Выставки, кино, концерты: Что делать на праздниках в Москве

Если вы любите вкусно поесть, советуем посвятить эти каникулы походам по лучшим заведениям города. Прежде всего стоит зайти в переехавшую с Хохловки на Патриаршие пруды кулинарную мастерскую «Москва-Дели», которую открыла семейная пара энтузиастов Галина и Йохан Ботт. Как и раньше, идти туда надо по предварительной записи. В заведении нет меню, но есть обеды (1 000 рублей с человека) и ужины (1 800 рублей с человека) с блюдами индийской кухни, ассортимент которых меняется довольно часто.

За мясом стоит отправиться в ресторан «Южане» — первый московский проект ресторатора из Краснодара Тахира Холикбердиева. Тахир также владеет кооперативом «Кубанское мясо», в который входят около 60 производителей говядины, свинины и баранины из Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесии, поэтому за качество блюд в ресторане волноваться не приходится. В «Южанах» можно пробовать все. Но особенного внимания заслуживает бургер с котлетой из нутрии, привлекший внимание общественности не только у нас, но и за границей, а также тарт с земляникой.

Еще одним примечательным открытием уходящего года стал ресторан «Северяне» ресторатора Ильи Тютенкова и шеф-повара Уильяма Ламберти. За кухню в новом проекте владельцев «Уголька» и Pinch отвечает Георгий Троян — в 2015 году он победил в ежегодном конкурсе молодых поваров «Серебряный треугольник», а ранее окончил кулинарную школу Le Cordon Bleu. Несмотря на название и тот факт, что основные блюда готовят в двух русских печах и на гриле, кухню в «Северянах» нельзя назвать ни северной, ни тем более исконно русской. Но на качество это не влияет. Заказывать здесь нужно лосось с яйцом пашот, судака из печи с маринованным лососем и седло ягненка. Для больших компаний подойдет говяжья покромка (он же «фланк стейк» — кусок мышечной ткани, лежащий на поверхности средней части ребер с небольшими тонкими прожилками жира), курица или черноморский калкан из печи, а также карельская форель и «Томагавк» (рибай на тонкой реберной кости) с запеченными овощами.

Посидеть вечером с пинтой пива можно в открывшемся на новом месте пивном баре «Сосна и Липа». Запущенный в 2015 году бар — первый совместный проект Санчира Бадакова и Андрея Липы. Собственно, в честь них заведение и названо. За барную карту в «Сосне и Липе» отвечает один из владельцев заведения, Андрей Липа: поставщиков выбирают сами, ориентируясь на собственные вкусовые предпочтения.