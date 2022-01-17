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Путешествия17 января 2022

Внутреннее море, футуризм и современное искусство: Зачем ехать в Катар

Внутреннее море, футуризм и современное искусство: Зачем ехать в Катар
АвторТаня Решетник

Несмотря на непредсказуемое развитие пандемии, после двух лет с ней все больше стран приспосабливаются к новым реалиям и открывают границы, в том числе для россиян со «Спутником». И пока часть Европы по-прежнему недоступна для привычного туризма, самое время обратить внимание на менее очевидные направления.

Хороший пример — Катар, одна из самых развитых и технологичных стран Персидского залива, которая в последние годы активно взялась за развитие туризма. В 2022 году в стране пройдет 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, к которому здесь построили с полдюжины новых стадионов, но спорт и зрелища — не единственные развлечения, доступные в Катаре. Здесь есть кемпинг на побережье, медитативные путешествия по пустыне, города-оазисы, самые современные рестораны, торговые центры, экспозиции Джеффа Кунса и Вирджила Абло, а еще соколиные рынки, верблюжьи бега и арт-объекты среди песков. Рассказываем, чем заняться в Дохе, столице Катара и самом новом городе Персидского залива.

Содержание

Когда ехать и как добраться

Что сколько стоит

Как устроен город и где жить

Чем заняться в Дохе

Шопинг и рынки

Еда, рестораны и местная кухня

Куда идти обедать и ужинать

Общественные пространства и парки

Что привезти

Внутреннее море, монархия и сверхмегаполис

Катар, одна из самых богатых стран мира, расположен на Ближнем Востоке на берегу Персидского залива. Вся страна лежит на пустынном плато, что, впрочем, не помешало катарцам превратить столицу в настоящий зеленый оазис. При скромном рельефе земли Катара богаты полезными ископаемыми, в основном нефтью и газом, которые были обнаружены в 40-х годах, незадолго до начала Второй мировой войны. С 60-х страна начала активно использовать природные ресурсы, а население — богатеть. До того как здесь были открыты нефтяные месторождения, жители в основном добывали жемчуг и не могли похвастаться высоким уровнем доходов. За последние 50 лет Катару из пустынных разрозненных поселений удалось превратиться в технологичный мегаполис с самым высоким уровнем дохода (ВНД) на душу населения (с большим отрывом страна обгоняет Сингапур, соседние Бруней и ОАЭ, Кувейт и Люксембург).

При небольших размерах страны 1 586 квадратных километров и скромным населением в 2 миллиона жителей у Катара всего один крупный город (он же мегаполис) — столица Доха. Остальные точки на карте — совсем небольшие поселения и городки, места добычи нефти и газа. Поэтому, если ехать в Катар, то только в столицу. В Дохе расположен и единственный гражданский аэропорт в стране, крупный международный хаб Хаммад.

Столица Катара — футуристичный современный мегаполис наподобие Сингапура или Дубая. Большая часть Дохи была построена в последние 20–30 лет: в городе есть сетевые отели, офисный даунтаун с высотками, множество парков, где гуляют местные, современные экокварталы, музеи и театры, этнографическая деревня, рестораны, шопинг-моллы и вся необходимая для жизни инфраструктура. Наравне с традиционной архитектурой преобладают футуристичные высотки и целые комплексы из стекла, часть — авторства известных во всем мире архитекторов (катарские власти не жалеют денег на развитие страны).

Катар является абсолютной монархией, которая управляется эмиром и шейхом Тамим бин Хамад Аль Тани. В стране исповедуют строгий ислам, как и многие другие страны залива, Катар — «сухое» государство: в магазинах не продается алкоголь, а заказать коктейль или пиво можно только в некоторых ресторанах. Все это не должно отпугивать туристов: по состоянию на 2015 год только 11,6 % населения Катара составляют катарцы, все остальные — иммигранты. К приезжим здесь относятся с уважением, на английском говорят хорошо и повсюду. А само государство в последние годы активно озаботилось развитием туризма, тем более что все необходимое для этого внутри страны уже есть.

