Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — детский раздел сайта Arzamas, востоковед-тюрколог — об убийстве российского посла в Турции, фичер об актуальности феминизма и многое другое.

История женщины — регента церковного хора, которая от нехватки денег начала заниматься проституцией, активно обсуждалась в соцсетях на уходящей неделе (ряд пользователей сочли ее выдуманной). Героиня материала сайта «Такие дела» любит не столько православную церковь, сколько религиозную музыку — она помогает ей забыть о проблемах. Работа же проститутки помогла женщине вырастить дочь и купить квартиру, и сейчас она выплачивает кредит за вторую. Свою профессию героиня грехом не считает, так как не получает удовольствия, но на обязательной для регента исповеди о ней не говорит — признается только в лицемерии.

Одна из главных тем недели — убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре. 19 декабря 62-летнего дипломата застрелили на открытии фотовыставки, и покушение попало в объективы фото- и телекамер. Убийца — 22-летний Мевлют Алтынташ, успевший выкрикнуть после выстрелов, что это месть за Алеппо. Вскоре Алтынташ был застрелен сотрудниками спецслужб, а российский МИД назвал случившееся терактом.

Фотографии, сделанные репортером Associated Press в момент покушения, мгновенно разошлись по соцсетям — пожалуй, это одни из самых страшных снимков 2016 года. На «Медузе» покушение и перспективы развития российско-турецких отношений после него подробно прокомментировал востоковед-тюрколог, руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев.

25 декабря над Черным морем потерпел крушение самолет Ту-154 министерства обороны России. На борту лайнера были 92 человека — 84 пассажира и восемь членов экипажа. Все летевшие направлялись в Сирию, на новогодний концерт для российских военнослужащих. На борту находился основной состав ансамбля песни и пляски минобороны имени Александрова, съемочные группы телеканалов Первый, НТВ и «Звезда», а также врач и исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Выжить никому не удалось.

Близкая знакомая Глинки, журналист Екатерина Гордеева, написала некролог одному из самых известных российских филантропов. «Я знаю, никакого личного ее присутствия на том борту не требовалось. Это она всегда требовала, чтобы военные, спасатели, добровольцы, кто угодно брали ее с собой туда, где людям максимально плохо, где можно и нужно помочь. Она могла отлично жить в какой угодно точке земного шара — но уж точно вдали от боли, нужды и страданий. Только Лиза выбрала ровно ту жизнь, который жила».

Редактор «Медузы» Алексей Пономарев написал текст на смерть Рэйчел Оуэн — бессменной подруги лидера Radiohead Тома Йорка на протяжении 23 лет и матери его двоих детей. Рэйчел — художница, преподавательница и специалист по «Божественной комедии» Данте — скончалась от рака 18 декабря. Пономарев вспоминает, как ее отношения с Йорком все эти годы влияли на творчество группы.

Завотделением одной из психиатрических больниц Еврейской автономной области подробно рассказал «Медиазоне» о так называемых «пушистиках» — спиртосодержащих жидкостях, которые пьют те, кто не может позволить себе даже самую дешевую водку. По словам врача, в Биробиджане не употребляют известный на всю страну «Боярышник», зато пьют «Айсберг» и «Льдинку». Суррогаты довольно свободно можно купить в местных магазинах, и это страшно: напитки ускоряют классическую картину алкоголизма и увеличивают риск смерти от него.

Wonderzine напоминает всем нам — даже тем, кто активно поддерживает движение за права женщин, — почему феминизм все еще продолжает быть актуальным. Казалось бы, человечество живет в эпоху победившего равноправия, однако «на самом деле целая обойма до сих пор актуальных глобальных проблем связана с гендерным неравенством». Это и насильственные обычаи во многих странах мира, и сексуальная эксплуатация, и ограниченный доступ к образованию, и дискриминационные законы, и многое другое.

Музыкальное издание The Flow опубликовало интервью с одним из самых успешных российских рэперов современности Бастой, в котором музыкант подводит личные итоги 2016 года. Уход Тати с лейбла «Газгольдер», иск Кирилла Толмацкого, оскорбления рэперов в интернете, шоу «Голос» и наркозависимость Гуфа — об этом и многом другом Баста высказался в беседе с журналистом Андреем Никитиным.

К новогодним каникулам образовательный сайт Arzamas создал раздел «Детская комната» для родителей, желающих, чтобы их дети провели праздники весело и с пользой. Здесь есть подборки мультфильмов с комментариями экспертов, путеводители по детским отечественным поэтам и книгам художников-иллюстраторов, правила словесных игр, а еще — сервис, который выбирает детскую книгу по схеме «как x, только y». Например, как «Денискины рассказы», только с магией.

