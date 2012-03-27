Таким образом, в районе Марьиной Рощи, который многие называют «московским Бруклином», рядом с синагогой и Еврейским общинным центром появится крупнейший в Европе музей толерантности площадью около 8,5 тысяч квадратных метров. Изначально он должен был быть еще больше, но добавить подземный этаж не позволили геологические особенности места. За контент музея и оформление экспозиции отвечает компания Ralph Appelbaum Associates — по ее проекту внутри знаменитого гаража Мельникова появится десять интерактивных павильонов, которые будут рассказывать об истории еврейского народа с древних времен до наших дней и учить толерантности. Кроме того, в музее будет работать образовательный центр и кошерное кафе с выставкой работ Константина Мельникова — оно будет поднято на второй уровень, так что можно будет вблизи рассмотреть знаменитые фермы Шухова и увидеть сверху все пространство гаража. Вход в новый музей будет перенесен, он будет находиться со стороны Новосущевского переулка.