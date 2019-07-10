Издания для негодяя и история Паганини: Девять книг от специалиста «Пиотровского» Подборка The Village Екатеринбург и книжного магазина в Ельцин Центре
«Пиотровский» и The Village Екатеринбург продолжают совместную рубрику, в которой сотрудники книжного магазина рассказывают о своих любимых печатных изданиях. Новую подборку составил Степан Чапцов, который «с раннего возраста хотел стать самым сильным негодяем во всем мире, чтобы даже камни в руках ломать и добывать из них воду, как в одной болгарской сказке».
«Паганини», Мария Тибальди Кьеза
«Гранатовый браслет», Александр Куприн
«Конан. Варвар», Роберт Говард
«Стихотворения», Стефан Малларме
«Дроздовцы в огне», Антон Туркул и Иван Лукаш
«Оседлать тигра», Юлиус Эвола
Затейливая попытка соединить Восток и Запад, философскую «эру разрушения», начавшуюся с Ницше и закончившуюся Сартром, с эзотерическими и метафизическими идеями Востока. Создать человека, живущего по традиционным канонам. Прямо вижу, как Эвола стоит и говорит мне — «Степан, если хочешь, чтобы в жизни было все чики-брики, надо оседлать тигра, дружище!».
«Золотой храм», Юкио Мисима
Эту книгу я прочитал взахлеб. Меня захватила идея, что описал Мисима в своем романе: насколько сильна может быть любовь к месту, чтобы от этой любви этот храм и уничтожить. Мисима и его храм — в моем топе историй японских авторов.
«О свободе воли», Артур Шопенгауэр
Эвола завещал оседлать тигра, а Артур сказал «Степа, имей волю удержать этого тигра за гриву, и если он даже подумает от тебя сбежать, то натяни ему гриву так, чтобы он улыбался от счастья, что ты сидишь у него на спине». У Шопенгауэра я узнал о Гегеле, из-за его отрицательной рецензии и стал читать. Если о человеке говорят плохо, то он вызывает бурный интерес у меня.
«В диких условиях», Джон Кракауэр
Эту книгу я прочитал уже в позднем возрасте и винил себя за то, что не прочитал ее раньше. Подаренная мне моим близким другом, книга оставила о себе только позитивные впечатления. Там были и драма, и юмор. Не описать те ощущения, которые я испытал, я просто до сих пор благодарю этого человека за шанс познакомиться с такой книгой.
фотографии: обложка, 8 — «Азбука-Аттикус», «Иностранка», 1 — Степан Чапцов, 2 — «Правда», 3 — «Азбука-классика», 4 — «