Впервые за почти 40 лет в пустыне Сахара выпал снег. Он пролежал всего один день, но фотограф Карим Бучетат успел сделать впечатляющие снимки заснеженных барханов. В последний раз снегопад в пустыне случился в 1979 году.

Первый трейлер «Бегущего по лезвию 2049» с Райаном Гослингом

Сиквел «Бегущего по лезвию» выйдет на российские экраны в октябре — более чем через 30 лет после премьеры фильма Ридли Скотта об охотнике за репликантами с Харрисоном Фордом в главной роли. На этот раз ему предстоит встреча с коллегой, которого играет Райан Гослинг. Больше о сюжете фильма Дени Вильнёва пока ничего не известно.

Короткометражка о пропаже телефона

Нидерландец Энтони ван дер Меер снял короткометражку о пропаже своего телефона. Идея фильма появилась у студента после кражи у него айфона.

Для съемок Энтони купил новый телефон и установил программу-«антивор», позволяющую отслеживать все действия с устройством и его перемещения.

В ходе съемок студенту удалось узнать многое о жизни и привычках вора, а также заполучить несколько его фотографий. Но познакомиться с похитителем лично голландский студент так и не решился.

«Звездные войны. История игрушек»

Семиминутный ролик «Кинопоиска», приуроченный к выходу спин-оффа «Звездных войн», рассказывает, что в этой франшизе такого революционного и почему режиссер Джордж Лукас на самом деле гениальный бизнесмен. Просто он сообразил, что мерчендайз — игрушки, футболки и прочая продукция на тему «Звездных войн» — принесет больше денег, чем сами картины. Открытие Лукаса не только сделало его миллиардером, но и предопределило облик современного развлекательного кино.

Бездомные поздравляют москвичей с Новым годом

Благотворительная организация «Ночлежка» записала для петербуржцев видеопоздравление — счастья в новом году горожанам желают бездомные в нарядах Дедов Морозов. Кадры с улыбающимися пожилыми людьми сменяются видами заснеженного зимнего Санкт-Петербурга. Видео напоминает о том, что около 60 тысяч бездомных встретят этот Новый год на холодных улицах города. Помочь им можно, сделав пожертвование.

Тизер нового «Твин Пикс»

Третий сезон культового сериала Дэвида Линча выйдет уже совсем скоро — предположительно, весной 2017 года. Пока же можно насладиться коротким тизером, в котором плохо слышащий начальник агента Купера Гордон Коул (его играет сам Дэвид Линч) эмоционально поедает пончик. На фоне звучит знакомый всем, кто смотрел хотя бы одну серию «Твин Пикс», трек «Fire Walk with Me» Анджело Бадаламенти.

Возвращение «Твин Пикс» покажет американский канал Showtime. Премьера должна была состояться еще год назад, но ее решили перенести. По словам сценариста и исполнительного продюсера Марка Фроста, перед создателями сериала стоит непростая задача: «попытаться вернуться и поднять планку выше по сравнению с прошлым разом». Картину снимут одним блоком (как полнометражный фильм) и только потом разделят на серии. Обещают, что основной актерский состав не изменится, хотя появится много новых героев.

О сюжете третьего сезона известно только то, что он станет продолжением предыдущих серий: действие будет проходить в том же городке, но в наше время.

Фейковый выпуск «Познера»

Первый канал Казахстана показал несуществующий отрывок программы «Познер», в котором журналист Владимир Познер берет интервью у местной телеведущей Аймиры Шаукентаевой. В самом начале ролика коллега Шаукентаевой Руслан Смыков анонсирует интервью как важное и даже сенсационное событие: «Аймира Шаукентаева впервые ответила на вопросы.

И кому ответила? Сразу какому человеку, Владимиру Владимировичу...»

Создатели фейкового сюжета взяли отрывки из предыдущих программ Владимира Познера и смонтировали их с ответами Шаукентаевой, зачем-то добавив волнующую музыку. Само интервью длится не больше минуты, за это время казахская телеведущая успевает назвать свои отрицательные и положительные черты, а также качества, которые она ценит в мужчинах и женщинах.

После выхода сюжета Владимир Познер письменно заявил, что ролик является абсолютным фейком от начала до конца. Также журналист отметил, что видео «отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана».

«С чем я поздравляю президента Казахстана, господина Нурсултана Назарбаева. С плохо скрываемым восхищением, Владимир Познер», — добавил ведущий. Первый канал Казахстана назвал сюжет шуткой, однако, согласно информации издания KazInfo, Руслан Смыков вскоре покинет пост главного редактора и ведущего канала.

Текст: Аня Чесова, Аня Соколова, Настя Курганская, Таня Решетник, Кристина Сафонова, Антон Хитров