Когда ехать и как добраться

Несмотря на то, что Доха — крупный современный мегаполис с большими корпорациями и бизнес-центрами, в столице есть выход к большой воде, Персидскому заливу, а в часе езды от города расположено побережье Внутреннего моря. Поэтому сбрасывать Доху со счетов в поисках пляжного отдыха не стоит — у многих отелей есть собственные закрытые пляжи, также всегда можно прийти на городской пляж (тут есть нюанс: купаться на общественном пляже придется в более закрытом купальнике — слитном, с шортами и коротким рукавом; таковы местные правила). Если океан и море не входят в ваши планы, в Дохе можно вести насыщенную культурную жизнь с развлекательной программой: музеев, арт-галерей, парков и других достопримечательностей запросто хватит на неделю.

Ехать в Катар лучше всего с октября по март — в это время погода не слишком жаркая для прогулок по городу, но и не холодная для купания и отдыха на пляже. Летом температура воздуха поднимается выше отметки в 50 градусов, и на улице может быть очень некомфортно. Плюс нередки песчаные бури.

Из Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других крупных городов России в Доху есть прямые рейсы: летают «Аэрофлот» и Qatar Airways. Причем выбирать лучше последние: рейсов у катарских авиалиний больше, а найти удобное время проще. К тому же Qatar Airways считаются одним из самых комфортных и гостеприимных авиаперевозчиков в мире. Время в пути Москва — Доха — в пределах пяти часов. От аэропорта до центра Дохи можно добраться за 20 минут.

Туристам из России для въезда в Катар нужна виза — ее ставят на паспортном контроле в аэропорту Дохи. Но нужно получить разрешение на въезд, за три дня до поездки загрузив на правительственный сайт www.ehteraz.gov.qa скан загранпаспорта, сертификат о вакцинации «Спутником V» на английском языке с сайта госуслуг с данными загранпаспорта и положительный тест на антитела на английском языке.

При регистрации на самолет тоже потребуется «антиковидный пак»: отрицательный ПЦР-тест, действительный не более 72 часов на момент прибытия в Катар, а также разрешение на въезд, полученное на сайте Ehteraz.

Также заранее необходимо скачать и установить на телефон приложение Ehteraz (в App Store или Google Play), активировав его по прилете с помощью международной или местной сим-карты. При регистрации необходимо указывать не номер паспорта туриста, а Visa Number. Приложение придется использовать во время всей поездки — в нем будет подтвержден «зеленый» (вакцинированный и безопасный) статус в виде QR-кода, который требуют на входе во все общественные места.

Уточнить список документов лучше всего на официальном сайте Минздрава Катара при планировании поездки — из-за пандемии информация постоянно меняется.

Что сколько стоит

В Катаре в ходу катарские риалы. Курс относительно рубля постоянно меняется (и дело тут не в стабильном риале), но платить практически везде можно картой — даже на городском рынке, так что снимать деньги не обязательно.

Что интересно, сами катарцы при высоких доходах практически не работают, зато, по местным законам, любой бизнес должен иметь акционера-катарца с долей в 51 %, а все местные жители получают материальную поддержку от государства. Средний доход в Катаре — 7–20 тысяч катарских риалов (приблизительно 140–400 тысяч рублей). При этом цены на аренду жилья, покупки в магазине и на рынке или такси можно назвать московскими.

как у них

Сколько стоит жизнь в Катаре Зарплата, позволяющая покупать алкоголь, цены на импортные продукты и развлечения среди пустыни

Читать 

В стоимость поездки, только если это не отель по системе «все включено», стоит закладывать регулярный проезд на такси (в Дохе есть Uber), траты на билеты в музеи, рестораны и кафе. Поездка на такси по городу обойдется в среднем в 200–500 рублей, пообедать в ресторане средней руки — в 1 500 рублей, чашка местного чая, карака, встанет в 200 рублей. Мобильная связь в Катаре недорогая, лучше сразу взять местную сим-карту в аэропорту и закинуть немного денег, чтобы пользоваться интернетом в поездке — выйдет дешевле, чем роуминг.

