Выставки, кино, концерты: Что делать на праздниках в Москве «Ла-Ла Ленд» в новогоднюю ночь, Герхард Рихтер в Еврейском музее и «Кредо убийцы» в прокате
Длинные новогодние праздники — самое подходящее время для того, чтобы обойти выставки и заведения, на которые не хватало времени весь год, без стыда засиживаться в кинотеатрах на премьерах и ретроспективах, сходить в театр и на каток, заняться спортом или самообразованием. The Village по традиции подготовил путеводитель по каникулам в Москве — наведите курсор на интересующий вас пункт и получите несколько поводов все-таки выбраться на праздниках из дома.
Новогодняя ночь
Премьера фильма «Ла Ла Ленд»
Когда: 31 декабря с 22:00
Где: кинотеатр «Октябрь»
Сколько: 2 800 рублей
Кинокомпания «Централ Партнершип» и сеть кинотеатров «Каро» устраивают российскую премьеру музыкальной мелодрамы «Ла-Ла Ленд» о молодых покорителях Лос-Анджелеса с Эммой Стоун и Райаном Гослингом в главных ролях. Кроме собственно сеанса, организаторы обещают фуршет, розыгрыш призов и даже обращение президента на большом экране (хочется надеяться, что не в разгар кинопоказа).
Концерт актеров «Гоголь-центра»
Славящиеся своей музыкальностью актеры «Гоголь-центра» приготовили новогоднюю программу, состоящую из каверов известных песен — от хитов Людмилы Гурченко и Жанны Агузаровой до композиций Дэвида Боуи, Леонарда Коэна и Radiohead. Концерта будет два — 30 и 31 декабря, и в каждом участвует некий приглашенный гость, личность которого должна стать сюрпризом для зрителей.
Когда: 31 декабря в 19:00
Где: «Гоголь-центр»
Сколько: 2 500 рублей
Новый год в парках: Группы 90-х и квиддич на коньках
Желающие провести новогоднюю ночь в парке могут выбирать между более чем 20 праздничными программами. Так, в парке Горького снова устроят вечеринку с диджеями — правда, на этот раз обойдется без Филиппа Горбачева. Сад имени Баумана собирается встречать Новый год каждый час и отмечать его по традициям той страны, в которой пробила полночь. В «Сокольниках» вспомнят 90-е и позовут выступать диджея Грува и группу «Тотал», а Таганский парк готовит тематический праздник по вселенной «Гарри Поттера».
Когда: 31 декабря с 17:00 до 04:00
Где: парк Горького, «Сокольники», сад им. Баумана, сад «Эрмитаж» и другие московские парки
Сколько: бесплатно
Новый год на катке ВДНХ
На самом большом искусственном катке мира Новый год тоже наступит несколько раз: каждый час праздника будет начинаться с карнавального шествия в духе какой-то страны или региона. Также запланированы выступления музыкантов из пяти стран (от Бурятии до Южной Кореи) и танцевальные мастер-классы.
Вечеринки
и концерты
Концерт Noize MC
Где: Red
Когда: 2 января
Сколько: от 2 000 рублей
Некогда очень популярный обличитель режима Иван Алексеев, он же Noize MC, уступил большие залы другим рэп-иконам и занял, кажется, единственно правильную для себя позицию музыканта, который не гонится за хайпом. Звучание его новых песен несильно поменялось по сравнению с 2012 годом — все те же рэп-кор и гранж с пронзительными текстами. Но фанаты, судя по всему, разделяют ценности артиста, а это главное.
C.L.U.M.B.A.
Все умрут, а «Клумба» останется — разбитная фрик-вечеринка Сергея Агасфера пережила многих своих коллег, от легендарной промогруппы Idle Conversation до какой-нибудь подростковой «Скотобойни». Для завсегдатаев 3 января — повод снова оказаться там, где время остановилось, для новичков — выгулять свой самый сумасбродный костюм без страха и упрека (за десять лет здесь повидали многое).
Где: «16 тонн»
Когда: 3 января
Сколько: 300–500 рублей
Рождество в «Родне»
Рождественский сочельник с берлинским привозом — дуэтом Samanta Fox, исполняющим жизнерадостные и даже, можно сказать, гедонистические вариации техно, вполне уместные для расслабленных танцев в разгар выходных. На разогреве у них — лица лейбла Antrakt, россияне Rabotnic & Monogum, а также еще несколько хороших артистов.
