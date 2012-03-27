В Бахметьевском гараже осенью откроется Музей толерантности The Village узнал, что будет на месте Центра современного искусства «Гараж» и вспомнил главные вехи в истории этого памятника конструктивизма.
5 ноября в здании Бахметьевского гаража, откуда недавно уехал ЦСК «Гараж» Даши Жуковой, откроется Российский еврейский музей толерантности, который анонсировали еще в 2008 году. Главной задачей музея будет борьба с ксенофобией в стране и в мире. На днях также стало известно, что его директором назначена Стелла Аминова, до этого возглавлявшая российское представительство израильской ювелирной компании Leviev.
Таким образом, в районе Марьиной Рощи, который многие называют «московским Бруклином», рядом с синагогой и Еврейским общинным центром появится крупнейший в Европе музей толерантности площадью около 8,5 тысяч квадратных метров. Изначально он должен был быть еще больше, но добавить подземный этаж не позволили геологические особенности места.
За контент музея и оформление экспозиции отвечает компания Ralph Appelbaum Associates — по ее проекту внутри знаменитого гаража Мельникова появится десять интерактивных павильонов, которые будут рассказывать об истории еврейского народа с древних времен до наших дней и учить толерантности. Кроме того, в музее будет работать образовательный центр и кошерное кафе с выставкой работ Константина Мельникова — оно будет поднято на второй уровень, так что можно будет вблизи рассмотреть знаменитые фермы Шухова и увидеть сверху все пространство гаража. Вход в новый музей будет перенесен, он будет находиться со стороны Новосущевского переулка.
Первая смена: История и планы Центра современной культуры «Гараж»
Риторический опрос: Посетители «Гаража» о современном искусстве
Бахметьевский гараж находится во владении Еврейской общины с 2001 года, но из-за финансовых проблем его реставрация началась только в 2007-м. По словам Андрея Глотцера, пресс-секретаря главного раввина России, «Гаражу» отдали это здание временно, чтобы сделать место узнаваемым для публики. В новом музее так же, как и в Центре современной культуры будет кинозал (теперь с 4D-эффектом), лекторий и медиатека. Возможно, со временем появится и книжный магазин.
Александр Борода, президент Федерации Еврейских Общин России:
«В музее будет примерно 10 павильонов: библейская история, миграция, местечко XIX века, революция, зал памяти жертв Второй мировой войны, послевоенный период, зал толерантности и еще несколько павильонов. Также будет стилизованное кафе, в котором будут столики с электронными панелями. Здесь будут газеты конца XIX — начала XX века, которые можно листать.
В зале толерантности будет совмещено несколько форматов. На огромных дисплеях будут идти фильмы, пробуждающие толерантность, вызывающие уважение, жалость и любовь — это не еврейская тема, а общечеловеческая. В мире практически нет аналогов нашего музея, это абсолютно новая идея. Это будет смесь классического музея с парком развлечений. Мы отталкивались сначала вообще от парка развлечений типа Universal Studios, но постепенно перешли к идее насыщения большим количеством информации, то есть решили внести более классический подход, и получился новый формат, который может быть любопытным. Об этом формате только начинает, по-моему, говорить Политехнический музей, они идут нашим путем».
ИСТОРИЯ ГАРАЖА
По проекту Констатнтина Мельникова и Владимира Шухова на улице Образцова строится гараж для английских автобусов «Лейланд». Здание гаража — образец конструктивизма.
Гараж переоборудован в центральные авторемонтные мастерские. Здесь начинают ремонтировать военные машины и производить детали для пулеметов «Катюша».
Территория гаража реконструирована. Теперь в гараже помещается намного больше машин — около 400.
Архитектурный комплекс Бахметьевского гаража включают в Список объектов культурного наследия Москвы.
Земля, на которой расположен гараж и административные постройки, безвозмездно передана в пользование Еврейской общине в Марьиной Роще. Гараж находится в очень плохом состоянии: фермы, спроектированные Шуховым, прогнили, крыша обвалилась в нескольких местах, оригинальные надписи скрыты под несколькими слоями штукатурки. Начинается долгая реставрация, в ходе которой меняется несколько подрядчиков.
В Манеже на фестивале «Традиции и современность» представлен предварительный проект Российского еврейского музея толерантности и несколько его будущих экспонатов: атрибуты иудейского богослужения и работы еврейских художников.
Открывается Центр современной культуры «Гараж». Здесь проходят крупные выставки современного искусства: ретроспективы Ильи Кабакова, Марка Ротко, Марины Абрамович. В «Гараж» приезжает коллекция Франсуа Пино, здесь выставляются экспонаты Третьей Московской биеннале.
«Гараж» переезжает в парк Горького, а здание на улице Образцова закрывают на реконструкцию.
RALPH APPELBAUM ASSOCIATES
Компания Ральфа Аппельбаума была основана в 1978 году в Нью-Йорке и сегодня является одной из ведущих в мире в области разработки музейных концепций. Фактически в агентстве придумали новую модель интерактивного и дружелюбного для посетителей музея. По проекту RAA работают Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне, лондонский музей транспорта, а в 2011 году бюро выиграло конкурс на развитие концепции президентского центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге.
Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне. Построен в 1993 году и с тех пор стал примером для очень многих «музеев совести». Здесь особенно заметен новый подход RAA к общению со зрителем: посещение музея становится личным и ощутимым переживанием.
Лондонский музей транспорта. Обновлен в 2005 году. В музее можно забираться во все виды общественного транспорта или с помощью специального тренажера попробовать управлять автобусом и даже поездом метро.
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. Помимо обширной коллекции динозавров музей может похвастать и своими сверхтехнологичными шоу. Например, сейчас в планетарии музея проходит шоу «Путешествие к звездам» с использованием 3D-визуализации.
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Слава RAA — наконец-то и в Москве появится ‘user-friendly’ музей с нормальной концепцией и навигацией!
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