Как устроен город и где жить

Доха — по московским меркам город небольшой и компактный: из пригорода до центра можно добраться за полчаса, передвижения по самому городу не займут больше 20 минут. Все перемещения внутри столицы (впрочем, за ее пределами тоже) — на автомобиле. У местных поголовно есть права, туристы и экспаты в основном пользуются такси. Дело в том, что Доха устроена не слишком удобно для пешеходов: на многих крупных автодорогах в центре только сейчас достраивают пешеходные переходы и расширяют тротуары, да и жара не играет в пользу пеших прогулок. Гуляют катарцы в благоустроенных парках среди зелени, кафешек с видом на залив и идеально ровных газонов — здесь прохладнее и всегда можно перевести дух в тени.

Поэтому при выборе отеля прежде всего ориентируйтесь на его близость к центру. Подходящие локации — квартал между улицами Корниш и Аль Мустафа вблизи пляжей, или современный, более европейский экоквартал Msheireb Downtown, который был застроен в последние пару лет. Один из самых новых отелей здесь — Banyan Tree Doha в комплексе Doha Oasis с торговым центром и тематическим парком аттракционов. При самом отеле есть спа-центр, несколько бассейнов и один из лучших ресторанов в городе Vertigo на 28-м этаже с паназиатской кухней и видом на залив.

Буквально через дорогу от отеля расположены прогулочные улицы, центр современного искусства M7, многочисленные кафе и рестораны в европейском стиле и четыре исторических здания в традиционном восточном стиле, внутри которых сегодня работают музеи быта и истории Катара.

Чем заняться в Дохе

Катарцы не слишком обременены работой, но по-настоящему любят развлекаться. Кажется, что жизнь в Дохе не останавливается ни на минуту: утром и днем туристы и местные атакуют музеи, к вечеру — выбираются на прогулку в парк, ближе к ночи — занимают свободные столики в ресторанах и кафе. В Дохе есть с полдюжины музеев современного искусства и арт-центров с временными экспозициями, куда везут мировых звезд; музеи, посвященные культуре Катара и становлению страны; театры и опера, культурная деревня с дюжиной крошечных галерей, где выставляются местные. А еще есть открытые площадки для выступлений, огромные парки и прогулочные набережные. Прибавьте к этому фестивали и спортивные мероприятия, которые тут проводят почти круглый год, поездки в пустыню, выходные у океана, кемпинг и целый студенческий городок с архитектурой мировых архитекторов, который могут посещать все желающие — скучать в Дохе точно не придется.

National Museum of Qatar

Адрес

Museum Park St

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Огромный музейный комплекс, посвященный хоть и недолгой, но насыщенной истории катарского полуострова и становления государства Катар. Здание проектировал Жан Нувель, опираясь на форму кристаллических образований, характерных для здешней пустыни, «розой пустыни», которую в Катаре считают настоящим символом страны. Получилось футуристично — сверкающая на солнце полусфера с пластинками, «Жемчужный фонтан» Ай Вэйвэя во внутреннем дворике и видовой ресторан на последнем этаже здания.

Внутри — 11 залов, где нескучным языком рассказывается об истории местности: животные и птицы, населявшие полуостров до освоения земель людьми (прежде тут водился медоед и аравийский орикс с витыми рогами, который стал символом страны и которого частично удалось сохранить); быт и уклад жизни местных до открытия источников полезных ископаемых; охота за жемчугом; первые поселения; индустриализация; немного политической истории страны и так далее. В залах есть понятные видеопроекции, звуковые инсталляции и пояснительные тексты примерно ко всему — разобраться можно без гида (и с минимальным знанием английского).

Katara Cultural Village

Адрес

Katara Cultural Village, West Bay

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Этнографическая деревня «Катара» (прежнее название государства) создана при личном содействии шейха Хамада бен Халифа Аль Тани, отца-эмира государства Катар. Место было специально создано для того, чтобы показать местным и туристам культуру Древнего Востока. На территории «Катары» расположено множество театров, художественных галерей и выставок, где представлены работы местных художников и керамистов, также есть грандиозные мечети, извилистые мощеные улочки и рестораны традиционной катарской кухни. В «Катаре» расположен местный оперный театр и огромный амфитеатр с видом на залив для концертов.

