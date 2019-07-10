20 апреля, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
Гид The Village10 июля 2019

Издания для негодяя и история Паганини: Девять книг от специалиста «Пиотровского» Подборка The Village Екатеринбург и книжного магазина в Ельцин Центре

Издания для негодяя и история Паганини: Девять книг от специалиста «Пиотровского»
РедакторАлексей Шахов

«Пиотровский» и The Village Екатеринбург продолжают совместную рубрику, в которой сотрудники книжного магазина рассказывают о своих любимых печатных изданиях. Новую подборку составил Степан Чапцов, который «с раннего возраста хотел стать самым сильным негодяем во всем мире, чтобы даже камни в руках ломать и добывать из них воду, как в одной болгарской сказке».

«Паганини», Мария Тибальди Кьеза

После того, как в дошкольном возрасте мать прочла мне книгу о жизни Паганини я, взяв руки-ноги в охапку, побежал записываться в музыкальную школу. Одна из описываемых сцен в «Паганини» повлияла на меня сильнее, чем все прочтенные после книги — когда отец закрывал в подвале Никколо, чтобы тот дни напролет играл на скрипке. Но я не испытал возмущения из-за такого обращения отца с ребенком, я увидел в этом одно из правил всей жизни: «Как потопаешь, так и полопаешь».

«Гранатовый браслет», Александр Куприн

Куприн подарил мне на всю жизнь произведение, которое я перечитывал несколько раз — это «Гранатовый браслет». Книга прекрасно показывает тягости неразделенной любви, вместе с тем чистой и долгой. От которой легко отказались, а ведь она могла быть единственной и счастливой, которую все хотят испытать. Как бы не было грустно, но Куприн был прав: пожалуй, человек всегда выбирает то, что, как ему кажется, хорошо воспринимает общество, а не его сердце.

«Конан. Варвар», Роберт Говард

Теперь мы подходим к тому виновнику, который зародил во мне интерес к героям-негодяям. Это Роберт Ирвин Говард с его серией про Конана — я неутомимо прочитывал книгу за книгой, упивался фильмами со Шварцнеггером, терроризировал букинистов, но все же находил еще книги из этого цикла. С него и началась моя эпоха увлечения боевыми искусствами и вообще спортом.

«Стихотворения», Стефан Малларме

Там, где есть место стилю, есть место и поэзии. Стефан Малларме ворвался в мою жизнь и захлестнул ее любовью к поэзии. Эти строки «проклятого» поэта должны быть упомянуты в эссе:

«Не ради твоего податливого тела
Я здесь, мой поцелуй не всколыхнет, пойми,
Неправедных волос, ах как бы ты хотела
Отречься от грехов, завещанных людьми.
В угарном забытьи мы головы уроним,
От совестливых снов отгородив сердца.
Так долго ты лгала, что о потустороннем
Узнала более любого мертвеца.
Порок бесплодием отметил нас обоих,
Но черствым камнем он заполнил пустоту
Твоей груди, а мне, а мне невмоготу
Предсмертный слышать хрип в сердечных перебоях.
Я, как от савана, спасаюсь от гардин,
Я умереть могу, когда усну один».

«Дроздовцы в огне», Антон Туркул и Иван Лукаш

Книга-бомба, живое издание о живых людях, о борьбе в самом пекле, о чести, доблести, какими должны быть и неминуемо будут белые солдаты — так охарактеризовал свой труд генерал-майор Туркул. На страницах этой книги автор настолько красочно описал картины сражений Гражданской войны, что их нельзя передать словами, нужно только читать.

«Оседлать тигра», Юлиус Эвола

Затейливая попытка соединить Восток и Запад, философскую «эру разрушения», начавшуюся с Ницше и закончившуюся Сартром, с эзотерическими и метафизическими идеями Востока. Создать человека, живущего по традиционным канонам. Прямо вижу, как Эвола стоит и говорит мне — «Степан, если хочешь, чтобы в жизни было все чики-брики, надо оседлать тигра, дружище!».

«Золотой храм», Юкио Мисима

Эту книгу я прочитал взахлеб. Меня захватила идея, что описал Мисима в своем романе: насколько сильна может быть любовь к месту, чтобы от этой любви этот храм и уничтожить. Мисима и его храм — в моем топе историй японских авторов.

«О свободе воли», Артур Шопенгауэр

Эвола завещал оседлать тигра, а Артур сказал «Степа, имей волю удержать этого тигра за гриву, и если он даже подумает от тебя сбежать, то натяни ему гриву так, чтобы он улыбался от счастья, что ты сидишь у него на спине». У Шопенгауэра я узнал о Гегеле, из-за его отрицательной рецензии и стал читать. Если о человеке говорят плохо, то он вызывает бурный интерес у меня.

