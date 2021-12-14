16 выставок зимы в Екатеринбурге

Персональная выставка Игоря Поносова «Разрезая стены»

Когда 2–19 декабря Где Уральский ГЦСИ (сейчас — филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина) (ул. Добролюбова, 19а) Сколько 100 рублей Подробнее

Фотография: Сергей Потерев / The Village Екатеринбург

Игорь Поносов — художник, писатель, куратор и теоретик уличного искусства. В 2011 году он основал движение «Партизанинг» для активистов, художников и урбанистов. В 2016 году написал книгу «Искусство и город», за которую получил премию Сергея Курехина. А в 2019 году его номинировали на премию Кандинского.

Представленные на выставке работы выполнены автором в период с 2015 по 2021 годы и объединены общей темой поглощения человека современной урбанизированной средой.

ИНТЕРВЬЮ «Стрит-арта больше нет»: Художник и теоретик Игорь Поносов — о том, что убило уличное искусство Читать



Коллективная выставка «Сны разума»

Когда 17 декабря — 26 февраля Где Ural Vision Gallery (ул. Шейнкмана, 10) Сколько 200 рублей Подробнее

Анна Андржиевская, «Арт обстрел», 2019, Предоставлено художником и галереей ANNA NOVA

Название выставки отсылает к гравюре «Сон разума рождает чудовищ» из цикла «Капричос» испанского художника Франсиско Гойи. Тема инсталляций — пограничное сознание между реальностью и сном. «Сновидение тесно связано с событиями и образами реальности. Так и работы современных российских авторов, собранные на выставке, словно обитатели пограничной зоны между физическим пространством и миром грез», — рассказали организаторы. На выставке покажут живопись, графику, инсталляцию и принты.

Выставка «Оранжевый шум» Натальи Гончаровой

Когда до 19 декабря Где Фойе кино-конференц-зала Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3) Сколько 250 рублей Подробнее

Выставка «Оранжевый шум» Натальи Гончаровой. Фотография: Ельцин Центр

Проект «Оранжевый шум» посвящен проблеме отношения к трудовым мигрантам из Средней Азии. Наталья Гончарова обращает внимание на возникающую у многих ассоциативную связь между восприятием рабочих специальностей, «оранжевых жилетов», и трудовых мигрантов: униформа сливается с выполняемой функцией, вследствие чего срабатывают механизмы стигматизации — на месте конкретного человека появляется обобщенный социальный конструкт, зачастую состоящий лишь из негативных предрассудков и стереотипов, приписываемых целой социальной группе.

Фестиваль паблик-арта «ЧӦ»

Когда до января Где спальные районы Сколько бесплатно Подробнее

«_(1702)», Рома Бантик. Фотография: Фестиваль паблик-арта «ЧӦ»

Еще в августе стартовал фестиваль паблик-арта «ЧӦ», в рамках которого в Екатеринбурге постепенно появляются арт-объекты, объединенные общей темой — «Город в лесах». Организаторы решили сделать все, созданное на фестивале, мобильным, чтобы легко перемещать по городу. Хотя арт-объекты соединены пространственной и смысловой линией, они не похожи: некоторые станут общественными пространствами, а другие будут созданы при участии горожан.

Организаторы хотят развивать культурную среду в спальных районах, где живет большинство жителей Екатеринбурга, повышая качество жизни не только за счет создания комфортной городской среды, но и за счет организации новых точек притяжения. До нового года в городе появится еще три паблик-арт объекта, а также две AR-работы.