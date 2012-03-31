«У НАС ЕСТЬ ПАПА!»

HABEMUS PAPAM Режиссер: Нанни Моретти

В главных ролях: Мишель Пикколи, Ежи Штур, Ренато Скарпа, Франко Грациози, Камилло Милли, Роберто Нобиле, Ульрих фон Добшюц, Джанлука Гобби, Нанни Моретти, Маргерита Буи Трагикомическая история о нервном срыве новоиспеченного понтифика, снятая классиком итальянского кино, с легендарным французским актером и режиссером Мишелем Пикколи в главной роли. В Ватикане, кстати, к фильму отнеслись снисходительно и за оскорбление чувств верующих никого не осудили.

На площади перед Собором Святого Петра тысячи верующих, во внутренних помещениях тоже столпотворение — высшие чины католической церкви со всех концов Италии съехались выбирать нового Папу взамен умершего. Впрочем, назначение на папский престол вызывает у всех кандидатов скорее ужас. Ко власти здесь никто не стремится и каждый больше всего мечтает вернуться в свой тихий приход. Отчаяннее всего молится («Господи, только не я, только не я!») скромный кардинал Мелвиль и, разумеется, именно его имя в итоге оглашают. «У нас есть Папа!», снятый заслуженным итальянским режиссером Моретти, можно смотреть как комедию: к Папе приводят психоаналитика, и в то время, как первый бегает от преследователей по Риму, второй развлекает кардиналов и епископов баскетболом. Плюс приходится водить за нос всю страну, в смятении наблюдающую за пустым балконом, куда никак не выходит новый Папа с приветственным словом. А можно иначе. Пока все остальные актеры комикуют, каждое появление Мишеля Пикколи в кадре превращает фильм в драму о растерянности пожилого человека, на которого свалилась непрошеная и непосильная ответственность.



АНТОН ДОЛИН Кинокритик

Gazeta.ru «Прямолинейный смысл фильма, противопоставляющий католицизму элементарный гуманизм, не мог бы удовлетворить зрителя, если бы не избранный на главную роль артист — 85-летний Мишель Пикколи. Великий француз, снимавшийся у Годара, Бунюэля и однофамильца своего героя Жана-Пьера Мельвиля, к старости обрел уникальную харизму, позволяющую ему соединять в одном персонаже униженность и авторитарность, старческую немощь и железную волю. Потерянный взгляд и кривая ухмылка, нетвердая походка и надтреснутый голос Пикколи заставляют уверовать в каждый поворот фантасмагорического сюжета и даже примерить на себя невероятную ситуацию».

«МИЛЫЙ ДРУГ»

BEL AMI Режиссер: Деклан Доннеллан, Ник Ормерод

В главных ролях: Роберт Паттинсон, Кристина Риччи, Ума Турман, Кристин Скотт-Томас, Колм Мини, Наталия Тена



Экранизация главного романа Ги де Мопассана о беспринципном карьеристе, который устраивает свою жизнь, залезая под женские юбки. В главной роли — Роберт Паттинсон во франтовском костюме XIX века и без него.

У парижанина Жоржа Дюруа есть одно важное достоинство — он красив, но и недостаток — он страшно беден. По совету армейского приятеля герой пробует себя в журналистике и быстро выясняет, что по карьерной лестнице можно подняться с помощью обеспеченных и влиятельных женщин. Роман Мопассана, в общем, тоже не отличался особо заковыристой структурой, но из череды драматичных авантюр все-таки вырисовывался психологический портрет подлеца с отрицательным обаянием, на которое неизменно покупаются женщины. Уважаемый и успешный театральный режиссер Деклан Доннеллан, лауреат «Золотой маски», ставивший в Москве Чехова, а на родине — Шекспира и мюзикл «Суини Тодд», а также его давний партнер по британскому театру Ник Ормерод, мягко говоря, упрощают французов. Их «Милый друг» обходится одним драматургическим решением: Роберт Паттинсон последовательно соблазняет Кристину Риччи, Уму Турман и Кристин Скотт-Томас.