«В диких условиях», Джон Кракауэр

Эту книгу я прочитал уже в позднем возрасте и винил себя за то, что не прочитал ее раньше. Подаренная мне моим близким другом, книга оставила о себе только позитивные впечатления. Там были и драма, и юмор. Не описать те ощущения, которые я испытал, я просто до сих пор благодарю этого человека за шанс познакомиться с такой книгой.

фотографии: обложка, 8 — «Азбука-Аттикус», «Иностранка», 1 — Степан Чапцов, 2 — «Правда», 3 — «Азбука-классика», 4 — «Полиграфресурсы», 5 — «Текст», 6 — «Яви Быль», 7 — «Владимир Даль», 9 — «Республика», 10

читайте ТАМ, ГДЕ УДОБНО:

Facebook

VK

Instagram

telegram

Twitter

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Визионерство, Бродский, шум и ярость: Девять книг от специалиста «Пиотровского»
Визионерство, Бродский, шум и ярость: Девять книг от специалиста «Пиотровского» Подборка The Village Екатеринбург и книжного магазина в Ельцин Центре
Визионерство, Бродский, шум и ярость: Девять книг от специалиста «Пиотровского»

Визионерство, Бродский, шум и ярость: Девять книг от специалиста «Пиотровского»
Подборка The Village Екатеринбург и книжного магазина в Ельцин Центре

Индустрия смерти, еретики и суть красного цвета: 10 новых книг от «Пиотровского»
Индустрия смерти, еретики и суть красного цвета: 10 новых книг от «Пиотровского» Подборка The Village Екатеринбург и книжного магазина в Ельцин Центре
Индустрия смерти, еретики и суть красного цвета: 10 новых книг от «Пиотровского»

Индустрия смерти, еретики и суть красного цвета: 10 новых книг от «Пиотровского»
Подборка The Village Екатеринбург и книжного магазина в Ельцин Центре

Эпопеи о жизни гопников и ода псевдоинтеллектуалам: 9 книг от специалиста «Пиотровского»
Эпопеи о жизни гопников и ода псевдоинтеллектуалам: 9 книг от специалиста «Пиотровского» Подборка The Village Екатеринбург и книжного магазина в Ельцин Центре
Эпопеи о жизни гопников и ода псевдоинтеллектуалам: 9 книг от специалиста «Пиотровского»

Эпопеи о жизни гопников и ода псевдоинтеллектуалам: 9 книг от специалиста «Пиотровского»
Подборка The Village Екатеринбург и книжного магазина в Ельцин Центре

Пособие по магии и роман о современном искусстве: Десять книг от специалиста «Пиотровского»
Пособие по магии и роман о современном искусстве: Десять книг от специалиста «Пиотровского» Подборка The Village Екатеринбург и книжного магазина в Ельцин Центре
Пособие по магии и роман о современном искусстве: Десять книг от специалиста «Пиотровского»

Пособие по магии и роман о современном искусстве: Десять книг от специалиста «Пиотровского»
Подборка The Village Екатеринбург и книжного магазина в Ельцин Центре

Тэги

Сюжет

Прочее

Новое и лучшее

«Русская смерть», Сироткин, оскаровские фильмы и другие планы на эту неделю

Как заботиться о позвоночнике и суставах в 20, чтобы потом не было больно

Зеленый сезон: 8 рецептов небанальных, но простых салатов

Сколько стоит жизнь в Абхазии

Оформить судебную доверенность

Первая полоса

«Русская смерть», Сироткин, оскаровские фильмы и другие планы на эту неделю
«Русская смерть», Сироткин, оскаровские фильмы и другие планы на эту неделю
«Русская смерть», Сироткин, оскаровские фильмы и другие планы на эту неделю

«Русская смерть», Сироткин, оскаровские фильмы и другие планы на эту неделю

Как заботиться о позвоночнике и суставах в 20, чтобы потом не было больно
Как заботиться о позвоночнике и суставах в 20, чтобы потом не было больно Диета, нагрузки, массаж и другие рекомендации врачей
Как заботиться о позвоночнике и суставах в 20, чтобы потом не было больно

Как заботиться о позвоночнике и суставах в 20, чтобы потом не было больно
Диета, нагрузки, массаж и другие рекомендации врачей

Зеленый сезон: 8 рецептов небанальных, но простых салатов
Зеленый сезон: 8 рецептов небанальных, но простых салатов
Зеленый сезон: 8 рецептов небанальных, но простых салатов

Зеленый сезон: 8 рецептов небанальных, но простых салатов

Сколько стоит жизнь в Абхазии
Сколько стоит жизнь в Абхазии Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке
Сколько стоит жизнь в Абхазии

Сколько стоит жизнь в Абхазии
Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке

Оформить судебную доверенность
Оформить судебную доверенность Чтобы родственники и друзья могли попасть к вам в суд и в спецприемник
Оформить судебную доверенность

