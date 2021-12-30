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Гид The Village30 декабря 2021

Под какие треки будем, танцуя, нарезать оливье Никаких «лет итс сноу» и «джинг бел, дженгл бел»

Под какие треки будем, танцуя, нарезать оливье
РедакторВадим Шихов

Музыканты и эксперты фестиваля New/Open подготовили для The Village Екатеринбург неочевидный новогодний музыкальный гид (не все треки будут про снег и праздник) и дополнили его личными историями и ощущениями — одиночество, приходящее при подведении итогов, хмельной пофигизм и замирание мира после салюта.

Николай Яковлев

группа ГАФТ, Санкт-Петербург

Мой папа говорил, что мы крещеные язычники, поэтому песни будет две: одна про Новый Год, вторая про Рождество.

ГАФТ — Рождество

Однажды я встречал Рождество у мамы. И так тепло было, хотелось, чтобы это никогда не заканчивалось. У меня не было родных братьев и сестер, поэтому, чего мне не хватало, я выдумал в песне. Мне не хватало такой композиции, чтобы было как-то по-детски радостно — чтобы снежки, крепость, свечки.

ГАФТ, Екатерина Яшникова — снег (целую)

Что это новогодняя песня, я понял, когда все ее начали в инстаграме постить, как только выпал первый снег. И было забавно и радостно так — мы приехали в Екатеринбург, а там выпал снег, все запостили. Приехали в Архангельск — там выпал снег, там запостили. И наконец, в родной город вернулись и нас снегом завалило…

Она такая искрящаяся, синтезаторы эти звенящие, мне кажется, от этого сразу чувствуешь, что праздник, что радость, что все будет хорошо. Может быть, поэтому она попала в топ-2021 Spotify.Россия в плейлисте «Инди-сквот».

Павел Борисов

создатель телеграм-канала «Альбомы по пятницам», журналист и музыкант, Лондон

Burial — Come down to us

В 2013 году один из самых влиятельных для меня музыкантов 21 века Burial выпустил рождественский альбом «Rival Dealer», который с виду вообще не похож на рождественский. Да и альбомом его назвать сложно, это скорее не набор треков, а единое и неделимое получасовое произведение. «Rival Dealer» очень разнообразен эмоционально и подходит духу новогодних праздников: сначала это тревога и напряжение, потом жуткая, всепоглощающая грусть и одиночество, накатывающее при подведении итогов, фраза «Простите, я потерялась», подходящая к этому настроению. Мажорная гармония под звук дождя в треке «Hiders» не дает умереть надежде, а в самом конце — душераздирающая исповедь Ланы Вачовски, в которой она говорит, что если уж она трансгендер, то это не значит, что она не может быть любима. Мы все имеем право на любовь, об этом «Rival Dealer» — и об этом для меня Новый год и Рождество.

Оксана Бода

основательница лейбла 9January, A& R Sony Music, менеджер музыкантов, Ижевск

ПАСАДЕНА — Скоро Новый год

Локальное праздничное настроение прямиком из Самары-городка. Ребята точно попали в вайб предвкушения чудес. Трек со вкусом забывания проблем уходящего года, щепоткой хмельного пофигизма и надежд на лучшее. Хочется сразу резать салаты под игристое и огоньки гирлянды, оставляя кризисы 2021-го позади.

Евгений Свалов (4Mal)

руководитель проекта «Русская кибернетика», электронный музыкант, диджей, радиоведущий, музыкальный редактор, Екатеринбург

Moonbootica — «Pretty Little Angel»

Для меня знаковой песней новогодних дней и недель стал трек немецкого дуэта Moonbootica «Pretty Little Angel». Оливер Ковальски и Тобиас Шмидт в 2005-м году записались вместе с британцем Крисом Корнером, сооснователем группы Sneaker Pimps, на тот момент вокалистом сольного проекта IAMX. «Pretty Little Angel» стала большим клубным хитом, а название ассоциировалось у меня со сценой из фильма «Один дома 2», когда владелец магазина игрушек мистер Дункан дарит Кевину Маккалистеру игрушку на елку — это были картонные голуби, но могли быть фигурки «милых маленьких ангелов» с трубами — и музыкально, и по-новогоднему.

Катя Штарева

соосновательница коммуникационного агентства Doing Great Agency, Санкт-Петербург

Mac DeMarco — Chambers of Reflection

Для меня это лучший саундтрек для 00:02– 00:10 каждого Нового года последние несколько лет: держащий за сердце семпл (взятый из оригинального трека японской группы 1975 года) и текст — идеально подходят для просмотра салюта за окном, когда после яркой вспышки радости и курантов, по крайней мере для меня, весь мир замирает на 8–10 минут. Иногда даже плачу от этой красоты.

Таня Пантелеева

соосновательница коммуникационного агентства Doing Great Agency, Санкт-Петербург

Cat power — Have Yourself a Merry Little Christmas

Все понятно по обложке. Это или вечер 31 декабря — и вы в уже опустевшей кофейне — или утро 1 января. Никого нет, очень холодно, празднично и немного грустно, скоро зайдет кто-то шумный, будет топтаться, чтобы сбросить снег, а потом запахнет мандаринами, и все будут обниматься.

