8 фильмов о дизайнерах: От Баленсиаги до Маржелы А также ключевые изобретения их героев
На днях в прокат вышел «Дом Gucci» Ридли Скотта — почти трехчасовой красочный фильм об интригах в семье Гуччи. Кинообозреватель The Village Алиса Таёжная вспомнила еще восемь документальных и художественных фильмов о важнейших дизайнерах XX и XXI века, их судьбе, великих коллекциях, окружении и эпохах, которые они определили. Но это еще не все. Наша редакторка раздела «Стиль» Таня Решетник рассказала про ключевые изобретения каждого дизайнера и подобрала несколько вещей, которые можно купить хоть сейчас.
«Сен-Лоран. Стиль — это я»
Saint Laurent
Режиссер
Бертран Бонелло
год
2004
Вежливая мелодрама о дизайнере между фантазией и индустрией
«Сен-Лоран» Бертрана Бонелло — лучший художественный байопик об этом дизайнере, не имеющий никакого отношения к формулировке «Стиль — это я». Это драма о гордом, но не горделивом человеке, который придумывает коллекцию одновременно с тем, как размышляет о своём месте в мире, внимательно смотрит на вещи и действует внутри жесткого расписания индустрии. Именно она диктует скорости и регулярность, с которой творчество должно укладываться в рыночные сроки. Бонелло выворачивает идеи о музах, источниках вдохновения и поддерживающем партнёре и осмысляет, как общение, поддержка и конфликты материализуются в осязаемые предметы и образы, которые войдут в историю искусства. Лучшими спутниками этому фильму о Сен-Лоране станут два дока: «Ив Сен-Лоран: Сумасшедшая любовь» о романтически-прагматическом союзе с Пьером Берже, державшим на себе управление домом дизайнера, и «Величайший кутюрье» Оливье Мейру — о последних днях Сен-Лорана за работой.
Ключевые изобретения: В 1966 году Ив Сен-Лоран первым среди модельеров предложил женщинам носить смокинг, зачастую — как альтернативу вечернему платью (или вовсе на голое тело). Десятью годами позже, уже как парфюмер, он придумал один из самых популярных ароматов в мире — Opium с нотами гвоздики, мирры и жасмина, которые должны были напоминать дурманящий аромат опиума. Он же, вдохновляясь воспоминаниями о своей родине, Алжире, первым обратился к стилю сафари: так в моду вошли куртки с накладными карманами, платья на шнуровке и широкополые соломенные шляпы.
«Маржела: Своими словами»
Martin Margiela: In His Own Words
Режиссер
Райнер Хольцемер
год
2019
Великий человек без лица показывает руками всё, что сделал
О Маржеле фантазируют и домысливают бесконечно, учитывая, что он всегда уворачивался от камер и не соглашался на интервью. Большинство людей вне его рабочей группы не знают, как он выглядит — но о его вещах, придуманных 30, 20, 10 лет назад мечтают многие. В «Маржела: Своими словами» Райнер Хольцемер, снявший до этого потрясающе подробный док о другом бельгийце Дрисе ван Нотене, неспроста получает доступ к Мартену Маржеле — за такт, бережность и интерес к тому, почему и что человек делает, а не к тому, какой ажиотаж он порождает. Впервые в кадре мы видим руки Маржелы, который разворачивает перед зрителями предметы — очевидные и невероятные — с первого курса учёбы до последней авторской вещи. Из фильма становится понятно, что Маржеле физически больно от ритма современной моды, почему его накаляют коллаборации с фэшн-гигантами и как получилось, что великий дизайнер всегда нуждался в деньгах. Быть в тени, когда делаешь потрясающие вещи — настоящая отвага.
Ключевые изобретения: На счету дизайнера-авангардиста десятки изобретений. Но самая популярная работа Маржелы, которая появилась в первых коллекциях и выпускается до сих пор, — таби, вдохновленные традиционной японской обувью. Не менее известный и эффектный прием — использование волос (чаще всего искусственных), как материала для одежды. Отличительной чертой всей одежды бренда стали четыре заметных стежка на лицевой стороне вещи.
