8 фильмов о дизайнерах: От Баленсиаги до Маржелы

«Сен-Лоран. Стиль — это я»

Saint Laurent

Режиссер Бертран Бонелло год 2004

Вежливая мелодрама о дизайнере между фантазией и индустрией

«Сен-Лоран» Бертрана Бонелло — лучший художественный байопик об этом дизайнере, не имеющий никакого отношения к формулировке «Стиль — это я». Это драма о гордом, но не горделивом человеке, который придумывает коллекцию одновременно с тем, как размышляет о своём месте в мире, внимательно смотрит на вещи и действует внутри жесткого расписания индустрии. Именно она диктует скорости и регулярность, с которой творчество должно укладываться в рыночные сроки. Бонелло выворачивает идеи о музах, источниках вдохновения и поддерживающем партнёре и осмысляет, как общение, поддержка и конфликты материализуются в осязаемые предметы и образы, которые войдут в историю искусства. Лучшими спутниками этому фильму о Сен-Лоране станут два дока: «Ив Сен-Лоран: Сумасшедшая любовь» о романтически-прагматическом союзе с Пьером Берже, державшим на себе управление домом дизайнера, и «Величайший кутюрье» Оливье Мейру — о последних днях Сен-Лорана за работой.

Ключевые изобретения: В 1966 году Ив Сен-Лоран первым среди модельеров предложил женщинам носить смокинг, зачастую — как альтернативу вечернему платью (или вовсе на голое тело). Десятью годами позже, уже как парфюмер, он придумал один из самых популярных ароматов в мире — Opium с нотами гвоздики, мирры и жасмина, которые должны были напоминать дурманящий аромат опиума. Он же, вдохновляясь воспоминаниями о своей родине, Алжире, первым обратился к стилю сафари: так в моду вошли куртки с накладными карманами, платья на шнуровке и широкополые соломенные шляпы.