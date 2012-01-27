Фильмы недели: «Опасный метод», «Шапито-шоу», «Боевой конь», «Потомки» В российский прокат вышел фильм Спилберга про дружбу юноши и коня, история психоанализа по Дэвиду Кроненбергу, драмеди с Джорджем Клуни и комическая фантасмагория про отдых в Крыму.
«ОПАСНЫЙ МЕТОД»
Красивую молодую барышню, истерично вопящую, лязгающую челюстью и бьющуюся в припадках, привозят в психиатрическую клинику, где работает молодой доктор Юнг. Разговаривать девушка толком не может, но из первой более-менее осмысленной беседы выясняется, что ее в детстве наказывал папа, и ей это понравилось. Очарованный доктор постепенно переступает границы врачебной этики, пациентка идет на поправку, а его личная жизнь все больше запутывается — к тому же в какой-то момент в ней начинает участвовать доктор Фрейд. У Кроненберга, который всю жизнь снимает истории человеческих мутаций, герои как правило из приличных людей превращались в монстров и насекомых. В этом случае перекошенная истеричка на глазах становится нормальным человеком. Пожалуй, к этому можно добавить лишь то, что фильм основан на реальных событиях, пациентка (русская еврейка Сабина Шпильрейн) сама стала знаменитым психоаналитиком. И главное, это комедия.
«ШАПИТО-ШОУ»
Режиссер: Сергей Лобан
Почти четырехчасовой фильм сложен из четырех новелл, где все события развиваются параллельно. Легкомысленная девушка знакомится по сети с лысеющим социопатом под ником Киберстранник и едет с ним автостопом на юг. Она улыбается, он изводит ее нытьем и цитатами из Борхеса; они такие разные, но все-таки вместе.
Интервью: Сергей Лобан
Глухой работник пекарни прибивается к банде молодых тусовщиков с телевидения, сделавших о нем сюжет; бывшие друзья едут следом, исполненные чувства мести. Известный артист (Петр Мамонов в роли самого себя) воссоединяется с сыном и тащит того в горы охотиться на кабана. Молодой мажор-продюсер пытается организовать простодушному двойнику Виктора Цоя гастроли в Крыму. Перегруженная феерическими деталями, нелинейная конструкция «Шапито-шоу» силой авторской иронии, блестящего юмора и трогательных деталей взмывает в воздух. Вдобавок это еще и мюзикл: в кульминационный момент каждой части герои поют. При всех деталях коллективного постсоветского бессознательного «Шапито» говорит на универсальную тему потерянности человека и еще очень лихо и умно снят — за что фильм, например, недавно отобрали в программу Роттердамского кинофестиваля.
«"Шапито-шоу" — уже не первая русская картина, так или иначе отвечающая на вопрос, из чего же, из чего же, из чего же сделаны люди, переходный возраст которых совпал с переходом в небытие советского мира. Последнее советское поколение, переживающее сейчас апогей дееспособности (или бездействия). Именно в случае "Шапито" становится отчетливо понятно, что спасительный постмодернизм, насмешка и смысловая пестрота первого постсоветского десятилетия — ответ коллективной психики на травму исчезновения привычной реальности. Лобан исследует эту травму не как социолог и даже не как рассказчик, а как визионер — на сегодняшний день самый яркий в нашем кино».
«БОЕВОЙ КОНЬ»
Немного выпивающий фермер из принципа и за баснословные деньги перебивает на аукционе ставку своего землевладельца и приобретает необъезженного коня — вещь в хозяйстве малопригодную. С конем, названным Джоуи, находит общий язык только сын-подросток, но тут объявляют войну, и сначала одного, а потом и другого забирают на фронт. Все остальное — сложный, данный без купюр, местами отчаянно жестокий путь двух друзей под пулями, через взрывы и горы тел к финальной встрече. «Боевой конь» — экранизация известной пьесы, пережившей не одну постановку; но впервые здесь главного героя играет не деревянная голова на палочке — да так, что рядом с ним меркнет даже Бенедикт Камбербэтч с усами. Ну и среди шести номинаций картины на «Оскар» явно не хватает одной — за главную четвероногую роль.
«ПОТОМКИ»
Адвокат Мэтт Кинг, муж и отец двух дочерей со сложным характером, владеет куском земли на тропическом острове, которым интересуются девелоперы. С женой случается трагический инцидент, она впадает в кому, и решать надо уже две этическо-юридические проблемы: продавать ли родную землю и следовать ли воле супруги, которая завещала отключить ее от аппарата. Вдобавок друзья сообщают, что у жены был любовник. «Потомки», уже получившие два «Золотых глобуса» и пять номинаций на «Оскар», — образцовый кандидат на награды: неглупый, в меру смешной, в меру саркастичный, в меру драматичный фильм, сделанный приличными людьми на обочине Голливуда. В общем, ровно такой, как его звезда Джордж Клуни — красивый, умный, но кажется, все-таки немного скучный.
РОДЖЕР ЭБЕРТ
Кинокритик
«У "Потомков" счастливый финал. То есть технически это комедия. Дело происходит в райском местечке на Гавайях. В главной роли — Джордж Клуни. Все это может навести вас на мысль, что вас ждет отличное приятное времяпрепровождение, но все на самом деле сложнее и интереснее. Клуни выдает одну из своих лучших актерских работ, а режиссер и соавтор сценария Александр Пэйн еще в "На обочине" (2004) и "О Шмидте" (2002) демонстрировал особую привязанность к мужчинам, обнаруживающим в себе лучшие качества».
Комментарии
Ммм) Ну могу сказать что в конце Вас ждет хеппи энд)
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