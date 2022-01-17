В моменте или в инстаграме?

К счастью, камеры на телефонах тогда были не лучшего качества: на темных снимках с вечеринок все равно ничего нельзя было разобрать. Но за 10–15 лет смартфоны сильно выросли: диафрагма, доходящая до показателей профессиональных объективов, и автоматизированная выдержка позволяют получать качественные кадры и при плохом освещении. Вслед за технологиями подоспели и этические перемены: вопрос «Можно я тебя выложу?» задают после любой хотя бы немного спорной фотографии. А в некоторых местах (в том числе знаменитом Berghain) камеры и вовсе заклеивают на входе, чтобы сохранить приватность посетителей.

Чтобы разобраться в вопросах новой пати-этики, команда The Village отправилась на «Вечер эстетических удовольствий» Esthetic Joys. Мы поговорили о съемках на вечеринках, поделились своими лайфхаками для атмосферных фото, а заодно сделали кадры на новый смартфон Samsung Galaxy S21 FE, которые вы сможете увидеть в проекте.