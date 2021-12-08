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Планы на сезон8 декабря 2021

9 главных выставок зимы в Петербурге Коллекция фонда Still Art в Эрмитаже, Хельмут Ньютон в «Эрарте» и скейт-парк в «Манеже»

9 главных выставок зимы в Петербурге

По просьбе The Village куратор, арт-обозреватель, создательница выставочного пространства «Стыд» и телеграм-канала «Твой стремный коллаб» Александра Генералова рассказывает о девяти выставках, которые ждут нас этой зимой в Петербурге, и о том, почему их не стоит пропускать.

«Сырое и приготовленное»

Где

Российский этнографический музей

Когда

до 17 января 2022 года

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Выставка «Сырое и приготовленное» — это петербургские гастроли Первой Коми биеннале «Новое открытие Севера», которая осенью проходила в Сыктывкаре. Биеннале к 100-летию Республики Коми придумал и организовал коллекционер, культуртрегер и ведущий программы «Россия, любовь моя!» на телеканале «Культура» Пьер Броше. Идея такая: 12 художников приехали в республику, как в 1889 году это сделал Василий Кандинский, изучили как могли историю, культуру и природу региона и в итоге создали произведения. Биеннале сопротивлялись и местные чиновники, и местная арт-среда, и некоторые столичные арт-деятели, которые углядели в событии колониальную логику. В ноябре проект внедрился в пространство консервативного Российского этнографического музея, где до сих пор имеются залы прибалтийских народов. Сам выбор локации, таким образом, — художественный жест. Советую внимательно приглядываться к экспозиционным витринам — под них удачно мимикруют работы некоторых авторов, например Алисы Горшениной и Устины Яковлевой.

«Вне истеблишмента»

Где

Мраморный дворец

Когда

1 декабря 2021-го — 10 января 2022-го

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Шесть лет в Русском музее работает Отдел социокультурных коммуникаций, который старается навести хлипкий мостик между зрителем и нейроотличными художниками. Для выставки «Вне истеблишмента» сотрудники отдела отобрали произведения шести авторов, которые так или иначе соприкоснулись с психиатрическим лечением и социальной изоляцией. В профессиональной среде циркулирует немало споров по поводу так называемого outsider art: можно ли вообще загонять «особенных» художников в такую вот арт-систему, где и цены ниже рынке, и биеннале специальные? Говорить об outsider art сложно и не совсем понятно как, зато смотреть на него можно и нужно — как на любое другое современное искусство. То есть на искусство, которое фиксирует состояние современности. Например, художница Юлия Косульникова без прикрас передает интерьеры больниц и психоневрологических интернатов, больше похожих на тюрьмы. Кажется, особенно полезно посетить «Вне истеблишмента» любителям в фейсбучных дискуссиях присовокупить цитату из «Надзирать и наказывать» Фуко.

Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения

Где

Государственный Эрмитаж

Когда

8 декабря 2021-го — 28 марта 2022-го

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Много ли есть старых мастеров, которых широкая публика знает в первую очередь благодаря рисункам и гравюрам? Альбрехт Дюрер — как раз такой художник. Гравюра «Меланхолия», рисунок «Руки молящегося» на синей грунтованной бумаге, «Носорог» в панцире — чтобы визуализировать в памяти эти произведения не нужно лезть в гугл-картинки. Дюрер оставил после себя 100 гравюр на металле, примерно 350 ксилографий и около 400 книжных иллюстраций. К юбилею художника Эрмитаж сделал масштабную графическую экспозицию в Николаевском зале: 258 экспонатов из собственного собрания, а также коллекции ГМИИ имени Пушкина. Среди них — серия «Апокалипсис», «Страсти Христовы», «Жизнь Марии», а также памятники монументальной гравюры, выполненные для императора Максимилиана: «Триумфальная арка» и «Триумфальное шествие». Зрителям покажут собственноручные рисунки Дюрера, в том числе эскизы церковных витражей. Кстати, ровно 50 лет назад в Николаевском зале тоже показывали графику мастера.

