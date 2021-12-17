«Секс в большом городе» все еще топ — несмотря на нехватку секса, туфель и исчезновение Саманты Разбираем претензии зрителей
Будем честны: невозможно снять продолжение «Секса в большом городе» и угодить всем. Одни скажут, что в сериале мало секса, другие — что много «повесточки», третьи — что любимые героини миллениума безвозвратно устарели, а их диалоги потускнели. Все эти претензии легко увидеть в комментариях под публикациями об «And Just Like That…» (в русскоязычном варианте «И просто так»), которых за неделю собралось немало. Но какие из них оправданы, а какие звучат натянутыми? Разбираемся вместе с журналистом Wonderzine Антоном Даниловым.
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Исчезновение Саманты
О том, что HBO снимает продолжение «Секса в большом городе», стало известно в январе прошлого года из крошечных тизеров в инстаграме Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис. Слухи, которые курсировали вокруг продолжения проекта не один год, оказались правдой — но с большой поправкой: авторы проекта отказались от идеи снять третий фильм в пользу сериала с названием «And Just Like That…».
Чуть позже подтвердился еще один слух: в продолжении «Секса в большом городе» не будет Саманты Джонс — героини с самой насыщенной сексуальной жизнью. Эта новость вряд ли стала сюрпризом для тех, кто хоть иногда слышал о готовящемся фильме (по слухам, его даже почти запустили в производство, но отменили в последний момент). Авторам проекта пришлось как-то объяснить ее отсутствие, и постфактум мы знаем, что Саманта якобы разругалась с Кэрри и улетела в Лондон. Однако до выхода первой серии среди фанатов ходили самые разные версии, как именно создатели сериала объяснят отсутствие одной из главных героинь; строились разные конспирологические теории вокруг ее «кончины».
Здесь скрыта первая претензия к создателям «И просто так»: Саманта Джонс не могла так поступить с подругами. Или могла? Ответ, вероятно, есть в огромном перерыве в истории «Секса в большом городе». С момента выхода последней серии последнего, шестого сезона прошло почти 18 лет, с релиза первого фильма — 13, со второго — 11 лет. Логично, что сериальное время не стояло на месте, а «И просто так» не стартовал с той точки, в которой окончилось путешествие четверки в Абу-Даби. Слишком большой разрыв оставляет слишком много места для умолчаний — и именно поэтому мы ничего не знаем о том, как развивались отношения подруг после их поездки в Эмираты. Саманта уже ругалась с подругами, и в такой ситуации еще одна ссора не выглядит чем-то из ряда вон. Да, это можно называть сценарным недочетом, но никак не провалом.
Контент-директор HBO Max Кейси Блойс объяснял это так: «Секс в большом городе», по его словам, «стремится к реалистичному изображению жизни»: «Точно так же как в реальной жизни — люди приходят в вашу жизнь, люди уходят». Уже после выхода первой серии исчезновение Саманты Джонс хоть и пространно, но объяснил продюсер сериала Майкл Патрик Кинг. «Саманта бы никогда не появилась в „И просто так“, потому что Ким Кэтролл много лет назад решила, что не будет играть эту роль снова, — цитирует его Us Weekly. — Я хотел отобразить тот факт, что ее нет. Что касается сюжета: у меня появилась идея, что Саманта уехала в Лондон, потому что мы не хотели ее убивать. Мы любим Саманту».
Оригинальный «Секс в большом городе» действительно сложно представить без героини Ким Кэтролл: пока Кэрри Брэдшоу страдала по созависимым отношениям, Шарлотта Йорк грезила браком, а Миранда Хоббс строила юридическую карьеру, успешной PR-агентке Саманте не нужно было ничего из этого. Саманта занималась сексом с мужчинами так, как это делают сами мужчины — быстро, четко, без эмоционального или какого-либо другого обслуживания. Она первой из героинь поп-культуры показала, что женщины могут хотеть секса столь же интенсивно, как это приписывают мужчинам, — и что в этом желании нет ничего постыдного. Ее отсутствие в «И просто так» ощущается сильно, однако взамен нее могут появиться другие героини — например, новоявленная подруга Шарлотты Лиза Уэксли, преподавательница права Найа Уоллес или риелторка Кэри Сима Патель — вероятно, им просто нужно время, чтобы раскрыться.
