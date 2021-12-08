9 главных выставок зимы в Петербурге

Год назад в Главном штабе открылась, пожалуй, самая важная выставка Отдела современного искусства за последние несколько лет — «Сесил Битон и культ звезд». Проект стал одновременно светским и научным событием: кураторский отбор исследователя Дарьи Панайотти оценили британские коллеги, и выставку приобрели для показа на родине Битона. Этой зимой в Главном штабе покажут работы Ирвина Пенна, Ричарда Аведона, Хорста П. Хорста, Хельмута Ньютона и других фотографов из собрания фонда Still Art, основанного Еленой Карисаловой. Фонд управляет самым масштабным на сегодня собранием западной fashion-фотографии ХХ–ХХI веков в России. Елена и ее муж Михаил Карисалов известны как чета одних из самых щедрых коллекционеров страны: например, они передали Пушкинскому музею 100 предметов античной коллекции II века до нашей эры.

Самая ранняя фотография, которую покажут на выставке в Эрмитаже, — классический авторский отпечаток 1939 года «Корсет Mainbocher» Хорста П. Хорста, символ Европы между двумя мировыми войнами. Зрителя проведут от 30-х к фешен-современности через снимки Ирвина Блюменфельда и Ирвина Пенна для обложек Vogue, вуайеризм Хельмута Ньютона и культовый кадр Херба Ритца с обнаженными супермоделями Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Стефани Сеймур и Кристи Тарлингтон.