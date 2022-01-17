Внутреннее море, футуризм и современное искусство: Зачем ехать в Катар

National Museum of Qatar

Адрес Museum Park St Подробнее

Огромный музейный комплекс, посвященный хоть и недолгой, но насыщенной истории катарского полуострова и становления государства Катар. Здание проектировал Жан Нувель, опираясь на форму кристаллических образований, характерных для здешней пустыни, «розой пустыни», которую в Катаре считают настоящим символом страны. Получилось футуристично — сверкающая на солнце полусфера с пластинками, «Жемчужный фонтан» Ай Вэйвэя во внутреннем дворике и видовой ресторан на последнем этаже здания.

Внутри — 11 залов, где нескучным языком рассказывается об истории местности: животные и птицы, населявшие полуостров до освоения земель людьми (прежде тут водился медоед и аравийский орикс с витыми рогами, который стал символом страны и которого частично удалось сохранить); быт и уклад жизни местных до открытия источников полезных ископаемых; охота за жемчугом; первые поселения; индустриализация; немного политической истории страны и так далее. В залах есть понятные видеопроекции, звуковые инсталляции и пояснительные тексты примерно ко всему — разобраться можно без гида (и с минимальным знанием английского).

Katara Cultural Village

Адрес Katara Cultural Village, West Bay Подробнее

Этнографическая деревня «Катара» (прежнее название государства) создана при личном содействии шейха Хамада бен Халифа Аль Тани, отца-эмира государства Катар. Место было специально создано для того, чтобы показать местным и туристам культуру Древнего Востока. На территории «Катары» расположено множество театров, художественных галерей и выставок, где представлены работы местных художников и керамистов, также есть грандиозные мечети, извилистые мощеные улочки и рестораны традиционной катарской кухни. В «Катаре» расположен местный оперный театр и огромный амфитеатр с видом на залив для концертов.

По соседству работает огромный универмаг Galerie Lafayette, созданный по образу и подобию магазинов французской сети, ресторан Аркадия Новикова и кафе «Пушкин», не имеющее отношения к московскому ресторану с таким же названием, где подают особую версию пирожного «Павлова».

Прямиком из «Катары» можно спуститься к общественному пляже или, наоборот, подняться вверх, в парк на невысоком склоне. Для удобства по всей территории ездят гольф-кары, которые могут довезти до нужной точки. Это бесплатно.

Sheikh Faisal Museum

Адрес Al Samriya St Подробнее

Это настолько огромный музей, что его пришлось вынести за пределы центра Дохи, — хитросплетение коллекций со всего света, которые на протяжении всей жизни собирает шейх Фейсала бен Кассима Аль Тани. Здесь нет музейного разделения на периоды и эпохи, а десятки залов вмещают в себя все подряд: ковры, старинные монеты, первые радиоприемники и телевизоры, женские костюмы разных эпох, резные ставни и двери позапрошлого века, автомобили, первые достижения медицины и так далее. В музее площадью 530 тысяч квадратных метров собрано более 15 тысяч артефактов (и их количество не перестает приумножаться) — готовьтесь к тому, что здесь придется провести не один час, чтобы разобраться хотя бы с половиной залов.

MIA

Адрес Mia Park Подробнее

Музей исламского искусства, спроектированный прицкеровским лауреатом Бэй Юймин, представляет собой светлые кубы и трапеции, которые окрашиваются золотом в закатном солнце. Музейный парк Миа — вообще одна из лучших локаций для того, чтобы встретить закат в Дохе, для этого у побережья есть несколько кафе с верандами прямо у воды.

В самом музее собрана коллекция манускриптов, скульптур, фигурок и других артефактов, созданных мастерами всего Арабского залива (и не только). Примечательно, что в самих залах с экспонатами нет окон, поэтому ощущение пространства и времени теряется буквально через пару залов.

