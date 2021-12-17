Исчезновение Саманты

О том, что HBO снимает продолжение «Секса в большом городе», стало известно в январе прошлого года из крошечных тизеров в инстаграме Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис. Слухи, которые курсировали вокруг продолжения проекта не один год, оказались правдой — но с большой поправкой: авторы проекта отказались от идеи снять третий фильм в пользу сериала с названием «And Just Like That…».

Чуть позже подтвердился еще один слух: в продолжении «Секса в большом городе» не будет Саманты Джонс — героини с самой насыщенной сексуальной жизнью. Эта новость вряд ли стала сюрпризом для тех, кто хоть иногда слышал о готовящемся фильме (по слухам, его даже почти запустили в производство, но отменили в последний момент). Авторам проекта пришлось как-то объяснить ее отсутствие, и постфактум мы знаем, что Саманта якобы разругалась с Кэрри и улетела в Лондон. Однако до выхода первой серии среди фанатов ходили самые разные версии, как именно создатели сериала объяснят отсутствие одной из главных героинь; строились разные конспирологические теории вокруг ее «кончины».

Здесь скрыта первая претензия к создателям «И просто так»: Саманта Джонс не могла так поступить с подругами. Или могла? Ответ, вероятно, есть в огромном перерыве в истории «Секса в большом городе». С момента выхода последней серии последнего, шестого сезона прошло почти 18 лет, с релиза первого фильма — 13, со второго — 11 лет. Логично, что сериальное время не стояло на месте, а «И просто так» не стартовал с той точки, в которой окончилось путешествие четверки в Абу-Даби. Слишком большой разрыв оставляет слишком много места для умолчаний — и именно поэтому мы ничего не знаем о том, как развивались отношения подруг после их поездки в Эмираты. Саманта уже ругалась с подругами, и в такой ситуации еще одна ссора не выглядит чем-то из ряда вон. Да, это можно называть сценарным недочетом, но никак не провалом.