Стиль сериала
Стараниями художницы по костюмам Патриции Филд «Секс в большом городе» стал модной инструкцией нового тысячелетия: пышные юбки Dior и сумки Fendi не спорили с копеечными платьями из комиссионок и шлепанцами. Центральное место в этом модном нарративе принадлежало туфлям Manolo Blahnik, чья популярность во многом и строилась на эффектном образе секс-колумнистки издания New York Star Кэрри Брэдшоу. Успех этого тандема был настолько крепким и очевидным, что в феврале 2014 года Сара Джессика Паркер запустила собственный бренд обуви — SJP by Sarah Jessica Parker. Сейчас под именем актрисы производятся не только лодочки, но и парфюмы, сумки и даже свечи. Однако Сара Джессика делала ставку именно на тонкие каблуки — в коллекции бренда есть синие атласные туфли, которые сильно напоминают те, что ее героиня надела на свадьбу с Бигом.
Отчасти успех «Секса в большом городе» можно объяснить удачными стилистическими решениями — но сумки, туфли и юбки никогда не были его главной темой. В «И просто так» аксессуарам уделяют меньше внимания на экране, и это еще одна претензия к создателям сериала: мол, рафинированная мода исчезла — и те, кто смотрел сериал ради Dior и Manolo, будут разочарованы.
Что не совсем справедливо. Над костюмами в «И просто так» работает дуэт художников Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго, и они не новички на съемочной площадке: Роджерс и Сантьяго помогали с костюмами легендарной Патриции Филд еще во время съемок первых сезонов. Задолго до запуска продолжения их работа стала объектом пристального внимания — буквально с первыми кадрами со съемочной площадки появилась страница в инстаграме @justlikethatcloset, в которой выясняли происхождение вещей героинь. Позже Роджерс и Сантьяго сами завели один аккаунт, @andjustlikethatcostumes, где выкладывают фото с бэкстейджа и другие сериальные кадры. Меньше чем за полгода на него подписались больше 130 тысяч человек.
Стоит упомянуть и практически незамеченный в российской части интернета Forever 21 gate — чрезвычайно интересный эпизод, связанный с одним из новых нарядов Кэрри Брэдшоу. На одной из фотографий со съемочной площадки героиню Сары Джессики запечатлели в платье с узором пейсли, которое по ошибке назвали продуктом масс-маркет-бренда Forever 21. Вокруг этого тут же развернулась большая дискуссия: в американском Vogue всерьез обсуждают, может ли Кэрри носить вещи из торгового центра — и не значит ли это, что своим выбором экс-колумнистка поддерживает рабский труд тех, шьет эти наряды. Сам факт такой публикации говорит, что нынешний гардероб Кэрри все еще немного больше, чем просто ряды платьев.
В первых двух сериях три подруги практически не обсуждают внешний вид (если не считать спор Шарлотты и Миранды из-за седины последней — точнее, нежелания ее закрашивать). Героини ребута уже не те модницы конца 90-х годов. Дело не в том, что изменился их возраст: изменилась их жизнь и предлагаемые обстоятельства. Кэрри, Шарлотта и Миранда открывают для себя новые вызовы: защита гражданских прав, общение с повзрослевшими детьми, похороны. Да, создатели сериала все ещё наряжают своих героинь, но было бы странно ожидать, что их арка окончится хорошо знакомой болтовней о пресловутых сумках, туфлях и платьях. Претензии к тому, что героини продолжения постарели, можно даже не обсуждать.
Героини устарели
Некоторые считают, что героини «Секса в большом городе» состарились не физически, но морально — дескать, их представления о жизни, мужчинах и воспитании детей больше не вписываются в так называемую новую этику.
