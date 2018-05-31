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Планы на сезон31 мая 2018

10 главных выставок лета в Петербурге Ретроспектива Петрова-Водкина в Русском музее, современное искусство Дагестана и масштабный смотр российского стрит-арта

10 главных выставок лета в Петербурге

На фотографии: выставка «Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения»

«Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения»

Главная выставка сезона в Русском музее — невиданная по масштабу ретроспектива русского символиста, мифотворца и богоискателя с судьбой противоречивой, точно само время. Выходец из крестьянской семьи, получивший первые уроки живописи в артели иконописцев, Петров-Водкин учился в Петербурге, Москве и Мюнхене, успел посмотреть мир (побывал даже в Африке), расписывал церкви и создавал майолики, а после с энтузиазмом принял революцию, участвовал в реформировании Академии художеств, вырастил целую плеяду учеников и последователей, был ненадолго арестован в годы сталинских репрессий (спас звонок Луначарского), а незадолго до смерти удостоился крупных персональных выставок в Ленинграде и Москве. Выставка в корпусе Бенуа — возможность увидеть самого разного Петрова-Водкина, она включает около 250 работ из нескольких десятков музеев: от программных «Купания красного коня» и «Петроградской Мадонны» до рисунков и эскизов, которые достали из запасников впервые чуть ли не за полвека.

Когда

24 мая – 20 августа

Где

Русский музей, корпус Бенуа (наб. канала Грибоедова, 2)

Стоимость

450 рублей

rusmuseum

Мишель Сима

Прямиком из Московского дома фотографий в Петербург перебралась коллекция фотографий Мишеля Симы «Гении в мастерских»: вот Пабло Пикассо позирует в компании своей бронзовой козы, вот Жан Кокто прилег на орнаменталистском ковре с изображениям обнаженных юношей и девушек, вот Ман Рей выглядывает из-за какого-то модернистского мобиля. У Мишеля Симы, урожденного Михала Змаевского, были амбиции скульптора: чтобы обучиться мастерству, в 1929 году он переехал из провинциального польского городка в Париж, где брал уроки у Осипа Цадкина. Во время войны был арестован французскими коллаборационистами и выдан немцам, прошел Освенцим, а вернувшись в Париж, почти не мог работать. По совету Пикассо занялся фотографией, создал серию портретов художников в мастерских — и с ней вошел в историю. Среди снимков, которые можно увидеть на выставке: портреты Анри Матисса, Альберто Джакометти, Марселя Дюшана, Андре Дерена, Ле Корбюзье, Марка Шагала, Хуана Миро и многих других.

Когда

1 июня — 2 сентября

Где

«Эрарта» (29-я линия В.О., 2)

Стоимость

500 рублей

erarta

На фотографии: выставка «Ар-деко. Книги из собрания Марка Башмакова»

«Ар-деко. Книги из собрания Марка Башмакова»

В Эрмитаже открывается выставка, посвященная книжному ар-деко, в основе которой — коллекция, собранная российским математиком, академиком Российской академии образования Марком Башмаковым. По частям Эрмитаж показывал собрание несколько раз, а в прошлом году оно стало ядром открывшейся в Главном штабе постоянной экспозиции «Кабинет книги художника». На новой выставке в Двенадцатиколонном зале Нового Эрмитажа можно будет проследить все основные этапы развития ар-деко: от предшествующего модерна в книгах Эжена Грассе, Мориса Дени, Огюста Лепера и журналов 1910-х годов до экспериментальных работ Анри Матисса, Андре Дерена, Рауля Дюфи и Антони Клаве.

Когда

2 июня — 16 сентября

Где

Государственный Эрмитаж (Дворцовая пл., 2)

Стоимость

400 рублей

hermitage

«ВДНХ»

Галерея Марины Гисич до сих пор не была замечена в целенаправленной работе с начинающими авторами, что, впрочем, понятно: не тот формат. Но вот замечательная инициатива. В период летнего затишья галерея предложила мэтрам, с которыми давно работает, самим поискать молодые таланты и выставить работы совместно. Некрореалисту Владимиру Кустову, например, приглянулись мрачные картины Сергея Тихонова с монстрами и демоноподобными существами, мучающими детей, концептуальный живописец Виталий Пушницкий выбрал себе в пару участника арт-руппы «Север-7» Нестора Энельке, а режиссер и художник Борис Казаков, автор ироничной серии «Врачи и избушки», позвал молодую художницу Асю Маракулину, с которой их роднит любовь к чертежам и схемам.

Когда

7 июня — 21 июля

Где

Галерея Марины Гисич (наб. реки Фонтанки, 121)

Стоимость

бесплатно

gisich

На фотографии: выставка «Панспермия» и проект «Звездная пыль»

«Трудно быть богом»

Предыстория известна: Алексей Герман задумал фильм по повести Стругацких почти сразу после выхода книги в 1963 году, был даже написан сценарий, но проект не прошел цензуру. К работе над своим, как оказалось, главным и последним фильмом режиссер вернулся в 1999 году, подготовка и съемки заняли в общей сложности 14 лет. До премьеры Герман не дожил полугода, оставив после себя трехчасовое кинополотно, точно завещание написанное на каком-то неизвестном языке, на расшифровку которого наверняка уйдут многие годы. Все, что есть пока, — показания свидетелей: актеров, операторов, помощников, гримеров, декораторов и художников. На выставке в «Эрарте» представят только самое показательное: эскизы, архивные фотографии со съемок и, главное, костюмы и реквизит — крохотную долю из десятков тысяч вещей, созданных для, возможно, последнего в истории кино фантастического фильма, снятого без использования компьютерной графики.

