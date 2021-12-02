Снова джаз в ÖÖ, фильм про Гуччи и новая выставка в «Галерее 9б»
Пятница
3 декабря
Выставка Стаси Гришиной
Когда
до 15 января
Где
«Галерея 9б»
Сколько
вход свободный по предварительной регистрации
Выставка Pigment gray on the second floor Стаси Гришиной по итогам ее резиденции в Нижнем, открылась в «Галерее 9б». В течение месяца московская художница жила и работала в пространстве галереи, изучая город и современную культуру. На выставке можно будет увидеть инсталляцию, состоящую из объектов и серии живописных полотен, главным сюжетом которых стал разочаровывающий уход современного героя от родины, общества, семьи и самого себя.
«Дом Gucci»
Когда
3-5 декабря
Где
кинотеатры города
Сколько
от 180 рублей
Новый фильм Ридли Скотта основан на книге Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», в которой описывается запутанная жизнь большой итальянской семьи, владеющей знаменитым модным домом. Это история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых империй мира, с Адамом Драйвером и Леди Гагой в главных ролях.
«Нижграф-2021»
Когда
до 9 января
Где
НГХМ|ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО
Сколько
100 рублей
Коллективная выставка печатной графики открылась в Художественном музее на Верхневолжской. Представлено более семидесяти произведений: офортов, линогравюр, литографий, монотипий, работ в технике сухая игла и смешанной технике, созданных художниками из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Удмуртии. Язык каждой техники очень специфичен и это отличная возможность попробовать разобраться, как все устроено, ну а посмотреть есть на что – Ася Феоктистова, Олег Вдовин, Константин Пьянов, Сергей Ледков и многие-многие другие. Приятно, что билет на выставку совсем недорогой, так что прогуливаясь по набережной, нужно обязательно заглянуть.
Суббота
4 декабря
«Спасибо»
Когда
4 декабря, 19:00
Где
TAGO)))MAGO)))
Сколько
от 500 рублей
«Спасибо» — одна из главных гитарных групп современной российской инди-сцены, концерты которой переполнены яркими переживаниями, от глубокой и болезненной рефлексии до неудержимого веселья и близости с любимыми. В TAGO)))MAGO))) они представят свой новый альбом «Терпение», но, конечно, не обойдется и без главных хитов группы. Выступление откроют Bagdadski vor и «зелёный дядя u сёрферы чёрной дыры».
«Незнайка на Луне»
Когда
4 декабря, 12:00
Где
Учебный театр
Сколько
300 рублей
В Учебном театре регулярно проходят интересные постановки, в эту субботу, например, можно будет побывать на премьере спектакля «Незнайка на Луне» режиссера Дмитрия Маркова. Знаменитый роман Носова только кажется на первый взгляд детской сказкой про коротышек, которые махнули на Луну, взрослые, наверняка считают едкую сатиру, которой так наполнен этот спектакль. Впервые на сцене будут играть студенты третьего курса отделения «Актер театра кукол».
Jazz Jam Session
Когда
4 декабря, 20:00
Где
ÖÖ
Сколько
бесплатно, по qr-кодам
Полюбившиеся многим субботние музыкальные джемы возвращаются в бар ÖÖ! А значит, можно устроить себе приятный вечер с вкусными коктейлями и ламповой атмосферой в окружении друзей и нижегородских джазовых энтузиастов.
Воскресенье
5 декабря
«Адаптация пчел»
Когда
5 декабря, 20:00
Где
Alcatraz
Сколько
free donation
Кибер-гранж группа «Адаптация пчел» проводит интересную акцию — вход на их ближайший концерт в клубе Alcatraz будет по free donation. «Вход свободный, выход тоже. Вы сами решаете, какой суммы поддержки достойна наша музыка и как сильно она вас затронет. Честнее некуда», — говорится в сообщении музыкантов.