По соседству работает огромный универмаг Galerie Lafayette, созданный по образу и подобию магазинов французской сети, ресторан Аркадия Новикова и кафе «Пушкин», не имеющее отношения к московскому ресторану с таким же названием, где подают особую версию пирожного «Павлова».

Прямиком из «Катары» можно спуститься к общественному пляже или, наоборот, подняться вверх, в парк на невысоком склоне. Для удобства по всей территории ездят гольф-кары, которые могут довезти до нужной точки. Это бесплатно.

Sheikh Faisal Museum

Адрес

Al Samriya St

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Это настолько огромный музей, что его пришлось вынести за пределы центра Дохи, — хитросплетение коллекций со всего света, которые на протяжении всей жизни собирает шейх Фейсала бен Кассима Аль Тани. Здесь нет музейного разделения на периоды и эпохи, а десятки залов вмещают в себя все подряд: ковры, старинные монеты, первые радиоприемники и телевизоры, женские костюмы разных эпох, резные ставни и двери позапрошлого века, автомобили, первые достижения медицины и так далее. В музее площадью 530 тысяч квадратных метров собрано более 15 тысяч артефактов (и их количество не перестает приумножаться) — готовьтесь к тому, что здесь придется провести не один час, чтобы разобраться хотя бы с половиной залов.

MIA

Адрес

Mia Park

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Музей исламского искусства, спроектированный прицкеровским лауреатом Бэй Юймин, представляет собой светлые кубы и трапеции, которые окрашиваются золотом в закатном солнце. Музейный парк Миа — вообще одна из лучших локаций для того, чтобы встретить закат в Дохе, для этого у побережья есть несколько кафе с верандами прямо у воды.

В самом музее собрана коллекция манускриптов, скульптур, фигурок и других артефактов, созданных мастерами всего Арабского залива (и не только). Примечательно, что в самих залах с экспонатами нет окон, поэтому ощущение пространства и времени теряется буквально через пару залов.

M7

Адрес

Abdullah Bin Thani St

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Светлое кубическое здание в модном экоквартале Msheireb Downtown — центр современного искусства M7. Искусству в Катаре покровительствует шейха Моза бинт Насер аль-Миснед, которая активно стимулирует местных заниматься дизайном и живописью и приветствует иностранные выставки. М7 было задумано как пространство для экспозиций на тему дизайна и моды, созданных местными модными модельерами.

А до 31 марта в арт-центре можно застать первую ретроспективу дома моды Christian Dior на Ближнем Востоке. Посвященная 75-летию творчества дома Dior, выставка представляет экспонаты из частной коллекции шейхи Мозы бинт Насер аль-Миснед, платья haute couture и работы из коллекции Музея декоративных искусств в Париже (Musée des Arts Décoratifs).

Al Riwaq

Адрес

Mia Park

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Просторный центр для временных выставок, расположенный на другой стороне MIA парка недалеко от Музея Исламского искусства. Сюда в основном попадают экспозиции современного искусства. Например, до конца марта 2022 года в Al Riwaq проходит первая выставка Джеффа Кунса на Ближнем Востоке, куратором которой стал Массимилиано Джони. Это более 60 произведений искусства более чем за четыре десятилетия, многие из которых прибыли в Al Riwaq из частных коллекций и редко бывают представлены на выставках.

Fire Station Museum

Адрес

Mohammed Bin Thani St.

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Еще одно пространство в центре города, где регулярно проходят выставки современных художников, местных и международных. Наряду с экспонатами современного искусства в центре выставлялись работы Пикассо и Джакометти. Прежде Fire Station Museum на самом деле был пожарной станцией — внутри здания остались огромные двери для пожарных машин и просторный внутренний двор.

До конца марта в Fire Station Museum показывают работы Вирджила Абло. Это первая и теперь уже посмертная (Абло скончался 28 ноября 2021 года) выставка художника и дизайнера на Ближнем Востоке. Выставка Figures of Speech предлагает взгляд на разностороннее творчество Вирджила от изобразительного искусства до музыки, моды, архитектуры и дизайна.