«Красота и стиль. История модной фотографии из собрания фонда Still Art»

Где

Главный штаб Государственного Эрмитажа

Когда

12 декабря 2021-го — 13 марта 2022-го

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Год назад в Главном штабе открылась, пожалуй, самая важная выставка Отдела современного искусства за последние несколько лет — «Сесил Битон и культ звезд». Проект стал одновременно светским и научным событием: кураторский отбор исследователя Дарьи Панайотти оценили британские коллеги, и выставку приобрели для показа на родине Битона. Этой зимой в Главном штабе покажут работы Ирвина Пенна, Ричарда Аведона, Хорста П. Хорста, Хельмута Ньютона и других фотографов из собрания фонда Still Art, основанного Еленой Карисаловой. Фонд управляет самым масштабным на сегодня собранием западной fashion-фотографии ХХ–ХХI веков в России. Елена и ее муж Михаил Карисалов известны как чета одних из самых щедрых коллекционеров страны: например, они передали Пушкинскому музею 100 предметов античной коллекции II века до нашей эры.

Самая ранняя фотография, которую покажут на выставке в Эрмитаже, — классический авторский отпечаток 1939 года «Корсет Mainbocher» Хорста П. Хорста, символ Европы между двумя мировыми войнами. Зрителя проведут от 30-х к фешен-современности через снимки Ирвина Блюменфельда и Ирвина Пенна для обложек Vogue, вуайеризм Хельмута Ньютона и культовый кадр Херба Ритца с обнаженными супермоделями Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Стефани Сеймур и Кристи Тарлингтон.

«Анна Лепорская. Живопись. Графика. Фарфор»

Где

Михайловский замок

Когда

15 декабря 2021-го — 14 марта 2022-го

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Четыре года назад коллекция Русского музея обогатилась собранием произведений искусства, которое вошло в историю под названием «Архив Лепорской». Анна Лепорская была ученицей и фактически личным секретарем Казимира Малевича: помогала систематизировать рисунки и записи, а после смерти художника хранила часть его наследия. Громкая выставка 2018 года «Неожиданный Малевич» была собрана в том числе из материалов «Архива»: после ареста родоначальника супрематизма Лепорская и ее муж Николай Суетин, по сути, рискуя жизнью, спасли рукописи и рисунки мастера от уничтожения. Сама Анна Лепорская была талантливым мастером по фарфору и воплощала в этом хрупком материале самые прогрессивные формалистские поиски 10–20-х годов ХХ века. Ее выставка должна было открыться в прошлом году — к 120-летию художницы, — но помешала пандемия. Теперь зрителям, наконец, покажут ее строгие минималистичные сервизы 1950-х — начала 1960-х и эскизы росписей к ним, а также ​​семейные фотографии разных лет, избранные документы и письма.

Хельмут Ньютон

Где

«Эрарта»

Когда

17 декабря 2021-го — 17 апреля 2022-го

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«Эрарта» давно не претендует на демонстрацию современного искусства, и лучше всего площадке удаются привозы фешен-фотографии вроде бэкстейджа с показов «ангелов» Victoria’s Secret. Забавно, что «ангелы» сейчас выглядят архивными материалами, в отличие от работ Хельмута Ньютона. Ведь Ньютон придумал многие приемы, по которым сейчас готовят лукбуки. Например, он снимал на улицах, парках или музеях, что было немыслимо в начале 60-х. При этом многие его работы сейчас выглядят шокирующими, например фотосет модели с медведем. Не говоря уже о том, что ню-съемки сейчас просто оказались бы вне информационного поля — как известно, их нещадно банит Instagram, заменивший нам глянец. В Петербург привезут снимки фотографа, созданные с 1973 по 1981 год. Среди них — легендарный диптих-антитеза «Они идут» с одетыми и раздетыми моделями, а также портреты молодого Карла Лагерфельда, Энди Уорхола, Шарлотты Рэмплинг, Эльзы Перетти, Дэвида Хокни, Паломы Пикассо и других звезд.