Когда: 6 января
Сколько: 800 рублей
Golden X-mas Party в «Газгольдере»
Другой техно-карнавал развернется на следующий день в клубе на «Курской» —
в «Газгольдер» привезут резидента лейблов Cocoon и Drumcode голландца Egbert. Устраивает вечеринку отечественный техно-лейбл Sync Fx Audio, его же артисты значатся в лайнапе: Илья Лазуткин, Антон Томак, Евгения Ром и многие другие.
Когда: 7 января
Где: «Газгольдер»
Сколько: 1 000 рублей
Выставки
Выставка Герхарда Рихтера «Абстракция и образ»
Когда: на протяжении всех каникул
Где: Еврейский музей и центр толерантности
Сколько: 300 рублей
Рихтер — возможно, самый известный немецкий художник второй половины XX века после Йозефа Бойса. Он работал и с реди-мейдами в виде найденных семейных фотографий, и с абстракцией, но наиболее известны его фотореалистичные живописные работы, обычно копирующие любительские фотографии и как будто испорченные то ли глитчем, то ли пародией на дымку сфумато.
«Арт-эксперимент» и другие выставки «Гаража»
По традиции в новогодние каникулы «Гараж» приглашает поучаствовать в очередном «Арт-эксперименте»; в этот раз его курирует урбанист Габриэла Буркхальтер, изучающая детские игровые площадки. О культурной ценности этих объектов мало кто задумывается, хотя среди них нередки по-настоящему новаторские проекты — как с архитектурной, так и с педагогической точки зрения. Зрители всех возрастов смогут познакомиться с исследованием урбаниста Габриэлы Буркхальтер, испытать на прочность игровую площадку, возведенную в пространстве музея, и построить собственный макет.
Другой примечательный проект «Гаража» — выставка «Свидетельства», подготовленная главным куратором институции Кейт Фаул. Она работала над ней вместе с художником Робертом Лонго, который известен своими фотореалистичными работами. На выставке показывают работы самого Лонго вместе с произведениями Сергея Эйзенштейна и офортами Франсиско Гойи: все три художника прибегали к монохромной графике, чтобы отразить революционное состояние окружавшего их мира.
Там же можно увидеть инсталляцию китайской художницы Инь Сючжэнь «Медленное действие». Это 12-метровая конструкция в виде лекарственной капсулы, с оболочкой, сшитой из повседневной одежды (часть материалов пожертвовали москвичи). По задумке автора, нахождение внутри инсталляции оказывает на зрителей своеобразный терапевтический эффект — отсюда форма пилюли.
Когда: на протяжении всех каникул
Где: «Гараж»
Сколько: от 150 рублей
«Монстрация. С новым 17-м!»
«Ад наш», «Здесь вам не Москва», «Вперед в темное прошлое» — ироничные плакаты и транспаранты «Монстрации» гремят в Рунете, занимая пустующую нишу «настоящих» протестных лозунгов. Хулиганскую первомайскую акцию придумали в Новосибирске, но проходит она в разных городах, причем не только по России. Для выставки аукционного дома Vladey известные художники нарисовали плакаты в духе «Монстрации». Среди участников — Олег Кулик, Павел Пепперштейн, Константин Звездочетов, Дмитрий Гутов и другие звезды арт-сцены.
Когда: на протяжении всех каникул
Где: «Винзавод» (Vladey Space)
Сколько: бесплатно
Выставка «Ирина Нахова. Взгляд»
Пушкинский музей опять отдает главное здание в руки важной для современного российского искусства фигуры, на этот раз — Ирины Наховой. Она представляла Россию на последней Венецианской биеннале, ее считают выдающимся живописцем и видеохудожником и к тому же одним из изобретателей жанра тотальной инсталляции. Именно на границе между видео и живописью (можем ли мы о ней вообще говорить?) Нахова создает серию работ для ГМИИ. Ее видеоинсталляции перекликаются с произведениями европейской живописи из коллекции Пушкинского (Рембрандт, ван Дейк, Шарден и другие) и исследуют взгляд зрителя на картину на примере разных исторических стилей и жанров.