Education City и Дэмиен Хёрст

Адрес

Education City, Doha

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«Город образования» расположен в 20 минутах езды от Дохи, в районе в Эр-Райян. Это грандиозный комплекс, где находятся отделения американских и европейских университетов, Катарская академия, кампус с общежитиями для студентов и преподавателей, самая большая мечеть в Дохе и грандиозная библиотека, куда можно попасть без всяких пропусков и «студенческих». По территории курсируют трамваи, а в самом Education City есть все для спокойной жизни, в том числе огромный парк Oxygen.

Прогуляться стоит по всей территории, рассматривая монументальные фасады университетов, а задержаться — у огромной мечети с двумя 90-метровыми минаретами, больше всего похожей на футуристичный стадион. Обтекаемые формы и современные материалы здания сочетаются с традиционными для такого типа построек элементами: сурами из Корана на отдельных частях фасада и свободно циркулирующих потоках воды перед входом.

Оказавшись в Education City — а выбраться сюда на пару часов из Дохи определенно стоит, — обязательно зайдите в Национальную библиотеку Катара — это бесплатно и очень интересно. Здание проектировал Рем Колхас, внутри — множество уровней с литературой на разных языках, автоматизированные процессы выдачи книг, удобные столы и студии для учебы и совещаний, нижний зал со старинными рукописями, несколько кафе и зоны с компьютерами. Проект поражает своими масштабами и технологичностью.

По пути в Education City попросите таксиста свернуть к подъездной аллее Сидра госпиталя, самого большого и современного медицинского центра Катара. Перед зданием установлена монументальная скульптура Дэмиена Хёрста «Удивительное путешествие». Это 14 огромных бронзовых скульптур, каждая из которых изображает зарождающуюся жизнь и эмбрион на разных стадиях развития — от слияния сперматозоида с яйцеклеткой до новорожденного младенца. Работа вызвала немало волнений среди местного населения, а некоторые называют ее «первой обнаженной скульптурой на Ближнем Востоке».

Шопинг и рынки

Шопинг для местных — такое же полноценное времяпрепровождение, как походы на выставки или прогулки в парках. В огромных шопинг-моллах, во-первых, всегда прохладно и можно укрыться от зноя, а во-вторых, есть практически все, чтобы провести внутри целый день.

Среди крупных моллов, помимо уже упомянутой галереи Лафайетт, в Доха City Center Mall, самый большой торговый комплекс Дохи, в котором можно купить все, Hyatt Plaza — один из самых красивых центров с высокими ценами, более демократичный Landmark, Villagio в венецианском стиле с настоящими каналами внутри шопинг-центра и построенный на манер дворца Al Hazm Mall. В большинстве моллов представлены как локальные, небольшие бренды, так и международные модные дома. Есть масс-маркет и крупные сетевые магазины, но интереснее всего лавочки и магазины местных умельцев.

Помимо торговых центров, катарцы делают покупки и на рынках — зайти хотя бы на один из них ради местного колорита и особой атмосферы стоит обязательно. Хорошая новость: в отличие от рынков где-нибудь в Стамбуле или Ереване, в Катаре не принято проявлять назойливое внимание к покупателям. Некоторые торговцы сдержанно предлагают свои товары, но в лавки никто не зазывает и не пытается завести насильно.

Сук-Вакиф (Souq Waqif) — самый большой базар ремесленников в Дохе, куда и стоит отправиться за сувенирами. На рынке торгуют специями и финиками, орехами, местными сладостями, самыми разными продуктами, текстилем и посудой, симпатичными сувенирами и всякими мелочами. Есть отдельный ряд, где представлены исключительно работы местных, катарских, ремесленников — музыкальные инструменты, фигурки и посуда из тонкого стекла, покрывала и кожаные вещи, посуда из дерева и так далее. Торговаться можно, хотя чаще всего продавцы этого не ждут. В большинстве лавочек можно расплачиваться картой (но немного наличных лучше заранее снять в банкомате на всякий случай).

Обязательно купите на рынке здешние специи, орехи, финики или сухофрукты и местные сладости. Во-первых, стоит все это совсем не дорого, во-вторых, прямо на месте все покупки упаковывают в герметичные пакеты, в-третьих, в России многое из этого просто не найти.

