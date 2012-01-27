«ОПАСНЫЙ МЕТОД»

A DANGEROUS METHOD Режиссер: Дэвид Кроненберг

В главных ролях: Вигго Мортенсен, Кира Найтли, Майкл Фассбендер, Венсан Кассель, Сара Гэйдон, Катарина Палм

Остроумный фильм Дэвида Кроненберга о золотых годах психоанализа. Точнее о том, как Карл Густав Юнг подружился, а потом поссорился с Зигмундом Фрейдом, и о том, что бывает, когда психоаналитик начинает спать со своей пациенткой. А также о том, как юная психопатка под руководством обоих выросла в умную женщину.

Красивую молодую барышню, истерично вопящую, лязгающую челюстью и бьющуюся в припадках, привозят в психиатрическую клинику, где работает молодой доктор Юнг. Разговаривать девушка толком не может, но из первой более-менее осмысленной беседы выясняется, что ее в детстве наказывал папа, и ей это понравилось. Очарованный доктор постепенно переступает границы врачебной этики, пациентка идет на поправку, а его личная жизнь все больше запутывается — к тому же в какой-то момент в ней начинает участвовать доктор Фрейд. У Кроненберга, который всю жизнь снимает истории человеческих мутаций, герои как правило из приличных людей превращались в монстров и насекомых. В этом случае перекошенная истеричка на глазах становится нормальным человеком. Пожалуй, к этому можно добавить лишь то, что фильм основан на реальных событиях, пациентка (русская еврейка Сабина Шпильрейн) сама стала знаменитым психоаналитиком. И главное, это комедия.



ДЖ. ХОБЕРМАН

Кинокритик

The Village Voice

«Найтли — казалось бы, неочевидный выбор на такую роль — здесь солирует со своим подбородком, придает вес каждой реплике легким русским акцентом, озаряет свою нежную красоту радиоактивным сиянием и бьется в акробатических припадках, достойных Хелен Келлер (героини фильма «Сотворившая чудо». — Прим. ред.). И это работает: созданный ею образ неукротимой страдалицы перетягивает на себя все начало картины и не отпускает до ее финала».

«ШАПИТО-ШОУ»

Режиссер: Сергей Лобан

В главных ролях: Петр Мамонов, Вера Строкова, Алексей Подольский, Алексей Знаменский, Юлия Говор, Дмитрий Богдан, Джим Авиньон, Степан Девонин, Александр Маслаев, Стас Барецкий, Александр Шпагин



Страшно смешная, искренняя и пронзительная трагикомедия о путешествии четырех групп москвичей в Симеиз выходит в прокат, разбитой на две части. Для полноты ощущений лучше собраться с духом и взять билеты на два сеанса подряд — «Шапито-шоу» настолько захватывает, что время летит незаметно.

Почти четырехчасовой фильм сложен из четырех новелл, где все события развиваются параллельно. Легкомысленная девушка знакомится по сети с лысеющим социопатом под ником Киберстранник и едет с ним автостопом на юг. Она улыбается, он изводит ее нытьем и цитатами из Борхеса; они такие разные, но все-таки вместе. Интервью: Сергей Лобан

Глухой работник пекарни прибивается к банде молодых тусовщиков с телевидения, сделавших о нем сюжет; бывшие друзья едут следом, исполненные чувства мести. Известный артист (Петр Мамонов в роли самого себя) воссоединяется с сыном и тащит того в горы охотиться на кабана. Молодой мажор-продюсер пытается организовать простодушному двойнику Виктора Цоя гастроли в Крыму. Перегруженная феерическими деталями, нелинейная конструкция «Шапито-шоу» силой авторской иронии, блестящего юмора и трогательных деталей взмывает в воздух. Вдобавок это еще и мюзикл: в кульминационный момент каждой части герои поют. При всех деталях коллективного постсоветского бессознательного «Шапито» говорит на универсальную тему потерянности человека и еще очень лихо и умно снят — за что фильм, например, недавно отобрали в программу Роттердамского кинофестиваля.



