Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина объявил о планах на 2022 год. Впервые в музее появятся штатные охранники, которых будут обучать вежливо и корректно обращаться с посетителями (ранее в здании работал внешний ЧОП).

Кроме того, Пушкинский введет 11 стипендий для гуманитариев в честь столетия бывшего директора и президента музея Ирины Антоновой, а также откроет международный Антоновский гуманитарный центр, который будет работать совместно с библиотеками.

Рассказываем о главных событиях, выставках и экспозициях музея, которые можно будет посетить уже скоро.