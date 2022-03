8 фильмов о дизайнерах: От Баленсиаги до Маржелы

«Маржела: Своими словами»

Martin Margiela: In His Own Words

Режиссер Райнер Хольцемер год 2019

Великий человек без лица показывает руками всё, что сделал

О Маржеле фантазируют и домысливают бесконечно, учитывая, что он всегда уворачивался от камер и не соглашался на интервью. Большинство людей вне его рабочей группы не знают, как он выглядит — но о его вещах, придуманных 30, 20, 10 лет назад мечтают многие. В «Маржела: Своими словами» Райнер Хольцемер, снявший до этого потрясающе подробный док о другом бельгийце Дрисе ван Нотене, неспроста получает доступ к Мартену Маржеле — за такт, бережность и интерес к тому, почему и что человек делает, а не к тому, какой ажиотаж он порождает. Впервые в кадре мы видим руки Маржелы, который разворачивает перед зрителями предметы — очевидные и невероятные — с первого курса учёбы до последней авторской вещи. Из фильма становится понятно, что Маржеле физически больно от ритма современной моды, почему его накаляют коллаборации с фэшн-гигантами и как получилось, что великий дизайнер всегда нуждался в деньгах. Быть в тени, когда делаешь потрясающие вещи — настоящая отвага.

Ключевые изобретения: На счету дизайнера-авангардиста десятки изобретений. Но самая популярная работа Маржелы, которая появилась в первых коллекциях и выпускается до сих пор, — таби, вдохновленные традиционной японской обувью. Не менее известный и эффектный прием — использование волос (чаще всего искусственных), как материала для одежды. Отличительной чертой всей одежды бренда стали четыре заметных стежка на лицевой стороне вещи.