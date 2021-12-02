Снова джаз в ÖÖ, фильм про Гуччи и новая выставка в «Галерее 9б»

«Нижграф-2021»



Когда до 9 января Где НГХМ|ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО Сколько 100 рублей Подробнее

Коллективная выставка печатной графики открылась в Художественном музее на Верхневолжской. Представлено более семидесяти произведений: офортов, линогравюр, литографий, монотипий, работ в технике сухая игла и смешанной технике, созданных художниками из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Удмуртии. Язык каждой техники очень специфичен и это отличная возможность попробовать разобраться, как все устроено, ну а посмотреть есть на что – Ася Феоктистова, Олег Вдовин, Константин Пьянов, Сергей Ледков и многие-многие другие. Приятно, что билет на выставку совсем недорогой, так что прогуливаясь по набережной, нужно обязательно заглянуть.