«Американская история преступлений: 2 сезон. Убийство Джанни Версаче»
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Режиссер
Райан Мерфи
Год
2018
Маньяк убивает знаменитого дизайнера во Флориде, но сериал совсем не об этом
Лучший из трёх сезонов «Американской истории преступлений» разворачивает убийство Версаче с другой стороны — со стороны убийцы, который не отходил от плана последовательного преследования Версаче и своих предыдущих жертв. Криминальные истории губит линейное повествование и невнимание к деталям: сериал Райана Мёрфи расфокусируется и постоянно цепляется за новое главное. Отношения брата и сестры, уход на почтенную пенсию в шикарной усадьбе, ребёнок из дискриминируемой семьи, ярмарка тщеславия для юных воздыхателей и второсортных моделей, эскорт и обслуживание богатых, гомосексуальность и социальные лифты. Важно не что толкает людей на преступления и не кто становится преступником — а алогичная сила, объединяющая травмы преступника и травмы жертвы, чтобы роковое событие всё же случилось. Мёрфи берёт несколько часов, чтобы показать, как однобоко мы воспринимаем криминальную и светскую хронику и легкомысленно маркируем убитых и убийц.
Ключевые изобретения: На протяжении всей карьеры дизайнер воспевал подчеркнутую сексуальность и агрессивную феминность — в коллекциях марки можно найти туфли на шпильке, обтягивающие мини платья и юбки из лакированной кожи. Именно Джанни Версаче ввел в моду леггинсы (в том числе, кожаные) — как альтернативу классическим брюкам. Благодаря ему вновь набрала популярность массивная бижутерия — позолоченная и с барочными узорами, а еще платки и блузы с таким же принтом.
«Призрачная нить»
Phantom Thread
Режиссер
Пол Томас Андерсон
Год
2017
Баленсиага-перфекционист, не названный по имени, кроит людей под себя
«Призрачная нить» — один из лучших фильмов о лапидарном авторском труде, который требует самопожертвования и депривации. Пол Томас Андерсон снял драму о творчестве и контроле, имея в виду биографию Баленсиаги, но так и не дал герою его имя. Действие перенесено в Лондон 50-х, где дотошный и гиперконтролирующий дизайнер отшивает наряды для августейших особ и выдающихся клиентов. На него наступают призраки новейшего времени, и дизайнеру осталось недолго самому делать каждый стежок. В свою жизнь и мастерскую он приглашает анонимную модель, с которой у него завяжутся непредсказуемые отношения. Слабость и сила поменяются местами — и не раз, а демиург то и дело будет рассыпаться на части. Андерсон снял фильм под впечатлением от собственной болезни в окружении жены Майи Рудольф: посмотрите на них на ковровой дорожке и убедитесь в полной несхожести прототипов и героев фильма — но тем только интереснее.
Ключевые изобретения: Новатор от мира моды навсегда вписал себя в фэшн-историю целой серией конструкторских наработок. Пока Диор одевал женщин в тесный нью-лук, Баленсиага предложил более расслабленный силуэт беби-долл с пышной юбкой. Следом — пальто-кокон: фасон, который не теряет популярности и сегодня. А еще модельер популяризировал рукав три четверти, который позволил женщинам демонстрировать массивные браслеты и носить высокие перчатки.
«Маккуин»
McQueen
Режиссер
Иэн Бонхот
год
2018
Скоропостижно скончавшийся британский дизайнер, несгибаемый и прямолинейный
«Мне всегда было плевать на то, что обо мне думают другие и что я думаю сам о себе»: возможно, именно это позволило Маккуину не отвлекаться и не сворачивать с пути, хотя сбить с толку его могло что угодно. Сила этого дока — в архивных съёмках, где сначала розовощёкий пухлый британский пацан, а потом патриарх своего бренда рассказывает о своей одержимости одной идеей: за такую преданность одному делу многие отдали бы всё. Страсть нельзя воссоздать — и в этом весь Маккуин, но док о нём — о прикладных вещах, ремесле, людях, с которыми его свела жизнь. Невозможно поверить, но Маккуин шил свои первые коллекции на пособие по безработице и звал собачьего стилиста делать причёски на его ранних шоу. Сверхталантливый дизайнер, хулиган, трудоголик, тусовщик, порой скромный, местами несносный человек покончил с собой в 40 лет после смерти матери — и сумел выразить образами всю турбулентность 90-х и нулевых. Авторы фильма не выкидывают слов из песни: о насилии, наркотиках, невменяемости и страдании здесь рассказывается не меньше, чем о дизайнерском пути — и это делает докудраму «Маккуин» совсем близкой к телу.
Ключевые изобретения: Любимый дизайнер Леди Гаги и просто визионер, Александр Маккуин не боялся идти наперекор комфорту и повседневности. В его коллекциях были космические туфли Armadillo и платья, полностью собранные из черных перьев. Ну, а фирменным знаком модного дома стал череп.
