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Гид The Village14 декабря 2021

Что посмотреть в Пушкинском музее в 2022 году Мумии Древнего Египта, коллекция братьев Морозовых и не только

АвторЮлиана Максимова
РедакторМаксим Динкевич

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина объявил о планах на 2022 год. Впервые в музее появятся штатные охранники, которых будут обучать вежливо и корректно обращаться с посетителями (ранее в здании работал внешний ЧОП).

Кроме того, Пушкинский введет 11 стипендий для гуманитариев в честь столетия бывшего директора и президента музея Ирины Антоновой, а также откроет международный Антоновский гуманитарный центр, который будет работать совместно с библиотеками.

Рассказываем о главных событиях, выставках и экспозициях музея, которые можно будет посетить уже скоро.

«Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия»

Когда

с 28 февраля по 31 мая

Крупная выставка, посвященная культуре Древнего Египта. На ней представят более 400 экспонатов, которые связаны с погребальными практиками: мумии и мумифицированные останки, саркофаги, фрагменты гробниц и многое другое.

Также на выставке презентуют результаты исследования мумий. Эту работу проделали сотрудники Курчатовского института с помощью современных цифровых технологий.

«Брат Иван. Коллекция Ивана и Михаила Морозовых»

Когда

с 27 июня по 30 октября

Собрание французской и русской живописи из архива братьев Морозовых. Коллекция включает в себя произведения импрессионистов (Моне, Сислея, Ренуара) и постимпрессионистов (Ван Гога, Сезанна и Гогена).

«Война и миф в древних бронзах Осетии. Алания: истоки цивилизации»

Когда

сентябрь — ноябрь

Выставку приурочат к 1100-летию крещения Алании. Посетители увидят памятники из бронзы в кобанском «зверином стиле». Работы предоставили три музея: Музей древностей Алании, Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания и Национальный музей Республики Южная Осетия.

«Век Арчимбольдо»

Когда

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023-го

Работы Джузеппе Арчимбольдо, который творил в стиле позднего маньеризма на рубеже XVI–XVII веков. Одна из самых известных картин художника — портрет императора Рудольфа II из овощей.

«Миры Шлимана». Выставка к 200-летию со дня рождения Генриха Шлимана

Когда

10 декабря 2022-го — 10 марта 2023-го

Авторы проекта исследуют жизненный путь археолога Генриха Шлимана. В основе экспозиции — личные вещи и записи Шлимана, а также связанные с ним исторические артефакты.

Шлиман много путешествовал по миру и несколько раз менял гражданство. Археолог известен прежде всего тем, что открыл древнюю Трою в результате раскопок в 1872–1890 годах.

«Атанор. Котел алхимика»

Когда

с 14 марта по 22 мая

Выставка про разные концепции цветовосприятия от Античности до современности. В собрание вошли работы Клода Лоррена, Рембрандта ван Рейна, Пабло Пикассо, Эдуара Пиньона и других художников.

Проект «Пуш». История движущегося изображения

Когда

с 14 июня по 16 октября

Выставка посвящена искусству новых медиа. Посетителей ждут видеопоказы на тему современного коллекционного искусства, а также инсталляции из коллекции Пушкинского. Экспозиция состоится в Галерее искусства стран Америки и Европы.

«От Пикассо до Кентриджа». Избранные рисунки мастеров ХХ века из собрания Музея Израиля в Иерусалиме

Когда

с 28 ноября 2022 года по конец февраля 2023-го

Для выставки отобрали 120 произведений важнейших течений в искусстве XX века: от кубизма и экспрессионизма до дадаизма, сюрреализма, баухауса и других.

Фотографии: ГМИИ им. А. С. Пушкина

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