Когда: на протяжении всех каникул
Где: ГМИИ имени А. С. Пушкина
Сколько: 300 рублей
Выставка «Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо»
Конкуренцию Пушкинскому в организации выставок работ домодернистской (в самом широком смысле слова) эпохи пытается составить Третьяковская галерея, которая вооружилась сотрудничеством с ватиканскими музеями. В Москву привезли картины живописцев XII–XVIII веков, среди них — Рафаэль, Караваджо, Гвидо Рени и Пуссен.
Когда: на протяжении всех каникул
Где: Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке
Сколько: 150–400 рублей
Выставка «Мир — театр. Архитектура и сценография
в России»
Музей архитектуры имени Щусева и Театральный музей имени Бахрушина объединились, чтобы рассказать о развитии театральной архитектуры в нашей стране. Театры сами по себе куда древнее музеев, и во многом именно они в архитектурной форме выражают доминирующие в обществе ценности. Потому и интересно рассмотреть, как менялись театры в России: проекции власти в барокко и классицизме, свидетели декаданса в стиле модерн, локомотивы общественных изменений в авангарде и выражение запутавшегося в своих целях и ценностях позднего советского общества.
Когда: на протяжении всех каникул
Где: Музей архитектуры имени Щусева
Сколько: 250 рублей
Выставка «Московская оттепель: 1953–1968»
Масштабный проект Музея Москвы об искусстве и культуре эпохи оттепели. Живопись и графика, архитектурные проекты, афиши фильмов Козинцева и Тарковского, первые издания поэтов-шестидесятников и переиздания реабилитированных модернистов соседствуют с артефактами, передающими образ времени, — плакатами на тему покорения космоса, мебелью, техникой и одеждой.
Когда: на протяжении всех каникул
Где: Музей Москвы
Сколько: 200 рублей
Фильмы
в кинотеатрах
«Изгой-один: Звездные войны. Истории»
Rogue One: A Star Wars Story
Режиссер: Гарет Эдвардс
В ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Диего Луна, Форест Уитакер
Когда: на протяжении всех каникул
Возродившаяся в прошлом году при поддержке Disney космическая сага бодро встала на рельсы обновления и грозит нам ежегодными продолжениями и спин-оффами, сфокусированными на разных ее персонажах. Первый из таких спин-оффов — приквел к эпизоду «Новая надежда». Речь пойдет об отряде повстанцев, охотящихся за чертежами только построенной Звезды смерти. Руководит отрядом бывшая преступница Джин Эрсо — ее играет Фелисити Джонс из «Вселенной Стивена Хокинга». Кроме Джонс, в проекте участвуют Форест Уитакер, Мадс Миккельсен, Бен Мендельсон, а также Риз Ахмед из недавнего телехита «Однажды ночью». Режиссер до этого отметился постановкой «Годзиллы».
«Пассажиры»
Passengers
Основательный, в 120 миллионов долларов бюджета (из которых около четверти ушло на зарплату исполнителям главных ролей), фантастический опус о космическом корабле, который перевозит несколько тысяч землян на колониальную планету. Лететь — 120 лет, все эти годы пассажиры корабля должны проспать. Но в результате технической неполадки двое просыпаются на 90 лет раньше срока. Режиссер был номинирован на «Оскар» за «Игру в имитацию» — байопик Алана Тьюринга с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.
Режиссер: Мортен Тильдум
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Лоренс Фишбёрн, Энди Гарсиа
Когда: на протяжении всех каникул
Где: кинотеатры Москвы
«Кредо убийцы»
Assassin's Creed
Экранизация знаменитой серии игр о юноше, которой может переживать события из жизни своего далекого предка, средневекового ассасина, благодаря новой технологии. Сценарий фильма не повторяет сюжета ни одной из игр, зато костяк команды мы уже могли видеть вместе. Джастин Курзель, Марион Котийяр, Майкл Фассбендер и оператор «Настоящего детектива» Адам Аркпоу работали над прошлогодней помпезной экранизацией «Макбета» — и, видимо, понравились друг другу.
