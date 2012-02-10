«ФАУСТ»

FAUST

Режиссер: Александр Сокуров

В главных ролях: Ханна Шигулла, Изольда Изольда Дюшаук, Максим Мехмет, Антон Адасинский, Антуан Моно-мл.

Впечатляющая и относительно вольная экранизация «Фауста», снятая Александром Сокуровым — одним из главных режиссеров российского авторского кино. В непривычно широкий для режиссера прокат фильм вышел после успеха на западных фестивалях.

Премьера сокуровского «Фауста» состоялась в Венеции чуть ли не в последний день фестиваля и стремительно смешала карты всем остальным номинантам. Смотр завершился триумфом русского режиссера — правда, с экранизацией Гете, снятой на немецком языке и с европейскими актерами. «Фауст» — заключительный аккорд в серии Сокурова про властные фигуры: истории крушения Гитлера («Молох»), Ленина («Телец») и японского императора Хирохито («Солнце»). Кроме темы заката власти и тирании, все эти фильмы объединяла выдающаяся операторская работа, в двух случаях из трех проделанная самим режиссером. Знаменитую трагедию Гете он экранизирует с помощью Брюно Дельбоннеля, как ни странно, снимавшего «Амели» и шестую серию «Гарри Поттера». Тем увлекательнее наблюдать, как его камера буквально падает с небес в грязь и сумрак мифа о докторе, продавшем душу дьяволу.

АНТОН ДОЛИН

Кинокритик

«Ведомости Пятница»

«Фильм Сокурова — и увлекательный пересказ вечной легенды, в которой есть все необходимые компоненты, включая самые неожиданные, вроде появления на немецкой земле заблудившихся Чичикова с Селифаном, и новая ее трактовка, согласно которой человек опасней, беспринципней и подлей любого черта. Здесь и ответ на вопрос о том, какое отношение вымышленный герой легенды имеет к череде тиранов из предыдущих картин того же цикла. По Сокурову и его сценаристу Юрию Арабову, в мире, где совесть и душа превратились в абстрактные символы, главный соблазн — отнюдь не познание, как это было у гетевского Фауста, а власть».

«КОД ДОСТУПА "КЕЙПТАУН"»

SAFE HOUSE Режиссер: Дэниэл Эспиноза

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Райан Рейнольдс, Вера Фармига, Брендан Глисон, Сэм Шепард



Очередной дебют малоизвестного скандинавского режиссера в мире остросюжетных голливудских блокбастеров. «Код доступа» — эксплуатация давно заезженной темы интриг и двуличия американской шпионской системы.

Оперативник ЦРУ Мэтт, обладатель прекрасного пресса, гарвардского диплома и ничего не подозревающей невесты, трудится смотрителем конспиративной квартиры, на которой ничего не происходит, пока туда не привозят перебежчика. Тот тоже работал на ЦРУ, но после неудачного дела по идейным соображениям начал сливать информацию бывшим врагам. На беду адрес укрытия перестает быть тайной, и вот уже новичок и его матерый оппонент вынуждены пуститься в бега — остается лишь наблюдать за трюками и тем, как герои поочередно пытаются склонить друг друга на свою сторону. Оживленности этому не слишком оригинальному сюжету добавляет подвижная, если не сказать истерящая, камера Оливера Вуда — оператора фильмов про Борна. Вот только этот прием, вопреки замыслу авторов, придает фильму еще больше вторичности.



КАРИНА ЛОНГВОРТ Кинокритик

Variety «"Он тако-о-ой секси", — со вздохом сообщила своему другу сидящая рядом со мной женщина, как только в первых кадрах фильма сверкнул торс Райана Рейнольдса. Следующую половину сеанса она провела, уткнувшись в мобильный. Учитывая оба фактора, я полагаю, она — идеальный зритель этого не особенно цельного, но в меру приличного триллера: в достаточной мере способная оценить тело Рейнольдса, чтобы смотреть драму про шпионскую кругосветку с его участием, не особенно интересуясь всем остальным».

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРИЗРАЧНАЯ УГРОЗА 3D»

STAR WARS: THE PHANTOM MENACE 3D

Режиссер: Джордж Лукас

В главных ролях: Лиам Нисон, Эван МакГрегор, Натали Портман, Джейк Ллойд, Иэн МакДайарми, Пернилла Аугуст



Одна из самых долгоиграющих франшиз мирового кино возвращается на экраны — правда, пока в виде первого эпизода, обогащенного дополнительным измерением. В планах Джорджа Лукаса, разумеется, добавить «3D» ко всем частям.

Споры о том, какое отношение три новых части «Звездных войн» имеют к культовой оригинальной трилогии, ведутся с их появления и, видимо, не утихнут еще долго. Режиссера Джорджа Лукаса не раз обвиняли в беспринципной эксплуатации его главного фильма. С другой стороны, странно думать, что человек, помешавшийся на фантастике и спецэффектах еще в эпоху расцвета Нового Голливуда, избежит искушения переделывать собственное изобретение по мере развития технологий. «Звездные войны: Призрачная угроза» в очередной раз напоминает, как все начиналось в «далекой-далекой галактике»: джедай Квай-Гон Джинн и его падаван Оби-Ван Кеноби отправляются с дипмиссией на планету Набу, встречают там отважную королеву Падме Амидалу и узнают, что на мир готовится новая атака сил зла. По пути герои на беду подбирают милого мальчика — будущего Дарта Вейдера. Как говорится, теперь в 3D.