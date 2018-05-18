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Гид The Village18 мая 2018

Уличная постправда: Новый сезон Музея стрит-арта Показательные работы новой большой экспозиции на шоссе Революции в Петербурге

Уличная постправда: Новый сезон Музея стрит-арта

19 мая петербургский Музей уличного искусства, расположенный на территории действующего завода слоистых пластиков, открывает новый летний проект «Сказочная страна Стритартия». В выставке, которая продлится до конца сентября, участвуют более 40 художников со всего мира, которые — каждый на свой лад — интерпретируют тему современного мифа.

The Village побывал на площадке за несколько дней до открытия выставки и рассказывает о нескольких показательных работах, исследующих мир постправды.

Фотографии

Сергей Петров

Zebu — «Без названия»

Контрастные, жизнерадостные муралы берлинского творческого дуэта Zebu больше всего напоминают головоломки из детских книжек. Они на самом деле устроены схожим образом. Нагромождение разрозненных геометрических фигурок при должной осведомленности о важных политических и социальных событиях в мире легко складываются в целостные образы — чаще всего, впрочем, совсем не веселые.

В своей игривой манере художники комментировали Brexit, террористические атаки в Ницце и Орландо, скандал с панамскими офшорами и другие сюжеты газетных передовиц. Свою петербургскую работу Zebu посвятили проблемам ЛГБТ: полуабстрактная фреска должна, по задумке авторов, олицетворять свободное от предрассудков общество.

 «Сказочная страна Стритартия»

Когда: 19 мая — 30 сентября

Где: Музей стрит-арта (ш. Революции, 84)

Стоимость: 400 рублей

streetartmuseum

Джио Пистоне — «Никто»

Итальянка Джио Пистоне за свою карьеру успела создать множество самых причудливых существ. В числе ее героев — мультяшные кошечки с ружьями, амфибии с человеческими глазами, инопланетные монстры с перьями вместо волос и бог знает кто еще. Кроме очевидной симпатии к мифологическим сюжетам, Пистоне отличает еще и то, что для своих граффити она большей частью выбирает неприметные места: небольшие деревеньки, заброшенные сельские постройки и даже леса.

Благодаря участию в петербургском проекте, бестиарий художницы пополнится сразу несколькими новыми существами, которые символизируют женские страхи: волшебница Цирцея, циклоп Полифем, кот Бегемот из романа «Мастер и Маргарита» и другие вымышленные герои.

Ампарито — «Папка»

Испанский граффитист-концептуалист Ампарито любит эффектные визуальные иллюзии, обманывающие восприятие зрителя. Устроены его объекты и инсталляции обычно очень просто: например, он превращал городской автобус в плетеную корзину, расписывал трехмерными граффити заложенные окна хозяйственных построек и рисовал гигантскую гиперреалистичную английскую булавку на брандмауэре в Сен-Шамон. Ампарито одержим вещами и умеет при помощи своего искусства превращать предметы повседневного быта в метафоры. В Петербурге художник, впрочем, идет по другому пути: на одной из стен он изобразил стандартную иконку Windows — утверждая, что это копия папки в его компьютере, где собраны все эскизы и идеи, созданные для Музея стрит-арта.

Лука Замок — «Баба Яга»

Итальянский художник Лука Замок вдохновляется комиксами 80-х, эстетикой аниме и анатомией человека. Выпускник миланской Академии искусств, он работает в самых разных техниках: занимается цифровой живописью, граффити и иллюстрацией и часто выполняет коммерческие заказы для крупных брендов, включая Prada, Nike, Adidas и BMW.

Героями его работ зачастую становятся мифологические персонажи, в которых Замок видит наглядную иллюстрацию коллективной памяти — и для своих международных проектов старается искать архитипичные образы в местной культуре. В Петербурге свой мурал художник посвятил русским сказкам. Среди персонажей, вдохновленных книжными иллюстрациями Ивана Билибина: Баба Яга, Василиса Премудрая и три Богатыря.

Слава Птрк — «Милочка, сигареток мне дайте», «Стрелка на спортплощадке», «Чеченские истории», «В бане с девочками»

Наверное, самый сильный политический перформанс последнего времени — видеопроект уличного художника Слава Птрк под кодовым названием «Пренебречь, вальсируем!», который он провел в Екатеринбурге в марте и опубликовал в день президентских выборов. Тогда 50 пар в зимней одежде танцевали вальс на льду замерзшего пруда в Екатеринбурге под музыку Георгия Свиридова из кинофильма «Метель». Внезапно музыка останавливалась — и люди замирали, образуя фразу «По***, пляшем!».

В Музее стрит-арта Слава ПТРК предстанет в роли графика: четыре его полотна (их покажут в галерейном пространстве в здании бывшей котельной) переосмысляют сюжеты криминальной хроники 90-х годов (Чеченская война, бандитские разборки и так далее), но героями сюжетов становятся мультипликационные персонажи — черепашки ниндзя, принцесса из «Алладина» и мышь Рокки из сериала «Чип и Дейл спешат на помощь».

Владимир Абих — «Надписи на экране»

Живущий в Петербурге художник Владимир Абих работает на стыке сразу нескольких медиа: классические граффити он совмещает с концептуальными инсталляциями, объектами и видеоартом.  Например, Абих известен серией маскаронов с собственными автопортретами на исторических фасадах петербургских домов, поэтичным перформансом «Лучшие годы», а еще работой «Воспрещение-Просвещение» — вырезанная на одном из металлических заборов города надпись полгода назад пополнила постоянную коллекцию Музея стрит-арта.

Его работа «Надписи на экране» — логическое завершение одноименного проекта, для которого Абих сделал серию граффити с надписями, нанесенными стандартными web-шрифтами, а затем на их основе создал онлайн-тест, предлагающий отличить подлинную уличную работу от фотошопа.

Sabek — «Без названия»

Центральный брандмауэр площадью более полутора тысяч квадратных метров в этом году достался мадридскому художнику Sabek, представляющему пуристскую ветвь граффити-культуры. Sabek работает под псевдонимом, скрывает лицо, а, отвечая на вопросы о своем творчестве, ограничивается шутками. Почти все его муралы вдохновлены природой и населены животными, мифологическими персонажами и трогательными мультяшными героями. В Петербурге он, например, изобразил гигантского змея с сидящим на нем вороном: что это значит — догадывайтесь сами, художник пояснений не дает.

«Страна Картония» — «Картонный тиран»

«Страна Картония» — мультижанровый международный проект, участники которого совместными усилиями создают самые разнообразные художественные проекты, используя в качестве основного медиа картон. Первый «Картонный город» появился больше 10 лет назад, на фестивале «Пикник „Афиши“» в московском парке «Коломенское». С тех пор участники объявили «Картонию» отдельным государством, формой правления выбрали «тираническую анархию» и даже ввели собственную валюту.

На выставке в Музее стрит-арта команда воздвигла статую «Тирана Картонии», а еще объявила выборы: посетители выставки смогут заполнить бюллетень и сделать выбор — разумеется, безальтернативный.

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