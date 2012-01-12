Пока доступно только три телеспектакля: «Ревизор» театра имени Маяковского, «Сон Гафта, пересказанный Виктюком», поставленный в «Современнике», и «Троянской войны не будет» театра Станиславского. Однако уже подготовлены телеверсии еще трех спектаклей: «Бедность не порок» Малого театра, «Дядюшкин сон» театра «Модернъ» и «Хомо эректус» театра «Сатиры».

Работа над проектом «Золотая коллекция спектаклей» началась еще в 2010 году, тогда и были сняты эти спектакли, но опубликовать их в сети решили только сейчас. В будущем самые удачные версии спектаклей департамент собирается продвигать и на российских телеканалах.

В 2012 году власти намерены создать не меньше 20 видеоверсий спектаклей. Запись и монтаж будут делать профессиональные подрядчики, которых выберут по конкурсу — провести его планируют в ближайшее время. В театрах также устроят конкурс, чтобы выбрать лучшие постановки. А вот архивные записи выкладывать на YouTube не будут, так как правами на старые видео владеют различные компании.