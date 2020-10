С 27 марта по 16 апреля в Москве пройдет главный столичный театральный смотр «Золотая маска». Впрочем, на самом деле рамки фестиваля гораздо шире. Это гигантский организм, заточенный под выявление best of the best из поставленного на отечественных сценах за год. Основная миссия «Маски» — изучать и давать экспертную оценку современному российскому театру, помещать его в сильный и яркий контекст и тестировать на прочность. Роль этого контекста играют отобранные экспертами столичные постановки, а также бонусная программа «Легендарные имена и спектакли ХХ века» и несколько других, не менее привлекательных ингредиентов.

У «Золотой маски» множество проектов и внеконкурсных программ — «Maска Плюс», «Новая пьеса», Russian Case, премьеры Мариинского и Михайловского театров в Москве. Первые спектакли обычно начинают показывать в январе, потом в феврале и марте их становится больше, машинерия фестиваля ускоряется, достигая в апреле кульминации в драматической, оперной, балетной и кукольной программе с ее многочисленными номинациями. В этом году вместо традиционной фестивальной газеты возник красивый web 2.0-проект Maskbook, который позволяет оперативно следить за хроникой текущих событий. Фото и видео, комментарии, репортажи, отзывы зрителей и прямая речь участников. Приветливая и открытая система микроблогинга и полупрофессиональной журналистики. В будущем эта штука может вырасти в настоящую социальную сеть, а пока можно присоединиться или просто залайкать и следить за обновлениями. «Платформа»: Экспериментальная театральная площадка открывает новый сезон

Для тех, кто любит флешмобы, городские приключения и светскую жизнь, организаторы придумали игру-квест «Найди "Золотую маску"», присоединившись к которой можно весело побегать и получить два билета на церемонию вручения призов — она состоится 16 апреля в Большом театре. А пока что The Village в помощь театралам выбрал главные события «Золотой маски», условно объединив их в несколько тематических секций.

ДУША И ТЕЛО

Авторы: Драматический театр (Варшава)

Даты: 31 марта и 1 апреля, 19:00

Площадка: Театр «Мастерская Петра Фоменко», Новое здание

В качестве эталона высшей театральной пробы в этом году на фестивале показывают две части неоконченной трилогии польского мастера Кристиана Люпы. В первой Мэрилин Монро в последние часы перед смертью репетирует роль Груши Светловой из «Братьев Карамазовых». Это не биографический очерк. Это эзотерический опыт воплощения и развоплощения волшебной польской актрисы Сандры Коженяк, которой подвластна детальная реконструкция предсмертной истерики и чужой работы актера над собой.

Авторы: Драматический театр (Варшава)

Даты: 30 марта, 19:00; 1 апреля, 12:00

Площадка: Театр «Мастерская Петра Фоменко», Новое здание

В предельно телесной поп-иконе Монро режиссера интересует жизнь души, а в иссушенной христианской философией Симоне Вейль — напротив, страдания плоти. Французский религиозный мыслитель, она разочаровалась в марксизме и в Страстную пятницу 1938 года стала христианкой, не воцерковившись. Во время войны она делала передачи для «Свободной Франции» де Голля из Лондона и в знак сочувствия жертвам фашизма стала есть ровно столько, сколько в концлагере получал узник. Симона Вейль умерла в 34 года от сердечной недостаточности на фоне истощения и туберкулеза. Ее оболочку представит настоящая польская дива 1970-х Малгожата Браунек.

ПИТЕРСКИЙ АНДЕГРАУНД

Авторы: Театр Derevo (Санкт-Петербург — Дрезден)

Даты: 28, 29 марта, 19:00

Площадка: Театр Луны

Давно обосновавшийся в Дрездене петербургский чародей Антон Адасинский покажет на «Маске» свою последнюю работу об Актере. Ни он, ни его танцовщики не носят волос. Они живут в аскезе и исповедают нетрадиционные театральные практики. Раньше их магические мессы классифицировали как physical theatre, теперь наметилось движение в сторону древнего искусства лицедейства. Номинация «Эксперимент».

Авторы: Александринский театр (Санкт-Петербург)

Даты: 7 апреля, 13:00 и 17:00

Площадка: МХТ им. А.П. Чехова, основная сцена

Психологи утверждают, что ребенок способен осознать существование смерти примерно лет с девяти. Любовь сильнее смерти — этот тезис требует уже какого-то чувственного опыта для доказательства. Создатель «Формального театра» Андрей Могучий вместе с драматургом Константином Филипповым сочинили об этом спектакль на основе «Синей птицы» Метерлинка, который идеально считывается зрителями мультиков и читателями комиксов, но оставляет в недоумении некоторых взрослых. Историю здесь не рассказывают сладким голосом, но предлагают сложить из пазлов удивительной красоты и визуальной изобретательности. В арсенале художника Александра Шишкина ростовые куклы, планшетная анимация, огромные деревянные трансформеры. Детские роли исполняют звезды Александринского театра. Спектакль представлен в трех номинациях: «Драма. Большая форма», «Работа режиссера» и «Работа художника».





