Вачовски, они вдохновлялись этим мультфильмом, создавая «Матрицу». Главную героиню франшизы, киборга-спецназовца Мотоко Кусанаги, которая борется с преступностью в высокотехнологичном будущем, играет Скарлетт Йоханссон. Режиссером выступает Руперт Сандерс, снявший ранее «Белоснежку и охотника».

С 30 марта

Режиссер: Руперт Сандерс

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Майкл Питт, Жюльет Бинош, Майкл Уинкотт

«Собачья жизнь»

A Dog’s Purpose

Экранизация бестселлера В. Брюса Камерона о псе, который проживает одну за другой разные собачьи жизни: домашний любимец перерождается в полицейскую овчарку и так далее. Для режиссера Лассе Халльстрёма, снявшего все клипы ABBA, это не первый фильм о собаках: именно он поставил «Хатико» 2009 года. Репутацию милой семейной картины подмочило видео, слитое в Сеть прямо перед премьерой, на котором немецкую овчарку якобы заставляют лезть в воду, — пришлось даже отменить премьерный показ в США. Но по результатам расследования зоозащитной организации The American Humane Association, ролик был смонтирован и животные на съемках в действительности не пострадали. Так что можно смотреть без мук совести.

С 30 марта

Режиссер: Лассе Халльстрём

В ролях: Джош Гад, Деннис Куэйд, Пенни Липтон, Кей Джей Апа

«Лекарство от здоровья»

A Cure for Wellness

Фантастически красивый триллер Гора Вербински — создателя «Пиратов Карибского моря» и мультфильма «Ранго» — о санатории в Швейцарских Альпах (кино снимали в знаменитом замке Гогенцоллерн), где клиентов подвергают загадочным якобы оздоровительным процедурам. Молодой сотрудник финансовой компании (Дейн ДеХаан, Гарри Озборн из последнего «Человека-паука») должен вытащить оттуда директора, отказывающегося прервать лечение, но становится пациентом сам.

С 30 марта

Режиссер: Гор Вербински

В ролях: Дейн ДеХаан, Джейсон Айзекс, Миа Гот

«Путешествие времени»

Voyage of Time: Life’s Journey

Невероятно зрелищная картина Терренса Малика рассказывает краткую историю Вселенной, Солнечной системы и планеты Земля от начала времен и до предполагаемой гибели. Работа над фильмом началась еще в 1970-х. У «Путешествия времени» две версии: 40-минутная для IMAX, которую озвучил Брэд Питт, и полнометражная — с закадровым голосом Кейт Бланшетт. В отечественном прокате рассказчиком будет Константин Хабенский.

С 30 марта

Режиссер: Терренс Малик

Озвучка: Брэд Питт, Кейт Бланшетт, Константин Хабенский

Апрель

«Дэвид Линч: Жизнь в искусстве»

David Lynch: The Art Life

Незадолго до премьеры возрожденного сериала «Твин Пикс» на экраны выходит документальный фильм, представляющий собой монолог Дэвида Линча — не только кинематографиста, но и музыканта, художника, фотографа — о детстве, взрослении и творческих поисках на фоне собственной художественной мастерской.

С 13 апреля

Режиссеры: Джон Нгуйен, Рик Барнс, Оливия Неергаард-Холм

В ролях: Дэвид Линч

Май

«Стражи Галактики. Часть 2»

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Сиквел самого хулиганского фильма киновселенной Marvel — космооперы с ходячим деревом, говорящим енотом и прочим восхитительным бредом. Главная новость из последнего трейлера: Звездный Лорд — неформальный лидер межпланетной супергеройской команды и единственный землянин в ее составе — все-таки найдет отца. Его сыграет не кто иной, как Курт Рассел. Режиссерское кресло сохранил за собой создатель первой части Джеймс Ганн.

С 4 мая

Режиссер: Джеймс Ганн

В ролях: Крис Пратт, Сильвестр Сталлоне, Зои Салдана, Вин Дизель, Брэдли Купер, Курт Рассел

«Меч короля Артура»

King Arthur: Legend of the Sword

Мастер гангстерского кино Гай Ричи снова снимает о Лондоне — но на сей раз он называется Лондиниум, а действие разворачивается в легендарные времена короля Артура. Собственно, Артур у Ричи будет, естественно, главарем уличной банды, не подозревающим о своем благородном происхождении. Будущего короля играет Чарли Ханнэм («Тихоокеанский рубеж»), главного злодея Вортигерна — Джуд Лоу. Поклонники «Игры престолов» будут рады увидеть Эйдана Гиллена (Мизинец) и Майкла МакЭлхаттона (Русе Болтон) в похожем сеттинге.

С 11 мая

Режиссер: Гай Ричи

В ролях: Чарли Ханнэм, Кэти МакГрат, Гермиона Корфилд, Джуд Лоу

«Чужой: Завет»

Alien: Covenant

Восьмой фильм о вселенной Чужих и третий, который снимает ее демиург Ридли Скотт. Экипаж корабля «Завет» исследует отдаленную планету Рай, но вместо рая, как нетрудно догадаться, обнаруживает там ад, кишащий ксеноморфами, с одним-единственным разумным обитателем — андроидом Дэвидом (Майкл Фассбендер), сумевшим выжить в экспедиции, о которой рассказывал предыдущий фильм франшизы, «Прометей».

С 18 мая

Режиссер: Ридли Скотт

В ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Джеймс Франко, Гай Пирс

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Наверное, эта франшиза никогда не закончится — но есть надежда, что новые «Пираты» будут лучше вымученной четвертой части под названием «На странных берегах», где, в отличие от первых трех фильмов, не было ни режиссера Гора Вербински, ни актеров Киры Найтли и Орландо Блума. Непотопляемого Джека Воробья (Джонни Депп) преследует призрак убитого им когда-то испанского капитана Салазара (Хавьер Бардем) и его мертвая команда; также известно, что в сюжет вернется персонаж Орландо Блума Уилл Тернер. Над фильмом работали Эспен Сандберг и Хоаким Роннинг, создатели самой кассовой норвежской ленты в истории, «Кон-Тики» о путешественнике Туре Хейердале.

С 25 мая

Режиссеры: Эспен Сандберг, Хоаким Роннинг

В ролях: Джонни Депп, Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Орландо Блум, Голшифте Фарахани

Обложка: Walt Disney