Режиссер: Джастин Курзель
В ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Брендан Глисон, Джереми Айронс, Шарлотта Рэмплинг, Майкл К. Уильямс
Когда: с 5 января
Где: кинотеатры Москвы
«Тони Эрдманн»
Toni Erdmann
Европейский хит и фаворит кинокритиков на последнем Каннском кинофестивале, грустная комедия о пожилом одиноком отце, который пытается сблизиться с преуспевающей взрослой дочерью. Дочь от попыток сближения испытывает только неловкость, так что отцу приходится перевоплотиться в альтер эго — экстравагантного бизнес-коуча по имени Тони Эрдманн. И неожиданно это срабатывает. Режиссер — немка Марен Аде, для которой это всего лишь третий полный метр.
Режиссер: Марен Але
В ролях: Петер Симонишек, Сандра Хюллер, Томас Лойбл, Тристан Пюттер
Когда: 1, 3, 5 и 7 января
Где: «Пионер»
«Викинг»
Продюсеры отечественных блокбастеров «Адмирал» и «Высоцкий» Константин Эрнст и Анатолий Максимов выпустили брутальный костюмный фильм о полулегендарном князе Владимире. Правда, ни сватовства к греческой царевне, ни Крещения Руси зритель не увидит: авторы предпочли менее очевидный сюжет — восшествие незаконного сына на киевский престол. Судя по отзывам критиков, картина получилась куда более живой, чем злополучный памятник Владимиру на Боровицкой площади.
Режиссер: Андрей Кравчук
В ролях: Данила Козловский, Максим Суханов, Светлана Ходченкова, Александра Бортич
Когда: на протяжении всех каникул
Где: кинотеатры Москвы
«Ложные признания»
Больше года назад Чеховский фестиваль привез в Москву постановку именитого швейцарского режиссера Люка Бонди «Ложные признания» по пьесе французского классика Пьера де Мариво, где богатую вдову и ее молодого ухажера играли Изабель Юппер и Луи Гаррель. Бонди скончался в ноябре 2015 года, успев завершить последний проект — киноверсию спектакля с теми же актерами. Действие хрестоматийной комедии перенесено из XVIII века в XXI.
Режиссер: Люк Бонди
В ролях: Изабель Юппер, Луи Гаррель, Бюль Ожье, Ив Жак, Жан-Пьер Мало
Когда: с 5 января
Где: кинотеатры Москвы
Знаменитые голливудские комедии в «Пионере»
Кинотеатр «Пионер» собирается провести каникулы в ностальгическом духе, показывая киноклассику 80-х и 90-х. В программу «Не все дома» вошли четыре безусловных хита: «Тутси» Сидни Поллака, «Один дома» Криса Коламбуса, «Семейка Аддамс» Барри Зонненфельда и «Маска» Чака Рассела. Сложно найти человека, не смотревшего эти фильмы, но шанс увидеть их на большом экране все-таки не стоит упускать.
Когда: 2–8 января
Где: «Пионер»
Сколько: 600 рублей
Трансляция оперы «Набукко»
Компания TheatreHD показывает записи и прямые трансляции знаменитых мировых спектаклей — вроде «Гамлета» с Бенедиктом Камбербэтчем или «Травиаты» в постановке Роберта Уилсона — в кинотеатрах России и СНГ. 7 января на семи московских экранах будет транслироваться опера Джузеппе Верди «Набукко» в постановке нью-йоркской Metropolitan Opera, одного из самых уважаемых оперных домов. Партию царя Навуходоносора, или Набукко, исполняет легендарный тенор Пласидо Доминго.
Когда: 7 января в 20:55
Где: кинозал ГУМа и кинотеатры сети «Формула кино»
Сколько: 1 000 рублей
Фильмы Уэса Андерсона в Еврейском музее
Еврейский музей представляет мини-ретроспективу Уэса Андерсона, независимого режиссера с уникальным чувством ритма, композиции и цвета.
В программу «Сказки Андерсона» вошли три ленты — ранняя «Семейка Тененбаум», семейный фильм «Королевство полной луны» и последняя на сегодня полнометражная работа режиссера, оскароносный «Отель „Гранд Будапешт“». После каждого сеанса директор музея Ури Гершович будет обсуждать картины с известными кинокритиками.