ТИМ РОБИ Кинокритик

The Telegraph «Роберт Паттинсон растет от фильма к фильму, а решающий момент наступит в "Космополисе" Дэвида Кроненберга: если ты ужасно играешь в кроненберговском фильме, лучше сменить профессию. Но если ты Паттинсон, удовлетворительно выглядеть в экранизации Мопассана под руководством двух кинорежиссеров-новичков — уже, считай, некоторое достижение. А еще он там раздевается».





«В КРАЮ КРОВИ И МЕДА»

IN THE LAND OF BLOOD AND HONEY Режиссер: Анджелина Джоли

В главных ролях: Раде Шербеджия, Никола Джурицко, Бранко Джурич, Зана Марьянович, Горан Костич, Горан Евтич, Федя Стукан



Режиссерский дебют главной кинодивы наших дней, подчеркивающий ее социальную и политическую сознательность, — драма о любви на фоне Боснийской войны. Вопреки предубеждениям, фильм, показанный еще на Берлинском кинофестивале, заслужил похвалу западных критиков.

Анджелина Джоли заразилась идеей снять фильм, съездив в Боснию и Герцеговину в роли посла доброй воли, хотя эта идея вызвала на Балканах бурю возмущения: съемочный процесс пытались приостановить активистки местного движения женщин-жертв военного конфликта, а боснийский писатель обвинил актрису-режиссера в плагиате. Несмотря на инсинуации, сценарий она писала самостоятельно, хоть и не без клише: солдат сербской армии Даниэль, выполняющий приказы своего отца-генерала, влюбляется в военную пленницу, мусульманку Айлу. Весь фильм снят на местах событий и без известных западному миру имен (все роли играют местные актеры) — Джоли поставила себе задачу добиться максимальной достоверности. Вступив на протоптанную дорожку драматических фильмов о любви на фоне войны, Джоли тем не менее умудрилась показать себя неплохим, а главное, искренним режиссером.



АНДРЕЙ ПЛАХОВ Кинокритик

«Ъ-Weekend» «Хотя его политическую составляющую можно принимать или не принимать, но нельзя отрицать тот факт, что фильм сделан с вдохновением и страстью, давно забытыми Голливудом. И вовсе нет там привычных схем военного кино; даже некоторая профессиональная неуклюжесть в построении сценария, как ни странно, работает на общий эмоциональный эффект. Так что я не стал бы заносить этот фильм в категорию спекуляций на тему современных локальных конфликтов, в которых за последнее время отметились и наши кинематографисты тоже. Сделать это мешает искренность автора — даже если в чем-то она граничит с наивностью».





«АТОМНЫЙ ИВАН» Режиссер: Василий Бархатов В главных ролях: Григорий Добрыгин, Юлия Снигирь, Екатерина Васильева, Марина Голуб, Алексей Горбунов, Евгения Дмитриева, Алексей Колубков, Денис Суханов

Режиссерский дебют молодой звезды российского театра Василия Бархатова, вдруг переключившегося с оперных постановок на кино. «Атомный Иван» — фантасмагорический ромком про столкновение ученых-ядерщиков с миром авангардного театра.

Вундеркинд Бархатов, к своим двадцати восьми годам успевший поставить семь опер в Мариинке и одну оперетту в Большом, неожиданно отправился на атомную станцию — кино сняли на реально действующих АЭС под Тверью и Питером. Сюжет сразу отдает мощным постмодернизмом: столичный театральный режиссер-авангардист Маркушин приезжает в городок ядерщиков ставить к юбилею станции спектакль в местном драмкружке. Идею для постановки претенциозному режиссеру подкидывает производственный роман молодых ученых Ивана и Тани (он — оболтус, она — серьезная барышня). Взявшись за новую для себя фактуру, Бархатов в первую очередь иронизирует над собой: заказная работа Маркушина стремительно разрастается в фантасмагорию в духе «Шапито-шоу», заставляя недоумевать и актеров, и начальство, и, кажется, его самого. К самому фильму все это тоже относится. «Атомный Иван» — хулиганская, остроумная и по-хорошему дурацкая комедия, получившаяся из скучного госзаказа компании «Росатом».