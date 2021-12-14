16 выставок зимы в Екатеринбурге
Составили новый гид по сезонным выставкам. Рассказываем, в какие музеи и галереи стоит сходить в Екатеринбурге до конца 2021 года, а куда поторопиться в начале 2022.
Составили новый гид по сезонным выставкам. Рассказываем, в какие музеи и галереи стоит сходить в Екатеринбурге до конца 2021 года, а куда поторопиться в начале 2022.
Персональная выставка Игоря Поносова «Разрезая стены»
Когда
2–19 декабря
Где
Уральский ГЦСИ (сейчас — филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина) (ул. Добролюбова, 19а)
Сколько
100 рублей
Игорь Поносов — художник, писатель, куратор и теоретик уличного искусства. В 2011 году он основал движение «Партизанинг» для активистов, художников и урбанистов. В 2016 году написал книгу «Искусство и город», за которую получил премию Сергея Курехина. А в 2019 году его номинировали на премию Кандинского.
Представленные на выставке работы выполнены автором в период с 2015 по 2021 годы и объединены общей темой поглощения человека современной урбанизированной средой.
ИНТЕРВЬЮ
«Стрит-арта больше нет»: Художник и теоретик Игорь Поносов — о том, что убило уличное искусствоЧитать
Коллективная выставка «Сны разума»
Когда
17 декабря — 26 февраля
Где
Ural Vision Gallery (ул. Шейнкмана, 10)
Сколько
200 рублей
Название выставки отсылает к гравюре «Сон разума рождает чудовищ» из цикла «Капричос» испанского художника Франсиско Гойи. Тема инсталляций — пограничное сознание между реальностью и сном. «Сновидение тесно связано с событиями и образами реальности. Так и работы современных российских авторов, собранные на выставке, словно обитатели пограничной зоны между физическим пространством и миром грез», — рассказали организаторы. На выставке покажут живопись, графику, инсталляцию и принты.
Выставка «Оранжевый шум» Натальи Гончаровой
Когда
до 19 декабря
Где
Фойе кино-конференц-зала Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
250 рублей
Проект «Оранжевый шум» посвящен проблеме отношения к трудовым мигрантам из Средней Азии. Наталья Гончарова обращает внимание на возникающую у многих ассоциативную связь между восприятием рабочих специальностей, «оранжевых жилетов», и трудовых мигрантов: униформа сливается с выполняемой функцией, вследствие чего срабатывают механизмы стигматизации — на месте конкретного человека появляется обобщенный социальный конструкт, зачастую состоящий лишь из негативных предрассудков и стереотипов, приписываемых целой социальной группе.
Фестиваль паблик-арта «ЧӦ»
Когда
до января
Где
спальные районы
Сколько
бесплатно
Еще в августе стартовал фестиваль паблик-арта «ЧӦ», в рамках которого в Екатеринбурге постепенно появляются арт-объекты, объединенные общей темой — «Город в лесах». Организаторы решили сделать все, созданное на фестивале, мобильным, чтобы легко перемещать по городу. Хотя арт-объекты соединены пространственной и смысловой линией, они не похожи: некоторые станут общественными пространствами, а другие будут созданы при участии горожан.
Организаторы хотят развивать культурную среду в спальных районах, где живет большинство жителей Екатеринбурга, повышая качество жизни не только за счет создания комфортной городской среды, но и за счет организации новых точек притяжения. До нового года в городе появится еще три паблик-арт объекта, а также две AR-работы.
Выставка по итогам программы арт-резиденций биеннале «Больше, чем ожидаешь»
Когда
до 9 января (вторник — воскресенье, 10:00–19:00)
Где
г. Верхняя Пышма (Музейный комплекс УГМК, ул. Александра Козицына, 2б)
Сколько
200 рублей
Программа арт-резиденций 6-ой Уральской индустриальной биеннале проходила в восьми городах Урала. В их число по итогам опен-колла вошли Кыштым, Челябинск, поселки Сокол и Черноисточинск; а многолетних партнеров — Сатку, Нижний Тагил, Асбест и Полевской — добавили в список сами кураторы программы.
В течение полугода российские и иностранные художники приезжали в населенные пункты, чтобы познакомиться с локальными сообществами, индустриальным наследием и производством на действующих предприятиях. Итогом стало создание в городах-резиденциях восьми работ, связанных с идентичностью самих населенных пунктов. Это и скульптуры в руслах заводских рек, и муралы на фасадах заводских цехов, и экспозиции в исторических зданиях и креативных кластерах. Увидеть все работы можно на итоговой выставке «Больше, чем ожидаешь» в Верхней Пышме — в виде видеоэссе, которые проецируются на девять больших экранов.