Когда: 3–5 января
Где: Еврейский музей
Сколько: бесплатно (по регистрации)
Театр
«Черный русский»
Когда: ежедневно до 12 января
Где: дом Спиридонова
Сколько: от 5 000 рублей
Иммерсивный спектакль Максима Диденко по мотивам пушкинского «Дубровского» — одна из самых обсуждаемых театральных новинок сезона. Мультижанровое действо, развернувшееся в особняке конца позапрошлого века, — это разом и отповедь русскому крепостничеству, и признание в любви русской культуре (чего стоят одни только аранжировки народных песен). В постановке три сюжетные линии — Дубровского, Маши и Троекурова; перед началом сеанса зрители делятся на группы, и каждая следует по дому за одним из героев.
«Страсти по девочке со спичками»
Куратор Нового пространства Театра наций художница Вера Мартынов возрождает концерт-инсталляцию, над которым она работала в «Гоголь-центре» два года назад. В его основе — одноименная оратория современного американского композитора-постминималиста Дэвида Лэнга; в Новом пространстве сочинение будет исполнять вокальный ансамбль Intrada. Согласно замыслу художницы, музыка в этом проекте монтируется с видеорядом: зрители увидят, как героиня сказки Андерсена путешествует по сегодняшней Москве, а город вокруг нее преобразуется в ирреальное, фантастическое пространство.
Когда: 2–5 января в 15:00
Где: Новое пространство Театра наций
Сколько: 1 000 рублей
Детские спектакли в «Практике»
Театр «Практика» традиционно отводит зимние каникулы под детскую программу. «Творческое объединение 9» впервые покажет на этой площадке свою версию «Щелкунчика» Гофмана. Также в новогодней программе — уже знакомые зрителям детские постановки «Практики»: «Агата возвращается домой» по тексту Линор Горалик, современная версия вертепного представления «История одного чуда», моноспектакли Алисы Гребенщиковой «Ежик и медвежонок» и «Слон Хортон». После дневных показов в театре будут работать творческие мастерские для детей.
Когда: до 8 января
Где: «Практика»
Сколько: от 1 000 рублей
Еще несколько хороших вещей, которые можно сделать на каникулах
Обойти лучшие новые заведения года
Когда: 3–8 января
Если вы любите вкусно поесть, советуем посвятить эти каникулы походам по лучшим заведениям города. Прежде всего стоит зайти в переехавшую с Хохловки на Патриаршие пруды кулинарную мастерскую «Москва-Дели», которую открыла семейная пара энтузиастов Галина и Йохан Ботт. Как и раньше, идти туда надо по предварительной записи. В заведении нет меню, но есть обеды (1 000 рублей с человека) и ужины (1 800 рублей с человека) с блюдами индийской кухни, ассортимент которых меняется довольно часто.
За мясом стоит отправиться в ресторан «Южане» — первый московский проект ресторатора из Краснодара Тахира Холикбердиева. Тахир также владеет кооперативом «Кубанское мясо», в который входят около 60 производителей говядины, свинины и баранины из Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесии, поэтому за качество блюд в ресторане волноваться не приходится. В «Южанах» можно пробовать все. Но особенного внимания заслуживает бургер с котлетой из нутрии, привлекший внимание общественности не только у нас, но и за границей, а также тарт с земляникой.
Еще одним примечательным открытием уходящего года стал ресторан «Северяне» ресторатора Ильи Тютенкова и шеф-повара Уильяма Ламберти. За кухню в новом проекте владельцев «Уголька» и Pinch отвечает Георгий Троян — в 2015 году он победил в ежегодном конкурсе молодых поваров «Серебряный треугольник», а ранее окончил кулинарную школу Le Cordon Bleu. Несмотря на название и тот факт, что основные блюда готовят в двух русских печах и на гриле, кухню в «Северянах» нельзя назвать ни северной, ни тем более исконно русской. Но на качество это не влияет. Заказывать здесь нужно лосось с яйцом пашот, судака из печи с маринованным лососем и седло ягненка. Для больших компаний подойдет говяжья покромка (он же «фланк стейк» — кусок мышечной ткани, лежащий на поверхности средней части ребер с небольшими тонкими прожилками жира), курица или черноморский калкан из печи, а также карельская форель и «Томагавк» (рибай на тонкой реберной кости) с запеченными овощами.
