Снова джаз в ÖÖ, фильм про Гуччи и новая выставка в «Галерее 9б»

Выставка Стаси Гришиной



до 15 января «Галерея 9б» вход свободный по предварительной регистрации

Выставка Pigment gray on the second floor Стаси Гришиной по итогам ее резиденции в Нижнем, открылась в «Галерее 9б». В течение месяца московская художница жила и работала в пространстве галереи, изучая город и современную культуру. На выставке можно будет увидеть инсталляцию, состоящую из объектов и серии живописных полотен, главным сюжетом которых стал разочаровывающий уход современного героя от родины, общества, семьи и самого себя.