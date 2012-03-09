Фильмы недели: «Грозовой перевал», «Джон Картер», «Мы купили зоопарк» В прокат вышла артхаусная экранизация романа Эмили Бронте, марсианские хроники по фантасту Берроузу и душещипательная история семейства в мире животных с Мэттом Дэймоном и Скарлетт Йоханcсон.
«ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
Англичанка Андреа Арнольд — одна из главных звезд нынешней британской авторской киношколы; ее дебютная короткометражка взяла «Оскар», затем два фильма подряд удостоились приза жюри в Каннах. Оба при этом были историями из жизни современного британского пролетариата, так что многие удивились, когда ее взгляд упал на том Эмили Бронте — мрачную викторианскую драму про обреченную любовь фермерской дочки и принятого в семью сироты-чужака. И эта экранизация, действительно, оказалась неординарной. В версии Арнольд напрочь отсутствует выспренный костюмный стиль, свойственный постановкам литературной классики: действие происходит на продуваемой ветрами ферме в глуши, юбки замараны грязью, главный герой для пущего контраста стал чернокожим. Но главное, что делает режиссер, — совершенно не снижает градус возвышенности, снимая фильм в реалистичной, почти документальной манере. Это необыкновенно красивая картина, где камера одинаково любуется обветренными лицами и пожухлой травой под ногами, любовь рождается не из разговоров, а из безмолвных взглядов, а вместо драматичной музыки — натуралистичный саундтрек из воя ветра, скрипа колес и сбившегося дыхания.
ЛИЛИЯ ШИТЕНБУРГ
Кинокритик, театровед
«В кадре — атмосферные явления, флора, фауна и примкнувшие к ней люди. Примятая ветром трава, облака, камни, заросли вереска, тучи, птица в небе, птица в поле, собака, дождь. Дохлый, но упрямый цветок. Жук, еще жук, кролик. Но все это вовсе не "картины природы родного Йоркшира", и не какой-нибудь там с детства мучительный "желтый дрок со своею пирамидальною верхушкою" — это то, что видит Хитклиф "на самом деле". Подлинность, достоверность взгляда дана резкостью оптики, крупностью плана, скрупулезной — буквально, до мельчайшего камушка — четкостью и ясностью картинки, въедливой "нацарапанностью" деталей, что на фоне прозрачного холодного воздуха дает физическое ощущение неотразимой реальности».
«ДЖОН КАРТЕР»
Капитан Джон Картер, ветеран Гражданской войны США, после разгрома своих сторонников и ряда печальных семейных обстоятельств неожиданно телепортируется на Марс, где есть жизнь, но тоже не мирная. Планета Барсум, как ее называют местные жители, — на грани экологической катастрофы, обитатели погрязли в давней междоусобице, фауна поражает воображение. Героя тут же берет в оборот одна из враждующих коалиций (зеленые четверорукие кочевники во главе с неузнаваемым Уиллемом Дефо), в качестве союзников выступает преданная десятиногая собачка и умная принцесса, очарованная супергеройской внешностью чужака и его способностью прыгать на несколько метров. В эпоху тюнингованных новых «Звездных войн» и «Аватара» (автор которого тоже читал Берроуза) режиссер «Джона Картера» Стэнтон демонстрирует не столько спецэффекты, сколько трепетную старомодность: это и вестерн, и пеплум, и оригинальные «Звездные войны», и «Конан-варвар», и даже чуть-чуть «Дюна» Дэвида Линча.
ЛИДИЯ МАСЛОВА
Кинокритик
«Представленный в "Джоне Картере" диснеевский взгляд на инопланетные приключения военнослужащего землянина по сравнению с "Аватаром" более детский, простодушный, а благодаря старомодной берроузовской манере и архаичный, но, наверное, поэтому не такой отталкивающий, как претензия "Аватара" на революцию в жанре научной фантастики. <...> Тейлор Китч по обаянию и выразительности лица не смог далеко отпрыгнуть от Сэма Уортингтона в "Аватаре", хотя помимо чисто каскадерской работы он все же предпринимает и какие-то трогательные актерские усилия, тем более что партнеры у него для этого вполне достойные».
«МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»
Любой рецепт семейного кинофильма гласит, что присутствие животных в кадре автоматически добавляет картине несколько баллов. В этом смысле «Мы купили зоопарк» может стать призером зрительских симпатий — правда, роль котят, хомячков и собачек здесь исполняет не слишком домашняя живность. Симпатичный вдовец (Мэтт Дэймон) с двумя отпрысками решает начать жизнь заново, купив новый дом с большим участком, на котором уже есть около сотни жильцов — в том числе зебра, тигр и медведь. К ним, по удачному стечению обстоятельств, также прилагается обаятельная смотрительница с внешностью Скарлетт Йоханссон. «Зоопарк», как это ни удивительно, основан на реальной истории: в 2006 году англичанин Бенджамин Ми действительно выкупил за миллион и привел в порядок закрывающийся зоопарк, а потом сочинил об этом книгу. Из этого материала Кроу, разумеется, извлекает и душеспасительную историю про семейные ценности, и романтическую интригу, и массу комических сценок с четвероногими вроде сбежавшего гризли.
ЛУ ЛУМЕНИК
Кинокритик
«К восторгу детей здесь полно животных — особую роль в сюжете играют 650-фунтовый гризли и хворающий старый тигр. Для родителей здесь подобран микстейп из песен Тома Петти, Нила Янга и Боба Дилана. Один из наших главных режиссеров-гуманистов, Кроу берется за эмоциональные драмы разной степени сложности, но всегда с легкостью, уверенностью и честностью. И ему удается сделать так, что два часа "Зоопарка" — а это, как правило, слишком долго для семейного фильма — пролетают радостно и незаметно».
Комментарии
перевели, в Октябре можно увидеть в маленьком уютном зале)
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