С Сук-Вакиф соседствует Соколиный рынок (Falcon Souk). Соколиная охота — популярный вид досуга у катарцев, поэтому на рынке всегда много деловито занятых выбором необходимого местных жителей. Здесь можно приобрести специально обученного охотничьего сокола и все необходимые атрибуты для охоты и ухода за птицами (на территории рынка есть даже соколиная клиника).

Еда, рестораны и местная кухня

Кухня Катара — это смесь из традиционной арабской кухни с иранской и индийской. Катарцы используют множество специй, едят блюда с рисом и тушеные, на манер марокканских тажинов.

Традиционная пища состоит из мяса, зерна и молочных продуктов, а также овощей с множеством тушеных и рисовых блюд, часто приготовленных в одной емкости. Из местных блюд стоит попробовать кабсу, блюдо из длиннозерного риса басмати, мяса и овощей со специями, кузи (чаще всего его готовят по праздникам, это целиком зажаренный ягненок с рисом и орехами), матрубу, пряное сливочное блюдо (смесь риса, молока, сливочного масла и кардамона, приготовленные вместе до мягкости) с тушеной курицей или рыбой с бобовым пюре. Среди закусок у катарцев популярны мезе, хумус, паста из баклажанов, чеснока и тахини, табуле и другие. Интересный десерт — умм али, хлебно-рисовый пудинг с орехами и белым изюмом.

В целом за пределами дома катарцы предпочитают итальянскую, индийскую, японскую или паназиатскую кухню, а ресторанов с традиционной катарской кухней в Дохе не так уж много. Самое распространенное блюдо — чай карак, «чай с молоком» или «чайное молоко», который представляет собой ярко-оранжевую смесь с кардамоном, шафраном и сахаром. Это катарский чай, приготовленный на основе смеси специй вместе с концентрированным молоком. Его можно найти в уличных палатках и кафе. Не менее популярен катарский кофе — смесь из кофе, кардамона и шафрана, оранжевого цвета. Обычно его пьют с восточными сладостями или финиками, не добавляя сахар.

Вообще катарцы уделяют большое внимание кулинарии и еде в целом. Каждый год в Дохе проходит Международный фестиваль еды QIFF, который растягивается на несколько недель в одном из столичных парков. С каждым годом мероприятие разрастается: в 2021 году событие отметило 11 лет и по такому случаю собрало с полдюжины мишленовских шефов на церемонии открытия. В ресторанах Дохи по такому случаю появились специальные сеты, а на фестивале работало больше 140 палаток и корнеров с едой со всего мира.

Куда идти обедать и ужинать

Jiwan at NMoQ

Адрес

Museum Park St

Jiwan (что с местного языка переводится как «идеальная жемчужина») — ресторан французского шеф-повара и ресторатора Алена Дюкасса, расположенный на четвертом этаже Национального музея Катара. Внутри — сдержанный интерьер в светлых тонах с гроздьями «жемчужин» под потолком; также есть просторная веранда с видом на город, по возможности расположиться лучше на ней.

Кухня — современная интерпретация традиционной катарской: можно заказать по обычному меню или выбрать сет, в него войдут все хиты заведения.

Boho Social

Адрес

Katara Cultural Village, Shakespeare St

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Симпатичный ресторан для обедов и бранчей в районе этнографической деревни «Катара». Над интерьером в духе бохо-шик с обилием ярких деталей и ковров работал Поль Бишоп, также есть просторная веранда с плетеными креслами и светильниками и видом на залив и район Pearl. Кухня — микс американской, европейской, азиатской и восточной. Меню понятное: знакомые салат с козьим сыром или «Цезарь», буррата с томатами, тако, паровые булочки бао с говядиной, паста, бургеры и основательные блюда на компанию.

Marsa Katara

Адрес

Katara Cultural Village

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Шикарный ресторан в приземистом здании в традиционном стиле с небольшими виллами на воде, пообедать можно и в них. Кухня средиземноморская: паста и ризотто, овощные салаты с яркими заправками, говядина вагю, гратен из лобстера, рататуй и домашний куриный суп.

Зайти в Marsa Katara стоит на afternoon tea — любимое развлечение местных, которые через пару часов после сытного обеда любят зайти в нарядное место на чай с выпечкой и пирожными. Как правило, в большинстве заведений для afternoon tea есть отдельное меню десертов. Marsa Katara не исключение.