Строго говоря, никакой новой этики не существует: эта словесная конструкция нужна только для того, чтобы маскировать экзистенциальные страхи консервативных людей. Однако сложно отрицать, что медиа и поп-культура сегодня все чаще дают право голоса тем, кого раньше игнорировали: женщинам, квир-людям, представителям разных этносов. Перед создателями «И просто так» стояла интересная задача — поместить в Нью-Йорк 2021 года женщин, которые ассоциируются с Нью-Йорком 2001 года. Вряд ли это могло случиться легко, но все-таки случилось: и Миранда, и Кэрри, и Шарлотта так или иначе испытывают на себе силу ветра перемен — и каждая реагирует по-своему.
Миранда, как мы узнали из первой серии, пошла учиться гражданскому праву, чтобы помогать другим добиваться справедливости. На первой же лекции она попадает в неловкую ситуацию, когда говорит афроамериканской преподавательнице с косичками, что место, которое та заняла, предназначено для лектора — как бы имея в виду, что афроамериканка с традиционной прической не может ей быть. Но слова «как бы» здесь уместны, поскольку объяснение этому казусу находится довольно быстро: Миранда рассказывает, что на фотографии на сайте университета Найа Уоллес изображена без косичек и что именно это помешало ей опознать преподавательницу. Слова Миранды неловкие, но беззлобные, потому что обознаться может любой человек — вне зависимости от того, насколько сильно он погружен в прогрессивную повестку. И это совсем не говорит о том, что Миранда не понимает, куда пришла, что делает и зачем ей это нужно.
Проблематичной выглядит другая сцена, в которой Миранда практически нападает на охранника в университете, который отказывается впускать Уоллес без пропуска. Здесь мы слышим, как Найа рассказывает о комплексе «белого спасателя», что добавляет глубины в разговоре о расизме. Наконец, их отношения явно теплеют, когда Миранда помогает преподавательнице спасти сумку от уличного вора. Миранда, которая все предыдущие сезоны была самой рациональной из подруг, искренне желает изучить опыт других людей — и это, как, вероятно, полагают авторы «И просто так», может быть залогом успешного общения людей из разных миров.
Интереснее на этом фоне выглядит запись подкаста с участием Кэрри Брэдшоу. «Мисс Цис», как ее назвала ведущая подкаста, небинарный человек по имени Че, краснеет и тушуется, в общем-то, от нехитрого вопроса — когда и где та мастурбировала в общественных местах. На первый взгляд странно, что Брэдшоу не способна ответить на вопрос — казалось бы, что в нем такого для журналистки, известной колонками о сексе? Но этот эпизод хорошо показывает, что разговор о сексе становится и предметнее, и откровеннее: то, что публиковалось в газете New York Star 20 лет назад, совершенно неприменимо сегодня. И именно поэтому в тот же вечер Кэрри предлагает Бигу помастурбировать при ней: представления о сексе вообще и конкретных сексуальных практиках в частности — тонкая и чувствительная материя, и они не каменеют в голове Кэрри. Брэдшоу все шесть сезонов «Секса в большом городе» меняла свои взгляды чуть ли не чаще пар Manolo; это и позволяло ей ловко ловить переживания богатых 30-летних американок и заворачивать их в колонки. New York Star остался в прошлом, но Кэрри явно не намерена превращаться в реликт, пусть даже этот путь и не будет легким.
Самой предсказуемой в этом смысле становится Шарлотта, отказывая младшей дочери Роуз в праве на собственный наряд для похода на отчетный концерт старшей. Шарлотта убеждена: женская часть семьи Йорк — Голденблатт должна облачиться в цветочки Oscar de la Renta, и ничего не поколеблет её решимости. Сложно назвать поведение Шарлотты непредсказуемым, она всегда была самой консервативной из всех подруг — так с чего ждать, что она не будет диктовать дочерям, как нужно себя вести и во что одеваться?
Все четыре героини «Секса в большом городе» — карьеристка, домоседка, сердцеедка и охотница за любовью всей жизни — женские архетипы своего времени. Но парадокс сериала еще и в том, что каждая выходила за архетипические рамки, никто из них не был шаблонной, однозначно правильной или неправильной героиней; авторы «Секса в большом городе» нарисовали четыре разных портрета женщин, не скатываясь в схематичное изображение. В продолжении сериала никто из них также не может быть одномерной, закостеневшей или оторванной от реальности. Первые серии действительно показывают нам женщин, которые больше не в авангарде популярной дискуссии о сексе и отношениях. Но Кэрри, Шарлотта и Миранда — талантливые ученицы, и они еще покажут; в противном случае они просто не были бы самыми модными женщинами Нью-Йорка.