МАРИЯ КУВШИНОВА Кинокритик

OpenSpace.ru «"Шапито-шоу" — уже не первая русская картина, так или иначе отвечающая на вопрос, из чего же, из чего же, из чего же сделаны люди, переходный возраст которых совпал с переходом в небытие советского мира. Последнее советское поколение, переживающее сейчас апогей дееспособности (или бездействия). Именно в случае "Шапито" становится отчетливо понятно, что спасительный постмодернизм, насмешка и смысловая пестрота первого постсоветского десятилетия — ответ коллективной психики на травму исчезновения привычной реальности. Лобан исследует эту травму не как социолог и даже не как рассказчик, а как визионер — на сегодняшний день самый яркий в нашем кино».

«БОЕВОЙ КОНЬ»

WAR HORSE Режиссер: Стивен Спилберг

В главных ролях: Джереми Ирвин, Дэвид Тьюлис, Эмили Уотсон, Бенедикт Камбербэтч, Тоби Кеббелл, Том Хиддлстон, Эдди Марсан, Дэвид Кросс, Питер Муллан



Слезоточивый фильм Стивена Спилберга для среднего школьного возраста и старше про злоключения храброго коня на фронте. История Первой мировой рассказана глазами чрезвычайно умного животного, пытающегося сквозь пулеметный огонь вернуться к своему владельцу-подростку.

Немного выпивающий фермер из принципа и за баснословные деньги перебивает на аукционе ставку своего землевладельца и приобретает необъезженного коня — вещь в хозяйстве малопригодную. С конем, названным Джоуи, находит общий язык только сын-подросток, но тут объявляют войну, и сначала одного, а потом и другого забирают на фронт. Все остальное — сложный, данный без купюр, местами отчаянно жестокий путь двух друзей под пулями, через взрывы и горы тел к финальной встрече. «Боевой конь» — экранизация известной пьесы, пережившей не одну постановку; но впервые здесь главного героя играет не деревянная голова на палочке — да так, что рядом с ним меркнет даже Бенедикт Камбербэтч с усами. Ну и среди шести номинаций картины на «Оскар» явно не хватает одной — за главную четвероногую роль.



ЛИЗА ШВАРЦБАУМ Кинокритик

Entertainment Weekly

«Это прекрасно скроенный фильм с классически выстроенным кадром, снятый великим оператором Спилберга Янушем Камински в неброской, естественной, но выразительной манере, присущей вестернам Джона Форда. И этот боевой конь выжимает вполне искренние слезы, по мере того как судьба Джоуи сплетается с судьбами британских и немецких солдат, в равной степени способных оценить роскошное животное посреди стрельбы и взрывов».

«ПОТОМКИ»

THE DESCENDANTS Режиссер: Александр Пэйн

В главных ролях: Джордж Клуни, Джуди Грир, Мэттью Лиллард, Шэйлин Вудли, Бо Бриджес, Роб Хьюбел, Майкл Онткин, Мэри Бердсонг, Скотт Майкл Морган



Трагикомедия про матримониальные и материальные узы, сделанная режиссером-умником Александром Пэйном, больше пишущим для кино, чем его снимающим. История об адвокате, который пытается разобраться с изменой умирающей жены и семейным наследством, выдержана в жанре «окологолливудского инди».

Адвокат Мэтт Кинг, муж и отец двух дочерей со сложным характером, владеет куском земли на тропическом острове, которым интересуются девелоперы. С женой случается трагический инцидент, она впадает в кому, и решать надо уже две этическо-юридические проблемы: продавать ли родную землю и следовать ли воле супруги, которая завещала отключить ее от аппарата. Вдобавок друзья сообщают, что у жены был любовник. «Потомки», уже получившие два «Золотых глобуса» и пять номинаций на «Оскар», — образцовый кандидат на награды: неглупый, в меру смешной, в меру саркастичный, в меру драматичный фильм, сделанный приличными людьми на обочине Голливуда. В общем, ровно такой, как его звезда Джордж Клуни — красивый, умный, но кажется, все-таки немного скучный.