Максим Хрычев

«МИФ», Нижний Новгород

Max Payne theme

«Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка — все было кончено.»

Ровно 20 лет назад я впервые встретил Макса Пейна — главную новогоднюю историю моего детства.

Из холодной квартиры на окраине Нижнего Новгорода я отправлялся на заснеженные улицы Нью Йорка в историю, пропитанную нуаром до костей. Компьютерные игры в начале тысячелетия были моим вторым домом — Counter-Strike, Half-life и Max Payne занимают и сейчас особые места в моем сердце. С одной стороны, заглавная тема игры звучит серым, холодным и заснеженным городом, подчеркивая пустоту и обреченность зимы, но с другой — все это отправляет в воспоминания о детстве, семье и каком- то особом уюте.

Андрей Макодзеба

группа «Макодзеба», Санкт-Петербург

OQJAV — Санта

Тут про Новый год только напоминание об одной из сущностей праздника. Но я люблю выбраться из дома и под этот трек пройти по Невскому проспекту, свернуть на Манежную — это очень красиво, и ты сразу чувствуешь себя героем титров роскошного фильма, в котором все закончилось не так плохо, как могло бы. Люблю такие эмоции. Особенно мне нравится такая наивная гитара, она такая домашняя, такая теплая, как плед.

Олег Лузин

заместитель главного редактора «Яндекс.Музыки», Москва — Екатеринбург

Стекловата — Новый год

В час, когда зажигаются свечи, в каждом доме и каждом окне должно найтись место и для группы «Стекловата». Вот уже больше 10 лет, со времени легендарной передачи на MTV и появлении у Макса +100500, декабрь и вся приятная предпраздничная суета в первую очередь ассоциируется именно с их треком-мемом «Новый год». В мире много хороших рождественских и новогодних песен, в том числе постоянно появляются новые, но пока ничто не смогло затмить «новый-новый-новый год». Песня магическим образом прилипает после первого куплета и так и не отпускает до 31 декабря.

NUGGERS

Екатеринбург

Billy’s Band — я с тобой мой родной человек

Одна из самых теплых и добрых русскоязычных песен о Новом годе. Здесь прекрасно раскрывается идея праздника о единении с родными и близкими, чего и желаем всем как сейчас, так и в новом году.

Мария Glazastaya

группа TIHOTIHO, Москва — Краснодар

TIHOTIHO — Новогодняя

Отныне абсолютно каждый раз, когда я слышу словосочетание «Новый год», у меня внутри выстреливает одно-единственное воспоминание: как мы с группой, только-только перебравшись в Москву из Краснодара, писали новогодний трек. Я снова окунаюсь в эти сложные парадоксальные чувства, которые наполняли меня в тот момент.

Дело в том, что сентябре-октябре мы с группой переехали в Москву, заселились кто куда. Кто-то из нас бежал в Москву к чему-то, кто-то бежал от чего-то. Кто-то приехал, устроившись сразу на две работы, и перестал спать, а кто-то приехал, не имея работы вообще, и перестал верить — мы все одинаково резко изменили свою жизнь и поймали глубочайшую растерянность. Поэтому и песня получилась с таким особым полупрозрачным налетом грусти — она содержит в себе массу вопросов, просьб, робких желаний и даже немножко доброго отчаяния. Эта песня — не столько часть праздничного ритуала, сколько вера в лучшее и попытка понять: «Но все ведь скоро будет замечательно, я больше не боюсь!»

Илья Мазо

Москва

Синекдоха Монток — Гипермаркет

Это не совсем новогодняя песня для меня, но рождественская. У группы «Синекдоха Монток» есть традиция — выпускать что-то на рождество. Так вышла и эта песня. Я очень люблю ее, для меня она всегда про пустой зал магазинов в первых числах января.

Марина Лапкина

руководитель направления маркетинга артистов ONErpm Россия, Москва

Editors — Ocean of Night

Я очень люблю Новый год и праздничную предновогоднюю атмосферу, однако сам Новый год последние несколько лет я предпочитаю встречать в теплых странах, на берегу океана. К тому же, так уж вышло, что январь в музыкальной индустрии не самый активный месяц для выпуска релизов и планирования концертов (кроме корпоративов и специальных новогодних ивентов), поэтому это самое удачное время, чтобы спокойно сменить обстановку, заземлиться, отключить рабочие чаты, набраться сил на год вперед. «Ocean of night» — моя самая любимая песня британской группы Editors, чтобы с мокрыми солеными волосами ехать на байке за продуктами к новогоднему столу на местный рынок, вдоль пальмовых рощ, песочных пляжей и буддистских храмов. Когда я слышу эту песню в Москве, всегда думаю о том, где буду встречать следующий год.

Обложка: группа «Стекловата»

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