«Повесточка»
Первый сезон «Секса в большом городе» вышел в 1998 году на платном кабельном телеканале HBO, чьими зрительницами были богатые жительницы американских мегаполисов — и потому, вероятно, «СВБГ» тонко попал в их мироощущение. Спустя годы понятно, что сериал не может претендовать на универсальность описываемого женского опыта — об этом говорил и продюсер проекта Майкл Патрик Кинг («В то время он просто отражал мир Верхнего Ист-Сайда», — цитирует его Los Angeles Times). Но благодаря «Сексу в большом городе» то, о чем говорили женщины Верхнего Ист-Сайда, распространилось далеко за пределы Нью-Йорка — и оказалось, что есть целый ворох проблем, который волнует многих женщин по обе стороны Атлантики. «Секс в большом городе» вместе с «Кланом Сопрано» стал точкой отсчета для больших сериалов, и вдвойне удивительно, что один из них сосредоточен вокруг женщин и их разговоров о неловкостях секса и привратностях отношений.
Майкл Патрик Кинг в том же интервью 2018 года признает, что если бы «Секс в большом городе» снимали сегодня, то сериал вышел бы абсолютно другим. Его слова оказались пророческими: в «И просто так» появляются небелые женщины разного достатка, небинарный человек, пара лесбиянок. На этом фоне появляется еще одна претензия к создателям проекта — отказ от идеи показывать жизнь только богатых и успешных в угоду так называемой «повесточке». Сегодня, мол, ни один проект не может выйти без рассказа о дайверсити, а «Секс в большом городе» — к ужасу той части его поклонников и поклонниц, что смотрели его из-за туфель, — меняет их на разговоры об инклюзии и справедливости.
В зарубежной прессе «Секс в большом городе» часто называют проектом-цайтгайстом, который не только отражает дух времени, но сам им является — и даже, возможно, его формирует. «И просто так» как минимум претендует на то же звание и отчасти его оправдывает: сериал уже стал самым успешным запуском для HBO Max. Сейчас этот успех строится на былой популярности «Секса в большом городе», но с выходом новых эпизодов, вполне вероятно, будет держаться не только на ней.
Авторы проекта, конечно же, держат в голове секрет успеха сериалов вроде «Эйфории» или «Полового воспитания» — максимально возможный в своей открытости разговор о сексуальности, в котором — оказывается! — сегодня участвуют совершенно разные люди, с разным происхождением и бэкграундом, с разным уровнем достатка, разных идентичностей и сексуальностей. Есть большой шанс, что «И просто так» все-таки покажет жизнь за пределами Манхэттена (или воссоздаст ее в пределах острова) просто потому, что проект, который хочет быть цайтгайстом, не может игнорировать изменившуюся реальность.
Необходимость репрезентации не только белых, богатых или гетеросексуальных людей диктуют не столько лево-либеральные настроения, сколько коммерческие интересы и способ трансляции: если «Секс в большом городе» на момент своего выхода в 1998 году был доступен только очень привилегированным женщинам США, то «И просто так» с самого начала метит на бóльшую аудиторию просто потому, что выходит на стриминговом сервисе — относительно дешевом удовольствии по сегодняшним меркам. Проект, который показывает опыт одной (то есть ограниченной) группы людей, рискует собрать меньше зрителей, так что здесь вступают в игру капиталистические законы: меньше зрителей — меньше денег. «И просто так» — все еще коммерческий проект, где главная цель — извлечение максимальной прибыли.
Смерть мистера Бига
Наконец, финальная претензия — смерть мистера Бига после тренировки на Peloton, якобы без него сериал становится неинтересным, а смысл жизнь Кэрри Брэдшоу улетучивается. Но смерть Джона Престона кажется неожиданным решением только на первый взгляд и только тем, кто не следил за слухами вокруг продолжения «Секса в большом городе». Такой поворот сюжета обсуждался еще в 2018 году, так что трагическая кончина Бига в первой же серии «И просто так…» просто продолжает ту сценарную линию, которую планировали взять в третьей части «Секса в большом городе».