Выставка и серия перфомансов Александра Фролова «Тело. Отпечаток»
Когда
9 декабря — 16 января
Где
Уральский ГЦСИ (сейчас — филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина) (ул. Добролюбова, 19а)
Сколько
100 рублей
Выставка и перформанс «Тело. Отпечаток» — это первый опыт танцовщика и перформера Александра Фролова в качестве художника. Идея запечатлеть движения тела в моменте и зафиксировать их в пространстве появилась у Александра уже давно — в 2010 году при выпуске танцевального спектакля «Место» совместно с хореографом и танцовщицей Анной Щеклеиной они впервые попробовали создавать объемные фигуры из крафтовой бумаги. На выставке будут представлены видеодокументация спектакля 2010 года, который стал отправной точкой для создания экспозиции, инсталляция из крафта и видео, специально созданные для выставки. Также в декабре и январе в рамках выставки планируются показы перформанса «Тело. Отпечаток».
Выставка «Бабы. Барышни. Девчата. Сказочная повседневность Евгения Родионова»
Когда
до 16 января
Где
Музей наивного искусства (ул. Розы Люксембурга, 18)
Сколько
150 рублей
Направление, в котором работает вологодский художник Евгений Родионов, он сам для себя определяет как «родионовская роспись» или «родионовская живопись». Это своеобразное сочетание русской народной картинки, средневековой миниатюры, комикса, плаката, а также детских воспоминаний и увлечений. На выставке представлено более 80 работ, рассказывающих истории из реальной или сказочной женской жизни. Именно милым женским образам в разноцветных платочках и кокошниках посвящена эта серия, над которой автор работал на протяжении почти трех лет.
Выставка Рафаэля Геворкяна «Бумага. Осознанная бесконечность»
Когда
до 23 января
Где
Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
200 рублей
Выставка включает 38 графических работ, выполненных карандашом и пастелью на бумаге. У Рафаэля Геворкяна карандашные композиции неразрывно связаны с общей концепцией его творчества. Сюжетный ряд его произведений — это мифологические и религиозные сцены, фантазийные зарисовки. Нанося мельчайшие штрихи, художник заполняет весь лист, работая одновременно и над фоном, и над фигуративными элементами. Таким образом он добивается как гармонии и целостности художественного замысла, так и определенной графической наполненности всего белого листа. Эти отдельные композиционные фигуративные элементы так вплетены в общую композицию, что требуется усилие, чтобы их вычленить и разглядеть.
Выставка «Гни свою линию»
Когда
с 20 января
Где
Уральский ГЦСИ (сейчас — филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина) (ул. Добролюбова, 19а)
Сколько
100 рублей
Нижнетагильская художница и участница объединения ЖКП Ксения Кошурникова представит персональную выставку. В экспозиции покажут продолжающийся проект «Женщины Кричат Правду», живопись и графику последних лет, а также фотодокументацию стрит-арт работ.
Международный фестиваль меццо-тинто
Когда
4 декабря — 30 января
Где
ЕМИИ (ул. Воеводина, 5 и ул. Вайнера, 11)
Сколько
300 рублей
В Екатеринбурге шестой раз стартует самый масштабный уральский интернациональный проект, популяризирующий искусство современной печатной графики меццо-тинто, которую также называют «черной манерой». Такое название указывает на присутствие в гравюрах бархатно-черного фона, сопоставимого по глубине с угольным и смоляным оттенками, а также характеризует нетрадиционный процесс создания изображения — от темного к светлому. Художник будто высвечивает объекты из первозданной темноты.
Фестиваль стартует комплексом персональных выставок семи мастеров, победителей конкурсной программы разных лет, а уже летом 2022 года организаторы планируют провести вторую часть традиционной фестивальной программы — открытый конкурс, объединяющий примерно сотню авторов из 40 стран. Экспозиции фестиваля будут представлены на двух площадках: в музее на Воеводина и в центре «Эрмитаж-Урал».
Выставка «Случайная последовательность. Выпуск 1. Выставка художников-анимации Урала»
Когда
25 декабря — 30 января
Где
Уральский ГЦСИ (сейчас — филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина) (ул. Добролюбова, 19а)
Сколько
100 рублей
Уральская анимация появилась в 80-х годах на Свердловской киностудии. С тех пор она открыла для мировых кинофестивалей десятки режиссеров анимационного кино, и с каждым годом представителей этого направления появляется все больше.