Александра Гарт — «Лес паутины»

Где

Anna Nova

Когда

24 декабря 2021-го — 7 февраля 2022-го

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Александра Гарт долгое время ассоциировалась с традициями петербургской графической школы: свои гравюры с голубями, многоэтажками и березами художница создавала в образцовой мастерской-мансарде недалеко от Таврического сада. Полтора года назад вместе с друзьями она открыла пространство Styd на Пряжке. Показанную там тотальную инсталляцию «Провал» целиком приобрел в свое собрание петербургский коллекционер Сергей Лимонов, а зрителям и деятелям российской арт-сцены стало понятно: искусство Гарт выходит за рамки «петербургского бедного».

Проект «Лес паутины» — первый галерейный проект художницы, который займет два этажа пространства Anna Nova. Новую инсталляцию Александра собирает из металлических конструкций, жидкой резины, графики на свитках рисовой бумаги и 12-метровом матовом пергамине, а также звучащих лайтбоксов. Зритель погрузится не в магический лес, но в постапокалиптический пейзаж, в котором процесс синтезирования индустриального и природного порождает совершенно новый мир. Советую посетить тем, кто не расстается с томиком «Темной экологии» Тимоти Мортона.

Проект «НИИ Параприроды»

Когда

7 декабря 2021-го — 23 января 2022-го

Где

Marina Gisich Gallery

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Неподалеку от Библиотеки Академии наук год назад открылась первая в городе art & science галерея Air ITMO — структурное подразделение Университета ИТМО. На базе вуза работает магистратура, где учат научному и технологическому искусству, ее возглавляет куратор всего Дмитрий Озерков. Одновременно с Air ITMO Марина Гисич отдала часть своей галереи под экспериментальное пространство. Там уже показали в каком-то смысле art & science проект «Весна-21» — три месяца зрители следили за перформансом цветения.

Зимой Гисич запускает к себе новый проект студентов и выпускников ИТМО — проект «НИИ Параприроды». Выставка мимикрирует под исследовательский институт, где наука эстетизируется, а искусство становится исследовательским процессом с присущим ему бюрократизмом. Например, арт-группировка BIOROBOTY 019 покажет спекулятивный проект «Никакого роста»: стерильность и изолированность чашек Петри девушки сопоставляют с замкнутой средой провинциальных городов. Хэштеги — биоарт, nft, аудиовизуальные инсталляции, нейронные сети и прочие вещи, о которых все слышали, но мало кто понимает, что это такое.

Skate

Когда

19 февраля — 27 февраля 2022 года

Где

ЦВЗ «Манеж»

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Два месяца зимы в «Манеже» можно будет посмотреть кураторский проект ректора Академии художеств Семена Михайловского «Покой и радость» о радостях семейных вечеров у камелька в русском искусстве XIX века. Однако для этого обзора я выбрала февральский проект Skate — смычку молодого искусства и скейтбординга.

Оказывается, эта уличная культура появилась благодаря архитектуре гениального финского модерниста Алвара Аалто. В 50-е годы благодаря его ученикам на Западном побережье США распространилась мода на аалтовский бассейн в «форме человеческой почки». В 1973 году в Калифорнию пришла трехлетняя засуха. Бассейны из-за проблем с водой пустовали, и их оккупировали серферы, которые приспособили маленькую доску с колесиками для сухопутного серфа. Специально для проекта архитекторы — специалисты по скейт-паркам из команды XSA сконструируют пул в духе Аалто посреди «Манежа». За арт-объекты отвечают российские художники «уличной волны» Миша Мост и Алексей Лука вместе с зарубежными коллегами Okuda San Miguel, Haroshi, Robin Rhode и другими.

Фотографии: обложка, 7 — Anna Nova, 1 — Российский этнографический музей, 2 — Мраморный дворец, 3, 4 — Главный штаб Государственного Эрмитажа, 5 — Михайловский замок, 6 — «Эрарта», 8 — Marina Gisich Gallery, 9 ЦВЗ — «Манеж»

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