Отдельно стоит отметить вопрос, который повис после выхода первой серии «И просто так» — почему Брэдшоу не вызвала скорую помощь? Но ответ на него кажется простым: Кэрри никогда не была образцом рацио, что уж говорить про ситуацию шока, реакцию на который не смогут предугадать даже самые взвешенные из нас. The Vulture выпустили целый текст о том, можно было бы спасти мистера Бига, если бы Брэдшоу сразу набрала 911 (спойлер: можно) — но правда еще и в том, никакого развития сюжета в таком случае просто не вышло бы.
Но почему не развод? Вероятно, новизны в таком повороте было бы гораздо меньше: буквально все шесть сезонов сериала, от первой до последней серии, — это длинная история любви и ненависти Кэрри и Бига; в процессе они уже расходились, чтобы снова сойтись в Париже. Смерть Престона открывает сценаристам куда более широкий простор для творчества; в таком случае «И просто так» может ответить на принципиально другой вопрос — если ты встретила любовь всей своей жизни, то что делать, когда эта любовь умирает буквально?
Первая серия первого сезона «Секса в большом городе» начинается с рассказа о британской журналистке Элизабет, которая переехала в Нью-Йорк и сразу же «отхватила себе одного из самых знатных женихов» — респектабельного инвестиционного банкира с годовым доходом в 2 миллиона долларов. Несмотря на стремительное развитие отношений, ничем хорошим эта история любви не окончилась: банкир по имени Тим в один прекрасный момент просто не позвонил. Эта история оказывается крайне созвучной истории Кэрри — с той лишь разницей, что она-то вышла замуж за Бига и ничего, кроме как любви до гробовой доски, этот роман для нее больше не таил.
Как и все четыре подруги, Джон Престон не просто отдельно взятый богатый мужчина — он такой же архетип, «мужчина-приз» (в первой же серии «Секса в большом городе» Саманта так описывает Бига: «Вот тот парень — следующий Дональд Трамп, только моложе и гораздо привлекательнее»). Мы до последнего момента не знаем его настоящего имени, мы слабо представляем, чем на самом деле занимается мистер Биг, но, в сущности, это не очень важно. А важно то, что именно такой мужчина нужен Кэрри, чтобы, с одной стороны, наполнить свою жизнь драмой «любви всей жизни», а с другой — всегда иметь возможность купить новую пару туфель (в «Сексе в большом городе» есть эпизод, где Кэрри показывает чек в несколько тысяч долларов от Бига, чему удивляется даже консервативная Шарлотта). Отказавшись от работы колумнистки (а карьера писательницы, как мы знаем из разговора Кэрри с Мирандой, у нее тоже не сложилась), Брэдшоу после свадьбы целиком полагалась на деньги супруга — что, в общем-то, хорошо встраивается в историю их отношений.
Ее обсессия мистером Бигом, как верно заметили авторы ролика на канале The Take, напоминает увлечение Скарлетт О’Хары аристократом Эшли Уилксом. Скарлетт в какой-то момент понимает, что влюбилась не в человека, а в образ американского юга, что обеспечивает таким, как О’Хара, возможность жить припеваючи. Но этого до последнего момента не происходит с Кэрри, искренне считающей Престона своей любовью, а не просто недоступным, но статусным объектом — символом покоренного Нью-Йорка.
Скоропостижная смерть мистера Бига — сценарное решение, которое может породнить героинь Сары Джессики Паркер и Вивьен Ли. Оно также может означать примерно следующее: умирает не сама любовь Кэрри, сколько ее любовь к призовому мужчине, отношения с которым все шесть сезонов были очень проблематичными и даже фантастическими. Таким образом и ее материалистические чаяния остаются в прошлом, избавляя Кэрри образца 2021 года от довольно фальшивой истории любви, где сам ее факт базировался на статусе партнера. Что будет делать Кэрри после похорон? Как сложится ее судьба? Хороший вопрос, ответ на который мы узнаем довольно скоро — график выхода всех десяти серий расписан до середины февраля.
Фотографии: Амедиатека