Посидеть вечером с пинтой пива можно в открывшемся на новом месте пивном баре «Сосна и Липа». Запущенный в 2015 году бар — первый совместный проект Санчира Бадакова и Андрея Липы. Собственно, в честь них заведение и названо. За барную карту в «Сосне и Липе» отвечает один из владельцев заведения, Андрей Липа: поставщиков выбирают сами, ориентируясь на собственные вкусовые предпочтения.
Заняться актерским мастерством
В актерской лаборатории «Гоголь-центра» все еще открыт набор на январские интенсивы: шесть-семь занятий, в течение которых студентов будут учить пластике и сценической речи, всячески раскрепощать и вытаскивать истинное нутро наружу. Ведут интенсивы Игорь Бычков, Илья Ромашко, Ирина Выборнова, Семен Штейнберг и другие актеры театра. Чтобы купить интенсив, нужно позвонить по номеру +7 (903) 123−22−32 или написать на info@gogolschool.ru.
Где: Gogol School
Сколько: 11 000 рублей
Пройти курс Ableton Live
В школе современной музыки Glinka продают сертификаты, действующие на январский интенсив «Основы Ableton Live». Это классический курс школы, который в доступной форме учит пользоваться базовой программой для создания музыки, а также основам аранжировки, сведения и мастеринга. Преподаватель — музыкант Антон Маскелиаде.
Когда: со 2 января
Где: Glinka
Сколько: 29 999 рублей
Покататься на лыжах
Когда надоест есть салаты и лежать на диване, займитесь спортом — вместо поднадоевших за год фитнес-центров можно выбраться на свежий воздух и, например, встать на лыжи. adidas открыла лыжную базу в парке Олимпийской деревни — это в районе пересечения Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского. Там с 3 января будут проходить вводные занятия для новичков, а также индивидуальные и групповые заезды для бывалых лыжников. Одна тренировка стоит 700 рублей, вводное занятие — бесплатно. Свободных мест еще очень много.
Когда: с 3 января, 07:00–23:00 в будни и 09:00–22:00 в выходные
Где: adidas Skibase
Сколько: бесплатно
Научиться готовить
В праздники продолжают работать многие московские кулинарные школы — это значит, что можно присмотреться к их расписаниям и попробовать стать мастер-шефом в глазах соседей по квартире. Так, в школе CulinaryOn на Новинском бульваре будут учить готовить морского черта, рождественский стейк и каппеллаччи, в мастерских Just Cook научат готовить том-ям и яйца по-ирландски, а в недавно открывшейся Chefshows by Novikov проведут мастер-классы по приготовлению идеальных ленивых завтраков и пряников.
Когда: на протяжении всех каникул
Где: гастрономические школы Москвы
Сколько: от 3 000 рублей за занятие
Присоединиться к Московскому велопараду
Зимний заезд велосипедистов по центральным улицам города проходит уже второй год. Участники парада собираются продемонстрировать, что велосипед не только летний вид транспорта и что развитию велокультуры в Москве мешает вовсе не зима, а отсутствие инфраструктуры и недобросовестная уборка улиц. Маршрут начинается на 3-й Фрунзенской улице, старт назначен на 11 часов утра 8 января.
Когда: 8 января
Где: 3-я Фрунзенская улица
Сколько: бесплатно
Погладить альпака и посмотреть на акул
Долгие выходные — хорошая возможность наконец посмотреть на новых обитателей Московского зоопарка, приобретенных за прошедший год, — крошечных антилоп дикдиков, диких кошек ягуарунди, даманов и голубого барана. Те, кому этого недостаточно, могут посетить городскую ферму на ВДНХ, где живут ослы, козы и горбатые индийские коровы зебу, проведать альпака на ферме в Куркино или заглянуть в относительно новые московские океанариумы в «Крокус Сити» и на той же ВДНХ.
Когда: на протяжении всех каникул
фотографии: обложка – Аня Марченкова, 1 – Централ Партнершип, 2 – Владимир Васильчиков/архив пресс-службы, 3 – Еврейский музей и центр толерантности, 4 – Walt Disney, 5 – Иван Гущин/Компания«Ecstátic», 6 – Яся Фогельгардт
Текст: Антон Хитров, Настя Курганская, Кристина Сафонова
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Разнообразная программа есть что выбрать, это круто
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