Когда

8 июня — 5 августа

Где

«Эрарта» (29-я линия В.О., 2)

Стоимость

500 рублей

erarta

«Панспермия» и проект «Звездная пыль»

Немецкий скульптор украинского происхождения Алеша известен тем, что разрабатывает экспериментальный жанр современного искусства — биосизм или биофутуризм, — создает работы, напоминающие трехмерные иллюстрации из учебника по анатомии, и задается вопросами, которые среднестатистическому посетителю художественных выставок, кажутся, мягко говоря, удивительными: «Как появилась жизнь на нашей планете?», «Был ли это чистый абиогенез?», «Каково место частности в процессе изменения элементарных форм во вселенском потоке биологических видов?» и так далее. Новая выставка в галерее Anna Nova, ожидаемо, ответов на поставленные вопросы не дает, зато неожиданно обнаруживает, что в своих исканиях Алеша не одинок: к участию в проекте приглашены еще 12 авторов, разделяющих идеологические и эстетические принципы биофутуризма.

Когда

14 июня — 21 августа

Где

Anna Nova (ул. Жуковского, 28)

Стоимость

бесплатно

annanova-gallery

На фотографии: выставка «Петербург-2103»

«Петербург-2103»

В конце июня университет ИТМО откроет в «Манеже» гигантскую выставку, посвященную архитектуре и урбанистике Петербурга вне традиционных клише. Первый этаж отдадут проектам, рассказывающим об истории города — от исследования вопроса о границах (например, Екатерина II стремилась Петербург уменьшить, а вот Александр I — наоборот, его расширял) до мультимедийной инсталляции «Сумерки Петербурга», представляющей современное развитие города как новое Средневековье, лишенное рациональных основ. На втором этаже соберут разнообразные концепты будущего в работах девяти художников и архитекторов, среди которых — голландское бюро The Why Factory, Сергей Чобан и художественная группа Curiosity Media Lab.

Когда

20 июня — 15 июля

Где

ЦВЗ «Манеж» (Исаакиевская пл., 1)

Стоимость

500 рублей

manege.spb

«Императорские сады России»

Фестиваль Русского музея «Императорские сады России» в этом году впервые проведут не в Михайловском, а в Летнем саду (обратите внимание: на неделю вход в парк станет платным). И это не единственное нововведение: вместо ландшафтных композиций, садовой архитектуры и скульптуры основной акцент сделают на работах флористов, которые украсят цветочными композициями аллеи и боскеты. Кроме того, на главной аллее в рамках фестиваля развернут фотовыставку, посвященную европейским дворцовым садам, созданную при поддержке Европейской ассоциации садового наследия.

Когда

21–27 июня

Где

Летний сад

Стоимость

430 рублей

igardens

На фотографии: выставка «Части стен»

«Transformatio. Современное искусство Дагестана»

«Эрарта» продолжает занимательную серию выставок, посвященных современному искусству российских регионов. Новый проект — Transformatio — рассказывает об актуальных художниках Дагестана. Основные герои здесь давно известны. Алладин Гарунов создает эффектные инсталляции из ковров, обуви и резины. Таус Махачева, получившая образование в Москве и Лондоне, в своих видео и перформансах изучает современную жизнь Кавказа, иногда поэтизируя ее, а иногда исподволь критикуя. Магомед Кажлаев рисует геометрические орнаментальные композиции, процесс работы над которыми описывает как особую форму медитации, а, например, Наталия Мали, некогда работавшая под началом Дмитрия Пригова и создававшая вещи в духе московского концептуализма, со временем увлеклась эстетскими коллажами и перформансами, иронизирующими над этническими предрассудками.

Когда

13 июля — 27 августа

Где

«Эрарта» (29-я линия В.О., 2)

Стоимость

500 рублей

erarta

«Части стен»

В августе в «Манеже» откроется выставочный проект «Части стен», который музей создает совместно с московским фондом RuArts. Задумка — амбициозная: куратор выставки Алексей Партола соберет на одной площадке работы более 70 российских уличных художников из 17 городов — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского (такого фундаментального исследования российских граффити прежде никто не проводил). Как все это будет выглядеть — пока не известно, но экспозицию определенно будет отличать разнообразие: никаких дополнительных условий организаторы художниками не ставят, оставляя полную свободу в выборе тем и техник.

Когда

2–26 августа

Где

ЦВЗ «Манеж» (Исаакиевская пл., 1)

Стоимость

300 рублей

manege.spb

Фотографии: обложка, 3 – Anna Nova, 1 – Государственный Русский музей, 2 – Государственный Эрмитаж, 4, 5 – Центральный выставочный зал «Манеж»

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