M7

Адрес Abdullah Bin Thani St Подробнее

Светлое кубическое здание в модном экоквартале Msheireb Downtown — центр современного искусства M7. Искусству в Катаре покровительствует шейха Моза бинт Насер аль-Миснед, которая активно стимулирует местных заниматься дизайном и живописью и приветствует иностранные выставки. М7 было задумано как пространство для экспозиций на тему дизайна и моды, созданных местными модными модельерами.

А до 31 марта в арт-центре можно застать первую ретроспективу дома моды Christian Dior на Ближнем Востоке. Посвященная 75-летию творчества дома Dior, выставка представляет экспонаты из частной коллекции шейхи Мозы бинт Насер аль-Миснед, платья haute couture и работы из коллекции Музея декоративных искусств в Париже (Musée des Arts Décoratifs).

Al Riwaq

Адрес Mia Park Подробнее

Просторный центр для временных выставок, расположенный на другой стороне MIA парка недалеко от Музея Исламского искусства. Сюда в основном попадают экспозиции современного искусства. Например, до конца марта 2022 года в Al Riwaq проходит первая выставка Джеффа Кунса на Ближнем Востоке, куратором которой стал Массимилиано Джони. Это более 60 произведений искусства более чем за четыре десятилетия, многие из которых прибыли в Al Riwaq из частных коллекций и редко бывают представлены на выставках.

Fire Station Museum

Адрес Mohammed Bin Thani St. Подробнее

Еще одно пространство в центре города, где регулярно проходят выставки современных художников, местных и международных. Наряду с экспонатами современного искусства в центре выставлялись работы Пикассо и Джакометти. Прежде Fire Station Museum на самом деле был пожарной станцией — внутри здания остались огромные двери для пожарных машин и просторный внутренний двор.

До конца марта в Fire Station Museum показывают работы Вирджила Абло. Это первая и теперь уже посмертная (Абло скончался 28 ноября 2021 года) выставка художника и дизайнера на Ближнем Востоке. Выставка Figures of Speech предлагает взгляд на разностороннее творчество Вирджила от изобразительного искусства до музыки, моды, архитектуры и дизайна.

Education City и Дэмиен Хёрст

Адрес Education City, Doha Подробнее

«Город образования» расположен в 20 минутах езды от Дохи, в районе в Эр-Райян. Это грандиозный комплекс, где находятся отделения американских и европейских университетов, Катарская академия, кампус с общежитиями для студентов и преподавателей, самая большая мечеть в Дохе и грандиозная библиотека, куда можно попасть без всяких пропусков и «студенческих». По территории курсируют трамваи, а в самом Education City есть все для спокойной жизни, в том числе огромный парк Oxygen.

Прогуляться стоит по всей территории, рассматривая монументальные фасады университетов, а задержаться — у огромной мечети с двумя 90-метровыми минаретами, больше всего похожей на футуристичный стадион. Обтекаемые формы и современные материалы здания сочетаются с традиционными для такого типа построек элементами: сурами из Корана на отдельных частях фасада и свободно циркулирующих потоках воды перед входом.

Оказавшись в Education City — а выбраться сюда на пару часов из Дохи определенно стоит, — обязательно зайдите в Национальную библиотеку Катара — это бесплатно и очень интересно. Здание проектировал Рем Колхас, внутри — множество уровней с литературой на разных языках, автоматизированные процессы выдачи книг, удобные столы и студии для учебы и совещаний, нижний зал со старинными рукописями, несколько кафе и зоны с компьютерами. Проект поражает своими масштабами и технологичностью.

По пути в Education City попросите таксиста свернуть к подъездной аллее Сидра госпиталя, самого большого и современного медицинского центра Катара. Перед зданием установлена монументальная скульптура Дэмиена Хёрста «Удивительное путешествие». Это 14 огромных бронзовых скульптур, каждая из которых изображает зарождающуюся жизнь и эмбрион на разных стадиях развития — от слияния сперматозоида с яйцеклеткой до новорожденного младенца. Работа вызвала немало волнений среди местного населения, а некоторые называют ее «первой обнаженной скульптурой на Ближнем Востоке».