Авторы: Русский инженерный театр АХЕ (Санкт-Петербург)

Даты: 8 апреля, 19:00; 9 апреля, 15:00

Площадка: Центр дизайна Artplay

Русский инженерный театр АХЕ представит инсталляционное пространство, где развернется пантомимное доказательство и опровержение авторитетнейших научных теорий ХХ века, которые владели умами поколений, но впоследствии были признаны ошибочными. В основе ложного мироустройства, например, когда-то лежал «Квадратный атом». Программка одновременно является либретто и путевым листом, вместо списка действующих лиц в ней «взаимодействие с объектами». Конкурс «Эксперимент».

КЛАССИКА СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

В этом году на «Золотой маске» необычайно сильный балетный конкурс. В нем надо смотреть решительно все. Серьезные музыкальные театры обзаводятся первоклассным современным репертуаром, легко ложащимся в корпус классического русского танцовщика. Это или новые работы, созданные первыми величинами современной хореографии, или вещи, ставшие классикой за 15-20 лет своего существования в Европе и частью упущенной традиции в России. Высокотехнологичная человеческая инженерия Уэйна МакГрегора в одноактном балете Chroma; пять балерин Большого театра в характерной одноактовке Cinque Мауро Бигонцетти; лингвистическая казуистика Herman Schmerman Уильяма Форсайта; постмодернистская игра в психологический роман и романтический балет ХIХ века на музыку Леонида Десятникова в хореографии Алексея Ратманского — «большой балет Бальзака» «Утраченные иллюзии». Из Мариинки приедет куртуазнейший «Парк» Анжелена Прельжокажа, бывший одно время визитной карточкой балета Парижской оперы, а из Михайловского театра — свежие творения его художественного руководителя Начо Дуато.

Авторы: Михайловский театр (Санкт-Петербург)

Дата: 3 апреля

Площадка: Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Придуманный в начале 1990-х как прощальный подарок труппе Килиана NDT, где Начо Дуато вырос и поставил свои первые балеты, он был восстановлен хореографом специально для танцовщиков Михайловского театра. Дуэнде — эльф, или дух леса, помогающий исполнителям мягко приземляться в плие, взлетать в невесомые поддержки и точно расставлять акценты под звуки флейты и арфы Дебюсси.

ИЗ РЕГИОНОВ

Авторы: Театр «У моста» (Пермь)

Даты: 12 апреля, 19:00

Площадка: Театральный центр «На Страстном»

Пермский театр «У Моста» — пионер по переводу и постановке текстов ирландца Мартина МакДонаха. Здесь знают толк в творчестве этого драматурга. Спектакль по пьесе «Безрукий из Спокэна» про однорукого Кармайкла, маниакально скупающего отрезанные конечности в безумном желании что-то себе вернуть, носит подзаголовок «психологический комикс».

Авторы: Театр драмы (Омск)

Даты: 3 апреля. 19:00

Площадка: Театр им. А.С. Пушкина

Омский театр драмы — очень продвинутая организация. Модного в Петербурге польского постановщика Анжея Бубеня пригласили в Омск поставить пьесу ныне здравствующего американского драматурга Трейси Леттса о распаде семьи. Новая драма в русле русского ансамблевого психологического театра.

РЕВИЗИЯ МОСКОВСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Конкурс «Маски» своего рода итог сезона, в нем довольно много свежих московских спектаклей. Если вы еще не видели абсолютно рок-н-ролльную «Чайку» в «Сатириконе», буревестников революции в исполнении студентов Серебренникова в «Отморозках», небытовую декламацию диалогов Александра Володина в спектакле «Пять вечеров» или звон в висках Евгения Миронова в «Калигуле» Театра Наций, это ваш шанс.

Авторы: «Театр.doc» (Москва)

Даты: 1 апреля, 20:00

Площадка: «Театр.doc»

Этот спектакль стал хитом сезона в уютной черной коробке «Театра.doc». Харизматичные тридцатилетние актеры рассказывают истории из своей жизни, проецируя их в предлагаемые обстоятельства взлетов и неудач Джима Моррисона, Дженис Джоплин и Джимми Хендрикса. Автовербатим.