Nobu

Адрес

Diplomatic St.

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Популярный ресторан японской кухни Нобуюки Мацухисы, филиалы которого есть во многих городах мира. В Дохе Nobu расположен в отеле Four Seasons в районе West Bay. Вообще, в городе большинство дорогих и уважаемых ресторанов открывается при отелях — ходят сюда и местные, а не только постояльцы гостиниц, здесь это нормальная практика.

Кроме нескольких залов в здешнем Nobu есть лаундж-зона с несколькими уровнями на крыше — сюда тоже можно заказать суши, сашими и роллы, но еще приятнее сидеть с коктейлем и разглядывать город.

Rusk

Адрес

Msheireb Downtown

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Симпатичное бистро в европейском стиле, расположенное в инновационном квартале Msheireb Downtown. Как в какой-нибудь Барселоне, столики при Rusk вынесены прямо на улицу и ничем не огорожены от прогулочных зон, а со всех сторон окружены жилыми домами и бизнес-центрами. Кухня сдержанная, европейская — сюда хорошо идти на завтрак и брать шакшуку, яйца бенедикт или гранолу — или заглянуть за кофе с собой и свежей выпечкой, чтобы отправиться дальше гулять по Msheireb.

Scalini

Адрес

Al Gassar Resort Tower 2

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Итальянский ресторан при отеле St.Regis Doha. Бодрый интерьер с голубыми и красно-кирпичными стенами, постерами в духе поп-арта и «веспой» во внутренних залах плюс просторная веранда с пальмами во внутреннем дворике. Scalini — полноценная сеть, вроде Nobu, первый ресторан открылся еще в 1988 году в Лондоне, затем были Рим и другие города Италии, Дубай и, конечно, Доха.

В меню — итальянская классика в современной подаче: антипасти, пармиджана, мисто фритто, с полдюжины видов пасты, лазанья и ризотто, рыба на гриле, стейки и традиционные десерты вроде тирамису и семифредо. Размер порций — вполне итальянский, так что приходить лучше голодным.

Vertigo

Адрес

Al Khaleej St

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Видовой ресторан на 28-м этаже отеля Banyan Tree с футуристичным интерьером с диковинными скульптурами и миксом паназиатской и средиземноморской кухни. Тартар из тунца и эдамаме в соли в меню соседствуют с суши и сашими из желтохвоста, бао с уткой и блюдами, приготовленными в хоспере. Есть отдельное меню бранчей, винная карта и коктейли — в том числе алкогольные.

Общественные пространства и парки

Гуляют катарцы в благоустроенных зеленых парках, которых с лихвой хватает как в центре города, так и за его пределами. Самые популярные — MIA парк при музее ислама с красивым видом на залив, огромный Al Bidda парк, где в 2021 году проходил фестиваль еды QIFF. Если окажетесь в Education City, загляните в красивый Oxygen Park, куда местные приезжают по выходным отдохнуть на траве и посидеть в тени диковинных деревьев (тут их собирают со всего мира).

Еще одна прогулочная зона в центре города — новый район Msheireb Downtown с уличными кафе, арт-галереями, моллами и широкими тротуарами. Квартал спроектирован таким образом, чтобы между домами свободно циркулировал воздух, а среди зеленых насаждений в прогулочных зонах было немного прохладнее, чем в остальных частях города.

Активности на свежем воздухе за пределами города — это прежде всего поездки в пустыню. Этот вид досуга любят как местные, так и туристы. Едут в пустыню, как правило, на сафари. Обязательно поищите хорошего гида среди местных: они знают здесь все дороги и места, куда можно заезжать на автомобиле. После дрифта и «американских горок» среди песчаных бурь можно доехать до внутреннего моря (Хор-аль-Адаид) непривычного бирюзового оттенка — здесь очень мелко, вода теплая, и можно купаться практически в полном одиночестве. Финал поездки — закат в пустыне: среди песчаных барханов солнце садится непривычно быстро и драматично.

