Эксперт из сервиса бронирования рассказал нам о тонкостях покупки авиабилетов: когда покупать, как находить распродажи, грамотно использовать бонусы, не переплачивать за багаж и дополнительные услуги. Кроме того, мы писали о том, как можно сэкономить на стыковочных рейсах и на что обращать внимание при покупке невозвратных билетов.

Опытные походники рассказывают о том, что взять с собой тем, кто собрался в свой первый поход (какие вещи точно пригодятся, какую одежду надеть), как выбрать маршрут и о других тонкостях путешествия с рюкзаком и палаткой.

The Village выбрал пять чемоданов для любого путешествия — для долгой или короткой поездки, для тех, кто берет только ручную кладь, путешествует с детьми или привык к идеальному порядку в вещах. Кроме того, мы составили памятку, как правильно собирать вещи в дорогу.

Отрывки из книги Анны Шарлай о том, как и зачем ограничиваться в поездке лишь ручной кладью. Также здесь есть лайфхаки про то, как выбрать чемодан, компактно упаковать вещи, куда сложить ценности, что положить в косметичку, а чего вообще брать не стоит.

Продавая дешевые билеты, авиакомпании-лоукостеры берут деньги за дополнительный багаж. Чтобы не потерять деньги, нужно выбирать компактные сумки, оплачивать дополнительные места для багажа заранее онлайн и следовать правилам конкретного перевозчика (мы приводим выдержки из сводов правил самых популярных лоукостеров).

Обложка: Art Travel