«ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

WUTHERING HEIGHTS Режиссер: Андреа Арнольд

В главных ролях: Кая Скоделарио, Джеймс Хаусон, Шэннон Бир, Соломон Глэйв, Никола БерлиОливер Милберн, Эми Рен, Стив Эветс, Джеймс Норткот Экранизация викторианского романа одной из сестер Бронте, прокатившаяся по главным мировым фестивалям и взявшая в Венеции приз за операторскую работу. Впрочем, наград здесь заслуживает все — и адаптированный сценарий, и режиссура, и, безусловно, актеры. В первую очередь, Шэннон Бир и Соломон Глэйв, играющие героев в юности.

Англичанка Андреа Арнольд — одна из главных звезд нынешней британской авторской киношколы; ее дебютная короткометражка взяла «Оскар», затем два фильма подряд удостоились приза жюри в Каннах. Оба при этом были историями из жизни современного британского пролетариата, так что многие удивились, когда ее взгляд упал на том Эмили Бронте — мрачную викторианскую драму про обреченную любовь фермерской дочки и принятого в семью сироты-чужака. И эта экранизация, действительно, оказалась неординарной. В версии Арнольд напрочь отсутствует выспренный костюмный стиль, свойственный постановкам литературной классики: действие происходит на продуваемой ветрами ферме в глуши, юбки замараны грязью, главный герой для пущего контраста стал чернокожим. Но главное, что делает режиссер, — совершенно не снижает градус возвышенности, снимая фильм в реалистичной, почти документальной манере. Это необыкновенно красивая картина, где камера одинаково любуется обветренными лицами и пожухлой травой под ногами, любовь рождается не из разговоров, а из безмолвных взглядов, а вместо драматичной музыки — натуралистичный саундтрек из воя ветра, скрипа колес и сбившегося дыхания.

ЛИЛИЯ ШИТЕНБУРГ Кинокритик, театровед

«Сеанс» «В кадре — атмосферные явления, флора, фауна и примкнувшие к ней люди. Примятая ветром трава, облака, камни, заросли вереска, тучи, птица в небе, птица в поле, собака, дождь. Дохлый, но упрямый цветок. Жук, еще жук, кролик. Но все это вовсе не "картины природы родного Йоркшира", и не какой-нибудь там с детства мучительный "желтый дрок со своею пирамидальною верхушкою" — это то, что видит Хитклиф "на самом деле". Подлинность, достоверность взгляда дана резкостью оптики, крупностью плана, скрупулезной — буквально, до мельчайшего камушка — четкостью и ясностью картинки, въедливой "нацарапанностью" деталей, что на фоне прозрачного холодного воздуха дает физическое ощущение неотразимой реальности».

«ДЖОН КАРТЕР»

JOHN CARTER Режиссер: Эндрю Стэнтон

В главных ролях: Тейлор Китч, Линн Коллинз, Саманта Мортон, Уиллем Дефо, Томас Хейден Чёрч, Марк Стронг, Кирен Хайдз, Доминик Уэст



Размашистый диснеевский блокбастер про приключения американского джентльмена на Марсе, снятый по мотивам многосерийной эпопеи фантаста Эдгара Райса Берроуза. И по совместительству — первый игровой фильм режиссера пиксаровских «Валл-и» и «В поисках Немо».

Капитан Джон Картер, ветеран Гражданской войны США, после разгрома своих сторонников и ряда печальных семейных обстоятельств неожиданно телепортируется на Марс, где есть жизнь, но тоже не мирная. Планета Барсум, как ее называют местные жители, — на грани экологической катастрофы, обитатели погрязли в давней междоусобице, фауна поражает воображение. Героя тут же берет в оборот одна из враждующих коалиций (зеленые четверорукие кочевники во главе с неузнаваемым Уиллемом Дефо), в качестве союзников выступает преданная десятиногая собачка и умная принцесса, очарованная супергеройской внешностью чужака и его способностью прыгать на несколько метров. В эпоху тюнингованных новых «Звездных войн» и «Аватара» (автор которого тоже читал Берроуза) режиссер «Джона Картера» Стэнтон демонстрирует не столько спецэффекты, сколько трепетную старомодность: это и вестерн, и пеплум, и оригинальные «Звездные войны», и «Конан-варвар», и даже чуть-чуть «Дюна» Дэвида Линча.

ЛИДИЯ МАСЛОВА Кинокритик

«Коммерсантъ» «Представленный в "Джоне Картере" диснеевский взгляд на инопланетные приключения военнослужащего землянина по сравнению с "Аватаром" более детский, простодушный, а благодаря старомодной берроузовской манере и архаичный, но, наверное, поэтому не такой отталкивающий, как претензия "Аватара" на революцию в жанре научной фантастики. <...> Тейлор Китч по обаянию и выразительности лица не смог далеко отпрыгнуть от Сэма Уортингтона в "Аватаре", хотя помимо чисто каскадерской работы он все же предпринимает и какие-то трогательные актерские усилия, тем более что партнеры у него для этого вполне достойные».





«МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»

WE BOUGHT A ZOO Режиссер: Кэмерон Кроу

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Скарлетт Йоханссон, Томас Хейден Чёрч, Колин Форд, Мэгги Джонс, Энгус МакФадьен, Эль Фаннинг



Драмеди про удивительное семейство, по доброте душевной купившее вместо нового дома загибающийся провинциальный зоопарк. Для Кэмерона Кроу, автора «Джерри Макгуайра» и ремейка «Ванильного неба», это первый художественный фильм за шесть лет, зато в прошлом году он снял еще и две документалки: про группу Pearl Jam и Элтона Джона.

Любой рецепт семейного кинофильма гласит, что присутствие животных в кадре автоматически добавляет картине несколько баллов. В этом смысле «Мы купили зоопарк» может стать призером зрительских симпатий — правда, роль котят, хомячков и собачек здесь исполняет не слишком домашняя живность. Симпатичный вдовец (Мэтт Дэймон) с двумя отпрысками решает начать жизнь заново, купив новый дом с большим участком, на котором уже есть около сотни жильцов — в том числе зебра, тигр и медведь. К ним, по удачному стечению обстоятельств, также прилагается обаятельная смотрительница с внешностью Скарлетт Йоханссон. «Зоопарк», как это ни удивительно, основан на реальной истории: в 2006 году англичанин Бенджамин Ми действительно выкупил за миллион и привел в порядок закрывающийся зоопарк, а потом сочинил об этом книгу. Из этого материала Кроу, разумеется, извлекает и душеспасительную историю про семейные ценности, и романтическую интригу, и массу комических сценок с четвероногими вроде сбежавшего гризли.