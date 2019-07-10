Издания для негодяя и история Паганини: Девять книг от специалиста «Пиотровского»

«Стихотворения», Стефан Малларме

Там, где есть место стилю, есть место и поэзии. Стефан Малларме ворвался в мою жизнь и захлестнул ее любовью к поэзии. Эти строки «проклятого» поэта должны быть упомянуты в эссе:



«Не ради твоего податливого тела

Я здесь, мой поцелуй не всколыхнет, пойми,

Неправедных волос, ах как бы ты хотела

Отречься от грехов, завещанных людьми.

В угарном забытьи мы головы уроним,

От совестливых снов отгородив сердца.

Так долго ты лгала, что о потустороннем

Узнала более любого мертвеца.

Порок бесплодием отметил нас обоих,

Но черствым камнем он заполнил пустоту

Твоей груди, а мне, а мне невмоготу

Предсмертный слышать хрип в сердечных перебоях.

Я, как от савана, спасаюсь от гардин,

Я умереть могу, когда усну один».