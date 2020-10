«В КРАЮ КРОВИ И МЕДА»

IN THE LAND OF BLOOD AND HONEY Режиссер: Анджелина Джоли

В главных ролях: Раде Шербеджия, Никола Джурицко, Бранко Джурич, Зана Марьянович, Горан Костич, Горан Евтич, Федя Стукан



Режиссерский дебют главной кинодивы наших дней, подчеркивающий ее социальную и политическую сознательность, — драма о любви на фоне Боснийской войны. Вопреки предубеждениям, фильм, показанный еще на Берлинском кинофестивале, заслужил похвалу западных критиков.