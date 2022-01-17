В моменте или в инстаграме? Как изменилось наше отношение к фотографиям с вечеринок
Наверняка каждый из нас хоть раз просил друзей удалить свою неудачную фотографию. Вспоминаются соцсети конца 2000-х, когда с одной вечеринки набирался целый альбом с сотнями снимков, а спор из-за не самых лучших кадров мог перерасти в большую ссору, порой с печальным исходом — удалением из друзей.
К счастью, камеры на телефонах тогда были не лучшего качества: на темных снимках с вечеринок все равно ничего нельзя было разобрать. Но за 10–15 лет смартфоны сильно выросли: диафрагма, доходящая до показателей профессиональных объективов, и автоматизированная выдержка позволяют получать качественные кадры и при плохом освещении. Вслед за технологиями подоспели и этические перемены: вопрос «Можно я тебя выложу?» задают после любой хотя бы немного спорной фотографии. А в некоторых местах (в том числе знаменитом Berghain) камеры и вовсе заклеивают на входе, чтобы сохранить приватность посетителей.
Чтобы разобраться в вопросах новой пати-этики, команда The Village отправилась на «Вечер эстетических удовольствий» Esthetic Joys. Мы поговорили о съемках на вечеринках, поделились своими лайфхаками для атмосферных фото, а заодно сделали кадры на новый смартфон Samsung Galaxy S21 FE, которые вы сможете увидеть в проекте.
Ксюша Петрова
РЕДАКТОРКА
Хорошо помню времена, когда телефоны плохо снимали в темноте или не снимали совсем, а после вечеринок нужно было стыдливо искать себя в альбомах на страницах клубов «ВКонтакте» или даже на сайте «Геометрия» (помните такой?). Хотя зачем вообще фотографироваться и искать себя на фотках — отдельный интересный вопрос.
Когда я была совсем юной и более ранимой, меня могло серьезно расстроить фото, на котором я плохо получилась. Хуже было только полное отсутствие меня на снимках.
Сейчас я куда спокойнее к этому отношусь: фотографируюсь и фотографию сама, если просит душа, стараюсь не зацикливаться на неудачных кадрах и контролировать нарратив.
Есть мнение, что лучшие вечеринки — те, на которых вообще некогда делать фотографии. Но впадать в крайности не хочется: я не вижу ничего плохого в желании запечатлеть момент и покрасоваться. В конце концов, мы тут все взрослые люди и можем сами решить, когда наслаждаться моментом, а когда делать контент для инстаграма. Иногда классно пойти в темный клуб, где заклеивают камеру на входе, и танцевать десять часов, забыв обо всем, а иногда — зайти на модную вечеринку на 15 минут, красиво сфотографироваться и тут же побежать домой под одеяло.
Снято на Samsung S21 FE • в режиме «Ночь»
В моем мире классная вечеринка не самое подходящее место для парадных портретов. Странный ракурс, дурацкое выражение лица, вспышка, дым или какой-нибудь дикий свет — это я люблю. Меня уже не расстраивает, если кто-то выкладывает корявую фотографию со мной — в худшем случае просто убираю отметку в фейсбуке и забываю об этом. Но не все люди переносят это так легко, поэтому я сама стараюсь показывать фотографии заранее. В некоторых случаях это особенно важно — например, на квир-тусовках могут быть люди, которые не афишируют свою ориентацию, и выложенные без спроса снимки могут им сильно навредить.
Алина Метелица
СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ
Я люблю снимать живые моменты, детали и предметы. Учитывая, что мероприятий сейчас меньше, фото стали некой валютой для воспоминаний. Хотя в последнее время я не выкладываю в ленту особо ценные моменты — поняла, что их хочется прожить самой.
Раньше мне бывало неловко за выложенный контент — особенно во времена бурной молодости и студенчества. Но с развитием социальных сетей это ушло — начинаешь следить за тем, что выкладываешь.
Я стараюсь фильтровать контент еще до того, как он попадает в соцсети. Наверное, это часть взросления (или профдеформации).
Когда-то давно я пару раз просила не выкладывать мои снимки, да и меня просили что-то удалить. Но это все осталось в подростковом возрасте. Сейчас мы с друзьями всегда спрашиваем, можно ли выложить кадр, если по поводу него есть какие-то сомнения.
Но если, например, меня зацепит образ незнакомого человека, то я подхожу и уточняю, можно ли его сфотографировать. Главное — соблюдать границы и с уважением относиться к другим людям.
Конечно, не всегда удается сделать фото хорошего качества. Но камера телефона, видимость и освещение — это лишь часть уравнения. Главное — фантазия. Мне нравится экспериментировать с ракурсами, вспышками, режимами. Бывает, что я прихожу на вечеринку с настроением пофотографировать. Друзья как-то сказали, что у меня эстетика фотоотчетов с мероприятий. Заметила, что чаще начала снимать со вспышкой: после пленочного фотоаппарата мне кажется, что это добавляет атмосферности.
Настя Осколкова
РЕДАКТОРКА
Я часто снимаю фото и видео на вечеринках, потому что люблю сохранять красоту. Если не ошибаюсь, Сьюзен Сонтаг писала, что люди фотографируют, чтобы завладеть моментом, и я в этом не вижу ничего плохого — я же существую в моменте, который снимаю. Плюс на него наслаиваются не только объективные аспекты вроде интерьера, друзей, нарядов и прочего, но и мое субъективное восприятие того самого мига.
Если ты счастлив и любишь людей вокруг — это обязательно отразится на качестве фотографии.
К тому же будет классно, если спустя время я увижу кадр вечеринки и смогу вспомнить свое настроение.