Это выставка-знакомство с художниками-аниматорами Урала. В первом выпуске собраны 12 художников, проживающих и работающих на разных студиях Екатеринбурга. Авторы являются представителями многих сфер анимации: авторское кино, реклама, музыкальные клипы, сериалы. Все они работают в различных техниках: рисованная, перекладка, объемная и 3D анимация. Каждый участник сам выбирал, какими средствами он познакомит зрителя со своим творчеством: фотография, графика, материалы к фильмам, наброски и эскизы. Благодаря этому представленная на выставке экспозиция широко отображает специфику работы при создании анимации.
Выставка «Я, Обломов»
Когда
до 30 января
Где
«Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36)
Сколько
200 рублей
Проект балансирует между фотографическим переосмыслением классики русской литературы, романа «Обломов», и попыткой обретения новой культурной идентичности.
В своей работе Икуру представляет интерпретацию обломовщины, характерной для постсоветского пространства, через серию автопортретов и фотографий интерьеров, сделанных в поездках по России, Украине, Казахстану и Киргизии. Как показано на фотографиях, автору нередко приходилось подолгу лежать, поглощенному депрессией, ленью, плохой погодой и похмельем. Фотографии, показывающие эти моменты, становятся подтверждением того, что за девять лет, прожитых на постсоветском пространстве, обломовщина вполне может стать реальностью для японского фотографа.
ИСКУССТВО
Художник Икуру Куваджима — о фотожурналистике и проекте про тагильчанина, который стал звездой бейсбола в ЯпонииЧитать
Фотовыставка «Зримая память. Фотокор Валерий Фаминский»
Когда
до 30 января
Где
«Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36)
Сколько
200 рублей
Выставка посвящена последнему месяцу Великой Отечественной войны. Фотографии авторства фоторепортера Валерия Фаминского показывают Берлин в мае 1945 года.
Валерий Фаминский по состоянию здоровья был белобилетником, но в 1943 году добровольцем был призван в качестве фотокорреспондента Главного военно-санитарного управления. С этого времени и до конца войны он побывал на семи фронтах, передал около 7 000 негативов. Валерий снимал оказание медицинской помощи раненым для непубликуемого в прессе того времени архиве. Но сегодня эти снимки дают нам возможность увидеть будни войны.
Выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа «Проповедь Иоанна Крестителя»
Когда
до 6 февраля
Где
Центр «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11)
Сколько
300 рублей
Работа была написана Питером Брейгелем Младшим в 1604 году. Сюжет картины — тайная проповедь святого Иоанна Крестителя в лесу. На полотне насчитывается почти две сотни персонажей в тщательно проработанных костюмах, со своими индивидуальными характеристиками. Выставку с одной картиной открыли в рамках «Дней Эрмитажа».
Выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»
Когда
до 20 февраля
Где
Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
200 рублей
Арт-галерея Ельцин Центра представила выставку в сотрудничестве с «Энциклопедией русского авангарда». Кураторы Наталья Мюррей и Андрей Сарабьянов (ранее они также создавали выставку «Авангард. На телеге в ХХI век». — Прим. ред.) подготовили сложный и уникальный проект о Казимире Малевиче, его учениках и единомышленниках. Опираясь на исследование исторических документов, кураторы проследили формальные и неформальные связи художников.
Выставка «Пабло Пикассо: художник среди поэтов»
Когда
до 27 февраля
Где
Галерея «Синара-арт» (бул. Верх-Исетский, 16/4)
Сколько
400 рублей
На выставке представлена уникальная коллекция оригинальной графики Пабло Пикассо. Экспозицию дополняет мультимедийная зона, в которой представленные произведения искусства «оживают». С самого начала своего пути Пабло Пикассо был окружен поэтами и писателями. Сперва это были его барселонские друзья из кафе «Четыре кота», затем молодые французские поэты Макс Жакоб, Гийом Аполлинер, Андре Сальмон. Позже в этот круг вошли Жан Кокто, Пьер Реверди, Поль Элюар, Илья Зданевич и многие другие. Пабло Пикассо и сам писал стихи и пьесы, а его полотна, скульптуры, рисунки наполнены сравнениями и метафорами.
Обложка: Ельцин Центр