Список желающих возглавить Россию в 2018 году продолжает пополняться. В один день с Путиным о своем намерении участвовать в президентских выборах также заявили поклонники искусственного интеллекта. Всего за сутки им удалось набрать 33 тысячи голосов в поддержку онлайн-ассистента «Алисы», которой и планируется доверить управление страной. Для сравнения: кандидат «против всех» Ксения Собчак за два месяца набрала лишь вдвое больше.

The Village выяснил, почему на выборы решили отправить именно «Алису», допустит ли ее ЦИК и готово ли общество отказаться от человека-президента.

Как выбирали кандидата

Идея отдать страну под управление искусственному интеллекту появилась у предпринимателя Романа Зарипова. Он настаивает, что виртуальная система справится с решением управленческих задач лучше человека, так как не будет поддаваться эмоциям, не станет воровать деньги из бюджета и сможет круглосуточно отвечать на запросы граждан.

В качестве идеальной кандидатуры на участие в президентской гонке команда выбрала голосового помощника «Алису» от «Яндекса». В самой компании уверяют, что не имеют никакого отношения к политическим амбициям бота.

Предвыборный штаб «Алисы» Помимо «Алисы», мы также рассматривали на роль кандидата в президенты Alexa от Amazon и Siri от Apple. Они на слуху и за них было бы проще собрать сторонников. Но Alexa нам не подошла, так как в ней нет поддержки русского языка. А вариант с Siri отбросили из-за ограничений по платформе. Она работает только на iPhone и iPad, а нам важна максимальная совместимость. «Алиса» же — это по логике голосовой помощник с российским гражданством, поэтому проблем с выдвижением быть не должно. Сейчас первостепенная задача — набрать голоса. Когда мы увидим, что население нас поддерживает, общаться с ЦИК можно будет принципиально с другой позиции.

Допустят ли «Алису» до выборов

Юристы считают, что представления предвыборного штаба «Алисы» об избирательной системе в России слишком оптимистичны.

Денис Фролов партнер BMS Law Firm Согласно Конституции, главой России может быть избран гражданин в возрасте от 35 лет, постоянно проживающий на территории страны не менее десяти лет. Соответственно, искусственный интеллект не может баллотироваться в президенты. Обойти эти ограничения не удастся, если робот не получит гражданство и не пройдет отбор по цензу оседлости.

При этом не исключено, что реальный кандидат, который устроит ЦИК по всем критериям, может воспользоваться интересом россиян к цифровому будущему и взять за основу своей предвыборной программы обещание во всем доверять искусственному интеллекту. Создатели сериала «Черное зеркало» уже рассказывали, как виртуальные персонажи могут повлиять на выборы.

Чем искусственный интеллект лучше Путина

Эксперты в сфере искусственного интеллекта согласны, что в некоторых случаях алгоритмы действительно справятся с управлением страной лучше, чем человек. Одновременно с этим они предупреждают, что лишенная эмоций машина может оказаться опаснее любого диктатора. А с учетом развития технологий граждане могут даже не заметить подмены.

Ольга Ускова президент Cognitive Technologies Задачи, которые выполняет президент, можно условно разделить на две группы. В первую входят законодательные, юридические, финансовые, административные и другие вопросы, в которых нет места случайности. Существующие сейчас разработки, базирующиеся на нейронных сетях и ситуационных моделях, позволяют машине быстрее и эффективнее человека справляться с задачами этого класса. Вопросы же, связанные с историческими, национальными, социальными и иными аспектами деятельности руководителя страны, пока не могут быть автоматизированы. Чем искусственный интеллект лучше человека, тем же он и хуже него. Его использование при принятии решений полностью исключает субъективные факторы: от родственных и дружеских связей до физиологических особенностей вроде настроения или возраста. Однако важную роль в управлении людьми играют моральные и эмоциональные аспекты. Проявления чувства сострадания, удивления или гнева пока не описать матмоделью. По моим представлениям, для полной готовности общества к замене президента-человека машиной должно пройти как минимум 20 лет. И здесь очень важно, чтобы мы не пережили вторые Хиросиму и Нагасаки, чтобы в конце концов осознать, насколько опасно бесконтрольное использование ИИ.

Александр Климчик руководитель Центра развития робототехники Университета Иннополис Человек может быть опасен в обычной ситуации, принимая нелогичное решение, а искусственный интеллект — в нестандартной. Если возникнут случаи, которых раньше не было, непонятно, адекватно ли будет вести себя система. Кроме того, всегда найдутся умельцы, которые смогут влезть в код и подкорректировать его, как им захочется. Несмотря на это, для обыденных задач искусственный интеллект может стать хорошим помощником. Технологии для этого достаточно развиты. При этом общество может и не заметить, что им уже управляет бот.

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