«Записки об одежде и городах»
Notebook on Cities and Clothes
Режиссер
Вим Вендерс
год
1989
Йоджи Ямамото между мегаполисами, коллекциями и поэзией
Режиссёр Вим Вендерс (одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, что мода — не самый большой интерес его жизни) купил пару вещей Yohji Yamamoto, удивившись, что они как будто бы старые и новые одновременно — и отправился в Токио знакомиться с дизайнером, которого никогда не видел. «Записки об одежде и городах» — бледный и простой фильм на невысоких тонах: двое никуда не торопятся и степенно беседуют обо всём — от истории до путешествий. В каждом втором кадре ещё один герой — экран, на котором проецируются то городские пейзажи, то главный герой в миниатюре: рассказ становится всё разреженнее и обтекаемее. Самое важное в фильме — именно два несмолкающих голоса, равноценных и разных. Редкое кино аналоговых времён, которое сейчас, 30 лет спустя, выглядит таким же артефактом, как платья Ямамото из ранних коллекций. Гимп преданности делу и бытию в потоке — и никакого глянца и трансгрессии: на иное Вендерс бы и не согласился.
Ключевые изобретения: Ямамото не планировал становиться дизайнером, но в 26 лет оказался в Париже и был поражен коллекциями Christian Dior, Chanel и Balenciaga. Впрочем, у его футуристичных моделей нет ничего общего с французскими мастодонтами. Хиты Йоджи Ямамото — это сложно скроенные, нарочито скромные черные платья, свободная верхняя одежда и вещи с необработанными, рваными краями.
«Вествуд: Панк, икона, активист»
Vivienne Westwood: Reina Punk
Режиссер
Лорна Такер
год
2018
Великая старушка, которую теперь выставляют в музеях, вспоминает все свои хулиганства
Вествуд в начале 60-х мечтала выйти замуж, родить детей и работать учительницей искусства в обычной школе: так её воспитали эпоха и происхождение. Но ей всегда хотелось чего-то большего, так что и первые сто фунтов, занятых у матери, пошли на пошив коллекции в их с Малкольмом Маклареном музыкальном магазине. Вивьен Вествуд конца 2010-х устало и нехотя рассказывает историю своей жизни на камеру, сидя в пафосном кресле, в то время как её ровесница из музея Виктории и Альберта в перчатках раскладывает первую кофту с булавками, свастикой и надписью DESTROY. И в этом весь фильм Лорны Такер — о нон-конформизме и истеблишменте, юности и пенсии, старых байках, которые устаёшь пересказывать за всю жизнь, и новых мелочах, которые получается отыскать даже в общеизвестной истории. Внезапный док о человеке, про которого, ты думал, что знаешь всё.
Ключевые изобретения: Бывшая учительница и королева панка на самом деле еще и выдающийся модельер-конструктор. Начав с провокационных футболок и булавок на тартане, достаточно быстро Вествуд добралась до сложно скроенных платьев, свадебных нарядов и асимметричных пальто.
«Холстон»
Halston
Режиссер
Фредерик Чен
год
2019
Виртуозный саспенс о снобе, предпринимателе и светском льве, который мечтал покорить Америку
После хита от Netflix «Холстон», где нарциссичного американского дизайнера играет Юэн Макгрегор, ещё интереснее смотреть док Фредерика Чена, хотя казалось бы, за сезон можно узнать все нужные подробности и короткий док после такого уже будет не нужен. Но если мини-сериал Netflix приближает человека из 70-х к зрению, скорости и чувствованию нашего времени, док «Холстон» создаёт важную историческую и эстетическую дистанцию: Холстон и все его коллекции, модели, друзья и герои просто не могут быть цифровыми. Чен собирает фильм из отрывков светской хроники и телеинтервью, проходных фотографий важных людей и, само собой, бесконечно неймдропит. Все, кого мы так или иначе знаем в поп-культуре, — от Джеки Кеннеди до Шер, выпили с Холстоном не один бокал шампанского, если не больше. После документального сериала «Создавая убийцу» Чен смог собрать напряжённый детектив из захватывающей, но точно не самой невероятной истории — и полтора часа проносятся за считанные минуты.
Ключевые изобретения: Популярность Холстону принесли платья, скроенные по косой из одного отреза ткани, — полная противоположность тяжеловесной моде 70-х. Заодно дизайнер прославил платья с американской проймой — высоким горлом и полностью открытой спиной — и придумал платья-рубашки из искусственной замши, которая не мялась и не портилась в непогоду.
Фотографии: обложка – «UPI», 1 – Alexander McQueen, 2 – Halston