Местные после пустынных развлечений отправляются в кемпинги — одни устроены как целые городки с домами на колесах (внутри них — настоящие царские хоромы), другие больше напоминают виллы и палатки на побережье. Здесь можно остановиться на ночь, но на развлекательную программу надеяться не стоит — катарцы едут сюда ради уединения и спокойного отдыха с семьей.

Развлечения, популярные у катарцев, — верблюжьи бега и соколиная охота — туристам могут показаться не самыми впечатляющими, поэтому лучше выделите полдня для каякинга в мангровых зарослях Аль-Тахира (Al Thakira), здесь же можно заняться бердвотчингом или порыбачить. Живописные заросли обрамляют побережье с совсем неглубокой береговой линией и глинистым дном — на каяках можно доплыть до небольшого острова, чтобы встретить здесь закат или устроить пикник (так любят делать местные).

Еще один популярный вид досуга на свежем воздухе — спортивные соревнования: самые разные матчи, заезды, забеги и турниры проходят в Дохе практически круглый год. А к чемпионату мира по футболу, который в 2022 году пройдет в столице Катара, правительство достроило несколько футуристичного вида стадионов (вместимостью до 80 тысяч человек) — побывать на них стоит хотя бы из архитектурного интереса, даже если спортивные достижения вас не слишком интересуют.

Что привезти

Специи, финики и сухофрукты. Обязательно купите на рынке местные специи (куркурму, сумах, смесь острых перцев, кардамон и еще сотни разных приправ, о предназначении которых лучше спрашивать торговцев), орехи (макадамия, кешью, бразильский, грецкий, миндаль, фундук, фисташка, арахис, пекан — кажется, есть все), финики (бывают малютки и просто исполинские плоды) и местные сладости. Во-первых, стоит все это совсем не дорого, во-вторых, прямо на месте все покупки упаковывают в герметичные пакеты, в-третьих, в России многое из этого просто не найти.

Ткани и ковры. На рынках и в специализированных магазинах Дохи можно найти множество натуральных тканей — стоят они зачастую дешевле, чем в России, а выбор куда разнообразнее. Покупать их стоит в том случае, если вы сами увлекаетесь рукоделием или готовы обратиться в ателье по приезде. Опция попроще и хороший сувенир для близких — домашний текстиль: полотенца, скатерти, пледы и покрывала с яркими узорами. Готовы брать дополнительный багаж? Присмотритесь к коврам ручной работы с затейливыми рисунками и традиционными принтами. Покупать их выгоднее на рынках, а не в шопинг-моллах — есть возможность поторговаться и сбить цену.

Благовония и парфюмерия. На рынках и в крупных торговых центрах всегда найдутся локальные магазины с парфюмерией и благовониями. Это совсем не европейские, тягучие арматы с дымными нотами, прямолинейной амброй и ладаном. В роскошных интерьерах сувенирных лавок пахнут они маняще и благородно, но в российских реалиях очень быстро такие ароматы начинают казаться слишком навязчивыми и броскими, поэтому лучше ограничиться душистым кремом для рук или благовониями для дома.

Украшения. Как и во всякой арабской стране, в Катаре уделяют много внимания изделиям из золота. Самый большой выбор — на «Золотом рынке», соседствующем с Сук-Вакиф. Зайти сюда стоит, даже если покупать вы ничего не планируете: зрелище действительно впечатляющее — кругом «змеятся» браслеты и ожерелья, сверкают крупные кольца, подвески, переливаются сережки и другие аксессуары из драгметаллов. Можно торговаться.

Сувениры. Один из символов Катара — «роза пустыни», причудливо складывающийся в лепестки минерал, который кристаллизуется в слоях песка в пустыне. В качестве сувенира крошечные брелоки с этим камнем и огромные образцы под стеклом продаются практически повсеместно. даже в музейном магазине при National Museum of Qatar.

Фотографии: обложка - Iwan Baan / Ateliers Jean Nouvel, 1 - gb27photo - stock.adobe.com, 2 - philipus - stock.adobe.com, 3 - Squire and Partners, 4 - Education City Mosque, 5 -  Khrystyna Pochynok - stock.adobe.com, 6, 7 - Jiwan Restaurant, 8 - Leonid Andronov - stock.adobe.com, 9 - perekotypole - stock.adobe.com

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