Я фотографирую своих друзей, себя — реже: мне не нравится просить себя фотографировать в публичных местах. Прайвеси других людей я тоже стараюсь не нарушать, а если снимаю, то так, чтобы не было видно лиц. Все-таки многие приходят на вечеринку расслабиться — не всегда хочется попадать в чей-то инстаграм.
Для меня важно, что я выкладываю фотографии для себя — чтобы сохранить момент, а не показать кому-то: смотрите, как я классно тусуюсь, а вы нет.
Хотя я прекрасно понимаю, что кто-то это может интерпретировать для себя: пара моих друзей испытали FOMO, увидев фото с ВЭУ. Но я не думаю, что в этой ситуации мы должны сильно переживать о чувствах других людей. Раньше я часто сталкивалась с FOMO, но не виню в этом других: скорее, это моя внутренняя неудовлетворенность своим досугом. Сейчас я испытываю это чувство реже, потому что ничегонеделание дома — тоже классный отдых, который для меня важен.
Катя Гущина
МЕНЕДЖЕРКА ПРОЕКТОВ
В какой-то момент вечеринок стало много, а фотографировать я стала меньше. Делаю это, только если все сходится: важна атмосфера, люди, настроение — тогда появляется желание снимать все вокруг.
Раньше я постоянно брала с собой на вечеринки пленочный фотоаппарат — мне нравилось получать снимки позже, чтобы проживать эти моменты еще раз.
Быть в моменте для меня приоритетнее фотографий, но одно не всегда мешает другому. Можно сохранить баланс, который приходит с насмотренностью: тебе уже не нужно снимать каждый угол модного бара, ты же видел это сто раз! Раньше я страдала от FOMO, а сейчас все меньше и меньше сижу в соцсетях. Если вы хотите быть везде, а кто-то из ваших друзей оказался на желанной вечеринке — это чувство неизбежно.
Но рано или поздно мы приходим к осознанию, что все разговоры в курилке повторяются. Так FOMO и пропадает.
Однажды я попросила удалить свои фотографии из отчета одной абсолютно отвязной вечеринки — там в принципе никто не получился хорошо, но меня дико смущал этот публичный след моего неприличного веселья. Организаторы согласились и удалили — это было мило! Поэтому, если меня попросят удалить фотографию, я это пойму. Для меня снимки с вечеринок могут быть неэтичными, только если их запретили делать организаторы. Иногда я вижу, что ради контента люди готовы нарушать и такие запреты — меня эта тенденция пугает.
Алина Дырова
АРТД-ДИРЕКТОР ПРОЕКТА
На вечеринках я стараюсь ловить момент: в последнее время стала намного реже снимать и выкладывать кадры в соцсети.
Чаще отправляю фотографии лишь в чаты с друзьями либо маме, чтобы показать, как я провела время. Например, я делюсь с ней фотками приготовленного супа.
Я фотографирую в моменте, но в соцсети могу выложить снимки и спустя неделю. Стараюсь, чтобы мой аккаунт не выглядел хвастограмом. Люди презентуют свою жизнь очень искаженно: наши страницы в соцсетях превратились в аватары, отражающие то, как мы хотим себя видеть.
Но за себя мне не стыдно: синяки под глазами, грязная голова или просто смешной кадр — мне так даже больше нравится. В идеальных фотографиях как будто нет души.
Зимой у нас световой день длится буквально несколько часов — очень часто солнце даже и не успеваешь застать, поэтому я часто пользуюсь режимом ночной съемки. Он пригодился и сейчас — я снимаю гостей ВЭУ на Samsung S21 FE. Вспышка часто убивает глубину кадра: все, что близко, высвечивает и делает плоским.
Снято на Samsung S21
Я открываю настройки ночного режима, могу занизить экспозицию, чтобы выдержка была от трех секунд (так смартфон захватит больше информации) — в целом для хорошего фото этого уже хватает. Стараюсь избежать тряски: ставлю локти на опору или прислоняюсь к стене. В идеале, конечно, нужен штатив.
На Samsung S21 FE меня порадовал интерфейс: все управляется очень интуитивно и быстро. Легко переключаются режимы, хорошо и быстро реагирует тач, когда мне надо быстро выставить экспозицию, чтобы успеть поймать момент. Кстати, еще я снимаю уже около пяти часов подряд, а заряд телефона уменьшился всего на 50 %.
Наслаждаться
моментом
Galaxy S21 FE — уже второе устройство Samsung Fan Edition. В прошлом году бренд представил модель Galaxy S20 FE. Смартфон получил все главные особенности флагманского смартфона, но по более доступной цене и стал одним из самых популярных моделей Samsung. Galaxy S21 FE же взял лучшее от Galaxy S21: стильный и яркий дизайн, новейший флагманский процессор*, мощный аккумулятор, профессиональную камеру с разрешением 12/12/8 + 32 мегапикселя и возможности подключения к экосистеме Galaxy.
С новым смартфоном можно создавать качественный контент при любых обстоятельствах. Портретный режим позволяет делать классные снимки студийного качества и применять к фото различные эффекты, например размытие фона или «цветную точку». Двойная запись на фронтальную и основную камеры одновременно отлично подойдет для захватывающих видеоблогов. С режимом ночной съемки вы сможете снимать, даже если из освещения есть столько стробоскопы, а с 30-кратным Space Zoom ничего не упустите из виду. Не забудьте о режиме «Селфи» — с ним не придется думать, какая сторона рабочая.Хочу узнать больше
*На основе бенчмарка (vs. S20FE)
CPU: Geekbench5- Single/Multi Geometic Mean|GPU: Manhattan 1080p @peak|NPU: TOPS
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