Оформить судебную доверенность
Чтобы родственники и друзья могли попасть к вам в суд и в спецприемник

Что такое pasta fresca (или домашняя паста)? А pasta secca? Большой гид по пасте
Что такое pasta fresca (или домашняя паста)? А pasta secca? Большой гид по пасте
Что такое pasta fresca (или домашняя паста)? А pasta secca? Большой гид по пасте

Что такое pasta fresca (или домашняя паста)? А pasta secca? Большой гид по пасте

Как справиться с тревогой
Как справиться с тревогой Несколько действенных техник из когнитивной терапии
Как справиться с тревогой

Как справиться с тревогой
Несколько действенных техник из когнитивной терапии

Как выбрать уход за кожей по сезону
Как выбрать уход за кожей по сезону И как на ее состояние влияет менструальный цикл
Как выбрать уход за кожей по сезону

Как выбрать уход за кожей по сезону
И как на ее состояние влияет менструальный цикл

Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского»
Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского» Говорим об аскезе, сплетнях, музыкальных крашах и реставрации города
Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского»

Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского»
Говорим об аскезе, сплетнях, музыкальных крашах и реставрации города

Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям
Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям Говорим о репетициях до первой крови, Radiohead и благотворительности
Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям

Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям
Говорим о репетициях до первой крови, Radiohead и благотворительности

Новый альбом Энди Стотта, «Отец» с Энтони Хопкинсом и книга «Как я разлюбил дизайн»
Новый альбом Энди Стотта, «Отец» с Энтони Хопкинсом и книга «Как я разлюбил дизайн» Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас
Новый альбом Энди Стотта, «Отец» с Энтони Хопкинсом и книга «Как я разлюбил дизайн»

Новый альбом Энди Стотта, «Отец» с Энтони Хопкинсом и книга «Как я разлюбил дизайн»
Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас

«Мертвые — это неприятно, но это не страшно»: Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники»
«Мертвые — это неприятно, но это не страшно»: Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники» Как среди ужасов войны отыскать надежду
«Мертвые — это неприятно, но это не страшно»: Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники»

«Мертвые — это неприятно, но это не страшно»: Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники»
Как среди ужасов войны отыскать надежду

В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве
В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве «Во весь голос», Stoprobot и «Это винил»
В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве

В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве
«Во весь голос», Stoprobot и «Это винил»

Кофейня и красивый ресторан в кинотеатре «Художественный», суши-бар на Страстном и шведский стол на «Стрелке»
Кофейня и красивый ресторан в кинотеатре «Художественный», суши-бар на Страстном и шведский стол на «Стрелке»
Кофейня и красивый ресторан в кинотеатре «Художественный», суши-бар на Страстном и шведский стол на «Стрелке»

Кофейня и красивый ресторан в кинотеатре «Художественный», суши-бар на Страстном и шведский стол на «Стрелке»

Мифы и факты о воде
Промо
Мифы и факты о воде Откуда в ней лекарства, как бороться с примесями и что не так с городским водопроводом
Мифы и факты о воде
Промо

Мифы и факты о воде
Откуда в ней лекарства, как бороться с примесями и что не так с городским водопроводом

Специалистка по детскому сну Юлия Доманова — о ночных пробуждениях, укачивании и совместном сне
Специалистка по детскому сну Юлия Доманова — о ночных пробуждениях, укачивании и совместном сне
Специалистка по детскому сну Юлия Доманова — о ночных пробуждениях, укачивании и совместном сне

Специалистка по детскому сну Юлия Доманова — о ночных пробуждениях, укачивании и совместном сне

Как у бабушки: Кафе «Снежинка» на Петроградской стороне
Как у бабушки: Кафе «Снежинка» на Петроградской стороне Старейшая рюмочная Петербурга в руках Кати Бокучавы
Как у бабушки: Кафе «Снежинка» на Петроградской стороне

Как у бабушки: Кафе «Снежинка» на Петроградской стороне
Старейшая рюмочная Петербурга в руках Кати Бокучавы

Как начать играть в шахматы, если вы в них никогда по-настоящему не играли
Как начать играть в шахматы, если вы в них никогда по-настоящему не играли
Как начать играть в шахматы, если вы в них никогда по-настоящему не играли

Как начать играть в шахматы, если вы в них никогда по-настоящему не играли

Нужно ли менять уход за волосами весной?
Нужно ли менять уход за волосами весной? И нет, и да
Нужно ли менять уход за волосами весной?

Нужно ли менять уход за волосами весной?
И нет, и да

6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы
6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы Столичные биргартены — не как в Берлине, но тоже отличные
6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы

6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы
Столичные биргартены — не как в Берлине, но тоже отличные

Подпишитесь на рассылку